Podcast: La humanidad del futuro

Hoy ha venido a hablar con nosotros José Luis Cordeiro, doctor ingeniero por el MIT y visionario futurista, que profetiza un futuro idílico (desde nuestra perspectiva actual), donde la humanidad es más sabia, más joven y … inmortal.

Es fácil descartar el discurso de José Luis Cordeiro como se suele hacer con todo aquel que habla de realidades diferentes, con un discurso articulado alrededor de futuros hallazgos, teóricos descubrimientos, e hipotéticos avances.

Sinceramente, no sabría si es ciencia ficción, o ficción científica. Lo que sí se es que es un discurso incomodo, que no se puede escuchar impasible y por lo tanto, tremendamente polarizante.

Probablemente de ahí su éxito, ya que es habitual verle participar en conferencias alrededor de todo el mundo.

Creo que a nadie le dejará indiferente este episodio, y me gustaría que se desarrollara una conversación (constructiva) a su alrededor. Al fin y al cabo, la audiencia de faq-mac, avisos consumidores de tecnología, es de las más aventajadas que uno puede desear para discutir sobre temas que nos afectan a todos directamente.

¿Se puede comprar, tal cual, la propuesta de Cordeiro? No lo sé, a mi me cuesta, pero es probable que sea porque mi día a día es muy diferente del suyo. De la misma forma que me parecen asombrosas las intenciones de Astroland o me deslumbran los estudios que hace Gabriel De la Torre con su equipo.

Supongo que si haces de tu vida un vivir continuo en el futuro, es normal que lo que cuentes suene un tanto estrambótico en el presente.

Como siempre, críticas, comentarios y conversaciones, en las redes y en la web.

Libro: La muerte de la muerte

José Luis Cordeiro:

Transcripción automática de la charla

Alf

Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez detrás de los auriculares o de los altavoces para escuchar estas charlas que os traemos en FAQ Mac siempre buscando puntos de vista diferentes, alternativos, historias que no encontráis habitualmente en la web o en los periódicos, no contando historias alternativas para mentes inquietas, qué es lo que a nosotros nos motiva. Hoy, además, tenemos una visita muy especial, de una persona que nos va a hablar de conceptos que, desde luego, no salen en una conversación, en un café, en el bar, sino que hay que adentrarse un poco en adelantarse a lo que viene para poder manejar estos conceptos.

Vamos a hablar hoy con Jose Luis Cordeiro, un doctor ingeniero licenciado por el MIT (por el Instituto Tecnológico de Massachusetts) y nos viene hablar de toda esta visión del mundo de la ciencia, de los nuevos mundos y de las nuevas ciencias.

Le voy a saludar y empezamos a hablar rápidamente con él, porque hay muchas cosas que contar y el tiempo está apretado.

Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, José Luis Cordeiro. Gracias por por dejarse atracar por las charlas de FAQ Mac.

José Luis Cordeiro

Es un placer estar contigo, Alfonso, para hablar sobre el futuro, que es lo que nos tiene que importar a todos, porque en el futuro es donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas.

Alf

Muy bien, quisiera empezar si te parece correcto, porque la definición que tienes en tu perfil de LinkedIn acumula ya una serie de conceptos que no son para los débiles de corazón. Me gustaría que me fueras comentando un poco cómo has llegado a ir añadiendo todos estas disciplinas o todas estas tendencias para definir a tu persona. Si quieres empezamos por la primera que pones ¿que es ser futurista?

José Luis Cordeiro

Que bueno, este yo soy, yo soy ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts y los ingenieros nos gusta crear, construir cosas y eso me ha llevado a las visiones de futuro y las construcciones de escenarios y de posibilidades a largo plazo.

Entonces los futuristas o prospectivistas, somos personas que nos dedicamos a ver hacia dónde va la humanidad en diferentes áreas y específicamente pues yo en el tema tecnológico que es lo que me fascina

Alf

Además lógicamente me imagino que va acompañado, Si uno es futurista, necesariamente tiene que ser visionario, porque tiene que imaginar cosas que aún no existen…

José Luis Cordeiro

Correcto. Y de hecho por eso también es importante la ciencia ficción. Y yo soy fanático de la ciencia ficción y tuve el placer de visitar a Sir Arthur C. Clark, que es uno de los grandes escritores de ciencia ficción. Y también, cuando vivía en Boston, con Isaac Asimov, que era profesor también en Boston, donde estaba yo.

Así que conocí a varios de estos autores y esto me inspira más a tener visiones a largo plazo, a cinco años, cincuenta años, 500 años, 5000 años. Y bueno, mucho, mucho más.

Alf

Y que necesariamente son realidades que pueden ser o pueden no ser. Simplemente se apunta a que ahí podría haber un camino a explorar.

José Luis Cordeiro

Claro, por eso también los futuristas o prospectiva hablamos de diferentes escenarios, diferentes posibilidades. Y ver cuáles son las mejores para tratar de realizarlas y considerar cuáles son las peores para evitarlas ya.

Alf

Y otra, otra de las palabras que tienes en tu perfil para definirte es transhumanista. Cuéntanos para los que no lo hayan oído nunca, que es un trans humanista.

José Luis Cordeiro

Bueno, el transhumanismo es una filosofía moderna, basada en el humanismo tradicional, agregando ciencia y tecnología.

Es decir, si agarramos el humanismo y le ponemos ciencia y tecnología, nos da el transhumanismo, cuyo objetivo es transcender las limitaciones humanas.

Los humanos tenemos muchísimas limitaciones limitaciones físicas, biológicas, lingüísticas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera Pero gracias a la ciencia y la tecnología vamos a poder transcender esas limitaciones y avanzar en un mundo incluso más que humano.

Vamos a pasar de humanos a transhumanos y a posthumanos, humanos aumentados, humanos con muchísimas más capacidades que las actuales.

Esto ya está ocurriendo. La evolución biológica continúa, pero la evolución biológica toma millones de años. De hecho, los humanos y los chimpancés, por ejemplo, nos separamos biológicamente. Se estima como 8 millones de años atrás. Y por un lado surgieron los chimpancés y por otro lado nosotros los humanos.

