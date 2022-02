Podcast: El mito del coche eléctrico

Hoy viene a hablar con nosotros Julio Martín, ingeniero con amplia experiencia en la industria del coche eléctrico, que ha trabajado para las principales marcas. Y vamos a tratar el tema del timo mito, perdón, del coche eléctrico.

Si estás pensando en comprarte un coche, bienvenido a la ceremonia de la confusión. El diésel es el diablo, la súper se va a acabar, y los coches eléctricos son carísimos y no hay dónde cargarlos.

¿Por qué los coches eléctricos han sido recibidos con tanta tibieza? Ni todas las subvenciones del mundo, ni todos los privilegios que gobiernos de todos los colores han conseguido convertirlos en objeto de deseo.

Un mercado distorsionado, una agenda política, un montón de preguntas sin responder… así es el mercado del coche eléctrico.

De todo esto, y de mucho más, incluyendo, por supuesto, Tesla, y posible coche de Apple, hablamos en este episodio.

Alf

Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez detrás de los auriculares, detrás de los altavoces para escuchar las charlas que os traemos en FAQ Mac buscando siempre temas. No sé si originales, pero sí por lo menos diferentes que no oigáis habitualmente en los cientos de podcast que se publican cada día. Y hoy os traemos un tema de rabiosa actualidad que está siempre en la cartelera, en el candelero y donde los chorros de tinta y los minutos de voz que se emplean en explicarlo o justificarlo o entenderlo, se cuentan por kilómetros y kilómetros.

Como siempre, para no contaros mis propias opiniones, he buscado a un experto a alguien que nos puede hablar con propiedad, hablando de lo que sabe y sabiendo de lo que habla, para que por lo menos tengamos una opinión formada sobre este mundo del coche eléctrico, que es de lo que vamos a hablar hoy.

Para acompañarnos en este viaje a través de esta tecnología transformadora ha venido a hablar con nosotros hoy. Julio Martín que es un ingeniero que trabaja en la industria de la automoción, que lleva varios años trabajando específicamente en el coche eléctrico y que yo creo que nos puede ayudar a entender un poco mejor dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya le saludo y empezamos la charla. Hola Julio, buenos días, Buenas tardes. Buenas noches. Gracias por venir.

Julio Martín

Buenos días, Alfonso. Encantado de estar contigo.

Alf

Tú estás en Alemania, y lo primero que quiero preguntarte es sigue siendo Alemania el centro de decisión de todas las cosas del automóvil. ¿Hay que estar en Alemania para estar en la pomada o realmente ya se han diversificando las cosas y ya uno puede estar en otros sitios?

Julio Martín

En el mercado europeo, definitivamente sí. Y no solo en la automoción, sino en otras muchas cosas.

Alf

Bueno, bueno, ya viene el Káiser, pero ¿y en el coche eléctrico? ¿También es ahí donde se está fraguando lo que viene?

Julio Martín

Yo diría que sí, que es una iniciativa principalmente alemana. Las razones pueden ser sociológicas y culturales más que económicas, pero sí creo que es una iniciativa netamente alemana.

Alf

Hablamos del coche eléctrico, pero en realidad estamos en varias opciones. Están los coches tradicionales, por así decirlo, de combustión. Luego están los coches híbridos y luego están los coches eléctricos.

No sé si hay más… Bueno, luego están también los coches de gas. Hay ahora mismo una especie de desparrame de opciones que yo creo que sólo contribuye al confusión del 98% de gente, que no entiende de coches y que sólo quiere una cosa con cuatro ruedas que le permita ir de un sitio a otro. Sin embargo, podemos decir que el coche eléctrico va a ocurrir sí o sí.

Pero ya que yo entiendo que esto es como el VHS, y el beta, pues lo de gas y todo eso, a lo mejor quedan ahí residuales, pero todo el mundo está poniendo los huevos en la cesta del coche eléctrico. ¿Parece algo obvio no?

Julio Martín

Sí, así es. Lo curioso es que por primera vez en la historia de esta industria, digamos que las iniciativas tecnológicas vienen del político y no salen de de las empresas en sí, es la primera vez que los políticos han decidido que una tecnología tiene que ser la dominante. Y a pesar de no estar plenamente desarrollada, se ha puesto una fecha o unas fechas, o se está obligando también a las marcas a tener unas fechas en las que se tienen que adaptar temas de producción a esta tecnología.

Y bueno, podemos decir que en Europa, por primera vez estamos ante el primer plan quinquenal al estilo soviético. Con este experimento del coche eléctrico.

Alf

En el coche eléctrico, en muchos casos se habla de que se está poniendo el carro delante del burro. En realidad, en este caso sí que es muy apta la expresión del carro, porque se está queriendo poner coches eléctricos cuando no hay sitios donde cargarlos y donde a lo mejor no se ha previsto muy bien cómo se va a dar alimentación si todo el mundo de repente se comprara un coche eléctrico…

¿Esto está bien pensao o nos la vamos a pegar? Es que yo no lo entiendo

Julio Martín

Yo veo muchas lagunas. Como he dicho, el coche eléctrico es una iniciativa de carácter ideológico, cultural también y además de origen alemán.

Históricamente, los movimientos verdes y ecologistas surgen primero en Alemania y luego están transmitiendo al resto de Europa y luego del mundo En el caso del coche eléctrico, el modo de vida alemán, como yo lo llamo, es más horizontal, de CAF, de casas unifamiliares, o donde pocas personas viven en una.

En una casa de máximo dos plantas, hay pocos edificios de bloques de viviendas. Podría ser, desde el punto de vista organizativo, de infraestructura y tal. Podría ser relativamente viable el empezar a instalar cargadores en casas donde puedes tener tres o cuatro coches cargando al mismo tiempo sin grandes cambios de infraestructura.

Pero por ejemplo, en un bloque de pisos de Madrid de ocho plantas por cuatro apartamentos por planta, eso hace un número exacto de un montón de apartamentos.

Tendrías que poner un cable de de cobre de un diámetro considerable para poder cargar por los treinta coches que pueda haber en esa finca.

Desde el modo de vida, desde el punto de vista del modo de vida español. Eso va a ser un complejo, como mínimo complejo de adaptar.

Alf

Porque luego, además, está el tiempo que tarda en cargarse el coche, que tampoco es moco de pavo. No es una cosa para unas prisas de ahí lo dejo aquí un ratito y me voy.

Julio Martín

Es verdad que la tecnología ha mejorado mucho y muy rápido en los últimos años, Pero eso está haciendo surgir unos problemas que no sólo de infraestructura sino también de seguridad. Estamos pasando de de pocos Voltios Y amperios de los primeros cargadores de hace unos pocos años que se pueden ver por las calles de Madrid y de Sevilla, de Barcelona, a los últimos que se están instalando ahora de 800 voltios.

