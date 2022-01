Cómo empezar a programar

El mundo ha cambiado drásticamente desde que las computadoras llegaron por primera vez al hogar. A través de cada humilde superordenador doméstico y del gobierno, nuestra comprensión de la tecnología se ha desarrollado hasta el punto de que podemos procesar millones de terabytes de datos, simular mundos ficticios enteros y colocar ordenadores pequeños pero poderosos en el bolsillo de cada persona.

Mientras trabajas en tu ordenador, navegas por Internet o juegas a videojuegos, hay un lenguaje de programación que determina cuándo y cómo el dispositivo procesa los datos.

En esta guía, aprenderás qué es la programación y cómo puedes empezar. Para hacerlo más accesible, nuestra guía se divide en las siguientes secciones:

¿Qué es la programación?

¿Es difícil aprender a programar?

Identifica por qué quieres programar y qué tipo de camino quieres tomar

Lenguajes de programación y sus propósitos

Explicación de los conceptos básicos de programación y las diferentes propiedades

Comenzando a programar

Haz que tus hijos programen

Como puedes ver, tenemos mucha información que superar, ¡así que comencemos!

¿Qué es la programación?

La programación es la utilización de un lenguaje (de programación) para comunicarte con el ordenador y hacer que realice una tarea determinada. Desglosemos qué significan los términos “programación” y “lenguajes de programación”. La programación es fácil, es simplemente el verbo que usamos cuando escribimos en un lenguaje de programación.

Como cualquier otro medio de comunicación, se necesita un lenguaje para que el ordenador pueda entender nuestras intenciones y seguir nuestras instrucciones. No podemos usar el español para programar una computadora porque son máquinas. Necesitamos usar un lenguaje que la máquina entienda (es decir, sin ambigüedades. La máquina no puede deducir lo que queremos decir. Hay que decírselo explícitamente).

Si una persona sorda entiende el lenguaje de signos, deberás usar signos para comunicarte con ella. Es esa misma lógica que se utiliza para los lenguajes de programación. Una computadora no puede entendernos, por lo que necesitamos comunicarnos con ellas en sus términos. Hacemos esto a través de lenguajes de programación. A diferencia del inglés o ASL (lenguas naturales que se han desarrollado con el tiempo), utilizamos lenguajes formales inventados que tienen criterios muy estrictos para que cada carácter, símbolo y “palabra” signifique algo muy específico. De esa manera, nada se pierde en la traducción cuando pedimos a nuestra máquina que haga algo.

Esos caracteres y símbolos se llaman cadenas cuando se escriben en líneas. Cuando alguien está codificando, escribe esas cadenas y las formatea de una manera que el ordenador entiende. Esas cadenas son una entrada humana que luego se traduce en binario y es leída por la máquina, lo que resulta en la salida de la máquina.

No hay un solo lenguaje de programación, hay muchos, como descubrirás más adelante. Cada uno tiene diferentes reglas y formas de escribir para obtener el resultado deseado.

¿Es difícil aprender a programar?

Después de todo esto, puede que te sientas un poco intimidado. ¡No lo estés! La programación tiene reputación de ser difícil de aprender porque muchos echan un vistazo lateral al tema, ven muchos números y letras intimidantes y luego huyen. Como cualquier otra habilidad, se necesita tiempo y persistencia para codificar.

Cualquier cosa es difícil de aprender si no le dedicas el tiempo y el esfuerzo que exige.

Además, algunos lenguajes de programación son más fáciles de aprender que otros. Muchos han aprendido a programar antes que tú, por lo que te beneficias de no ser el primero, ¡y tienes Internet para ayudarte, igual que has encontrado este artículo! ¿Te imaginas aprender a programar en los años 90?

Si necesitas aún más aliento, muchos trabajos relacionados con el desarrollo de software y la informática, que requieren conocimientos de programación, están muy bien pagados. Muchas personas dedican su tiempo a pasatiempos que no les darán las habilidades y el potencial de ganar dinero que tiene la programación. Los programadores pueden ganar mucho dinero, desarrollan sus cerebros para ser aún más inteligentes (Psychological Science, ‘The Impact of Sustained Engagement on Cognitive Function in Older Adults: The Synapse Project’, 2013), ¡y cada día son más demandados en las empresas!

