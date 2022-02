Podcast: Si usas Google Analytics estás fuera de la ley, dice la UE

Hoy ha venido a hablar con nosotros Víctor Salgado (@abonauta), abogado especializado en nuevas tecnologías, para hablar sobre las recientes sentencias de la Unión Europea, que indican que Google Analytics incumple la ley de protección de datos al llevar las cookies a Estados Unidos.

No hace falta decir que esta situación afecta prácticamente al 100% de las webs, que utilizan la herramienta “gratuita” de Google para medir el tráfico de sus dominios.

Aunque es probable que tarden un tiempo en ponerse en marcha, desde ya mismo cualquier empresa que utilice las métricas de Google para conocer de dónde provienen los visitantes de su web podría ser multada por incumplir la ley europea.

Solo hay dos soluciones: avisar al visitante de que sus datos se van a enviar a EEUU y que este país no cumple con las reglas europeas, o encontrar un sustituto a Google Analytics que tenga sus servidores en Europa.

Además, le preguntamos a Víctor al respecto de la duda sobre quién es el sujeto de responsabilidad en caso de un accidente provocado por un coche de conducción autónoma (como se rumorea que podría ser el coche de Apple).

Ambas cuestiones plantean reformas legislativas de calado en las que, muy probablemente, como siempre, iremos por detrás de la realidad, aunque ya sepamos que ésta se va a producir.

Si tenéis conocimiento de alguna alternativa a Google Analytics, os agradeceríamos comentarios por la web o por redes sociales.

Y si os queréis sumar a la conversación, por supuesto, todas las aportaciones son bienvenidas.

Transcripción automática del podcast:

Alf

Saludos cordiales a todos los que os reunís en los auriculares, en los altavoces para escuchar las charlas de Faq-Mac. Hoy os traemos un tema de actualidad porque aunque todavía no ha trascendido demasiado, dentro de poco seguro que todos vamos a estar escuchando sobre este tema. Y es que la Unión Europea ha decidido que o ha dictaminado o ha sentenciado que utilizar Google Analytics en las webs de las páginas que estén en Europa va contra la Ley de Protección de Datos, porque Google Analytics lleva esos datos a Estados Unidos como yo de esto sé lo mismo que de capar ranas, he llamado a nuestro abogado de nuevas tecnologías de cabecera, que es Víctor Salgado, que viene hoy hablar con nosotros sobre este tema, explicarnos por qué, cómo, cuándo y qué podemos hacer.

Le voy a saludar y empezamos a hablar con él Hola, Víctor, qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.

Víctor Salgado

Hola, que tal Alf? Encantado de estar aquí. Y bueno, es un tema. Ya, bueno, yo ya te comentaba fuera de micro que no sé si será un poquito árido, sobre todo de explicar un poco el trasfondo para nuestros oyentes. Pero bueno, voy a intentar por lo menos que no se haga muy pesado, a ver si lo a ver si lo conseguimos.

Alf

Vamos a ver, porque creo que lógicamente es un tema que afecta a todo aquel que tenga una web y utilice Google Analytics, porque al final al final todos pensamos lo mismo con Hacienda y con todo, que si somos muy pequeños pues no se van a meter con nosotros porque no porque hay peces mucho más gordos donde la. Pero lo cierto es que que podríamos de repente un inspector que se decida a dar un escarmiento también a los pequeños para que cunda el pánico en las filas.

Podría ponerse a sancionar cualquier web que tenga a Google Analytics. ¿Esto es así?

Víctor Salgado

Es así. Correcto, efectivamente. De hecho, bueno, comentábamos también hace un momento que porcentaje ahora mismo de páginas web pueden usar Google Analytics. Y bueno, yo creo que una gran mayoría, por no decir lo que todas las webs utilizan, Google Analytics.

Alf

Efectivamente, porque es la moneda de cambio habitual. O sea, si un anunciante o si alguien quiere, si tú le tienes que contar a alguien datos de tu web. Porque además, como en todo lo que ha hecho Google, su gran ventaja es que lo da gratis. Gratis. Vamos a poner como si hubiera si gratis no se aprende. Deja, te deja generosamente que le des todos los datos de tráfico de tu web y a cambio él te da las estadísticas de quién te ha visitado, de dónde, de que país viene, que sistema operativo utiliza, que son herramientas que luego para vender publicidad en la web incluso.

