Cómo liberar espacio en el iPhone sin eliminar aplicaciones o fotografías

Si te estás quedando sin almacenamiento en el iPhone, puede que no sea necesario eliminar permanentemente tus imágenes o datos de aplicaciones. Aquí le mostramos cómo exprimir más el espacio que puedes usar dentro de iOS.

Es frecuente que los propietarios de iPhone con teléfonos de menor capacidad de almacenamiento se encuentren en una batalla constante por el espacio que ocupan sus datos o el que necesitan para instalar una nueva aplicación. Aunque no es un problema tanto ahora como hace unos años, gracias a un mejor acceso a los servicios de almacenamiento en la nube y, en general, a opciones de mayor capacidad, sigue siendo un problema para algunos usuarios.

Parte del problema es que no todo el mundo quiere eliminar sus fotografías o vídeos, ya que no quieren perder sus recuerdos. Del mismo modo, no todo el mundo quiere eliminar aplicaciones de su dispositivo solo para liberar espacio y poder instalar otra.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir más espacio sin deshacerte permanentemente de las aplicaciones o tus medios?

¿Cuánto espacio te queda?

Si quieres ver un resumen de tus problemas de almacenamiento, puedes hacerlo en tu iPhone de una manera bastante simple. En Ajustes, selecciona General y luego Almacenamiento del iPhone, ahí encontrarás los datos para saber cuánto espacio tienes ocupado y quién lo ha hecho.

A continuación hay una barra que muestra cuánto almacenamiento se está utilizando de varias maneras, dividida en algunas categorías: aplicaciones, multimedia, fotos y datos del sistema. No es una gran cantidad de detalles, pero te da una idea general de s tu problema son las aplicaciones o es otro tipo de archivo el que se está comiendo el espacio.

El sistema operativo también proporcion recomendaciones sobre qué hacer, como eliminar aplicaciones no utilizadas, a las que llegaremos más adelante.

Si deseas un desglose más preciso del almacenamiento de tu dispositivo, puedes obtenerlo conectándolo al Mac y abriendo Finder, o en Windows, viendo el iPhone en iTunes.

Una barra similar en la parte inferior de la pantalla muestra un desglose generalizado de lo que hay en el almacenamiento, con más detalles disponibles al pasar el ratón sobre cada sección. Más importante aún, dice exactamente cuánto almacenamiento está consumiendo cada categoría.

Fotos e iCloud

Si la conectividad a Internet no es un problema, aprovecharla para resolver el problema de las fotos podría ser una forma de solventar la solución.

Para empezar, está iCloud de Apple, que te da 5 GB de almacenamiento de forma gratuita. Aunque limitado, podrías usarlo para guardar algunas fotografías, pero podrías considerar comprar más espacio, ya que las opciones de Apple son bastante razonables en costo.

Por sí solo, iCloud+ cuesta 0,99 € al mes para tener 50 GB, aumentando a 2,99 € para 200 GB y 9,99 € para 2 TB. Si formas parte de un grupo familiar, es más justificable pagar por el almacenamiento, ya que puedes compartirlo con otros usuarios.

Si pagas por otras suscripciones a Apple, como Apple Music o Apple TV+, considera la posibilidad de suscribirte a Apple One, ya que podrías ahorrar un poco de dinero, así como ganar almacenamiento en la nube. El plan individual, que cuesta 14,95 €, incluye 50 GB de iCloud como parte del paquete, mientras que la opción Familia de 19,95 € tiene 200 GB de iCloud, y Premier a 28,95 € eleva el almacenamiento a 2 Tb.

También existe la opción de buscar otros servicios de almacenamiento en la nube, que pueden proporcionar almacenamiento gratuito para imágenes, como la asignación de 15 GB de Google Photos. Si eres suscriptor de Amazon Prime, también podrías aprovechar la oferta de almacenamiento ilimitado de fotos de Amazon Photos.

Dada la integración con el ecosistema de Apple, iCloud es probablemente la mejor opción, pero tus necesidades pueden requerir otras soluciones.

Si deseas almacenar las fotos en iCloud, puedes configurar Fotos para que lo haga dentro de iOS. Usar Fotos de iCloud ayuda de otras maneras que no sean solo almacenamiento, como permitir que la colección de imágenes y videos se pueda ver en otros dispositivos conectados al mismo ID de Apple.

Hay dos configuraciones para habilitar aquí.

Cómo configurar Fotos para guardarlas en iCloud en el iPhone y optimizar tu almacenamiento

Abre Ajustes.

Desplázate hasta Fotos.

Toca el interruptor junto a Fotos de iCloud para que esté activado.

Toca Optimizar almacenamiento del iPhone para seleccionarlo.

Al habilitar estos dos ajustes, el iPhone subirá automáticamente las imágenes a iCloud, siempre y cuando tengas suficiente almacenamiento disponible.