Para las nuevas tecnologías, las que están trayendo los nuevos materiales para reducir los tiempos de carga. Sin embargo, en casa, que es donde se espera que la gente cargue sus coches en sus garajes, eso no va a ser posible.

Entonces aquí yo viviendo aquí en Alemania, el plantearme comprarme un coche eléctrico significa que cuando me queden cincuenta kilómetros de autonomía tengo que ir a buscar un cargador que esté libre y a lo mejor está a cinco kilómetros de aquí y tengo que estar allí dos horas cargando el coche y luego volverme. Entonces desde el punto de vista práctico, pragmático A mí personalmente no me gustaría. No me compraría un coche eléctrico hoy.

Alf

Claro. Bueno, también está la corriente ideológica que dice que lo que tiene que hacer es morir en el coche privado y que ya todo tiene que ser raid sharing, o sea, compartir coche o coches de alquiler que utilizas para moverte, pero que luego en realidad se van luego ellos a dormir a su cementerio de coches por la noche para volver a resucitar por las mañanas y ese tipo de cosas.

¿Tú crees que eso va a ocurrir? Porque esa sí que sería una agenda política. Pues en la línea de vamos a poner Madrid Central o vamos a peatonal, peatonalizar las calles. Vamos a empezar a poner cada vez más trabas a la circulación para que la gente deje de usar el coche.

Julio Martín

Hombre, la nacionalización. Aquí entra la política o la nacionalización del del transporte, es decir, de hacerlo todo absolutamente público. Transporte público es el sueño húmedo de todo político, porque tú puedes controlar desde el poder a dónde va la gente Entonces, en ciertas tendencias ideológicas, el que la gente tenga libertad de movimiento, eso puede molestar a ciertas agendas políticas e ideológicas.

Entonces sí es verdad que hay una agenda clara de digamos, de eliminar la propiedad, el poseer coches.

Alf

Con la música, con los libros, con el tal que ya te dejan, el que los disfrutes, pero nunca son tuyos.

Julio Martín

Exacto. Y eso justificándolo en base a criterios de tipo ambiental o de eficiencia, que si es verdad que tiene una justificación, pues el compartir coche porque tú lo usas, tú usas el coche máximo una hora y media al día, como media

Pero sí es verdad que todo el mundo lo usa al mismo tiempo, a esa hora y media que son las horas, las famosas horas punta en tu no vas a poder compartir, va a ser muy, muy complejo y complicado limitar el número de coches y que todos los puedan compartir de manera eficiente al mismo tiempo, porque al final todo el mundo se está moviendo en ciertas horas concretas ya existe.

Yo estoy a favor, como siempre, de que haya, de todas las alternativas posibles que la gente pueda elegir en función de sus necesidades pero el dirigir los modos de vida desde altas instancias, eso siempre ha llevado a desastres, ineficiencias, porque no todo se puede prever ya.

Alf

Yo, que soy consciente de que estamos en plena transición tecnológica, es decir, del coche de gasolina o diésel, lo del diésel ya habría mucho que hablar sobre eso. Cómo se lo han cargado también políticamente las ventas de coches diésel.

No, pero bueno, el que estamos en transición política de la gasolina al diésel, o sea, de la gasolina y diésel al coche eléctrico.

Eso es evidente. Por lo tanto, ahora mismo yo como ciudadano que más o menos se ha enterado de las cosas, pienso “pues es que no me voy a comprar ahora mismo un coche de gasolina, porque sé que va a estar obsoleto dentro de cuatro años, de cinco años…”

Pero por otro lado, hago las cuentas de un coche eléctrico y es que no me salen las cuentas, que lo que cuesta ahora mismo un coche eléctrico comparado con su vida útil, la duración de la batería, el posible recambio de la batería etc. A mí no me salen las cuentas.

¿Será que soy de letras o es que de verdad no salen las cuentas?

Julio Martín

Yo en casa tengo dos híbridos y un full eléctrico Nissan Leaf dentro de la familia, digamos no propios míos. Lo que tú comentas, hay una transición.

A mí no me gusta llamarlo transición tecnológica, porque la tecnología del coche eléctrico es incluso anterior al motor de combustión entonces no hay, digamos, desde el punto de vista conceptual, no hay no hay ningún avance tecnológico, habrá mejoras en los sistemas y tal, pero como avance, como invento, pues es incluso anterior al al motor habrá el motor de combustión.

Entonces estamos imponiendo una tecnología del siglo xix que no triunfó por eso, por lo que aún no está triunfando por los mismos las mismas razones que es la falta de eficiencia y el coste, sobre todo el coste, porque al final la gente lo que quiere es ahorrar en la mayor cantidad de dinero posible, obviamente.

Alf

Vamos a hablar de la eficiencia, porque resulta que yo, como ya hemos hablado de la transición tecnológica, socialmente estamos pasando de un modelo de coche a otro modelo de coche. Siempre me planteo cuando cambio de coche tendría que comprarme uno eléctrico porque es el futuro, pero resulta que los que podrían tener sentido hacen muy pocos kilómetros y los que tienen ya una autonomía como para poder ir de vacaciones sin tener que estar agobio pensando si voy a tener un enchufe, están muy por encima de lo que yo voy a pagar. O podría pagar o querría pagar por un coche.

Todo este tema ¿cómo es posible o qué explicación tiene esta disparidad de precios en cuanto a las capacidades?

Eso es algo real o es que los fabricantes de coches están diciendo bueno, bueno, mira, pues el que lo quiera que lo pague, que el que quiera un coche como si fuera de gasolina que permite hacer 700 kilómetros, mil kilómetros con un solo depósito o con una sola carga, pues que afloje la mosca.

Explícanos un poco cómo funciona esto.

Julio Martín

A ver, yo te puedo hablar de cómo está funcionando el mercado alemán y el mercado chino, que son los dos mayores mercados de coches eléctrico ahora mismo.

Se plantean no sólo problemas tecnológicos, que los hay, pero también económicos y morales. En Desde el punto de vista tecnológico hay un problema que se está intentando solventar con normativa.

Es decir, igual que Nicolás Maduro decretó la felicidad, hay unos decretos que están intentando fijar los consumos de energía de los coches eléctricos de una manera un tanto irreal.

Ha salido la nueva normativa, no recuerdo el nombre, que es la actualización de la VLT p en W l PP algo así. Y es que ya los consumos de energía de la primera normativa eran bastante reales.

Los de la nueva están orientados a ser incluso más irreales. Están orientados para, digamos, alargar la autonomía de las baterías, alargar la autonomía de las baterías sin tener que mejorar la tecnología de las baterías.