Y de eso también hablaremos después para los propios anuncios que Google coloca en tu web. Pues son necesarios, porque si no, pues no, no tienes manera de mostrar cuántas visitas tiene tu web o de dónde viene el tráfico de tú. Es decir, si de un anunciante vamos a decir es de España o es de México, y tú quieres decirle oye, yo es que en México tengo mucho tráfico.

Pues lo que le tienes que mandar son las estadísticas de Google Analytics, que es el que certifica que el tráfico que está llegando a tu web, si es a través del navegador, si es porque estás haciendo una campaña de publicidad en Google Adsense, en Google, en Google Adwords, etc. o sea que es que es todo y es una ensalada tutti frutti donde Google pues eso, tiene pillados a todos muy bien pillados.

Entonces esto, claro, esto si se implementa a rajatabla, es una auténtica disrupción de cómo el pacífico mundo de las estadísticas web que está súper establecido, súper consolidado. Te quería preguntar ¿esto es así desde ya? ¿O todavía hay que esperar a que la autoridad española diga estamos de acuerdo con lo que ha dicho la Unión Europea?

Víctor Salgado

Es una excelente pregunta. En principio, lógicamente el reglamento es un reglamento europeo, o sea que no, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. El Reglamento General de Protección de Datos es una norma de la Unión Europea que desde 2016 entró en aplicación el diez, el 25 de mayo del año, 2018 y en principio todos deberíamos de interpretarlo de la misma manera en toda Europa.

De hecho, por eso están algunas, algunas o algunos organismos, como es el Comité Europeo de Protección de Datos, que aglutina un poco todas las autoridades de control a nivel nacional, entre las cuales está nuestra Agencia Española de Protección de Datos y también el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Que es cierto que de momento la agencia no se ha pronunciado a la Agencia Española, pero sí lo ha hecho, evidentemente el supervisor europeo de Protección de Datos.

Digamos que fue el pistoletazo de alarma de salida, porque ni más ni menos que sancionó al Parlamento europeo por y por precisamente haber utilizado en una de sus webs, además de control de COBIT. Curiosamente usa un tema bastante sensible la herramienta de Google Analytics, no? Y por ahí es como saltó esto fue saltó en enero, no? Eh. Todo esto fue a raíz de una denuncia que se presentó en Austria, pero que evidentemente ya ha trascendido más allá del caso concreto de Parlamento Europeo y ya ha habido otras instituciones europeas, otros organismos de control, otras autoridades de control como es la de la austriaca, la alemana y también la francesa.

Recientemente, en este mes que ya se han pronunciado también a favor, incluso han ordenado, como es el caso de la francesa, a una empresa no determinada que deje de utilizar Google Analytics ha recibido una orden directa de la autoridad francesa. La española, como digo, de momento, no se ha pronunciado, aunque sí que nos consta que han sido objeto de requerimientos, a estos efectos para que evidentemente se pronuncie de una vez, porque lógicamente, es quien nos va a sancionar, como bien indicabas al principio. Quién tiene la competencia en España para poder sancionarnos es la propia agencia española.

En principio, el supervisor europeo no tiene competencia directa sobre nosotros, ni tampoco el Comité Europeo de Protección de Datos mío, ni siquiera otras de otros países.

Pero en España, evidentemente es la Agencia Española de Protección de Datos y todo apunta, todo apunta que sería raro que la Agencia de Protección de Datos dictaminará algo distinto a lo que hasta ahora hemos visto en el resto de Europa. Con lo cual sí que tenemos un buen problema encima de la mesa, porque, como bien estás indicando, evidentemente el 100% de las de las páginas web utilizan una amplia mayoría vamos, utilizan Google Analytics está muy enraizado en todo el ecosistema, como bien comentas, y no es un problema que tenga una fácil solución ¿Si quieres podemos ahondar un poco en de dónde viene todo esto?

Alf

Es una cosa que me ha llamado la atención. Ha dicho que la sentencia es de 2018.

Víctor Salgado

No, de 2018 es la norma. El reglamento entró en aplicación el 25 de mayo de 2018, pero no es la sentencia de la cual trae origen todo esto. El famoso caso es Schrems dos. Fue una sentencia de julio del 2020 por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio, en el caso de Facebook contra Maximillian Schrems.

Alf

Ahora, ahora nos cuentas en el caso de Facebook, pero sí, para que yo lo entienda. O sea, desde 2018 digamos que se sabe según la ley, que usar Google Analytics va en contra de las normas de la Unión Europea.