Y también tenemos muchos primos más biológicos. Tenemos los gorilas, los bonobos, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución biológica continúa, pero ahora nosotros tenemos la tecnología para acelerar el proceso evolutivo y en vez de tomar millones de años en que aumente nuestro cerebro, por ejemplo, esto lo podemos hacer rápidamente en un futuro muy cercano de un par de décadas.

Alf

¿Pero tiene alguna relación con el superhombre de Nietzsche o no? ¿O es otra cosa? ¿Es simplemente un nuevo nivel de hombre en el que se le añaden nuevas potencias a través de la ciencia y de la tecnología?

José Luis Cordeiro

Bueno, diferentes personas como Nietzsche han hablado de cosas relacionadas sin ninguna duda, pero el transhumanismo es una filosofía más moderna.

No tiene que ver con Nietzsche desde ese punto de vista. A pesar de que incluso Dante Alighieri utilizó en la Divina Comedia la palabra transhumar, diciendo que vamos los humanos a transcender la condición humana para llegar al cielo.

Es interesante esa visión desde la Divina Comedia, pero te repito al transhumanismo como filosofía es pues de tiene medio siglo.

Es más reciente porque también la tecnología está cambiando aceleradamente en el último medio siglo e incluso va a cambiar mucho, mucho más aceleradamente los próximos años. A mí me gusta decir que en las próximas dos décadas vamos a ver más cambios tecnológicos, más avances científicos que en los últimos 2000 años.

Y esto es difícil para comprender que en tan solo veinte años van a haber más avances que en 2000 años atrás ya.

Alf

¿Pero esto incluye la implantación de chips etc. debajo de la piel o en los huesos, etcétera o eso o la el aumento de visión a través de implantes tecnológicos? Es por dejar claro exactamente cuál es el concepto.

José Luis Cordeiro

Efectivamente van a ver muchas cosas, están haciendo muchísimos experimentos y vamos a amplificar, nos va a aumentar en muchísimas maneras distintas, entonces diferentes personas también harán diferentes cosas y vamos a seguir aumentando nuestras capacidades en todos los sentidos.

De hecho, los transhumanismo, los transhumanistas, hablamos de tres grandes cambios fundamental es que nos van a dar súper inteligentes, sean súper longevidad y súper bienestar.

José Luis Cordeiro

Esos son los tres grandes pilares que generalmente hablamos en el transhumanismo, súper longevidad, súper inteligencia y súper bienestar a través de la tecnología repito las diferentes tecnologías y que cada vez nos permiten, como hemos visto en tan solo bueno, del siglo veinte al 21, aumentar las tentativas de vida, aumentar nuestras capacidades y conocimiento y pues incluso vivir en un mundo mucho más próspero, con gente con mayor bienestar.

Alf

Bienestar. Y esto al final, claro, estoy hablando de la brecha tecnológica, ¿no provocará aún más distancia entre el primer mundo y el tercer mundo?, entre los que tenemos acceso a este desarrollo tecnológico y los que no tienen ese acceso?

José Luis Cordeiro

En realidad es todo lo contrario. La brecha tecnológica se está reduciendo gracias a los avances tecnológicos que permiten que todo el mundo tenga toda la tecnología más rápido y más barato. Sin embargo, claro, lo que tú dices es cierto y tradición todas las tecnologías comienzan muy caras y muy malas, pero cuando se democratiza, cuando se masifica se vuelven muy buenas y muy baratas.

José Luis Cordeiro

Lo puedes ver con los teléfonos móviles. Hay todo el mundo en todo el mundo si quiere tiene un teléfono móvil, incluso los lugares más pobres de África o de India, porque ya hay teléfonos móviles de 10 € y aún las personas más pobres en África, si quieren, tienen su teléfono móvil.

Esto era algo impensable en el pasado, pero también en otro ejemplo que para mí es interesantísimo es que vamos a tener Internet planetaria muy pronto y todo el mundo tendrá Internet continuamente no solo en los países desarrollados, en todo el mundo hay muchísimos planes de conectar las personas más pobres en zonas rurales a Internet continuamente, y esto va a ser una transformación difícil de concebir, porque imagínate cómo será el mundo cuando los más pobres de los lugares más apartados de la humanidad tengan acceso al conocimiento global que hemos creado toda la humanidad o sea, conectarte a Wikipedia, buscar cualquier información en Google y esto va a ser una realidad muy pronto y para todo el mundo.

En todo el mundo que lo quiera. Y digo que lo quiera, hay que enfatizar, porque es que hay algunos que no lo quieren y no tenemos que esperar en el futuro.

Hoy hay comunidades, por ejemplo, como los amish, los amish, que es un grupo religioso en Estados Unidos, que no quiere tecnología después del siglo 18, que me parece bastante idiota para ser franco, porque… ¿qué tiene de especial el siglo 18 como para que no adopten tecnología después del siglo 18? Que era la que ellos tenían cuando emigraron de Europa para ir para las Américas.

O sea, se quedaron con esa última tecnología que tenían y ya no quieren más tecnología, no quieren electricidad, no quieren coches, no quieren teléfonos, no quieren aviones y esto lo digo porque esto va a ocurrir y principalmente por algunos grupos con filosofías o religiones determinadas.

Otro ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no quieren transfusiones de sangre cuando las transfusiones de sangre han sido un gran avance científico que ha permitido salvar muchas vidas, pero los testigos de Jehová no lo quieren y hay gente que no va a querer, pues máquinas de hecho, hace dos siglos los famosos luditas en Inglaterra destruían las máquinas y por eso hoy se habla que tenemos los neoluditas, los

nuevos luditas que no quieren tecnología.

Entonces siempre van a haber grupos que se oponen al progreso. Esto no es nuevo, esto ha existido siempre en la historia de la humanidad. Pero yo creo que el avance, el avance es indiscutible y para toda la humanidad que lo quiera ya no?

Alf

Bueno, estas cosas, lógicamente para todos los que no tenemos esa capacidad de ver el futuro nos surgen muchos miedos y muchas incertidumbres sobre la privacidad, el la del respeto a la vida a la vida offline, etcétera

En un mundo tan conectado, tan ultra conectado, siempre localizados, siempre registrados a través de algún dispositivo, parece que la vida propia queda un poco a merced de aquellos que controlen esa tecnología.

José Luis Cordeiro

Efectivamente van a haber muchísimas discusiones sobre estos temas éticos y filosóficos, pero la tecnología sigue avanzando y como los resultados son principalmente positivos, yo creo que la mayor parte del mundo la irá a adoptando.