Es decir, yo tengo un coche que según esta norma me hacía 300 kilómetros. El mismo coche con esta norma me hace 500 kilómetros y yo no he hecho ningún avance tecnológico.

Como no se están haciendo avances tecnológicos significativos en el tema de baterías, en el tema de eficiencia, se está haciendo por la vía del decreto.

Si yo cambio los métodos de cálculo de cuántos kilómetros puede hacer un coche que luego son totalmente reales, al al uso normal que le da cualquier ciudadano a un coche.

Yo puedo manipular de alguna manera la autonomía legalmente, porque ellos están autorizados a promocionar sus coches con esa con esa autonomía, porque lo han testado según homologaciones oficiales, estando ellos sin tener que hacer ningún tipo de inversión, ya se están negando a hacer mayores inversiones en una tecnología que en que no parece que no está, que no está siendo aceptada por el mercado todavía aumentando las autonomías de las baterías de manera artificial.

Alf

¿A que tecnología te refieres? ¿Qué no está siendo aceptada por el mercado?

Julio Martín

A la eléctrica, al coche eléctrico, la gente no lo demanda.

Alf

No está habiendo demanda.

Julio Martín

Yo creo que incluso rechazo, si se analizan los datos de ventas del coche eléctrico y luego ves el marco legal en el que se sustenta el coche eléctrico.

Toda el mercado de automoción está totalmente manipulado en todos los países, desde China a Alemania, incluso pasando por España en Portugal, el coche eléctrico está fuertemente subvencionado, no sólo con una ayuda directa a la compra, sino también en temas de impuestos, sino también en facilidades de aparcamiento, si no también en facilidades de acceso a áreas restringidas recargas gratuitas, cargadores públicos, etc.

Claro, si tú pones todas esas ventajas contra en contraposición a un vehículo de gasolina normal con un motor 1200 de gasolina al que le pones mayores impuestos, en el que los euros son más, son más caros, al que le pones una tasa ecológica, al que restringe es acceder a los centros al que no lo dejas aparcar.

En ciertos lugares el mercado está manipulado, entonces hay ciertas personas que solo compran vehículos eléctricos, primero porque se lo pueden permitir y el segundo, la Mayor razón son todas esas exenciones o privilegios que te da la normativa

El caso más flagrante era el noruego, donde el primer el coche más vendido en toda Noruega era el Tesla. Cualquier modelo de Tesla creo que era el Model S de los primeros.

Y claro, es que salía igual de caro comprar un Tesla que un Renault Clio, porque el Renault Clio tenía como un 100% de recargo en impuestos y el Tesla tenía unas ayudas directas brutales, unos privilegios que te daba el gobierno de que podías poner el coche en los ferrys, que se usan mucho en Noruega para ir de un lado a otro de manera gratuita, los peajes eran gratuitos, recargas cargadores por todas partes gratuitos.

Entonces salía igual, no salía mejor porque era más cómodo tener un Tesla que el Renault Clio.

Entonces, si tú manipulas el mercado de esa manera, la gente se va a aprovechar. Luego viene el aspecto moral, porque hay una marca de coches que está casi prácticamente en régimen de monopolio, porque fueron los primeros de manera masiva en lanzar una marca 100% eléctrica y estamos haciendo una transferencia de renta de los taxis, de los Contribuyentes no sólo europeos, chinos y todo país que de subvenciones al coche eléctrico, ese dinero está yendo directamente al bolsillo de Elon Musk.

La gente en Europa está trabajando para pagar impuestos, para engordar la cartera del la mayor fortuna del mundo. Desde mi punto de vista, a lo mejor yo soy rarito, pero no me parece bien.

Yo quiero que compita en igualdad de condiciones. No quiero que se manipula el mercado. El coche eléctrico funciona. El coche eléctrico funciona perfectamente, entre comillas. El que lo quiera, que se lo compre. Pero no tenemos que forzar a la gente a usar algo en base a criterios ideológicos. Eso es una barbaridad.

Alf

¿Pero no es que la gasolina es mala y lo eléctrico es bueno?

Julio Martín

Estás hablando de la eficiencia. A mí me falta todavía ese cálculo. Hay algo, hay algunas cosas por internet de un instituto alemán, además, porque nadie ha hecho, poca gente quiere hacer el cálculo desde la mina de litio hasta que el coche sale por la coche eléctrico, sale por la por la puerta de la planta de fabricación en comparación con sacar gasolina de o sacar petróleo de un pozo en Arabia Saudí, y en esa comparación, en términos energéticos, ese cálculo no se ha hecho.

O si lo hay, que yo lo tengo aquí, te lo voy a pasar. Hay un cálculo en el que un Tesla Model s contamina lo mismo que un Mercedes 180 diesel, los primeros 150.000 kilómetros Yo estaría de acuerdo. Si no es no es nada. No es una locura pensar eso.

A Nosotros nos cuentan el cálculo desde el cargador a la batería, que eso vale 0,10 € el kilovatio cincuenta ya con esta crisis energética, pero nadie nos cuenta desde la central de carbón o desde la mina de carbón.

El transporte en un barco diésel donde un solo barco diésel contamina más que 900 millones de coches. Eso te puedo pasar también. Ese cálculo que existe, ese carbón se descarga en un puerto de Alemania, se quema, se genera la electricidad se pierden 40% por la línea de transmisión.

Eso llega a tu casa. Entonces, cuánto CO2 se ha generado? Todo eso no nos lo quieren enseñar a nosotros.

Nos tranquiliza que el coche no tenga tubo de escape.

Alf

Pero también se dice que reciclar una batería. Yo no sé si es de los mitos. Yo pregunto porque no sé porque reciclar la batería de los coches eléctricos es un despiporre de contaminación, que eso cuando empieza a ver miles y miles de baterías agotadas de coches eléctricos, que a ver qué se hace con todo eso.

Julio Martín

Y no solo el reciclaje, sería la producción de la batería. Es un monopolio cuasi chino porque es la normativa ambiental europea era tan estricta que era imposible fabricar baterías.

En Europa se ha tenido que modificar un poco para que Tesla y haciendo algunas excepciones legales, Tesla pudiera montar una fábrica de baterías en Berlín y aprovechando eso varias empresas chinas como Seattle o y otras otras empresas, también están montando grandes fábricas de baterías en Europa, pero hasta hace poco era prácticamente imposible porque no se podía llevar a cabo toda la normativa medioambiental.

Entonces todo eso se trasladó a China, donde la normativa medioambiental, aunque exista, no se cumple. Entonces todas las baterías vienen de China. Era una cuestión también estratégica.

Luego tampoco disponemos de los materiales de las materias primas para fabricarlos y tenemos que aumentar esa producción.