Víctor Salgado

No desde ese momento. Digamos que era legal porque estaba en aplicación un vamos a decir así, un convenio, una pequeña salvaguarda que establecía que había un acuerdo entre la Unión Europea y EEUU y el Departamento de Comercio de Estados Unidos que se llamaba, se llamaba Escudo de privacidad, que era heredero el Privacy Shield, que era heredero del Safe Harbor, que era otro acuerdo también que se había invalidado hace años y que precisamente tenía que parchear aquel.

Entonces como Google era suscriptora de ese de ese convenio trasatlántico en el cual Google se obligaba a una serie de cumplimiento normativo de alinearse muy bien con todas las exigencias europeas pues se permitía que los datos fluyeran más o menos libremente entre Europa y aquellas empresas que fueran suscriptor. Eran voluntarias Ojo, porque esto era una decisión voluntaria de cada empresa.

Pero bueno, todas las grandes empresas, evidentemente las grandes plataformas de internet estaban ahí, como es el caso de Amazon, de la propia Apple, de Facebook y de Google. Pero realmente aquí el problema se planteó cuando en esta sentencia de Julio de 2020 se tira abajo, se anula el escudo de privacidad(el Privacy Shield), es a partir de ese momento en el que tenemos el problema.

Alf

Que es cuando este hombre demanda a Facebook. O cuéntanos un poco como fue ese caso que ya ha salido varias veces en el podcast, porque parece que es una piedra angular de toda esta movida en la que estamos metidos. Cuéntanos un poco cómo fue esta historia.

Víctor Salgado

Sí, pues básicamente Maximillian Schrems es un viejo conocido de todo lo que es la defensa de los derechos de privacidad en Europa.

Ya en su día había planteado un primer caso (por eso este es el segundo caso), en este caso también contra Facebook, precisamente por la utilización de que Facebook lleve nuestros datos de Europa a Estados Unidos y que evidentemente eso, según Maximillian Schrems, en su momento, en la propia en la propia demanda y el tribunal evidentemente se alineó con ella, dictaminó que lógicamente no se podía asegurar, como ya sospechábamos porque de alguna manera el escudo de privacidad era, bueno, un arreglo.

Pero una vez habían invalidado el Safe Harbor, el anterior, estábamos un poco pendientes de este tema. Sabíamos que había posibilidades de que pudieran volver a invalidarlo. Y es que hay un problema fundamental y lo dice la propia sentencia. Y es que Estados Unidos tiene una normativa específica en materia de seguridad y de inteligencia que permite a cualquier autoridad, sin requerimiento judicial, solicitar nuestra información personal.

Digo muestra porque no sólo afecta los datos de los americanos, sino no afecta los datos de caso de los europeos.

Alf

Cualquier persona de interés, como dicen ellos.

Víctor Salgado

Justo además lo has definido perfectamente. Siendo cualquier persona de interés lo que ellos arbitrariamente casi estimen que puede tener alguna implicación en materia de seguridad nacional en materia de lucha antiterrorista y claro, eso no es una garantía en cuanto a los estándares de nuestros derechos humanos en Europa.

Entonces, como esto está así y mi Facebook mi Google, nadie puede garantizar en un momento determinado que no recibirán un requerimiento del gobierno americano para acceder a nuestra información sin estos requerimientos pues, evidentemente, vamos a tener este problema siempre y por tanto Estados Unidos, el cual es un país que ya hemos comentado en otras ocasiones, que no tiene una normativa de protección de datos equiparable a la que tenemos en Europa, esta es una de las razones de por qué no las tiene, pero también por el modelo de negocio instaurado en Estados Unidos y en la red: Darnos, como bien indicabas, muchas cosas gratis entre comillas, cuando realmente no es son gratis. Estamos pagando con otra moneda que es nuestros datos, nuestra información personal que vale miles de millones.

Alf

Y este Maxi, porque los que tenemos confianza con él, le llamamos Maxi, es abogado o político o…

Víctor Salgado

Bueno, cuando empezó el primer asunto que el planteó era estudiante de derecho y ahora mismo ya es abogado, ya en este asunto ya lo planteó él, ya es abogado y tiene una organización de defensa de derechos, podríamos decir, equiparando la Ley Americana de Derechos Civiles en Europa, en “None of your business” es como se llama esta esta organización, “no es asunto tuyo”, para entendernos, para traducirlo, y es la que precisamente originó estos últimos, sobre todo el último movimiento también del supervisor europeo tirándole de las orejas al Parlamento Europeo, fue originada también por la organización de Maximillian Schrems, con lo cual es, como digo, un activista, además con amplios conocimientos jurídicos.