Identifica por qué quieres programar y qué tipo de camino quieres tomar

Si hay alguna dificultad para programar, es porque cada lenguaje de programación tiene diferentes aplicaciones. Debido a lo específicos que deben ser, los lenguajes de programación a menudo se crean con un propósito en mente. Esto significa que no puedes aprender un lenguaje de programación y usarlo para otros fines. Algunos idiomas son más utilizados que otros, por supuesto, pero ayuda saber por qué quieres programar antes de empezar.

Desarrollo de Inteligencia Artificial/Aprendizaje automático (machine learning)

Desarrollo de aplicaciones web/sitios web

Desarrollo del sistema operativo

Análisis y gestión de datos

Desarrollo de aplicaciones móviles

Desarrollo de videojuegos

Es posible que ya sepas por qué quieres programar, ¡en cuyo caso ya tienes un paso ganado!

Los lenguajes de codificación más populares son JavaScript y HTML/CSS con un 67 % y un 63 % respectivamente (Statista “Los lenguajes de programación más utilizados entre los desarrolladores de todo el mundo, a principios de 2020”, 2020).

Lenguajes de programación y sus propósitos

Con eso en mente, echemos un vistazo a trece lenguajes de programación y los mejores propósitos para los que se pueden utilizar. ¡Encuentra el que corresponda a tu interés y míralo!

HTML y CSS

Estos son dos lenguajes de programación que se utilizan mejor para el desarrollo web. HTML, o lenguaje de marcado de hipertexto, se utiliza para describir la estructura de una página web para el ordenador que la presenta. Se utiliza para publicar documentos en línea y dictar dónde se encuentran los encabezados, el texto y cualquier foto, tabla u otras inclusiones. Es relativamente fácil de aprender y una necesidad para el diseño web.

Se combina con CSS, hojas de estilo en cascada, que se utilizan dentro de HTML para presentar información adicional como el color del texto, la fuente y el espaciado. También es una gran herramienta para hacer que las páginas sean más accesibles.

JavaScript

JavaScript a menudo se llama la navaja suiza de los lenguajes de programación porque es versátil y ampliamente utilizado. Se utiliza para aproximadamente el 97 % del comportamiento de la página web del lado del cliente en línea y también se utiliza en el back-end para el formato de la página web.

Empresas como Microsoft, Netflix y PayPal usan mucho JavaScript.

Java

Java es un lenguaje de programación distinto de JavaScript que se utiliza en gran medida para las aplicaciones móviles hoy en día. Esto se debe a su funcionalidad WORA: Write Once, Run Anywhere, lo que significa que las aplicaciones creadas con Java pueden ser compatibles en todas las plataformas sin tener que recompilar los datos que se presentan en pantalla.

Como lenguaje de programación principal, Java supera a JavaScript y Python (JetBrains, ‘The State of Developer Ecosystem 2020’, 2020), lo que lo convierte en uno de los lenguajes de programación más populares en uso hoy en día y a menudo se recoge como lenguaje de apoyo porque comparte su marco con otros lenguajes. Pinterest, Spotify y Amazon utilizan mucha codificación Java en sus aplicaciones, ya que cada empresa ve un uso masivo de dispositivos móviles entre sus clientes.

Swift

El software de Apple tiene la reputación de ser impenetrable y difícil de modificar, pero Swift hace que la programación con iOS sea mucho más fácil. Es un lenguaje de programación de código abierto que puede utilizar aplicaciones iOS y OS X. Integra elementos de Objective-C, a saber, un compilador y un depurador.

Se puede utilizar para el diseño de aplicaciones móviles para los productos portátiles de Apple, así como para otros usos administrativos y de desarrollo, como el desarrollo de software de Apple, la ingeniería de datos o la gestión de datos. Además de Apple, la popular plataforma de comunicación en el lugar de trabajo Slack también hace uso de Swift.

Si usas productos Apple más que cualquier otro sistema operativo, Swift es un gran lenguaje de programación para aprender.

PHP

PHP, o preprocesador de hipertexto, es un lenguaje de programación de propósito general. Esto significa que es un gran lenguaje de inicio porque tiene muchas aplicaciones, principalmente en desarrollo web, y todavía puede funcionar incluso si su código contiene errores. Un lenguaje de programación indulgente como ese es ideal para principiantes.