Esa producción sólo pasa por incrementar el número de minas a cielo abierto, ya sea de litio, de cadmio, de Tántalo, de tierras raras, de todos los minerales que hagan falta para hacer una batería.

Y eso es sólo en la producción el reciclaje. Hasta hace poco no hay un proceso en Europa para reciclar con la normativa europea. Baterías en suelo europeos estaban mandando a China. Yo siempre creo en la técnica y que se aparecerá una solución eficiente y masiva. No creo que sea un problema. A mí no no me parece un problema, pero todo esto no se había previsto.

El reciclaje de un coche de combustión es infinitamente más sencillo y menos contaminante que el de un coche eléctrico. Está hecho de todos materiales principalmente es acero y plástico.

Alf

Tú crees? Y yo? Fíjate que yo estoy todo el día cubriendo las actualidades de Apple. O sea que tengo el mismo problema para comprender por qué a la competencia le cuesta ponerse al día a alcanzar a Apple.

Pero en el caso de Tesla, que incumple sistemáticamente sus propias previsiones de fabricación y de tal y de cual. Y aún así sigue siendo una de los amores de los inversores y de todos los analistas.

¿Tú crees que tiene una distancia tecnológica tan larga como para que los Volkswagen del mundo, los PSA, etc, no acaben alcanzandola y pasando por encima? ¿está Tesla viviendo de prestado por que están tardando los grandes fabricantes en reorganizarse y en alinear todas las naves hacia el coche eléctrico?

O realmente hay una distancia en cuanto a ingeniería y en cuanto a desarrollo que le que le permite, que le va a permitir mantener esa esa distancia, Cuando todos, cuando el coche eléctrico esté en todas las fábricas de coches.

Julio Martín

La distancia tecnológica entre Tesla y los demás no es nada, no hay distancia. Yo diría que Tesla, desde el punto de vista tecnológico, está muy por debajo de los fabricantes tradicionales en cuanto a soldaduras, estampación de acero, pinturas interiores, plásticos, cualquier componente de Tesla es de mucha peor calidad que en el resto de de marcas tradicionales.

Tesla surge de la nada entonces le falta mucha experiencia. Está compitiendo con fábricas, con marcas que llevan cien años haciendo coches por todo el mundo. Eso no es fácil, es un trabajo titánico. Pero sí estoy viendo que desde el punto de vista tecnológico Tesla no está avanzando. Lo que debería para ponerse, digamos, al mismo nivel. Tesla lleva 14 años de existencia, no es de 2012.

Si no recuerdo un poco antes 2008 2009 con el primer Roadster y en 14 años apenas ha hecho 1 $ de beneficio y los dólares de beneficio que ha hecho ha sido especulando con Bitcoin.

Entonces, desde el punto de vista de fabricar coches recibiendo subsidios de todo el mundo, recibiendo subsidios, porque el desarrollo del model Y si recuerdo bien, lo pagó el gobierno de los Estados Unidos la la construcción de sus plantas.

No sé si en Arizona o en fue una concesión del gobierno de los Estados Unidos. Ya está teniendo muchísimo apoyo público de los contribuyentes, pero no está habiendo un retorno, no está generando un beneficio que luego pague unos impuestos para financiar lo que sea en el país que sea.

En este caso, Estados Unidos seguramente será para financiar el ejército, o sea, desde el punto de vista tecnológico, Tesla como coche está muy, muy, muy atrás de cualquier fabricante.

En cuanto a toda esa tecnología, de hecho es incapaz de superar en número de coches a una marca.

Como sea, Tesla está rondando los 350.000 coches al año, vendidos en fabricación entregados y Seat ronda los 420.000 teniendo sólo una fábrica.

Vale, que estamos hablando de disponer de baterías y de motores eléctricos. No deja de ser unos números un poco ridículos en cuanto a números.

Si se está atendiendo a arrasar el motor de combustión, a quitarlo del mercado para sustituirlo por una tecnología como la eléctrica que parece tan, tan robusta cómo una empresa con esas inversiones que ha recibido como unos 19 mil millones de dólares en los últimos años sólo en inversiones directas de inversores, tanto chinos como saudíes, como le está costando tanto el poder entregar un coche como tú bien has dicho, nunca cumplen sus previsiones, han vuelto a retrasar.

Hoy lo acabo de leer. Han vuelto a retrasar el camión. El camión y el camión también todos los años. No da igual cuando oigas esto, pero Tesla va a sacar un coche de 22.000 $. Pero cuando vas a comprarte un Tesla, no baja de 60.000 €.

Alf

Pero la gran ventaja de Tesla es que es su coche, su batería, y su optimización del consumo. Sí que parece estar por delante de lo que están ofreciendo otros fabricantes, ¿no?

Julio Martín

De mi punto de vista, No. Los consumos de Tesla primero son falsos y por lo que ya hemos comentado con la normativa y aunque tú puedas leer que son 15 kilovatios a lo cien, eso se va más de 22 23 al precio del kilovatio. Ahora que está rondando los 0,40 € aquí en Alemania desde el punto de vista costes no hay un mínimo ahorro en cuanto a un coche gasolina, pero con las mismas capacidades, un coche gasolina y Tesla, El Tesla te está costando veinte 25.000 € más.

Alf

Mi pregunta iba en el sentido de que yo he visto capturas de gente que tiene Tesla y que pone hecho 1100 Km con una sola carga.

Los otros coches eléctricos no llegan a tanto. Eso es lo que estaba diciendo, que esa es la distancia o la ventaja que tiene un Tesla.

Por lo menos es lo que yo he entendido, que sus coches con una sola carga permiten hacer más kilómetros que los de Citroen, de Mercedes, lo que puede no ser verdad, porque yo tampoco es que esté todo el día comparando cosas de coches.

Julio Martín

Pero en cuanto a tecnología, yo creo que no están por delante, simplemente tienen una batería gigante. Un Tesla pesa más de dos toneladas y están orientados a eso.

Los coches eléctricos están sacando los fabricantes europeos tipo Citroen, tipo Peugeot y cuando bajen son compactos de poco peso, de poca batería, están orientados a la movilidad urbana. No conozco ningún coche eléctrico 100% en el mercado europeo.

Ahora no me viene a la mente ninguno. Seguro que hay, pero nos podemos ir a los coreanos como el Kona o el nuevo Ionic.

Pero aún así no pretenden estar en el mismo segmento que un Model S ni un modelo. Y aun así estamos hablando de baterías de 450 Km homologado homologados por unos precios de 35 37.000 € muy por debajo, muy por debajo de Tesla.

De hecho, es el siguiente es el competidor más potente de Tesla. Son los coreanos que tienen mucha experiencia con este tipo de vehículos. Ahora mismo es que el fabricante europeo no tiene mucha confianza en el futuro del coche eléctrico.