Pero bueno, habrá discusiones para esto continuamente. De hecho, yo publiqué antes de la pandemia COVID un libro que se ha vuelto un best seller y que ya está en seis idiomas que se llama «La muerte de la muerte» y tiene un subtítulo bastante apropiado que se llama «La posibilidad científica de la inmortalidad biológica y su defensa moral».

Y ahí toco el tema, no solo científico, sino también el tema ético y moral. Porque es que para darte un ejemplo hay gente que se opone a vivir indefinidamente, hay gente que dice que se tiene que morir cuando tenemos tecnologías que se están desarrollando para rejuvenecer a las personas.

Y bueno, te imaginas las discusiones que se abren sobre estos temas, los que se quieren morir y los que no se quieren morir y encima quieren ser más jóvenes?

Pero bueno, tendremos muchas discusiones y en el futuro habrá más tiempo para discutir esto con la ventaja que tendremos la tecnología para ser más jóvenes, ser más inteligentes y ser más felices.

Alf

Eso sí que es un mundo feliz y no, y no lo que conocemos. Otra de las palabras que tienes en tu definición y que te definen como persona es «Singularitario».

Yo honestamente, no lo había oído hasta que no lo he visto escrito en tú, en tu perfil y lo he tenido que buscar.

Me gustaría que nos explicaras, porque me imagino que mi caso es homologable a muchos otros oyentes, que es ser Singularitario.

José Luis Cordeiro

Claro, en esta filosofía científica del transhumanismo, pues hablamos de los cambios que vienen y uno de ellos, de los más transcendentales, es la singularidad tecnológica que normalmente definimos como el momento cuando los seres humanos vamos a tener una inteligencia artificial igual a la nuestra.

Ese es el momento de la singularidad tecnológica, cuando esta inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana.

Nosotros pensamos que gran parte de las personas van a amplificar, aumentar su inteligencia con esta inteligencia artificial, porque va a ser superior y uno siempre debería de querer ser más inteligente, aunque hay personas que parece que no, que dicen que no, que no quieren ser más inteligente, etcétera. Y me parece terrible que no quieran ser más inteligentes entonces.

Y dicen que tienen miedo a la inteligencia artificial. Cuando yo digo pero cómo le vas a poder tener miedo a ser más inteligente? A lo que hay que tenerle miedo es a ser más estúpido, no más inteligente. Y por eso yo no le tengo miedo. A la inteligencia artificial. A lo que le tengo miedo es a la estupidez humana.

Y eso sí que me da miedo la estupidez humana y de hecho, los humanos nacemos básicamente estúpidos y hay unos que se quedan muy estúpidos en vez de querer ser más inteligentes.

Pero bueno, para concluir este punto, la singularidad es ese momento que estimamos que va a ocurrir en el año 2045, por poner un número.

Gracias a los avances tecnológicos y al aumento exponencial de la inteligencia artificial, que ya conocemos muchos diferentes tipos de inteligencias artificiales y en los móviles y los ordenadores tienen muchísimos modelos, aplicaciones de inteligencia artificial.

Bueno, esto va a continuar. Esto que no existe hace diez años, básicamente en los móviles inteligentes y que vamos en diez años, de hecho vamos a pasar lo que se llama el test de Alan Turing, la prueba de Alan Turing,

Alan Turing, que fue un científico británico muy famoso de inteligencia artificial. Él dijo que llegará el momento y que nosotros también estimamos que es para finales de esta década cuando ya no vas a saber si estás hablando con un humano de verdad, de carne y hueso tradicional, o si estás hablando con una máquina con una inteligencia artificial.

Y de hecho te pregunto ¿tú sabes si yo soy humano?

Alf

Con lo que me estás contando, me imagino que vienes del futuro y que estás aquí entre nosotros para enseñarnos hacia dónde hay que ir.

José Luis Cordeiro

Bueno, bueno, te comento que soy humano, tradicional, de carne y hueso.

Alf

Si te pinchan sangras.

José Luis Cordeiro

Correcto, correcto. Pero que vamos a ser más inteligentes, más longevos y más felices. Gracias a la ciencia y la tecnología.

Y te digo como ingeniero que soy, pues esto me llena de una gran felicidad, porque lo que queremos es mejorar la condición humana, que vivamos en un mundo mucho mejor que el actual. Todos, porque esta tecnología además, se va a esparcir por todo el mundo a una gran velocidad Como puedes ver, el tema de las vacunas COVID en que la gente pensaba que desarrollar la vacuna iba a tomar una década y luego otra década, poder vacunar a todo el mundo.

Pues no, esto ha avanzado tan rápido que el virus COVID fue secuenciado en dos semanas. En China, y los científicos chinos que hicieron esta secuencia la enviaron por e-mail, lo enviaron por mensajes electrónicos a centros de investigación en Europa y en Norteamérica y la compañía moderna y también el grupo de Biotech Fisher desarrolló en días la vacuna sin tener el virus.

O sea, mira lo increíble que es esto. Se secuencia al virus en dos semanas y en dos días salen las primeras vacunas sin tener físicamente el virus en los laboratorios. Y después de ensayos clínicos humanos que tomaron diez veces, se aprobaron las primeras vacunas y ya se está vacunando a todo el mundo a un paso jamás pensado que era posible el año 2000 21 se generaron más de 9 billones, osea 9 mil millones de vacunas para COVID.

Esto es increíble, insólito impensable que era posible. Y bueno, se ha hecho bueno y van a venir muchas cosas más en el tema de la longevidad. Van a venir unos tratamientos dentro de poco tiempo, que van a ir a todo el mundo, incluso las personas más pobres en los lugares más remotos, si lo quieren, si lo quieren, porque el problema es que hay unos que no lo quieren ya.

Alf

Pero de todas formas, como en todas estas teorías, de todas estas previsiones, me cuesta imaginar el salto de la inteligencia artificial global, es decir, está en un sitio a la inteligencia artificial que me va a ayudar a mí en mi vida concreta, a ser más inteligente. Ese es el salto que yo no veo. Es decir, cómo accede cada individuo a adquirir inteligencia aumentada.

