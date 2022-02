Sonos Roam: todo lo que tienes que saber

Se trata de un altavoz ligero y manejable, que es capaz de comunicarse con dispositivos tanto a través de Wifi como de Bluetooth, lo que le diferencia de la ingente cantidad de altavoces de su tamaño que hay en el mercado.

Otra de las grandes diferencias que distinguen a este pequeño /pero potente altavoz de Sonos es que se puede adquirir con una base de carga inalámbrica. Es decir, puedes cargarlo, como todos, conectando un cable USB C al altavoz y un USB B a la fuente de energía /directamente al ordenador o con enchufe (que se vende aparte) a la red eléctrica, o puedes comprar la base inalámbrica de manera que, cuando no necesites utilizarlo en movilidad lo puedes dejar ahí para que esté siempre cargado.

Estar en la base no le impide servir música. Mientras el altavoz esté en tu red Wifi, utilizará ese canal para conectarse con los dispositivos. Una vez salgas de tu entorno y tu red wifi ya no esté disponible, pasará a emitir a través de Bluetooth.

Las ventajas son evidentes. No sólo el ancho de banda Wifi es mayor -por lo que puede emitir música con mejor calidad- sino que el alcance también es superior al del bluetooth, por lo que podrás moverte con mayor libertad sin preocuparte por la distancia a la que estés de la fuente.

Embalaje e impresiones

La caja de los productos Roam sigue la estética de Apple: no viene precintado en plástico y tiene unas pestañas de papel de las que se tira para poder abrir las cajas.

Los colores son ocres y negros, transmitiendo la sensación de papel reciclado, aunque no estoy seguro de que sea completamente así.

A diferencia de Apple, no han llevado su conciencia medioambiental hasta el límite, y dentro de las cajas, en cables y enchufes todavía encontramos envoltorios de plástico.

El altavoz Sonos Roam se ve sólido, Es manejable fácilmente con una mano y cabe sin problemas en cualquier mochila o bolsa que lleves en tus salidas.

La base inalámbrica no tiene ninguna señal -que yo haya observado- que diferencie la parte superior de la inferior. Así que si intentas poner encima el Sonos Roam y ves que no se sujeta, es que lo tienes mal colocado. te lo digo por experiencia.

Como nota pie de página, el MagSafe que carga mi iPhone 13 también puede cargar el Sonos Roam.

Configuración

Tal y como nos han confirmado desde Sonos, los altavoces Roam no puedes empezar a utilizarlos nada más sacarlos de la caja, aunque son compatibles con AirPlay.

Por ejemplo, estaba en mi cuarto (tirado en la cama, si quieres saberlo) viendo los últimos episodios de The Mandalorian en el iPad, y pensé “esta ocasión es perfecta para oir el sonido en el Sonos”. Pero como no había usado el Sonos en el iPad, no pude activarlo.

Primero tienes que configurarlo usando la app de Sonos. Cuidado, porque hay una aplicación en la App Store para iOS llamada Sonos S1, pero puedes encontrarte con mensajes de que tienes que actualizarte a la app Sonos S2, cuando la nueva app en el App Store se llama simplemente Sonos.

Si quieres descargar la app Sonos en el Mac, tienes que ir a la web de Sonos (no a la App Store del Mac)

Puedes descargarte la app en el iPhone y en el Mac, para poder utilizar ambos dispositivos como origen de la música.

Pero antes de añadir nuestra biblioteca musical para que pueda utilizarla Sonos Roam, tienes que saber que para configurar el altavoz tendrás que pasar el movil por la “Barriga”, la parte central del altavoz, por el lado de las patas, así que colócalo en posición vertical para que te sea más cómodo.

En nuestra experiencia, por más que le frotamos el iPhone contra la barriga, no lo detectaba, así que -afortunadamente- hay otro método que Sonos ha previsto para estos casos en los que la “configuración automática” no funciona.

Para ello, tendrás que abrir la app de Sonos e identificar la Wifi doméstica en la que estás, tampoco será capaz de recuperar la contraseña de la Wifi automáticamente, así que tenla a mano para poder introducirla.

En mi caso, y gracias a las nuevas capacidades de iOS 15, tenía hecha una foto de la contraseña y solo he tenido que dar un doble toque en la imagen sobre la cadena de letras y números para que se seleccione y poder copiar y pegar en la app de Sonos.

A partir de ahí la app se ha puesto a escanear a ver qué dispositivos Sonos hay en la red y lo ha añadido.

Si vas a escuchar música desde el iPhone o iPad, usando iTunes Music o Spotify o cualquier otra app, ya puedes hacerlo.

Otra pega del sistema de Sonos es que no puedes decirle a Siri “reproduce música a través de Sonos”, porque no sabe lo que quieres decir. Tienes que seleccionar Sonos desde los altavoces compartidos en Música (iTunes) para que los utilice como salida.

También puedes crear un atajo en Casa para poder usar Siri con tu altavoz Sonos Roam.

Si te alejas con el iPhone y el altavoz fuera del alcance de la Wifi, no podrás comunicarte con él, y tendrás que empezar a emitir música usando Bluetooth para usar el Sonos Roam.