La opción Optimizar es una función en la que reemplazará las imágenes de resolución completa del dispositivo con versiones más pequeñas que funcionen mejor con el iPhone. Los originales de resolución completa están seguros en iCloud y se pueden volver a descargar en cualquier momento.

Aplicaciones y desinstalaciones

Si el problema es que tienes demasiadas aplicaciones, entonces la respuesta obvia es eliminarlas del dispositivo. Sin embargo, hacerlo puede eliminar cualquier dato asociado con ellas. No se crean archivos guardados a propósito por el usuario, sino cosas como cachés.

Puede que eso no suene como un problema, pero dado que puedes volver a descargar las aplicaciones compradas del App Store más adelante, podría serlo. Los datos eliminados podrían incluir cosas como guardar archivos para juegos, o configuraciones especiales que puedas haber creado, o datos más importantes que puedas haber introducido en la aplicación.

Hay una forma menos destructiva, y se llama desinstalar. En lugar de eliminar todo lo relacionado con una aplicación, la desinstalación eliminará la aplicación en sí, pero conservará cualquier dato específico del usuario.

Además de hacer que sea más rápido volver a donde estabas, también hace que sea más fácil volver a descargar la aplicación, ya que el icono aún permanece en la pantalla de inicio. Simplemente toca el icono de una aplicación desinstalada, y se descargará e instalará de nuevo.

Puedes desinstalar manualmente aplicaciones de iOS, especialmente si sabes de qué deshacerte, pero siempre puedes dejarlo al criterio de iOS.

Habilitar la opción automática no significa que las aplicaciones se eliminen inmediatamente, ya que iOS solo lo hará si está baja la capacidad de almacenamiento. También dependerá de qué aplicaciones no uses, y las aplicaciones menos utilizadas se desinstalarán primero.

Cómo habilitar Desinstalar apps no utilizadas en iOS

Abra Ajustes .

. Toca General .

. Toca Almacenamiento del iPhone .

. Junto a Desinstalar aplicaciones no utilizadas, toca Activar.

La opción también mostrará una estimación de cuánto almacenamiento podría recuperar de inmediato, con aplicaciones que iOS considera infrautilizadas y eliminables.

Cómo desinstalar manualmente apps en iOS

Abre Ajustes .

. Toca en General .

. Toca Almacenamiento del iPhone .

. Toca una aplicación para eliminarla.

Toca Desinstalar app .

. Confirma Desinstalar app.

Sobredosis de Podcast

Si eres un ávido oyente de podcasts, ves películas o un consumidor regular de contenidos multimedia que se puedan descargar y disfrutar en tu iPhone, es posible que quieras tener un vistazo a la configuración de tus aplicaciones. Existe una buena probabilidad de que gigabytes de datos estén siendo utilizados por podcasts que has escuchado pero que aún no has eliminado, o algo similar.

En algunos casos, hay configuraciones para eliminar automáticamente los medios después de que hayan sido vistos o escuchados. Esto es especialmente cierto para la aplicación Podcast en iOS.

Para empezar, simplemente podrías estar descargando más podcasts de los consumes normalmente. Este puede ser el caso si sigues varios podcasts semanales, ya que puedes quedarte fácilmente retrasado en la escucha.

En la sección Biblioteca de la aplicación, puedes seleccionar un programa para que aparezca su lista de reproducción. Si luego tocas los tres puntos y luego Ajustes, puedes cambiar la configuración de ese podcast en particular.

Por ejemplo, puedes limitar las descargas a las más recientes, o solo las publicadas en las últimas dos semanas o el último mes. Cambiar esto altera fundamentalmente cuántos episodios están disponibles a la vez, y la configuración ideal dependerá de la velocidad de lanzamiento y escucha.

En la parte inferior hay una función muy útil, titulada “Eliminar descargas reproducidas“. Como su nombre indica, le dirá a Podcasts que elimine el episodio si ha terminado de ser escuchado por usted 24 horas después de su finalización.

Esta opción es probablemente la mejor para habilitar, a menos que haya episodios que quieras mantener y volver a escuchar.

Además, recuerda que también puedes eliminar episodios individuales manualmente, y puedes configurar programas de podcast específicos para que no se descarguen automáticamente, si deseas ejercer más control sobre qué episodios escuchar.

Multimedia

Si bien las descargas de podcasts pueden ser fácilmente un problema para los usuarios, otras aplicaciones con muchos medios pueden ofrecer el mismo tipo de problema. Este es a menudo el caso de las aplicaciones de vídeo que permiten descargas temporales de contenido, como Netflix, Apple TV+ o Amazon Prime.

Puedes administrar este tipo de contenido dentro de cada aplicación, pero algunos le permiten eliminar los medios dentro de Ajustes. Después de ir a la sección de Almacenamiento del iPhone y seleccionar la aplicación, puede haber una sección en la parte inferior para el contenido “Descargado“, con una lista de todos los elementos descargados.