José Luis Cordeiro

Bueno, gracias a la nube en internet y quizás el metaverso, por ponerle también otro nombre más adelante, vamos a estar continuamente conectados a Internet, a todo el conocimiento humano, todo el tiempo que quieras, claro, si no quieres pues no, no vas a estar conectado. Por ejemplo, cuando vas a dormir quizás vas a querer estar desconectado, pero vamos directamente desde nuestro cerebro a tener la información que queramos.

Hay varias compañías, quizás la más conocida es StarLink del emprendedor Elon Musk. Ya piensa este año 2022 para finales de año hacer los primeros experimentos en humanos conectando su cerebro a la nube.

Esto está aumentando un paso increíblemente exponencial De hecho, en el año 2021 hicieron ya los experimentos con tres tipos de animales comenzando con los ratones.

Siempre sazonan hasta el primero muchos experimentos con ratones, luego lo hicieron con cerdos y terminaron el año 2021 con experimentos con macacos con un tipo de simios.

Bueno, pues este año 2000 veintidós van a hacer los experimentos con humanos, se van a comenzar con pacientes paralíticos tetrapléjicos para que puedan comunicarse, escribir, mover miembros robóticos o cibernéticos de su cuerpo y que tengan una mejor vida que estar paralítico ya.

Alf

La última palabra que tienes en tu definición de persona, de individuo en LinkedIn es inmortal, lista. Aunque ya has adelantado un poco a lo largo de esta charla que es ser inmortal. Lista. Me gustaría que ahora ya lo dijeras de manera explícita, que quiere decir que tú eres inmortal, lista, que defiendes la inmortalidad, que el ser humano jamás muera Correcto.

José Luis Cordeiro

Aunque para comenzar y antes de que la gente diga que es imposible, bueno, efectivamente, la inmortalidad al 100% es probablemente imposible porque no sabemos que va a pasar mañana y mucho menos sabemos que va a pasar en 1 millón de años y menos todavía en 1 billón o 1.000.000.000 de años en el futuro.

Quizás incluso, pues como hay proyecciones, pues la Tierra desaparecerá, el sistema solar desaparecerá, incluso nuestra galaxia se va a unir con otra galaxia.

Bueno, no sabemos que va a pasar o que la inmortalidad y el infinito son muy, muy grandes, son mucho tiempo. Entonces la palabra inmortal no es correcta, además de que ha sido secuestrada por la religión, cuando uno dice inmortalidad ya cae en el dominio religioso, pero como todo el mundo utiliza la palabra y entiende lo que significa ser inmortal, en teoría es el hecho de no morir, o por lo menos no estar obligado a morir, porque también hay que explicar que la muerte siempre va a estar ahí, en la esquina, siempre está al lado, porque los accidentes continúan los homicidios trágicamente también existen y probablemente van a continuar los suicidios.

Hay gente que se suicida en EI ayer mañana, o sea, hasta que podamos hacer la gente más feliz en un mundo con mayor bienestar. Pues probablemente los suicidios también continuarán. Pero bueno, todo esto para decir que entonces los inmortal TAS como yo, creemos en el hecho de que vamos a poder vivir indefinidamente, pero además indefinidamente jóvenes, no indefinidamente viejos, porque nadie quiere ser viejo y menos ser infinitamente viejo, no vivir todo el tiempo viejo.

Entonces, gracias a los avances tecnológicos vamos a poder extender indefinidamente la vida joven, la vida saludable de las personas que quieran todo esto de nuevo lo explico en mi libro La muerte de la muerte y explico los avances científicos y también las implicaciones éticas y morales para que la gente además sepa que no hay nada más ético, no hay nada más moral que ser inmortal.

Ista, porque si vemos los derechos humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Entonces el derecho a la vida, además, no sólo para los jóvenes, también para los adultos, para los mayores, para los viejos. Y encima mejor si los podemos rejuvenecer como va a ocurrir en las próximas dos décadas, vamos a tener tecnologías de rejuvenecimiento humano.

Por eso es que yo digo que no sólo yo no pienso morir, porque yo pienso sobrevivir todavía dos o tres décadas, cuando tendremos las tecnologías de rejuvenecimiento y por eso no sólo no pienso morir, sino que pienso ser más joven en el futuro, más joven. Y esto es lo que se está investigando científicamente y ya sabemos que es posible que el envejecimiento no sólo es controlable, sino que es reversible, que mucha gente no lo sabe.

Pero en el año 2012 el Premio Nobel de Medicina se le dio a un científico japonés Chen Ya Yamanaka a quien yo fui personalmente a visitar en la Universidad de Kioto, en Japón, por descubrir cuatro genes que controlan el envejecimiento en la piel de ratones y que tú puedes jugar con estos genes para acelerar el envejecimiento, para paralizar el envejecimiento y mejor para revertir el envejecimiento.

Por eso hoy sabemos que el envejecimiento es controlable y es curable. Y nos gusta decir a los inmortales estas que hay el envejecimiento es una enfermedad más, pero afortunadamente es una enfermedad curable que pensamos curar antes del año 2045.

Alf

Pero vamos a poner casos concretos hay un hígado que está estropeado, ese no se recupera, aunque un hígado sano a lo mejor sí puede mantenerse en perfecto estado. Pero lo estropeado puede auto repararse, por así decirlo ¿puede revertirse el daño?

José Luis Cordeiro

Claro, y se está haciendo investigaciones. Te voy a dar un caso fascinante en el año 2021, el año pasado, en la revista quizás más prestigiosa de ciencia de Estados Unidos, la revista Nature Naturaleza publicó y además fue el artículo principal el artículo de la portada El rejuvenecimiento de los ojos en ratones se agarró ratones. Viejos ratones. Básicamente ciegos, que eran como ochenta años humanos por poner un número en Año Ratonil son dos años, el equivalente a ochenta años humanos.

Y les devolvieron la vista a ratones ciegos con ojos de ochenta. Le pusieron ojos de veinte años, equivalentes humanos y esto es lo que va a ocurrir con todos los órganos. Vamos a poder tomar órganos viejos y ponerlos jóvenes en el cuerpo nuestro como se está haciendo ahora con ratones. Te digo, esto se hizo en los ojos de ratones vivos.

Se rejuveneció de 80 a 20 años en equivalentes humanos y bueno, esto es un nuevo campo de exploración que se está abriendo desde que se sabe que el envejecimiento es reversible.