Debes tener en cuenta que es un lenguaje de programación más antiguo, por lo que su relevancia en el futuro puede variar. Las primeras instancias de Facebook usaron PHP en sus páginas, pero desde entonces han agregado un compilador que lo traduce en su propio código nativo para aumentar el rendimiento. Hay otro enorme sistema de gestión de contenidos que todavía utiliza PHP: WordPress. Si está construyendo un sitio en WordPress, el conocimiento de PHP llevaría sus esfuerzos al siguiente nivel.

Python

Python es otro lenguaje de programación antiguo y amigable para principiantes que todavía se usa ampliamente hoy en día, lo que lo convierte en la primera parada de muchos programadores en su viaje de codificación. En cuanto a los lenguajes de programación, es bastante fácil de leer y entender para nosotros los humanos, reduciendo los errores de sintaxis que podrían dañar su código.

Python es particularmente uno de los favoritos en los campos científicos. La NASA lo usa, mientras que aquellos que promueven la tecnología de inteligencia artificial también la han estado utilizando para apoyar el aprendizaje automático. Gigantes de Internet como Google y Wikipedia todavía ejecutan código Python en sus páginas.

También es el lenguaje más aprendido, con el interés de los desarrolladores en el formato de codificación aumentando un 27 % en el último año durante la pandemia (O’Reilly, ‘Where Programming, Ops, AI, and the Cloud are Headed in 2021’, 2021).

C, C++, C#

C, C++ y C# se pueden combinar debido a sus cualidades compartidas. Son un lenguaje difícil pero gratificante de aprender, por lo que muchos aconsejan comenzar con otro lenguaje de programación debido a su empinada curva de aprendizaje. La familia C comprende múltiples proyectos de código abierto que tienen muchas, muchas aplicaciones.

C es uno de los lenguajes de programación más antiguos y fundamentales de esta lista, con la codificación C que se utiliza para escribir Python y PHP. El código C se puede utilizar para implementar instrucciones de propósito general o específicas del sistema para el procesamiento de datos, como en procesamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo y paquetes gráficos.

C++ es una extensión del lenguaje C cuyos códigos se pueden utilizar para escribir y modificar software de base de datos, sistemas operativos, navegadores web, aplicaciones bancarias e incluso videojuegos. También se han creado sistemas de distribución en la nube con C++. LinkedIn es un servicio popular que utiliza C++.

C# es uno de los últimos lenguajes de la familia C que tiene muchas de las mismas aplicaciones para codificar escritorios, aplicaciones web y otros servicios web. Como tal, Microsoft hace uso de mucho código C#. También es el lenguaje de programación elegido por Unity, un popular motor de desarrollo de juegos multiplataforma.

Objetive-C

Aquí hay otro lenguaje relacionado con la familia de lenguajes de programación C. Objective-C es un lenguaje simple y de propósito general que se creó después de combinar C con Smalltalk, un lenguaje utilizado para transportar mensajes entre usuarios. Permite el envío, reenvío o ignorado de mensajes.

Es popular entre las aplicaciones iOS y otros sistemas que dependen de los mensajes enviados entre usuarios. Si estás creando aplicaciones iOS u OS X, este es otro lenguaje que es ideal para conocer junto con Swift.

Ruby

Ruby se compara a menudo con Python, ya que es un lenguaje de programación flexible que tiene muchos casos de uso de propósito general. Puede ser utilizado de forma independiente por cualquier programador como parte de Ruby on Rails, un marco web escrito con Ruby.

Ruby es utilizado por sitios como Airbnb, Hulu, GitHub y Kickstarter. La NASA y Motorola también lo utilizan para su aplicación en el campo de la robótica y las simulaciones digitales. Es un gran lenguaje de programación si necesitas realizar un seguimiento de la información o trabajar con modelos 3D.