Entonces no quiere ir a fabricaciones masivas. Primero porque no se están vendiendo ni a inversiones masivas de reestructuración de toda la industria auxiliar para que se dedique exclusivamente al vehículo eléctrico.

Aunque haya una transición de unos años ya se está retrasando, ya se está planteando relajarla. Etc. es un movimiento estratégico para Europa muy, muy, muy complejo y muy arriesgado.

Primero, por la falta de materias primas, yo creo que ni siquiera hay materias primas para sustituir el 10% del parque móvil. No existe cobre. El litio es suficiente para para sustituir el 10% del parque móvil de toda Europa con coches eléctricos desde el punto de vista de su play chain de materias primas es imposible.

Alf

Oye, que me estás poniendo muchas dudas entonces de si el próximo coche tiene que ser eléctrico o no tiene que ser eléctrico o se va a inventar otra cosa que no sea eléctrica y que tenga más viso. Puede ser el gas. Al final podría ser el coche de gas, el tapado, el que va a venir por debajo sin que nadie lo vea y de repente todo el mundo se va poner a comprar coches de gas.

Julio Martín

El coche de gas es algo que siempre ha estado ahí por alguna razón, nunca ha estado nunca se le ha publicitado porque es algo bastante limpio y bueno que la verdad, la mayoría de políticos, sobre todo a nivel alcaldías, han optado por esa solución porque en casi casi todas las grandes ciudades las flotas de autobuses públicos van a gas, las grandes flotas de taxis van a gas más que con una por una cuestión de contaminación es por una cuestión económica.

El gas es mucho más barato y entonces sale a cuentas. Yo he estado en Sevilla durante las navidades y he cogido varios taxis y a mi me gustaría preguntarte a nivel usuario qué se siente? A los taxistas siempre les preguntaba y por qué no tenéis coches eléctricos? No sale las cuentas? Y todos me decían que no, que eso no se amortiza nunca, que lo mejor es tener un Toyota híbrido modificado a gas.

Entonces habían comprado todos los Toyota Prius híbridos de última generación o anterior generación incluso Skoda a gasolina, que luego le han instalado los nuevos sistemas Prinz de gas, que son muy, muy eficientes y y que eso influía en una nómina de un autónomo de un 30% superior a tener un diésel y ya ni te digo a tener un eléctrico. Entonces al final siempre tira el lo que llevas a casa, el plato de comida que llevas a casa.

Alf

¿Pero lo que hacen es suprimir el depósito de gasolina para ponerle gas?

Julio Martín

Como híbrido tú siempre tienes que usar, siempre tienes que usar la gasolina en un coche de gas para arrancarlo y manejar, que coja cierta temperatura y luego entra el sistema de gas. Entonces siempre tienes que abrir un sistema de doble depósito, un depósito de gas y el original de gasolina del coche.

Alf

Con esto he demostrado lo mucho que entiendo de coches.

Julio Martín

Es una tecnología que no se conoce, que está ahí y son preguntas legítimas y que yo me tuve que enterar también porque era algo que me interesaba para tenerlo yo y para probarlo.

Alf

Lo que pasa es que si ya estamos hablando de que lo de los cargadores de los coches eléctricos, después de mucho esfuerzo y después de mucha inversión no hay, ya no te quiero contar a donde tienes que irte a cargar un coche de gas.

Julio Martín

Eso es España. España es una isla en el mundo tecnológico porque pasan los Pirineos e incluso en Portugal Y toda gasolinera tiene cargador de gas, pero toda es toda.

Y aquí en Alemania y en Francia también, que es muy común usar el coche gas. Todas las gasolineras tienen un cargador de gas. Todas, todas, todas. Entonces nosotros lo vemos como algo extraño Por alguna razón.

Alf

Es verdad que en España los taxis de toda la vida han funcionado a gas.

Julio Martín

Llevaban una bombona de butano en el maletero. Eso se prohibió por seguridad.

Alf

Claro, claro. Y precisamente a eso iba ahí. Este gas que no plantea problemas de seguridad, este gas de los nuevos coches a gas.

Julio Martin

No Hay problema.

Alf

Y que te den un golpe por detrás y aquello explote como una bomba nuclear?

Julio Martín

No, no, eso está muy, muy probado, muy homologado, muy testado y en la seguridad máxima en un coche de gas hay millones de coches a gas en Europa ahora mismo en las carreteras y de autobuses llenos de gente claro.

Alf

Y entonces digo ¿puede ser esa una alternativa ecológica con más futuro? O por lo menos dedico más futuro, porque claramente no tiene a los políticos de su lado, pero con una carrera con una carretera por delante más despejada que la del coche eléctrico, que parece que tiene muchos badenes y muchos agujeros que tiene que sortear.

Julio Martín

A ver el gas genera CO2, pero los gases de escape son mucho más limpios que la que puede ser de una de un diésel, un gasolina al gas.

La combustión es mucho más, más eficiente, no trae residuos, no trae aditivos o no trae tantos. Entonces una combustión mucho más limpia y lo que genera básicamente CO2 que no es un gas tóxico, a pesar de lo que se que se crea, es un gas totalmente inerte que no afecta a la salud de nadie.

Puede tener los efectos climáticos que se dice que tienen, pero eso es otro tema. Es una tecnología que funciona, es una tecnología que está ahí, pero tiene el problema, problema estratégico de la dependencia de gas gas que en Europa no existe.

Entonces tienes que depender de un tercer país pero lo mismo pasa con la gasolina y el diésel, pero tienes que depender de países inestables que pueden poner en jaque tú, tu sistema energético de la noche a la mañana.

Entonces se tiende a buscar otro tipo de soluciones, como podría ser eléctrico, no, porque todo el mundo puede generar energía eléctrica en su propia casa, pero no era tan fácil.

El gas puede ser una medida complementaria o transitoria hasta que se encuentren otras tecnologías, se desarrollen otras tecnologías. Se está hablando, se empieza hablar otra vez del hidrógeno, tanto de la pila de hidrógeno como la combustión de hidrógeno.

Alf

Vamos a hablar un poco del futuro. Van a sacar tu bola de cristal ya que estás en el sector, ya que conoces bien los entresijos. Y entonces dime, Julio, qué hago? Me quiero comprar un coche, pero lo que me dices del coche eléctrico ya me ha dado el canguelo el de gas. Como se estropeé lo de Ucrania. Ya veremos a ver si tengo que usar mechero para encenderlo. Y el de gasolina me dicen que es muy malo. Y al diesel que voy al infierno. Qué puedo hacer? Qué puedo hacer? Qué vamos a hacer dentro de diez años? Dónde vamos a estar?