Alf

Ya me viene a la cabeza ahora el mito de Walt Disney congelado a la espera de que encontraran la cura para su enfermedad al final. Entonces, con esta promesa de que en unas décadas todo será reversible, todos podremos volver a vivir nuestros mejores días. Pero además que yo creo que es el gran deseo, manteniendo el conocimiento y la experiencia que hemos acumulado en los años que hemos vivido el Al final todo el mundo va a querer que le dejen hibernado hasta que esta esta situación sea factible.

José Luis Cordeiro

No Correcto. De hecho, yo también trabajo en el tema de Criopreservación humana y incluso yo criopreservé al primer español en la Península Ibérica en el año 2016.

Esto lo explico en el libro El capítulo ocho se llama Plan B, la críopreservación y ahí explico como el plan es no morir. Evidentemente porque si aguantamos veinte o treinta años vamos a tener las tecnologías para rejuvenecer.

Entonces el plan A es la inmortalidad, pero lamentablemente gente va a morir todavía, porque la gente que muere mañana o pasado mañana o en diez años van a morir porque todavía no tenemos las tecnologías del rejuvenecimiento biológico que esperamos. Entonces para estas personas tenemos lo que se llama el plan B, que es la cría o preservación humana en el planeta.

Ya hay más de 500 personas criopreservadas, incluso hay tres o cuatro españoles ya en y yo hice la primera creo preservación de un amigo en Aranjuez cerca de Madrid y ya hay más personas también españolas, creo preservadas. Esto va a crecer muchísimo.

Yo estoy convencido porque se está haciendo un gran centro en Suiza y pues esto le va a dar mucha publicidad al tema de la cría, preservación porque esto también era imposible, impensable antes la cría preservación, pero hoy sabemos que no solo es posible sino que funciona y te voy a poner un algo que la gente sabe pero que quizás no, no lo piensa.

Ya hay 8 millones de humanos que han estado congelados de pequeñitos a nivel de embrión o de óvulo o de espermatozoides, que son los que han nacido gracias a la fertilización in vitro que generalmente se hace con óvulos, embriones o espermatozoides, creo preservados. Esto demuestra que tú puedes crío, preservar, congelar, en realidad es beatificar una célula y reanimarla en el futuro.

También se han hecho experimentos y se siguen haciendo en diferentes partes del mundo, creo yo, preservando diferentes especies biológicas y no solo los animales enteros, sino también órganos. Hoy se puede querido preservar y reanimar diferentes tipos de células, diferentes tipos de tejidos y diferentes tipos de órganos. Todo esto es para decirte que la cría preservación es real, es científica, aunque lo que es más complicado es el tema de la reanimación.

En el futuro, como tú vas a algo que está crudo, preservado, reanimarlo y si va a funcionar de la misma manera que estaba antes, o mejor. Ahí hay mucha discusión, pero el tema para mí de nuevo es hay que hacer experimentos. Igual que antes no existía la fertilización in vitro y no existía la criopreservación de embriones y hoy se utiliza y te repito, 8 millones de personas se estima que han nacido gracias a haber estado congelados antes de pequeñito pues estos avances siguen y pronto vamos a poder, creo, preservar otros animales y mostrar que esto es real y que funciona hasta ahora solo se ha logrado hacer con gusanos.

Pero te repito, es porque esto apenas está comenzando a investigarse científicamente. Entonces el plan B es la cría o preservación humana. El primer humano creo preservado fue una persona llamada James Bedford en el año 1900 67 y desde entonces ya hay más de 500 personas que están creo preservadas y se está haciendo este centro en Suiza, que es el primero grande en Europa Occidental.

Alf

Pero según entiendo, la gente apuesta por la criogenización como si, como decía antes, y sin saber si luego van a poder. Ya no digo curarles, sino volver otra vez a vivir Claro.

José Luis Cordeiro

No se sabe para humanos completos, pero se sabe para células de humanos, para tejidos de humanos. Y se sabe para gusanos que funciona. Entonces es porque no la hemos logrado hacer todavía y los experimentos apenas están comenzando. Comprendes?

Esto es igual que si habláramos hace un siglo, pues no se podía ir a la luna, o si hablamos dos siglos atrás, pues no existían teléfonos, etcétera etcétera, etcétera Apenas ahora es que se están comenzando a hacer estos, estos experimentos y ya se ha logrado de muchas maneras con diferentes tejidos y células.

Entonces para mí es una cuestión de tiempo y cada vez van a haber más experimentos, porque siempre es terrible morir, siempre, pero ahora es más, más terrible morir, porque sabemos que estamos muy cerca de la inmortalidad. Y por eso yo digo que estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal, Y esto lo que dice es que es terrible morirse, especialmente ahora que estamos tan cerca de la inmortalidad biológica.

Alf

Ahí entramos en esos otros que realmente no quieren ser inmortales y que están encantados de morirse y que la vida siga su curso no que lleguen las nuevas generaciones a ocupar los puestos que. Porque claro, esto plantea otro si nunca nos morimos, va a llegar un momento en que va a haber una superpoblación importante en la tierra.

José Luis Cordeiro

Bueno, eso lo han venido diciendo desde hace miles de años. Que había sobrepoblación, incluso en el Imperio Romano o hace dos siglos en Inglaterra. Thomas Malthus dijo que el mundo estaba sobrepoblado cuando la población del planeta no era ni siquiera 1.000.000.000 de habitantes y Londres no tenía 1 millón de habitantes y decía que ya estaba sobrepoblado Malthus Lo que pasa es que no teníamos tecnología y al no tener tecnología, pues sí, parecía que el mundo estaba sobrepoblado.

Cuando es todo lo contrario, el mundo no está sobrepoblado y dolorosamente. Ya se están estabilizando las poblaciones y están comenzando a disminuir Como me imagino que la mayoría de tu público es español, la población de España ya está no solo estabilizada sino que comenzando a declinar. Y esto, claro, y esto contando que hay 6 millones de inmigrantes. Si tú no cuentas los inmigrantes.

La población española nativa lleva casi veinte años disminuyendo veinte años y España no es el peor caso el caso de Japón es mucho más terrible.