Alf

Vamos un pájaro de cuidado. Pues sí, para cruzarse con él con el carrito del helado… te deja sin existencias. Madre mía! Bueno, bueno, pues muy bien. Un auténtico vigilante, que también dicen los americanos. Un vigilante; yo, como sufridor de toda la administración pública, pienso que lo que van a hacer es venir a fastidiarnos a los particulares, pero a Google no le van a hacer nada.

¿O puede ocurrir, como está ocurriendo en el caso de Apple en Holanda, que porque no cumple las normas que de una sentencia cada semana le multan con equis millones de euros?

Víctor Salgado

Bueno, digamos que aquí está abierto cualquier escenario. Si que es cierto que la primera responsabilidad sería nuestra, desgraciadamente, porque nosotros somos los que decidimos pues instalar en un momento determinado Google Analytics y somos conscientes, evidentemente, que esto supone, o por lo menos deberíamos serlo ya en este momento, que esto supone un envío por nuestra parte de datos que en principio son de nuestra responsabilidad porque son usuarios de nuestra página web, son visitantes o usuarios de nuestro servicio o no, y nosotros los estamos voluntariamente enviando a Estados Unidos al instalar esta herramienta, con lo cual primero con la mala noticia que tengo, desgraciadamente es que van a venir a por nosotros y pueden venir por las sentencias

las resoluciones sancionadoras, las posibles resoluciones sancionadoras que se dirigirían directamente a nosotros. No, pero vía de regreso también va para Google. Es decir, Google también tiene una responsabilidad que incluso puede llegar a ser al mismo nivel de responsabilidad, no cuantitativamente, porque en el caso de caer una sanción, la de Google sería sustancia mayor que la que podría caernos a nosotros.

Ya sabemos, las sanciones pueden llegar a los diez o 20 millones de euros de máximo de sanción o el doble o el 4% del volumen de facturación. En el caso de Google, el dos o el 4% es más que esos diez o 20 millones de sanción, con lo cual estaríamos hablando de sanciones. Por ejemplo, en el 2019 le cayó precisamente a Google por parte de la autoridad francesa 50 millones de euros de sanción que nos puede parecer una barbaridad, pero si hacemos el cálculo del 4% del volumen de facturación de Google, ya ni siquiera en el 2019, en el 2017 y eran 3.400.000.000 de euros, no hasta 3.400.000.000 de euros podía.

Podíamos ver una sanción, como digo, de cientos o de miles de de miles de millones contra Google por este tema que se acumula sobre otros temas que ya sabemos que ya estas grandes plataformas están en el punto de mira. No olvidemos que hace el año pasado, por ejemplo, Facebook con el tema de WhatsApp, fue sancionada por la autoridad irlandesa con 225 millones Y ya digo, yo creo sinceramente que estamos calentando motores de las sanciones que le pueden caer a estas grandes plataformas, pero en el caso de Google Analytics, la mayor responsabilidad o el primera línea, estaría el webmaster de alguna manera el editor de la web, que es el que decide en un momento determinado instalar esa herramienta con pleno conocimiento de que evidentemente esos datos van a ir a Estados Unidos, un país que no reúne los requisitos según la normativa europea.

Alf

Pero a ver si yo intento traer un producto a Europa que no cumple la normativa, lo que hacen es prohibirme traer el producto. No me deja entrar el producto. No sería lo normal que la Unión Europea le dijera a Google? No puedes comercializar Google Analytics en Europa hasta que no cumplas la ley eso no es lo que se hacen en general.

Ellos en vez de decirle ay que malandrín eres bueno, que no, que esto no se hace así hombre…

Víctor Salgado

Sería una de las soluciones si fuéramos en materia, por ejemplo, de consumo, en materia de consumo sí, que evidentemente si estuviéramos en ese procedimiento podríamos establecer limitaciones o incluso un tema anti competencia. No? Ya hemos hablado en otros programas de tema antimonopolio de que realmente se podrían establecer restricciones e incluso directrices directas a estas plataformas, de que si tú quieres comercializar tu software o tu servicio en Europa, tienes que hacerlo con estas condiciones Pero insisto, aquí la normativa que se está aplicando es la de protección de datos, con lo cual no está pensada para prohibir en este momento como sería en materia de consumo, como estaría en materia de competencia para dictaminar realmente la prohibición en este caso o la o la.