Julio Martín

La verdad es que no te dejan, no te dejan mucho espacio. Es como lo que está pasando con el coronavirus, que no puedes tomar una decisión con tanta información contradictoria. Vacunas y vacunas, no, mascarillas y mascarilla. Es imposible tomar una decisión. Una decisión correcta con tanta información contradictoria.

Alf

A veces ya estoy oyendo yo a algunos de los líderes y por eso hay que usar bicis, patinetes, motos, todo lo que no sea cuatro ruedas. Eso es la solución. Pero claro, la disciplina, es decir, la montaña. Queremos ir en cuatro ruedas, a ser posible con techo.

Julio Martín

Y cuando llueve también, que aquí es casi todos los días.

Ahora mismo es que no hay una opción que tú digas es que esto no va a desaparecer o no me van a hacer la vida imposible.

Y eso es lo que hace la inseguridad jurídica que te crea el político que está cambiando de discurso cada cuatro o cinco años y luego de todas estas políticas, el principal perjudicado es el es el currela, el que está abajo, el que en su día se compró un diesel para ahorrar porque trabaja a setenta kilómetros de su casa.

No vive en el centro de una gran ciudad, ni ni trabaja en el centro de una gran ciudad y y no se puede permitir una solución, digamos, urbana, de ir en un compacto eléctrico a su oficina con garaje. No trabajas en Villanueva de nada, de no sé qué ochenta kilómetros y necesitas un coche que te consuma poco. Entonces yo estoy a favor de que la gente pueda elegir.

España es un país enorme, con una densidad de población bajísima, es de las más bajas de Europa, con unas distancias enormes, es decir, de grandes ciudades a otras grandes ciudades, porque España es el segundo país más grande de Europa. Se necesitan coches que puedan viajar grandes distancias y a día de hoy eso eñ Eléctrico no lo puede hacer.

Hay muchísima gente viviendo en el mundo rural, a pesar de que la población está concentrada en Madrid, en la costa levantina.

Pero ahí hay otra España, la España silenciada, la España vaciada, que tiene derecho a un medio de transporte y que sea el que ellos consideren adecuado.

Entonces yo estoy a favor de elegir, yo estoy a favor de que el coche eléctrico sea una opción, una opción que está ahí, que está en el mercado, que funciona, que te montas en él, te lleva de AVE Etc. Pero no me restrinja, no me mates a impuestos porque tú tienes una agenda ideológica concreta y al final el perjudicado es siempre el de abajo y el de abajo normalmente es mayoría y vivimos en democracia.

Entonces mi mi vaticinio es que el coche eléctrico no puede llegar muy lejos se quedará como una opción más, pero no se puede imponer por decreto. El coche eléctrico en estas condiciones, en estas condiciones tecnológica En estas condiciones de costes.

Alf

Para terminar yo no puedo reprimirme y tengo que sacar a relucir a Apple. Se habla mucho de que Apple está trabajando en un coche pero visto lo visto y sabiendo lo que sabemos de Apple, si la cosa está así, salvo que ellos sean poseedores de alguna disrupción en el tema de baterías, parece poco probable que el coche de Apple se supone que es auto conducido, es decir, no tiene volante.

Tú le dices dónde quieres ir y el te lleva y ya está. Y por supuesto, tampoco usa combustible orgánico Entonces tendrá que ser de o eléctrico, o solar o eólico o cualquier otra cosa que puede aportar Apple a todo este panorama de dispersión y de y de multi oferta un poco anárquica sobre sobre un coche si se decidiera fabricarlo.

Que siempre han dicho que ellos no están haciendo nada. Que bueno, que lo miran con interés, pero que qué bueno que ya está que lo que aprendan lo aprenden, pero que no tienen por qué sacar nada.

Julio Martín

Hombre, Apple tiene dos importantes puntos fuertes, puntos fuertes que se pueden aplicar a la automoción, que es el software y que son las baterías.

Tiene mucha experiencia, aunque la tecnología es similar y sólo tendrían que adaptarse mínimamente en esos puntos. Luego el desarrollo de todo lo que es chasis y eso no sé a que nivel, a que nivel estarán También he oído por ahí por la industria de buenas fuentes que Apple tiene una join ventura con una empresa que no puedo decir para investigar cosas de aluminio no? Por ahí pueden estar investigando cosas. Ese proyecto está bastante verde.

Para el chasis. ¿Estamos hablando aquí de eso?

Julio Martín

Pues no lo sé, no lo sé, porque los cuerpos de los teléfonos Apple también son de aluminio.

Julio Martín

Del baño. Pero bueno, se puede especular también. Yo estuve trabajando en un proyecto curioso porque el fabricante de aspiradoras Dyson, quería fabricar su propio coche autónomo. Lo tenía todo planeado. Tenía hasta los terrenos comprados en Singapur para fabricarlos. Los coches eran un SUV, un todoterreno en fibra de carbono y también iba a ser autónomo eléctrico pero hizo sus cuentas.

Es un señor bastante listo. Y eso hizo sus cuentas. Y una noche dijo que cancelaba el proyecto que no le salían los números por ninguna parte, que el coche autónomo eléctrico, sobre todo eléctrico, no generaba beneficio. No podía poner en peligro todo el toda la empresa Dyson. Así que decidió cancelarlo y bueno, pero eso es ahora.

Alf

No lo cancelaron a nivel de plano sino que estaba avanzado ya bastante en el tema del coche.

Julio Martín

Si había un prototipo, había un prototipo en Inglaterra.

Alf

No había llegado a poner un prototipo e incluso a presentarlo en prensa. No, yo me acuerdo que aquello ya había trascendido. Lo del coche de Dyson.

Julio Martín

Y se canceló y nosotros nos estábamos encargando de la parte autónoma de todos los sensores aparte del volante.

También Esa tecnología no está desarrollada, no está, no es suficientemente madura como para poner un Una máquina de dos toneladas en la carretera y que te lleve sin generar un estropicio.

Está muy, muy verde en Google y Uber llevan más de diez años trabajando en eso y no han sido capaces de de ir más allá de un huevo, porque el de Google es un huevo con cuatro ruedas de moverse en algunos interiores y hacer unas rutas muy determinadas.

Es muy, muy, muy difícil. Digamos, recibir e intuir el entorno a través de sensores y crear un software lo suficientemente potente para que el coche se comporte como lo haría una persona que tomara decisiones en tiempo y forma.

Y luego eso genera unos problemas morales, no? quién es el responsable de un accidente? La decisión que tomó el coche ¿sería el fabricante el que tendría que pagarlos los desperfectos?