Japón es un país en vías de extinción. Extinción. Si las tendencias continúan que no van a continuar porque pronto tenemos las tecnologías de rejuvenecimiento biológico y Japón es uno de los líderes mundiales. Te repito, fue el país el científico que descubrió que el envejecimiento es reversible, de manera que los japoneses no van a estar viejos y morirse.

Pero bueno, bajo las tendencias actuales, sin el rejuvenecimiento, Japón no existiría. Probablemente en dos siglos no habría casi japoneses en dos siglos. China igual.

Es más, yo estoy muy contento que el gobierno china ha publicado mi best seller internacional La muerte de la muerte, porque en China esta es una preocupación muy grande. China, bajo las tendencias actuales que te repito, no deben de continuar por el tema de los avances de la ciencia China va a perder más de 700 millones de habitantes para el año 2100 para fin de siglo, y los chinos no pueden permitir eso.

No quieren permitir eso que de ser el país más poblado vaya a pasar al tercer país más poblado, porque le va a pasar India y le va a pasar incluso Nigeria.

Con las proyecciones actuales al momento. Pero bueno, entonces lo que quería decirte es que el mundo no está sobrepoblado, excepto si no tenemos tecnología. Claro, si no tuviéramos tecnología en el mundo de las cavernas de nuestros ancestros, o cuando vivíamos en África hace cientos de miles de años, ahí no podríamos tener en ese mundo la población actual de 8 mil millones de habitantes.

Eso es correcto. No podríamos sin tecnología, vivir 8 mil millones de habitantes. Pero otra cosa que yo no sé, porque la gente tiene miedo a la gente, esto a mí me aterra, que hay gente que le tiene miedo a la gente. Cuando el órgano más complejo, la estructura más compleja del universo conocido hasta hoy es el cerebro humano. Sí, el cerebro es lo más complejo que existe hasta el universo.

Hay que conozcamos, pues porque avanzamos tanto ahora, porque hay más gente, hay más cerebros y la gente no solo viene con una boca para comer y un trasero para excretar, la gente viene con un cerebro y el cerebro es lo más hermoso que existe. El órgano, la estructura más compleja del universo. Por eso necesitamos más cerebros, necesitamos más gente, necesitamos más inteligencia humana, e inteligencia artificial, incluso para transcender nuestro pequeño planeta.

Nosotros vivimos en un pequeño planeta, en una pequeña en un pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia, en un mundo desconocido, quizás ilimitado, en expansión, no sabemos del todo. Pero bueno, el punto es que necesitamos más gente. Necesitamos mucho más inteligencia natural y artificial.

Alf

Ya, bueno, esto me lleva al. Al tema de Vámonos a Marte. Por qué necesitamos ir a Marte? Establecer colonias en Marte? Digo, por empezar por algún sitio. Podemos empezar por establecer colonias en la Luna y de ahí pasar a Marte y luego un poquito más lejos. Cuál es el objeto? Por qué nos apasiona tanto los viajes interestelares?

José Luis Cordeiro

En todas las culturas que sabemos han sido apasionadas del espacio de la luna de Marte, del Sol, de todos los otros planetas. Entonces ahora tenemos la posibilidad real de poder comenzar a colonizar el universo. Es más, si hablamos de esto en términos biológicos, los humanos evolucionamos en África. Todos somos africanos. Y de África salimos a colonizar el resto del planeta.

Entonces tenemos que tener esto en cuenta que nuestros ancestros siempre han querido colonizar. Bueno, España fue la que patrocinó la colonización del Nuevo Mundo. Entonces los españoles son de los más aventureros, por decirlo así, que les gusta esto de viajar, colonizar y descubrir. Y por eso es interesante que haya estas iniciativas en España, no sólo en Estados Unidos o en Japón o en China.

Ahora ha sido la ambición siempre de la humanidad, aparte de la inmortalidad, que de hecho es así, que es la primera, el primer sueño de la humanidad. Todas las culturas que sabemos en tiempos históricos han buscado la inmortalidad. Lo puedes ver con los egipcios en su libro de la muerte de los muertos y y el primer libro escrito en la historia de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, que era un rey mesopotámico que buscaba la inmortalidad.

Ése es el primer libro de la historia. Hace cerca de 5000 años atrás. Y era sobre inmortalidad. Pero bueno, la inmortalidad la vamos a alcanzar el rejuvenecimiento biológico en las próximas dos o tres décadas. También vamos a alcanzar la inteligencia artificial igual a la humana en 2 a 3 décadas y más rápido en una década. Ya vamos a tener la primera colonia humana en Marte.

Por qué en Marte vamos a tener también en la Luna? Sin ninguna duda. Pero la Luna está muy cerca y forma parte de del conjunto Tierra Luna. Si viene un un cometa y se estrella contra la Tierra, pues probablemente también le vaya muy mal a la Luna. Esto no ocurriría en Marte, porque Marte está suficientemente lejos que que no le pasaría nada con un cometa que se estrellará contra la Tierra.

Entonces, para garantizar la sobrevivencia de la humanidad y de la post humanidad, tenemos que expandirnos por el universo y la expansión del universo comenzara pues con las colonias en la luna, pero más interesante en Marte y. Y esto va a ocurrir.

Elon Musk A mí esto me parece fascinante, que está siendo más que la NASA o que la Agencia Espacial Europea, una persona con estos sueños y ya no está solo él está también Jeff Bezos, el de Amazon, el de Amazon también dice no vamos a ir a la Luna, ya le gusta más la luna y Elon Musk le gusta más Marte.

Bueno, a mí me da igual la Luna o Marte, pero yo sí sé que en diez años vamos a tener ya humanos viviendo en Marte y también en la Luna. Antes pero es más importante Marte, te repito, porque es un conjunto espacial diferente de la Tierra. La Luna es parte de nuestro conjunto planetario. Bueno, cuando haya un humano caminando sobre Marte va a cambiar más a la humanidad que cuando Jesucristo supuestamente caminó sobre el agua.

Imagínate la transcendencia de lo que viene el humano caminando sobre Marte, más transformador para el futuro de la humanidad que es Jesucristo, caminando sobre el agua. Suponiendo que eso fuese verdad y que y que existió o que ocurrió no? Pero bueno, vivimos tiempos maravillosos. Por eso yo trato de de que la gente vea que este es el mejor momento para estar vivo en la historia de la humanidad.