El condicionamiento del servicio. Aquí lo que hacen básicamente es en su caso sancionar o no sancionar con fuertes multas en su caso, y si hacer una serie de directrices para que en el futuro se tenga en cuenta, por ejemplo, una sanción, una eventual sanción a Google por el tema de Google Analytics sí acarrearía ya no solo la sanción económica, sino también una serie de directrices, como sería por ejemplo en este caso, que si tú quieres seguir comercializando Google Analytics en Europa, no puedes llevar esos datos a tu matriz en Estados Unidos, deberías, en su caso, constituir, por ejemplo, una organización separada, un servicio separado que garantizara que en ningún caso esos datos van a salir de Europa.

Adoptar, en definitiva, medidas. Medidas que pueden ser jurídicas y técnicas al mismo tiempo que te que puedas probar. Y este es realmente la parte complicada que nunca ningún caso las autoridades americanas van a poder acceder a esa información con arreglo a esta normativa de inteligencia, que este es el verdadero problema que tenemos encima de la mesa y yo puedo garantizar yo como webmaster o Google por su parte, que en mí en este caso concreto Google Analytics no está, no es, no puede ser objeto o sujeto de esta posible aplicación de la normativa de seguridad nacional americana pues esto sería una posible vía de escape, pero no aparece en el horizonte en estos momentos. No parece una cuestión sencilla, no?

Alf

Ya. Bueno, entonces para todos esos webmasters o dueños de webs que inocentemente han puesto su web en internet, ya han implantado Google Analytics, lo que tienen que hacer ahora es, por si acaso, buscar una alternativa de un sistema de analíticas web que esté en Europa. Que sí, que de esa garantía.

Víctor Salgado

Claro, esta sería la primera recomendación. Es decir, si yo quiero estar seguro de no tener ningún problema con una herramienta analítica, desde luego, lo primero que es recomendable es buscar un proveedor en Europa, dentro de Europa o en un país que sí reúna los requisitos, no que hay una lista que se decide en la Unión Europea de países que si es, tiene lo que llamamos una decisión de adecuación, que de alguna manera reconocemos que tiene una normativa equiparable a la nuestra.

Ahí hay países, por ejemplo, como Canadá, hay países como Israel, que incluso nos puede llamar la atención, pero si están reconocidos en Europa o incluso Japón, no, si yo busco un proveedor de estos países, tampoco tendría ningún problema a estos efectos. No, esta sería la primera recomendación. Desde luego, ahí sí yo podría estar seguro de que no sería sancionado por este motivo, por una transferencia ilícita de datos a nivel internacional.

¿Qué ocurre? Que claro, esto puede ser muy complicado para las organizaciones, por eso se están buscando y podemos intentar buscar jurídicamente otro tipo de soluciones. Una de ellas, que no es nada fácil de implementar, sería acogernos a una de las excepciones que el propio Reglamento General de Protección de Datos en su artículo 49 establece para poder mandar datos fuera de Europa sin necesidad de cumplir con estos requerimientos de normas, de adecuación, etcétera.

Y el primero de ellos sería contar con el consentimiento explícito de los usuarios. Pero claro, esto ya hablamos si nosotros estamos molestos entre comillas o bastante molestos por tener que poner los famosos avisos de cookies que hasta ahora han sido más o menos invasivos pero que no han digamos, no nos han forzado aún a solicitar, o por lo menos no siempre, hasta este momento, un consentimiento expreso del interesado.

Ahora hablaríamos de tener que obtener un consentimiento explícito de una guisa tal de que nos apareciera un aviso claramente visible en la web de si usted e sus datos. Si usted accede a esta web y continúa utilizando los servicios de esta web, usted acepta expresamente que sus datos van a ser llevados a Estados Unidos, un país que no cumple los estándares de protección de datos que requiere Europa.

Alf

Pero no habría que decir eso, no un país que no cumple, porque eso es como decir a ver si tienes huevos de navegar por esta web. Venga, por que seríamos unos infiltrados…

Víctor Salgado

Claro, se puede buscar otras fórmulas menos [explícitas], pero lo que pide la normativa es que tú informes claramente de que y el usuario tiene que aceptar, siendo consciente de que va a ir a un entorno inseguro para sus datos. Y esta es realmente lo que hace pupa. Vamos. O puede ser auténticamente desastroso desde un punto de vista de marketing, no de las organizaciones.