Para eliminar cada uno, desliza el archivo desde el lado derecho, o realiza un breve deslizamiento y luego toca Eliminar.

Poder hacer esto dentro de Ajustes sería más sencillo que ir aplicación por aplicación, ya que puedes ver el tamaño de cada aplicación dentro del menú, lo que te da una idea de cuáles pueden tener archivos guardados.

También hay una notificación de iOS de que puedes eliminar automáticamente los archivos si tienes poco almacenamiento. Esto hace que sea menos preocupante para los usuarios, pero un chequeo ocasional para aligerar la colección de archivos guardados no es una mala idea.

Mensajes

Los conversadores y aquellos que se envían fotografías y videos entre sí en iMessage o WhatsApp pueden encontrar que sus discusiones en profundidad podrían estar aumentando el consumo de almacenamiento. El texto por sí solo no es un contribuyente masivo, pero semanas, meses, años… de archivos eventualmente pueden consumir gigabytes.

Hay algunas maneras de resolver el problema, comenzando por limitar la cantidad de mensajes almacenados en el dispositivo.

Cómo cambiar el historial de mensajes en Mensajes de iOS

Abre Ajustes .

. Desplázate hacia abajo y toca en Mensajes .

. Toca Conservar mensajes en Historial de mensajes

en Historial de mensajes Seleccione entre Siempre, 1 año o 30 días.

Obviamente, cuanto más corta sea la duración, menos tiempo se conservarán los mensajes, por lo que consumirán menos espacio.

Una segunda forma que puede ser más útil es habilitar iCloud para Mensajes. Esto implica que iCloud obtenga una copia de tus conversaciones de Mensajes, que se pueden almacenar y compartir con otros dispositivos que utilizan el mismo ID de Apple.

Cómo borrar archivos en Whatsapp

Seguro que sabes que puedes borrar los archivos de uno en uno (o seleccionando varios), pero en grupos activos o donde hay muchas personas “contribuyendo” con archivos multimedia, la eliminación manual no es una solución práctica.

Afortunadamente puedes borrar archivos de WhatsApp atendiendo meramente a su tamaño, con independencia de quién lo haya enviado o ir conversación por conversación eliminando los archivos de manera que se queden los textos pero no imágenes o vídeos.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre Whatsapp

Toca en Configuración (la rueda dentada en la esquina inferior derecha)

(la rueda dentada en la esquina inferior derecha) Selecciona Almacenamiento y datos

Selecciona Administrar almacenamiento

WhatsApp te ofrece los archivos que ocupan más de 5 MB y te dice cuánto ocupa la suma de ellos, y qué archivos se han reenviado muchas veces (y por tanto seguramente serán chistes, o temas de actualidad) y cuanto ocupa la suma de ellos.

A continuación verás todas las conversaciones que tienes abiertas, ordenadas por las que ocupan más espacio a las que ocupan menos.

Si entras en cualquiera de ellas podrás seleccionar manualmente los archivos que quieras eliminar o, en el centro abajo, verás un “Seleccionar todo”. Toca ahí y luego en el icono de papelera que verás abajo a la derecha y del chat se eliminarán los archivos multimedia.

Cómo habilitar iCloud para Mensajes en iOS

Abre Ajustes .

. Toca tu nombre.

Toca iCloud .

. Activa el interruptor junto a Mensajes.

Después de que iCloud haya conservado todos sus mensajes, comenzará automáticamente a eliminar su archivo de mensajes en el dispositivo para hacer espacio si considera que el iPhone tiene poco almacenamiento restante disponible. Aún podrás acceder a mensajes anteriores en tu historial de conversaciones, pero se volverán a descargar de iCloud.

Exceso de navegación con Safari

Tal como puede encontrar con los navegadores de escritorio, es posible que los archivos temporales de Internet llenen su caché y, a su vez, ocupen una valiosa capacidad de almacenamiento. Si bien Safari suele ser bastante bueno para administrar esos datos, puede valer la pena de vez en cuando nublar la caché por completo y comenzar desde cero.

Cómo borrar la caché de Safari en iOS

Abre Ajustes .

. Toca Safari .

. Toca Borrar historial y datos del sitio web .

. Confirma Borrar historial y datos.

Se advierte antes de completar la acción que se eliminarán “historial, cookies y otros datos de navegación”. Además, la acción también se aplicará a todos los dispositivos que hayan iniciado sesión en el mismo ID de Apple, por lo que es posible que no desees hacerlo si tiene otro hardware en el que no desees borrar esos datos.

Conclusión

Aunque es posible que finalmente nada sirva y tengas que tomar medidas drásticas para poder tener espacio disponible en tu dispositivo iOS (especialmente si es antiguo, donde Apple racaneaba el espacio), hay muchas medidas que puedes intentar antes de sacrificar tus preciados contenidos.

Esperamos que estas sugerencia te hayan sido útiles y s nos hemos dejado alguna que merezca la pena, ¡no dudes en dejarnos un comentario!