Personalmente no entiendo esa necesidad de obligar al usuario a utilizar una app propietaria para usar un altavoz, salvo que tengas funcionalidades de valor añadido. Pare reproducir música de mi biblioteca no debería necesitar ninguna app específica.

Configurar la biblioteca de música del ordenador para poder usarla con Sonos Roam

Yo nunca he tenido la biblioteca musical en el ordenador por varias razones. La primera es que tengo mucha música (como para escuchar dos meses las veinticuatro horas sin necesidad de repetir una canción) -y de todos los estilos, no creas que soy un fanático de nada.

Escucho de todo, desde lo que avergüenza a la mayoría de la gente, como canciones de la tuna o canciones de mariachis hasta jazz progresivo o musica electrónica de las que parece que el musico solo aprendió a tocar dos notas.

Y sí, me gustan todos los estilos. Desde el country más vaquero hasta el gregoriano. El caso es que en la aplicación de escritorio de Sonos no es tan sencillo seleccionar la fonoteca.

Una vez tengas instalada en tu carpeta de Aplicaciones (doy por hecho que ya has identificado el altavoz con el móvil), ve a Preferencias > Sistema > Biblioteca musical.

Encontrarás un interfaz similar al que tienes en Preferencias del sistema para añadir carpetas, y tienes que hacer clic en el símbolo + para añadir la ubicación en la que está tu biblioteca musical.

Verás tres opciones: Mi carpeta Música (la que tienes en el ordenador), Otra ubicación (que es la que yo utilizo, porque ya te sigo que tengo la música en un disco externo) y la tercera opción es por si tienes la música en un disco de red, es decir, en un NAS.

Asegúrate que escoges la carpeta que DE VERDAD tiene la música, no una anterior que contenga otras cosas, porque la app no va a saber rastrear hacia abajo para encontrarlo. Te lo digo por experiencia.

También ten en cuenta que cuanto más grande sea tu fonoteca, más tardará en añadirse, así que no te impacientes.

Controlar el Sonos Roam

Creo que no te he dicho los botones que tiene el altavoz, y ya que hemos hablado de Siri, creo que es un buen momento para que sepas qué hace cada uno.

Junto al conector USB C tienes el botón de encendido, que tiene varias funciones. Al encenderlo, verás que se ilumina un led frontal de color blanco. Eso quiere decir que está en modo Wifi. Si lo mantienes presionado un par de segundos, el led pasará a ser de color azul, indicando que está utilizando conectividad Bluetooth.

Si en vez de una luz azul fija se pone a parpadear, es que no está enlazando correctamente. Si mantienes presionado otro par de segundos el mismo botón, la luz azul se pondrá a parpadear y podrás enlazarlo con otro dispositivo.

Si lo presionas otro par de segundos, vuelves al modo estándar Wifi.

Si lo presionas normalmente, te moverás del modo reposo al modo activo.

Si quieres apagarlo completamente, mantén presionado el botón durante unos cinco segundos

Además, en la parte superior (suponiendo que lo pongas vertical , como una torre) tiene unos pocos botones más.

El botón Reproducir/ detener pondrá en marcha la música o la parará si ya has seleccionado algo antes.

Pero si lo mantienes presionado, ese botón permitirá que el altavoz se una a otros altavoces Sonos que ya estén reproduciendo música, de manera que tengas la misma banda sonora en todas partes.

Además tienes botones para subir o bajar el volumen, y un botón con un micrófono y otro led blanco.

Presionando el botón del micrófono puedes encenderlo y apagarlo. No sólo sirve para que te escuche si quieres utilizarlo con Google o Alexa, sino que el software inteligente de Sonos utiliza ese micrófono para adaptar el sonido al tipo de habitación en el que se encuentre.

Si, se trata de una funcionalidad similar a la que Apple anuncia en sus HomePod.

¿Cómo suena el Sonos Roam?

Pues realmente te va a sorprender su potencia. Tiene una respuesta sonora mucho más poderosa de lo que podrías esperar de altavoz tan pequeño.

Aquí subo el audio del vídeo que amablemente YouTube no muestra, para que podáis escuchar cómo suena…

Conclusiones

Sinceramente, Sonos Roam no va a transformar tu vida. Seguro, tiene un sonido potente, equilibrado y versátil, es manejable, ligero y al mismo tiempo resistente.

Pero si ya tienes otros altavoces portátiles en casa, posiblemente ya estás servido.

Pero -por otro lado- cuando he visto la base inalámbrica, me he dado cuenta de que ese es el futuro para el HomePod mini, y que esa accesorio por Sui mismo, puede vender muchos altavoces Sonos.

Ya hemos hablado en otros episodios que me parece que, definitivamente, que el HomePod tenga que estar siempre enchufado le impide llegar a millones de jóvenes que no conciben su música atada a un cable, igual que no entienden la música limitada porque el aparato que la reproduce está conectado a la corriente.

Si tienes que elegir entre el HomePod mini o el Sonos Roam, que están en un rango de precios similar, compra el Sonos Roam con la base inalámbrica.

Y tendrás lo mejor de los dos mundos.