Nunca ha habido un tiempo como este, nunca somos más prósperos, somos más ricos, somos más conocedores del universo hoy que jamás en el pasado. Y sin embargo no es nada la situación de hoy con lo que viene en los próximos años vamos a un mundo mucho mejor, con súper longevidad, con súper inteligencia y con súper bienestar.

Te repito todo esto pues está en En vivo Seller La muerte de la muerte también digo para que no sea publicidad, que yo estoy donando todos los derechos de autor, las regalías para investigación científica, 1/2 en el principal centro de investigación de Rejuvenecimiento en California y la otra mitad en España, con Apadrina la ciencia, que es una fundación para que los jóvenes estudien ciencia y tecnología en España. Entonces lean un poco la muerte de la muerte. Prepárense para el futuro que viene porque es maravilloso. Estaremos en Marte estaremos en la Luna y seremos más jóvenes, más longevos y más inteligentes.

Alf

Madre mía y gratis.

José Luis Cordeiro

Pues pues gratis no del todo, pero sí muy barato, de hecho, algo que tampoco la gente entiende cuando seamos jóvenes básicamente el nivel económico va a subir y también de los gobiernos, porque no vamos a gastar dinero en enfermedades hay el 80% del gasto médico, es en los últimos cinco años de vida de la persona. Imagínate tú esto son cifras terribles, 80% del gasto médico y a pesar de eso la gente se muere.

Si tú estás joven no vas a tener 80% de gasto médico. Me entiendes? Es es muy revolucionario lo que va a pasar y que es difícil de comprender porque estamos acostumbrado a este mundo lineal y local y no vemos el mundo exponencial y global donde ser joven va a ser lo más económico y rentable para los gobiernos, para los gobiernos que tú estás joven y que no estás enfermo.

Eso es bueno para ti y para el gobierno y para la humanidad entera.

Alf

O sea, casi le interesaría al gobierno incluir las terapias de rejuvenecimiento a la Seguridad Social que fueran públicas para así reducir la ocupación hospitalaria?

José Luis Cordeiro

Es correcto, es correcto. Por eso es que de hecho esto va a ser gratis a nivel de individuo, porque está en el interés de la sociedad, ni siquiera del gobierno. Está en el interés de la sociedad que las personas sean jóvenes, que las personas sean saludables y que las personas sean más inteligentes y sean más felices.

Entonces esto va a estar como parte del sistema de seguridad social en el mundo además, porque si tú inviertes antes, por decirlo así, no tienes que gastar el dinero después ese 80% del gasto médico y que sí es gasto, porque te repito, al final igual la gente se muere después de gastar 80% en los últimos cinco años se muere la gente.

O sea, es terrible la situación actual. Mira, yo estoy tan feliz que en el año 2045 cuando veamos atrás y nos acordábamos de lo primitivo que éramos, ay, que dejábamos que la gente muriese. Nos vamos a acordar. Te repito lo primitivo bárbaro sí, bárbaro. Y cosas que éramos que dejábamos que la gente muriera. Entonces yo no le recomiendo a nadie que se muera nunca, pero menos ahora.

Este es es el mejor momento para estar vivo y aguantar dos o tres décadas. Pero si no aguantan. Repito, la creo. Preservación es una alternativa real.

Alf

Bueno, sí, yo ya que me den ya el billete que lo compro quería preguntar también por su colaboración con Astro Land y con el consideré ud. Para bueno, supongo que para definir un poco todo este por todo este contexto ideológico que al final lleva lo que es la creación de colonias en Marte. Y me gustaría conocer un poco más.

¿Cuál ha sido su implicación en este proyecto?

José Luis Cordeiro

Bueno, yo estoy en muchos proyectos en España y en el resto del mundo sobre las tecnologías del futuro aquí en España, de nuevo en el tema del rejuvenecimiento biológico hay enormes iniciativas. En el tema del espacio está astro land, astro.

Además, como iniciativa privada me parece maravilloso. Son dos hermanos de Cantabria que dicen que tenemos que ir a Marte y pues hicieron una simulación impresionante en una cueva al sur de Santander.

Es algo realmente increíble lo que han hecho. Se llaman misiones análogas porque se hace una analogía total de lo que sería vivir en el Marte. Y yo tuve el placer de formar parte de la primera generación de astro landers, que somos los astronautas que hemos estado en Astro Land, por decirlo así. Y esto fue en una fecha maravillosa, porque era el medio siglo de que los humanos llegaban a la Luna.

El 19 de julio de 1969 llegamos a la Luna Bueno, pues el 19 de julio del 2019, aquí en España, Astro Land organizó esta primera misión análoga para ir a Marte. Y yo fui uno de estos cinco Astro Landers.

Nosotros tuvimos un entrenamiento previo de meses es principalmente virtual. Luego fuimos físicamente a Santander, tuvimos unos días más de entrenamiento allá y luego estuvimos en esta misión análoga, análoga en la cueva en Santander, por tres días simulando todo, todo, como sería vivir en Marte e incluso la comida.

Teníamos la famosa comida de astronautas que mucha gente habrá visto el las misiones fuera de la base, etcétera, etcétera, etcétera Fue una misión análoga e inolvidable, como diría yo, inmortal, inmortal. Y ha sido un placer para mí ser parte de los primeros Astro Landers.

Me imagino que esa primera experiencia o ese primer contacto con lo que sería la vida real en Marte, aunque sea una simulación. Porque aquí si hay gravedad, etc. sí que abre y expande y al mismo tiempo refina la visión de cómo es para para un futurista, cómo es la cómo tiene que ser la colonización Claro.

Y aprendemos haciendo experimentos. Nadie nació aprendido. Hay que ver cómo sería una misión primero análoga para hacer la misión real, luego ir y pues la NASA y la Agencia Europea Espacial hacen esto igualmente no? Entonces el astronauta ha tenido muchísimas iniciativas adicionales. Una es lo que se llama Albert Howard Siebert de cibernética y Ford como de choza, casa, cabaña.

Así y. Y es, pues va a ser una casa que puedes tener en la Tierra, en la Luna o en Marte, una casa que tiene incluso futuro y esta parece hasta un módulo espacial con todas las facilidades. Y esto apenas está comenzando. Habrá luego Silverado versión dos y versión tres Etc. y en Cybertron? Pues ahí no sólo la producción, incluso local, con cultivos hidropónicos de comida, también medición de signos vitales de las personas.