Y muchas veces digo a ver si para intentar evitar una sanción por el tema de protección de datos, realmente voy a tener un problema reputacional o un problema de marketing, no ya en mí, en mi servicio, porque claro, eso me lleva. Por qué tú has decidido utilizar un servicio que es bueno y lícito o de alguna manera no protector para mis datos, para mi información, personal no?

Entonces esto no es una solución. Desde luego, siendo jurídicamente viable, no lo veo como una solución tampoco fáctica, práctica a la hora también de adoptarse a nivel general.

Alf

Ya, por ejemplo, estoy pensando ahora en los periódicos que lógicamente una buena parte de su tráfico está en el tráfico orgánico, que es el que los que todos los días van a leer las noticias a su a su web y luego está el tráfico que les llega desde los buscadores, que es de gente que busca cosas y le salen las noticias en los imagínate hasta qué punto puede estar.

Yo no trabajo en Google, por lo tanto no lo sé, pero se me ocurre conociendo el perfil de Google, hasta qué punto puede estar relacionado o pueden empezar a relacionar que tengas o no instalado Analytics para que tus resultados salgan en el buscador o no, ya no sea dejando al margen el tema de las visitas, o de la publicidad o de la censura, etcétera Toda esa.

Todo este ecosistema entrelazado del cual Google ha hecho todo. Una fuente de negocio que le ha funcionado muy bien durante muchos años. Pues ahora, claro, yo diría que esto es aún más gordo o es una va más al pilar de toda la construcción de Google que si intentaran meterle mano a Adwords y a hacer que estoy convencido que además pasa lo mismo, sea que todo el que tenga instalados los anuncios o tal de Google, sus datos se están yendo a Estados Unidos, porque desde ahí es donde se van a hacer los cálculos para la subasta de anuncios, etcétera.

Bueno, no sé si esto también es para mucha gente. Nos hablan de que les estoy hablando, pero los que han estado un poco en Google y han hecho una campaña de anuncios en Google, enseguida entienden de qué estoy hablando. O sea que sí, que esto que ya hemos hablado muchas veces del del falso gratis y del monopolio y de tal.

Esta es una de estas situaciones en las que entra claramente en acción, porque quiere decir que si quitas una cosa pierdes el acceso a otras. De hecho, yo recuerdo que lo comentaba hace poco en otro podcast que a Google en algún sitio en Europa no sé si la propia Agencia Europea les habían puesto una demanda, porque cuando inicias sesión en alguno de sus productos, inicia sesión en todos los demás, con lo cual va recogiendo datos estés donde estés, aunque tú no lo sepas, o sea, tú, si un día usas YouTube y tienes estás identificado en YouTube porque guardas ahí tus vídeos que te gustan y te gusta tener tus canales y tu no sé qué pues todos esos.

Automáticamente al abrir en YouTube abres cuenta en Office, abres cuenta en Google Docs, abres en Drive, de manera que Google va recopilando datos allá donde vayas, aunque no sepas que estás utilizando. Y si cierras sesión en una, te cierras sesión en todas que creían que era ilegal esa dependencia de una única autenticación para todas las aplicaciones, aunque no las utilices Entonces bueno, pues vale, pues yo quiero decir que aunque lógicamente hasta hace hasta la semana pasada utilizábamos y de hecho siguen instaladas las analíticas de Google, no es porque forma que haya gran cantidad de publicidad, la verdad, pero bueno, pero es verdad que la gente, las estadísticas de Google se utilizan para muchas otras cosas.

He buscado un proveedor porque la mayor parte de los otros proveedores de analíticas que yo he encontrado tienen opciones de pago. Entonces claro, para una web minúscula como es FAQ Mac, pagar todos los meses porque te hagan analíticas sería perder dinero todos los meses. Y entonces encontré una web que me decía Víctor, que está en Polonia, que se llama Piwik, y que tiene un plan gratuito que yo he instalado y que estaba funcionando simultáneamente a Google Analytics porque no me ha dado tiempo a meterme a investigar bien si puede replicar en Piwik todo lo que me da Google Analytics, pero, pero por lo menos tengo un sistema alternativo por si empiezan a caer multas, automáticamente desactivar las analíticas de Google

Me gustaría que si hay otros oyentes que tienen otras empresas u otros servidores de analíticas web etc. que utilicen pues que encantado. Sería un placer ir conociendo otros servicios. Y por qué lo recomiendan? Yo creo que con esto más o menos les ha quedado claro a la gente.