Alf

En Estados Unidos seguro que hay una demanda contra el fabricante seguro. En Asia y en Europa A lo mejor habría algo más que discutir, pero en Estados Unidos le cae una demanda por cada bordillo que se coma.

Julio Martín

Así es, así es, pero se generan muchas interrogantes.

Alf

Ya entonces tú crees que Apple podría decir algo más en el tema de la auto conducción y eso de la auto conducción, de los sensores, etcétera, no es algo que se soluciona a base de dinero y tiempo.

Es decir, vamos a meter aquí dinero y vamos a meter el tiempo que necesiten para perfeccionar esta tecnología hasta que esté machacada.

O porque llegará un momento en que la inteligencia artificial, el nosequé, el nosecuantos, sea capaz de eso, de evaluar 50.000 posibilidades por segundo. De manera que y tener el plan decidido de qué es lo que se hace, si ocurre a, ocurre B, ocurre así hasta 50.000.

Julio Martín

Sí, sí, por supuesto. Es perfectamente viable.

Se llegará a una solución. No sé cuándo se está trabajando en ello, se está poniendo bastante dinero. Hay algunos movimientos en el mundo empresarial, la adquisición, es decir, de ciertas tecnología, que se están poniendo ahora, digamos, más candentes, como es el tema del LIDAR. Qué es lo que está usando Tesla? Es la menos, pero lo está usando Uber, que es básicamente un ojo láser que escanea.

Bueno, creo que el iPad Pro lleva uno, un lídar y la tecnología es la misma. Con un láser generas una nube de punto a tu alrededor y eso lo transformas en una forma 3D y estimas que es un muro, por llamarlo así, que el coche no debería tocar y eso se está refrescando cada 1.000.ª de segundo por hablarlo así en en con números gordos, A groso modo, pero eso requiere primero el lidar en sí.

Es a pesar de que es una tecnología de los setenta, es bastante caro en bastante. Necesita grandes precisiones. Luego necesita un software muy potente y un hardware muy potente. Para para analizar, no para procesar la inmensa cantidad de información que recibe del entorno. Y luego un software también muy potente para tomar las decisiones.

Una inteligencia artificial bastante trabajada que a día de hoy todavía no existe. Existen modelos, existen cosas, pero que no se pueden poner a nivel usuario en la calle.

Alf

Y entonces y tú crees que si Apple se decidiera a tener un coche eléctrico, montaría ella su propia fábrica? O lo normal sería que hablara con una de los fabricantes ya existentes para que le hagan su modelo y ya está?

Julio Martín

Yo recuerdo a Steve Jobs todavía en vida, diciendo que él jamás entraría en la industria de la automoción porque los márgenes eran muy pequeños y es verdad a nivel a nivel coche saliendo por la planta.

El margen de un coche primero es un secreto de Estado, ya nadie lo sabe, pero no deben ser muy grandes. De hecho, las las marcas de coches siempre están en problemas financieros, a pesar de que hace, no sé, 15 millones de coches, 10 millones de coches, 5 millones de coches a los márgenes no pueden ser muy grandes.

Además, no han parado de reducirse los últimos veinte años debido a las normativas ambientales en los que se requiere cada vez más inversión en master, en fabricación, en luego es una.

Es una industria muy competitiva que tiende a la. Tiende al oligopolio, que no tiende a concentrarse en grandes grupos como está pasando una decisión de entrar en el mercado como propio fabricante de la nada.

Sería una decisión extremadamente arriesgada si si decidieran hacer algo, si decidieran entrar en la automoción yo creo que lo más sensato sería entrar en combinación yo inventos con algún fabricante estable que te dé garantías en la parte de pago al tren de estructuras de ciertas cosas que Apple no tiene el background para eso.

Alf

Una pregunta habla de eso pensando porque digo, bueno, Apple tradicionalmente todas sus joint venture han salido fatal, no? La que hizo con con Motorola, con para el móvil, la que siempre en HP cuando hizo el iPod tal para poder que tuviera el PC en general nunca ha salido contenta cuando ha intentado que otras empresas hagan lo que ella quería.

Por eso siempre al final acaba metiendo todo bajo el paraguas. Me pregunto si quedan fabricantes pequeños de coche.

Julio Martín

Si hay muchísimos, hay muchísimos. Normalmente están orientados al lujo, pero luego hay fabricantes pequeñitos con tecnologías, digamos mediocres en en para mercados muy locales, tipo asiáticos o hispano americanos, marcas que no conoce muy poca gente.

A lo mejor es Proton que se aunque pertenece a un gran grupo si no recuerdo mal, pero es un fabricante indonesio o malayo, no estoy seguro del del sudeste asiático entonces fabricantes también son los fabricantes rusos.

Tiene mucha experiencia en hacer malos coches, pero están ahí también fabricantes que hay por todo el mundo orientados a mercados muy, muy locales, a otras regiones.

Alf

Aquí se cogería a una pequeña empresa dedicada a coches de lujo o de gama alta para reconvertir desde donde pudiera coger el ojo de la fábrica para tal y reconvertir la SU a sus intereses.

Pero claro, otro problema es la distribución. Si fabricas coches tienes que venderlos en Estados Unidos en Europa, en Australia, en Japón, en China y eso ya supone eso, unos problemas logísticos importantes, no solo de fabricación que podría hacer como Tesla y empezar vendiendo solo en Estados Unidos.

Claro hasta que luego pusiera otro pie en otro sitio.

Julio Martín

No sé, porque es algo que siempre me he preguntado por qué Tesla tiene esos grandes problemas de suministrar supply chain, de entregar los coches fabricados, cuando eso es algo que están muy trabajados ahí no se necesitan grandes, está en grandes medios, pero para eso hay grandes empresas que se dedican exclusivamente a eso. De hecho, la mayoría de los coches coreanos se fabrican en Korea, pero se venden super baratos en Madrid, en Alicante en Lisboa.

Entonces se llevan por barco. No sé porque Tesla existiendo los barcos y siendo los mares, teniendo la fabrica en California, otra fabrica en Texas con salida al Atlántico, otra al Pacífico. No sé por qué tienen esos problemas, es algo que a mí se me escapa.

Alf

Bueno, yo creo que es porque tiene mucho problema de producción, porque la maquinaria, la automatización, no funciona como debe y luego tiene que ir un señorito con su llave a apretar otra vez todos los tornillos porque la máquina no los ha hecho correctamente.

Julio Martín

Tiene muchos problemas en todo momento de calidad, de producción, de eficiencia, de la producción, con esas inversiones a mí la verdad es que me llama mucho la atención que esté pasando.

Alf

Sobre esto y el tiempo que llevan. Claro que no es. No es que hayan empezado en septiembre, Que llevan 14 años o 15.

Julio Martín

Sin generar ni 1 € de beneficio.

