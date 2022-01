Cómo solucionar los problemas más comunes del Apple Pencil

Al igual que cualquier otro dispositivo electrónico, el Apple Pencil a veces puede experimentar problemas que impiden que funcione según lo previsto.

Prueba estos sencillos trucos para eliminar problemas de conectividad, desconexiones intermitentes y más cuando estés usando el Apple Pencil.

Solucionar problemas con el Apple Pencil

Es posible que hayas notado que no hay un botón de reinicio en el Apple Pencil y no hay batería extraíble. Por lo tanto, no puedes reiniciar tu lápiz óptico cuando no funciona correctamente… a menos que esperes a que se agote la batería.

Afortunadamente, reiniciar el lápiz probablemente no sea necesario. En su lugar, usa las sugerencias que encontrarás a continuación. Son válidas para Apple Pencil de primera y segunda generación.

Enchufar para cargar

En la mayoría de los casos, el Apple Pencil deja de funcionar según lo previsto porque la batería está baja o completamente agotada. Por lo tanto, lo primero que debes hacer cuando tengas problemas con el Apple Pencil es asegurarte de que el lápiz esté cargado.

Puedes vigilar los niveles de batería del lápiz utilizando el widget Batería en el Centro de notificaciones. Si tu lápiz no aparece allí, espera a que se cargue un poco y luego búscalo de nuevo.

Si utilizas un Apple Pencil de primera generación, cárgalo retirando la cubierta de la parte posterior del lápiz óptico, exponiendo el conector Lighting. Conecta eso a tu iPad. Si tienes un Apple Pencil 2, colócalo en el puerto de carga integrado en tu iPad.

Comprueba la punta del Apple Pencil

Si su lápiz parece estar bien conectado, pero no funciona correctamente, puede ser que su punta se haya soltado. Asegúrate de que está bien fijada pellizcando firmemente la punta y girando en el sentido de las agujas del reloj. También es posible que necesites cambiar la punta por una nueva.

Cómo cambiar la punta del Apple Pencil

Si compraste el Apple Pencil original cuando se lanzó, ya tienes una punta de repuesto: Apple incluye una en la caja. La buena noticia es que este consejo también funciona con el Apple Pencil de segunda generación, por lo que si no la has perdido, sigue siendo útil.

Las puntas son compatibles porque son piezas de plástico simples. En el Apple Pencil, la punta no tiene nada que ver con la detección de presión. La sensibilidad está en el eje, no en la punta.

Por desgracia, el Apple Pencil 2 no viene con una punta de sustitución, a pesar de costar más que el lápiz original del Apple iPad. Apple vende un conjunto de cuatro puntas por 25€.

Para cambiar la punta del Apple Pencil sólo tienes que desenroscar la punta vieja y enroscar la nueva, como cambiar una bombilla. Una bombilla muy pequeña y muy cara. La rosca del tornillo está en el interior de la punta y coincide con una rosca macho alrededor de la base de la punta interna.

Reinicia el iPad

A veces, no es el Apple Pencil el que está funcionando raro, es tu iPad. Si sigues teniendo problemas después de cargar el lápiz, intenta reiniciar la tableta. Puedes hacerlo de la manera habitual (manteniendo presionado el botón de encendido del iPad y luego deslizando el control deslizante que aparece en la pantalla), o puedes realizar un “restablecimiento completo” siguiendo los siguientes pasos:

Restablecer un iPad con Touch ID

Mantén presionado el botón de encendido y el botón de inicio simultáneamente. Suelta ambos botones cuando aparezca el logotipo de Apple.

Restablecimiento completo de un iPad con Face ID

Presiona y suelta el botón de subir volumen. Presiona y suelta el botón de bajar el volumen. Mantén presionado el botón de encendido. Suelta el botón cuando aparezca el logotipo de Apple.

Reparar el Apple Pencil

Si ninguno de los trucos anteriores soluciona los problemas del Apple Pencil, el último paso es volver a emparejarlo con el dispositivo. Sigue estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes en el iPad y toca Bluetooth. Busca el Apple Pencil en la lista de dispositivos conectados y toca el botón azul de información junto al nombre. Toca Olvidar este dispositivo y luego confirma pulsando Aceptar. Vuelve a emparejar el Apple Pencil conectándolo al iPad (modelos de primera generación) o colocándolo en la tira de carga del iPad Pro (modelos de segunda generación).

Usa la versión correcta de Apple Pencil

Si el Apple Pencil es nuevo (o nuevo para ti) y no funciona con tu iPad, podría deberse a que es incompatible. Hay dos modelos, y cada uno funciona con un grupo de iPads, pero no con el otro. O, si tienes un iPad más antiguo, es posible que no sea compatible con ningún lápiz óptico de Apple.

El Apple Pencil original debutó en 2015, y funciona con algunos modelos básicos de iPad y iPad mini, así como versiones anteriores de iPad Pro. En 2018, salió el Apple Pencil de segunda generación, y funciona con los modelos de iPad Pro fabricados desde entonces, así como con los últimos iPad Air y iPad mini.

Estos son los detalles específicos cuando se trata de compatibilidad con el Apple Pencil:

Apple Pencil: iPad (6.a, 7.a, 8a y 9.a generación), iPad Air (3.a generación), iPad mini

(5.a generación), iPad Pro de 12,9 pulgadas (1.a y 2.a generación), iPad Pro de 10,5 pulgadas, iPad Pro de 9,7 pulgadas

iPad (6.a, 7.a, 8a y 9.a generación), iPad Air (3.a generación), iPad mini (5.a generación), iPad Pro de 12,9 pulgadas (1.a y 2.a generación), iPad Pro de 10,5 pulgadas, iPad Pro de 9,7 pulgadas Apple Pencil 2: iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.a, 4a y 5.a generación), iPad Pro de 11 pulgadas (1.a, 2.a y 3.a generación), iPad Air (4.a generación) y iPad mini (6.a generación)

Un consejo rápido: si el iPad tiene un puerto USB-C en lugar de Lightning, solo puedes usar el Apple Pencil 2. Busca el puerto de carga inalámbrico del lápiz óptico en el borde de la tableta.

Usa la ayuda de Apple

Si has probado todo lo que se muestra aquí y tu Apple Pencil todavía no funciona correctamente, puede haber sufrido algún tipo de fallo de hardware. La única solución para eso es devolverlo a Apple para que lo reemplace (no es posible realizar reparaciones en casa). Puedes obtener soporte a través del sitio web de Apple.