Qué es esto del rollo de las analíticas y de Google, y de la ilegalidad y de los problemas que supone el monopolio de facto que tiene Google sobre todas las cosas de Internet.

Ahora te voy a cambiar el tercio y no te lo he avisado, pero te quiero preguntar una cosa porque en un podcast que he grabado, hablando del coche de Apple y de los coches eléctricos en general, se planteaba la duda: Un coche que se conduce solo y atropella a alguien.

Víctor Salgado

Excelente pregunta.

Alf

¿La culpa es del que va dentro del coche por no estar atento o la culpa es del fabricante que le ha dicho que se podía conducir solo?

Yo dije en Estados Unidos seguro que le mandan al fabricante, porque aparte de además de además al conductor y además al guardia que no estaba allí porque debía estar pero en Europa, que suponiendo que haya una legislación que sé que no nos caracterizamos por ir precisamente a la vanguardia de la previsión de lo que puede ocurrir en un futuro inmediato, pero en estos momentos, con lo que tenemos, si hubiera un coche que se condujera solo y hubiera un accidente a matar a un perro, seres sintientes, quién es el responsable oficial subsidiario?

Víctor Salgado

Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Alf. En este momento, tal y como está la normativa, siempre será el conductor. El conductor será el responsable. No conduzca aunque no conduzca.

Alf

¿Y en el caso del coche de Apple, que se dice que no tiene volante?

Víctor Salgado

Claro, esa es otra. Ese es otro tema, porque hablamos de la normativa actual porque recordemos que en Europa todavía no hemos adaptado la normativa que silla empezamos a ver en Estados Unidos empezó, si no recuerdo mal, en el estado de Nevada, el primer estado de Estados Unidos en reconocer la conducción autónoma. No? Y ha seguido otros estados en Estados Unidos.

Aquí realmente, de momento todavía no tenemos esa normativa tenemos. Tenemos una normativa de asistentes de conducción, pero nosotros tenemos que ir al timón, entre comillas, nunca mejor dicho, ya sabes la norma en contra de muchos vídeos de YouTube que se ven también en Europa y en alguno de nuestro país que no nos siguen, está esta norma, pero realmente no podemos apartar las manos del volante y tenemos que ir pendientes en todo momento, aunque utilicemos sistemas de conducción autónoma o semi autónoma, digamos.

En todo caso, esto es precisamente para garantizar, o por lo menos si hay un si hay un accidente en este momento, que nosotros somos los responsables si no hemos ido con las manos o si no hemos sido pendientes. El problema es nuestro. Ahora nos planteamos un poco de cara al futuro y esto a mi me encanta porque realmente estamos en la antesala de una verdadera revolución o ya la estamos viendo en estos momentos en lo que se refiere en general a la inteligencia artificial, lo cual estamos muy, muy pendientes en los juristas que estamos un poco especializados en estos temas y la propia Europa está preparando, ya tiene, digamos una primera normativa, un primer esbozo de normativa que esperamos que se culmine en breve para precisamente lo que tú estás comentando, es decir, atribuir una responsabilidad sobre sistemas, por ejemplo, plenamente autónomos.

Si yo compro un coche que no tiene volante y tenemos una normativa evidentemente que me permite a mí viajar en ese vehículo, entiendo que Nova no puede ser el conductor, el responsable, porque el conductor no voy a ser yo en ningún caso, porque no voy a tener ni siquiera capacidad física, aunque yo me cuesta pensar que un vehículo así será por lo menos en el medio plazo legal.

Su comercialización en Europa no, pero nos ponemos en esa en esa tesitura. Y efectivamente, a quién se atribuirá la responsabilidad en su caso en ese accidente? Será a la el fabricante o el diseñador en un momento determinado de esos algoritmos que han propiciado o no han evitado en un momento determinado pues ese accidente y ahí ya hablaríamos.

Evidentemente te puedes imaginar que los seguros de coche ya se perfilan de una manera totalmente distinta y quien atribuyen a asumirá en cierto modo un mayor riesgo será el propio desarrollador, el cual además, en Europa, concretamente y por la normativa, digamos, del esbozo, ahora mismo que tenemos de normativa de inteligencia artificial, se le van a atribuir una serie de responsabilidades, una serie de directrices, una serie de requisitos para respetar para, desde luego, minimizar estos riesgos, respetar nuestros derechos, como pueden ser temas de privacidad, temas de seguridad para a nivel de consumidor, etc. y lógicamente asumir una responsabilidad en el caso de que haya fallos, aunque ya se anticipa que en un escenario de conducción plenamente autónoma se anticipa, habrá que luego comprobarlo.