Tú puedes saber tus condiciones biológicas, eventualmente, incluso con la orina y los excrementos en los baños. Muy pronto vamos a tener la posibilidad de de hacer un análisis de cómo estamos continuamente sin necesidad de andar pinchando los dedos, sacando sangre. Etc. Bueno, todo esto son las ideas del futuro, parte de lo que yo llamo el súper bienestar que te mencioné de la súper felicidad.

Y vamos a hacer eso, te repito, más inteligentes, más longevos y más felices.

Alf

Bueno, no, José Luis, madre mía, vaya futuro nos promete. Luego veremos el telediario de hoy y diremos no es posible. Es imposible que, visto lo que tenemos ahora mismo entre manos, vayamos a ser más felices, porque la realidad parece un desastre. Parece que se está cayendo todo a cachos.

José Luis Cordeiro

No es eso. Si estuvieras en el siglo pasado, ahí sí que era el mundo mucho peor. Con las guerras mundiales o guerras continuas, además de que la gente, la expectativa de vida hace un siglo eran cuarenta años, cuarenta años.

Hoy la expectativa de vida es ochenta, se ha duplicado y en el tiempo del Imperio Romano era apenas veinte años, un poco más de veinte años esto no significa que la gente se moría a los veinte.

No, no, había gente que vivía también ochenta años, incluso cien, pero la gente moría principalmente joven, principal mente, eran niños los que morían y por eso las familias o las mujeres a veces tenían cinco y diez hijos y más, pues porque se morían casi todos los hijos.

Yo no creo que fueran tiempos felices que una mujer tuviera bueno y el hombre también, no que la familia perdiese el 80% de los hijos, que además se muriese a los treinta años y que le faltaban dientes, tenían el dedo roto, tenían piojos en todo el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera.

Mira, hoy el más pobre en una casa, vive mejor que un rey hace dos siglos, para que tú veas la transformación del bienestar hacia un mundo mucho mejor. Y te repito, esto no es nada con lo que viene. Vino un mundo mucho mejor todavía.

Alf

Que no nos dejemos engañar por lo que nos cuentan que es la realidad. Que ampliemos la vista no que abramos el horizonte y que valoremos en conjunto. Que la vida que tenemos es mucho mejor de lo que nos quieren hacer creer.

José Luis Cordeiro

Pero claro, claro, incluso esta pandemia móvil. Esto no es nada en términos históricos, no es nada. La plaga negra mató 1/3 de los europeos. 1/3. O sea, no sé si la gente puede visualizar esto.

Que se te haya muerto el vecino de la izquierda y el vecino de enfrente se te morían con cola, con la plaga negra, la peste bubónica que existió o incluso la gripe española que ni fue gripe ni fue española de hace un siglo, se estima que mató entre cincuenta y quizás 100 millones de personas en un mundo mucho menos poblado.

En ese entonces, la población de la Tierra no eran 2 mil millones de personas e imagínate si se murieron 100 millones. Es más, murieron más de la pandemia que en la Primera Guerra Mundial y más o menos también más en esta pandemia. La gripe española, que, repito, no era española ni gripe, no murió más gente que en la Segunda Guerra Mundial, probablemente.

Entonces dime tú, si no vivimos en tiempo, mejor ya.

Alf

Yo me imagino que esto le va a escandalizar o te va a escandalizar, pero me estoy acordando ahora de que una de las cosas que se suele decir es que buena parte de los problemas que tenemos en la actualidad viene como resultado de que hace mucho que no hay una guerra, que eran los grandes reguladores de la población, del trabajo etc.

Una gran cadena de muertes permitía que las ciudades se reconstruyera, volver a haber trabajo para todo el mundo, se superarán las dificultad y se renacía otra vez en un nuevo optimismo.

Me imagino que eso, desde la visión que nos está dando del futuro, a ti te parece una aberración total.

José Luis Cordeiro

Eso es algo terrible. Cómo alguien puede estar contento de la guerra o de sus resultados? No, no, eso es terrible, es barbárico.

Te repito, en el 2045 nos vamos a recordar de lo de lo primitivos que éramos incluso hoy, que estamos en un mundo muchísimo más avanzado que en el pasado. Pero de nuevo, son tiempos bárbaros, tiempos barbarismos, los que vivimos actualmente.

Entonces, por eso, además, hay que ser optimista y hay que tener una visión a largo plazo. Jamás, nunca, en la historia de la humanidad hemos estado incluso en tiempos más pacíficos que hoy.

Nunca jamás en la historia conocida, incluso en la prehistoria. Si uno ve los huesos y como hay evidencia de que nuestros ancestros primitivos se mataban entre ellos, una tribu se mataba con la otra tribu, agarraban a los niños, las mujeres, los viejos, etc. Etc. era un mundo animal, místico.

De hecho, éramos animales casi. Y como hemos pasado de ser animales a ser humanos y pronto más humanos, y luego más que humanos, porque la tecnología es la que nos hace humanos. La tecnología es lo que nos hace distinto de los animales, los animales básicamente no tienen tecnología, y menos estas tecnologías exponenciales que continuamente mejoran la condición de la vida.

Alf

Bueno, José Luis, lo vamos a dejar aquí porque podríamos estar hablando horas y no nos cansaremos de escucharte, explicarnos cómo es ese futuro que tú, que tú a ti sepas que tú crees que se va a producir y que lógicamente nos enciende lucecitas en nuestro corazón nos los despeja un poco las nubes negras que la realidad nos pone.

Y quiero agradecerte profundamente que hayas encontrado el hueco en tu apretada agenda entre tus eventos en el Ateneo, etcétera, para atendernos y charlar un rato con nosotros y explicarnos tu punto de vista y a los que a los que estáis ahí escuchando. Me imagino tan atónitos como yo sobre esta filosofía, esta clase de filosofía vital que nos ha dado José Luis Cordeiro.

Agradeceros que sigáis ahí, que nos escucháis en todas las ocasiones que publicamos un episodio y como siempre, desearos a todos que seáis felices, que seáis buenas personas y no os olvidéis que vivimos en uno de los mundos mejores que podemos tener.

José Luis Cordeiro

Pues muchas gracias a ti también. Y adelante hacia el futuro.