Alf

Tiene mérito llevar 15 años en América Y venga a engullir millones y millones. Hay que saber, eso es un arte también.

Julio Martín

Eso es un arte.

Alf

Y que la gente te siga.

Julio Martín

Y Te siga queriendo y te adoren y compren las acciones de una empresa ruinosa. Para eso hay que valer. Totalmente de acuerdo.

Alf

Si desde luego. Bueno Julio, no sé si yo la verdad que ya te digo que en esto sé poco y menos y me imagino que todo aquel que nos esté escuchando y que sepa un poco de coches o que haya estado metido en este tema estará diciendo pero cómo no le pregunta por no sé qué o cómo no han hablado de no sé cuantos que nos hemos podido dejar fuera, que la gente estará diciendo madre mía, si es que lo tiene delante y no, y no se lo va a preguntar y no van a hablar de esto de qué es lo que no hemos dicho?

Las conclusiones me quedan claras. Lo del coche eléctrico fundamentalmente es una decisión política motivada por una ideología de ser verde, de la sostenibilidad y el respeto al planeta, con independencia de si tiene sentido o no, tenemos muchas alternativas.

Tú crees que el coche eléctrico no va, Por mucho que los políticos se empeñen por sus propias limitaciones de fabricación, no se va a acabar imponiendo como única opción.

Van a tener que dejar que los otros coches de combustión sigan funcionando y que el gas irá haciendo su pinitos poco a poco irá conquistando mercado y presumo que aparecerán otras opciones.

Los híbridos, los no sé cuanto a los no sé qué, con el tiempo que irán probando hasta que llegue a Apple, diga este es el coche que vais a hacer a partir de ahora y todos los demás se pongan a hacerlo porque ya Apple les ha enseñado cómo se tiene que hacer, porque eso es lo que siempre pasa.

¿Pero de qué no hemos hablado? De la red, de la recuperación y de la fabricación, de lo que contamina fabricar un coche eléctrico y de lo que y los problemas para reciclar las baterías.

Si de repente todo el mundo se comprara un coche eléctrico, habría millones de baterías dentro de no sé cuánto dura una batería de un coche eléctrico a los tres años o cuatro años.

O como los teléfonos móviles ya por ciclos de carga. No me imagino que una batería de un coche eléctrico tiene equis ciclos. A partir de ahí se empieza a degradar y por lo tanto toca cambiarla. Pues eso, si la carga es cada día, pues en mil días tienes que cambiar la batería porque ya no, ya te empieza a durar cada vez menos, no?

Julio Martín

Si va por ciclos.

Alf

Entonces y que? Y ahora las que se están haciendo más o menos qué vida útil tienen?¿tres años?

Julio Martín

No lo sé, no lo sé. Normalmente las especificaciones ya no de coches, sino de baterías en general te vienen que las de litio ion litio tienen una vida estimada de mil ciclos de carga.

Si tienes una batería con la que puedes hacer 500 kilómetros por mil ciclos son 500.000 kilómetros. Bueno, más que suficiente para la vida de un coche.

Julio Martín

Dicen que diez años y un día te está garantizando las partes del coche híbrido durante siete años.

Alf

Bueno, pues eso es así. Si todo el mundo se comprara un coche eléctrico, en diez años habría millones de baterías que habría que reciclar y procurar que no salieran Los líquidos nefastos que vienen dentro no Qué más? De qué no hemos hablado? Cuéntame. Dime algo o dime algo bonito. Que de qué no hemos hablado? Que tema es un tema recurrente que no puedes hablar de coche eléctrico sin tocarlo.

Julio Martín

A mí se me escapan muchas cosas, pero es el coche eléctrico a que atiende el coche eléctrico? Por qué surge la necesidad de imponer el coche eléctrico y no, por ejemplo, otra tecnología igual de limpia?

Es una cuestión estratégica, es una presión política de otro país que tiene una industria muy, muy pujante de vehículos eléctricos, como puede ser la China que va a sustituir a la industria tradicional europea por las empresas chinas quién está financiando todo eso que está financiando todos los lobbys que defienden el el coche eléctrico?

Por qué los americanos no hablan del coche eléctrico? A pesar de que tienen a Tesla…

Alf

Yo recuerdo haber visto una película que se llamaba Quién mató el coche eléctrico de un coche eléctrico que se puso en los años 80 a la venta que lo compraron las estrellas se puso de moda y que de repente no sé si era de Ford. Dejaron de fabricarlo e incluso empezaron a retirar los coches que estaban en un cementerio de coches eléctricos.

Allí todos juntitos esperando a ser destruidos y que se preguntaban que por qué aquello se había abortado cuando tenía todo aparentemente o demagógicamente sí que salía la matemática, pero es verdad que el coche eléctrico llevaba muchos años intentando imponerse desde mi opinión de los políticos, yo pienso que es porque lo de la electricidad les parece fácil, porque a priori un coche eléctrico no puede ser muy complicado.

Tenemos electricidad en todas partes y para todos los que lo enchufen y ya está. No esas. Yo creo que es un un mecanismo desde la simplicidad del pensamiento político les tiene que sonar súper fácil de vender y fácil de comprar también.

Julio Martín

Claro, es ese documental que conozco que vi hace tiempo. Queda desmentido una vez que cuando tienes toda la política, a todas las autoridades, y todos los medios posibles a favor del coche eléctrico y el coche eléctrico sigue sin imponerse porque tecnológicamente es viable, claro, pero en cuanto a costes la gente aún no se lo puede permitir.

Te te dice que ese documental en aquella época era una teoría conspirativa. Ese coche simplemente no funcionaba. Tenía una autonomía si recuerdo bien de cincuenta kilómetros.

Eso no vale para nada y el precio era bastante alto y y bueno, en General Motors creo que era de General Motors. No le no le salía y no pasó de la fase de prototipo.

Casi se hicieron muy pocas unidades, se retiraron y punto.

Alf

Y nada más. Yo creo que si tú no se te ocurre nada que me digas pero tío que tiene me tienes que preguntar por esto, que esto es lo que todo el mundo quiere saber. Pues yo creo que lo vamos a dar por terminado aquí y seguro que el tema del coche eléctrico surge una y otra vez y tendremos oportunidades sobradas de hablar en el futuro a través de volver sobre el tema.

Y te quiero agradecer que hayas encontrado el tiempo y las ganas de hablar con nosotros de este tema y a los oyentes, a los escuchantes que están al otro lado, con la oreja pegada al auricular o al altavoz. Agradecerles, como siempre, que estén ahí. Semana tras semana, que os deseo lo mejor, que os vaya todo sobre ruedas que seáis felices y que seáis buenas personas.

Hasta pronto.