Habrá menos accidentes, muchos menos accidentes que los que tenemos hoy en día, porque el factor humano sigue siendo un elemento muy importante en estos accidentes. Sin embargo, desgraciadamente se producirán accidentes como y no hay ninguna máquina perfecta no hay ningún software perfecto. Y evidentemente, quien debería responder en ese caso a priori sería el fabricante, siempre y cuando no pudiera decir (que esto es algo que los fabricantes hacen mucho, los desarrolladores también mucho): Derivar esa responsabilidad en el usuario por una mala configuración.

A lo mejor del equipo del dispositivo por no haber seguido las normas que desde el fabricante se nos ha dado del buen uso. La buena configuración del dispositivo que esto en un eventual juicio del futuro se va a dar.

Alf

Pues esto era el menú de hoy primer plato y segundo plato.

Víctor Salgado

Espero que haya sido mínimamente comprensible, sobre todo es mi principal preocupación con los oyentes. Siempre que tratamos estos temas nos da un cierto reparo y nada agradecerte al pues la oportunidad de nuevo de estar en estos micrófonos y de hablar de temas, la verdad que que nos apasionan. Aunque bueno, el primero de los temas desgraciadamente es algo que que va a traer muchos problemas para para mucha gente.

Alf

Ya, pero es que primero son temas que son como son y segundo son temas que nos afectan a todos. Hay que comprender qué es lo que está pasando para poder tomar las medidas adecuadas, no, porque si no, si te tienes que fiar de lo que leas en los periódicos, o sea, si tienes que esperar que un periódico generalista te explique porque más allá del escándalo o del problema, porque Analytics ahora ya digamos, se puede decir que es ilegal en Europa, o lo.

Víctor Salgado

Bueno, sería un poco fuerte decirlo, pero sí podríamos decir que fuera de ley actual en su configuración.

Alf

Actual comparativamente. Y que conste que yo sigo diciendo que lo normal sería que prohibieran eso, que estoy convencido que una cosa que no cumple la ley no se puede vender. Es claro en el consumo y fuera del consumo. Estoy convencido que una máquina industrial que no cumple las normas no se puede vender en Europa. Entonces, bueno, yo creo que aquí también a lo mejor le está faltando un poquito de personalidad, porque estoy convencido que un hachazo de esos en la mesa Google lo entendía a la primera.

Víctor Salgado

Sí, pero bueno, siendo poniéndonos en la piel de Google, de abogados del diablo, en este caso abogados de Google. Google lo tiene fácil en ese sentido. Le puede decir no, mira, hay maneras de hacer legal mi producto en Europa. Osea, por ejemplo, tú puedes pedir permiso a tus usuarios, aunque ya vemos lo que eso implica para usar mi herramienta y eso no es responsabilidad mía, es posibilidad tuya, no?

Entonces la herramienta en sí mismo no sea ilegal, pero desgraciadamente la configuración actual y cómo se está implementando en estos momentos a nivel general esta herramienta sí es ilegal, no? Y eso evidentemente, en primer lugar nos van a echar la culpa a a nosotros, a los a los que estamos aquí en Europa físicamente y que tenemos que asumir estas responsabilidades legales. En primer lugar, claro.

Alf

Bueno, pues amigos, amigas que estáis ahí al otro lado, me imagino que un tanto desasosegados con estas noticias, con este podcast de alcance que hemos hecho hoy con Víctor para explicar esta situación que nos parecía que afecta a gran cantidad de de vosotros tanto por acción o por omisión, bien porque tenéis vosotros una web o bien porque usáis webs, visitáis webs y cada vez que veáis a partir de ahora el anuncio de Google, pues sabéis que vuestros datos se están yendo a Estados Unidos y por lo tanto a lo mejor le tenéis que decir al responsable de la web “Mire usted, esto no puede ser así. Tiene usted que quitar esto”.

Nos parecía interesante tratarlo y además tratarlo rápidamente, porque porque sin duda va a ser un tema recurrente y de aquí a poco empezaremos a ver a grandes empresas tropezar en esta piedra, que ya que ya os hemos avisado que está ahí delante, que no podéis no verla. Así que avisados quedáis. Sed felices, sed buenas personas y hasta pronto.