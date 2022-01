Dos aplicaciones para escribir tranquilamente y sin distracciones

Ya he hablado en otras ocasiones del descubrimiento que ha supuesto Setapp, el conjunto de apps por suscripción exclusivo para Mac (e IOS), que no para de expandir su oferta y de sorprenderme.

En esta ocasión me he fijado en aplicaciones para escribir, pero no para el día a día, sino para los proyectos personales, los que quiero desarrollar a medio y largo plazo… o incluso para mi. Para anotar cosas para recodar (o para no olvidar, si quieres).

Por supuesto, en Setapp hay otro tipo de herramientas para escribir, como MonsterWriter, Focused o Manuscripts.

Y si quieres escribir en tu blog, sin necesidad de abrir un navegador, sólo puedo tener palabras buenas para MarsEdit, que durante años utilicé para publicar en Faq-mac y siempre funcionó de forma impecable.

Pero hoy quiero recomendaros dos aplicaciones específicamente para esos momentos en que estás dando vueltas a una idea pero aún no has conseguido bajarla a tierra y quieres dejarla por escrito para revisitarlas más tarde, o para armarlas en un proyecto más importante del que aún no tienes el esqueleto definido.

Estas son las aplicaciones que te recomiendo:

Ulysses

Ulysses es una aplicación para escribir cualquier proyecto que tengas en la mente. Tienes un apartado para crear una novela, para crear un blog o para crear un diario.

A través de una interfaz conocida (barra lateral y zona central para escribir) puedes ponerte a trabajar en el formato que mejor se adapte a lo que quieres hacer.

Además, tienes una serie de artículos que explican cómo dar formato a los textos (usa Markdown XL, a partir del formato creado por John Gruber (de Daring Fireball), pero si no quieres pensar ahora en eso, simplemente puedes empezar a escribir.

Si eliges el formato de novela podrás crear diferentes entradas para cada capítulo e irlas desarrollando y colocando según vayan tomando forma.

Afortunadamente, la app guarda todos los contenidos cifrados, por lo que si alguien hace una búsqueda en tu ordenador nada aparecerá y también puedes proteger la app con una contraseña, de manera que nadie pueda ver los contenidos cuando estás lejos del ordenador.

En el formato blog, simplemente tendrás un espacio en blanco en el que podrás ademas, adjuntar imágenes, aunque no interferirán en el texto que escribas. Podrás mostrarlas o dejarlas ocultas, para que no mediaticen tu idea, tu mente, tu trayecto creativo.

En general esa es la idea de Ulysses. Escribir sin distracciones, pero no sin recursos. Si necesitas tener una imagen delante, porque te ayuda a recuperar momentos, detalles… puedes tenerla al lado de tu texto. Pero cuando estés listo para volar libre sobre el teclado, ocultarla.

Mental Walk

No sé vosotros, pero nunca me había encontrado una aplicación como ésta. Mental Walk es una app pensada para la introspección.

El objetivo es que te atrevas a poner en negro sobre blanco aquellas cosas que no le cuentas a nadie, para que puedas leerlas más adelante, o no olvidar que las hiciste.

Sin embargo, hablar con uno mismo requiere práctica, y -especialmente- reconocer los miedos, los fracasos, los fallos, las decepciones… y atreverse a dejarlas por escrito es algo que requiere práctica (además de honestidad),así que la app ha incluido algunas preguntas para ayudarte en esos días en los que te encuentras con pocas ganas de confesar intimidades.

La dos principales pegas que se le pueden poner a Mental Walk es que, a diferencia de Ulysses no se puede proteger los contenidos con contraseña, y no siempre le apetece a uno dejar sus miserias expuestas para que alguien pueda verlas y la segunda, claro está, que la aplicación está en inglés. Aunque su estilo minimalista hace que no sea un gran problema moverse por la app, siempre se agradece tener los mensajes en nuestro idioma.

Conclusión

Estas son las dos propuestas que os traigo sobre aplicaciones que se pueden usar cuando lo que te importa es estar centrado en escribir, y no en dar formato, o colocar imágenes o cualquiera de las decenas de cosas que hacen que nos olvidemos de para qué nos sentamos originalmente delante del teclado.

Ambas aplicaciones (y las otras que mencionamos al principio) están incluidas en la suscripción de Setapp, que puedes conseguir por 9,99€ al mes, si sólo lo quieres en el Mac, o por 12,49€ al mes si además quieres poder acceder gratuitamente a las apps de iOS (no todas las apps para Mac de Setapp tienen su compañero en iOS.Por ejemplo, Ulysses la tiene, pero Mental Walk no).

¿Utilizas alguna aplicación para escribir? Déjanos un comentario.