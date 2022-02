¿Qué color de emoji usar?

He leído con interés un artículo en NPR (National Public Radio, la radio pública norteamericana) en el que se plantean la cuestión del color de los emojis.

Es posible que en España, donde somos una mayoría abrumadoramente blanca, esta pregunta nos parezca un tanto absurda o irrelevante.

En Estados Unidos no cabe duda que la situación se muy diferente, no hay más que ver la última temporada de This is Us, o los problemas constantes que tiene la población negra por el trato que reciben por parte de la población blanca -la población mestiza sospecho es que la minoría silenciosa, pero seguramente tampoco se sienten tratados como iguales por lo blancos.

Aún así, quería dejar aquí esta reflexión sobre lo que para nosotros puede ser intrascendente, puede que accesorio, o incluso divertido… mira, voy a usar un emoji de piel morena para diferenciarme del resto, o porque es verano y estoy moreno… o me voy a representar con un emoji no binario, como “solidaridad” con todos aquellos que no se sienten nada en concreto.

Lo cierto es que lo que para nosotros es accesorio, divertido, intrascendente, otras personas pueden estarlo usando como una auténtica representación de cómo se sienten, de cómo son. De hacerse oír, o de dar testimonio de que existen.

Utilizar los emojis como si carecieran de significado, devaluando lo que representan a nuestro capricho, puede herir, molestar -y en los casos más radicales, enfadar- a aquellos colectivos que han encontrado en estos pictogramas una forma real de comunicar su realidad.

Hace poco escribía un artículo sobre cómo se crean los emojis, y quedaba claro que es un proceso racionalizado, nada arbitratio y que busca la inclusión y la representación de todas (en la medida de lo posible) las realidades de la sociedad, que es cambiante y en expansión.

Y si, por eso podemos llegar a tener el emoji de un hombre embarazado. Por coherencia con el diseño de emojis. Así que, aunque a nosotros nos parezca excesivo, si trabajamos o interactuamos con colectivos diversos, o en grandes organizaciones donde no conocemos la realidad de los otros, no trivialicemos o relativicemos la importancia de representarnos de una manera formal y real a nuestra persona.

Porque otros si lo hacen, y les debemos ese respeto.