SQL

SQL, Lenguaje de Consulta Estructurado, no es un lenguaje de desarrollo. Es un lenguaje de consulta de base de datos, lo que significa que se utiliza para agregar, acceder y administrar contenido cuando está dentro de una base de datos. Esto lo convierte en un lenguaje de programación común que se utiliza estrictamente para negocios, desarrollo de bases de datos, pruebas y administración en contextos profesionales. Si una industria necesita una base de datos, como los sectores financieros, entonces a menudo necesita a alguien que conozca SQL. MySQL es el segundo sistema de gestión de bases de datos más popular en todo el mundo (Statista, Ranking de los sistemas de gestión de bases de datos más populares del mundo, a junio de 2021, 2021).

Dado que es un lenguaje de consulta de bases de datos, a menudo se utiliza junto con un lenguaje de programación que es capaz de escribir código más versátil. Afortunadamente, los patrones de sintaxis simples utilizados en SQL son fáciles de recoger una vez que tiene algo de experiencia en codificación. Debido a su alcance limitado, este es un lenguaje que debe aprender junto con un lenguaje de programación.

Explicación de los conceptos básicos de programación y las diferentes propiedades

Por lo tanto, hemos visto algunos lenguajes de programación y para qué se pueden usar, ahora es el momento de entrar en detalles específicos. Aquí hay algunos principios y propiedades básicas relacionadas con la codificación, sin importar con qué idiomas estés trabajando.

Front-End y Back-End

Es posible que nos hayas visto usar estos términos anteriormente al describir cómo ciertos idiomas están relacionados con el front-end o el back-end del software, generalmente sitios web.

La interfaz es lo que los usuarios ven en sus pantallas cuando interactúan con el software. Digamos que es una página web o una aplicación que usas comúnmente. Es posible que veas campos en los que puedes escribir y botones que puedes presionar, diseñados de una manera que es fácil de entender y visualmente agradable.

El back-end es todo lo que sucede detrás de la escena. Esto incluye los cálculos y comunicaciones que ejecuta el software que no deben ser vistos por el usuario o que serían antiestéticos si fueran visibles para el usuario. Se trata de cómo funciona el sitio o la aplicación sin ninguna consideración por la experiencia del usuario todavía.

Ambos son necesarios para que los desarrolladores creen software que funcione y se vea bien. Muchos programadores eligen capacitarse en ambas formas de desarrollo. Los llamamos desarrolladores de pila completa.

Paradigmas imperativos frente a declarativos

Cada lenguaje de programación funciona con un paradigma. Este es el enfoque lógico que utiliza una computadora al resolver un problema, que luego dicta el estilo del lenguaje de programación. Cada paradigma se divide en una de dos ramas, imperativa o declarativa.

La programación imperativa es donde le dices al compilador lo que debería pasar con tu código. Al hacer esto, le das al compilador todos los pasos necesarios para que preste atención a tu comando y trabaje hacia él. Tú das las instrucciones para que el compilador las siga para crear un resultado.

La programación declarativa es lo contrario, donde se crea código que describe el resultado deseado sin explicar cómo llegar allí. Luego se procesa ese resultado y la máquina crea las instrucciones sobre cómo llegar allí.

Eres un principiante, así que no deberías enredarte en la maleza cuando se trata de paradigmas. Por ahora, deberías saber esto:

Programación funcional – Este es un paradigma declarativo que concibe los datos como listas de tareas que deben completarse, que se llaman funciones.

– Este es un paradigma declarativo que concibe los datos como listas de tareas que deben completarse, que se llaman funciones. Programación orientada a objetos – Este es un paradigma imperativo que es muy común en el campo de la programación y la codificación. Aquí es donde las entidades del programa son tratadas como si fueran objetos con los que se pueden interactuar para producir el resultado deseado.

Lenguajes compilados frente a interpretados

Mencionamos anteriormente que las computadoras deben traducir código en binario para poder leer la información. Esto lo hacen compiladores e intérpretes que traducen en código que puede ser leído por las computadoras.

Los idiomas compilados son aquellos en los que su máquina traduce el código que ingresa directamente. Los idiomas interpretados, por otro lado, requieren un paso adicional. Este paso de compilación necesita otro programa para leer y ejecutar el código después de que se haya escrito.

Sintaxis

También hemos planteado la sintaxis varias veces. Este es un término gramatical que describe cómo las palabras y frases se organizan para crear oraciones adecuadas, que luego forman un lenguaje. Si una oración se escribe perfectamente, pero la puntuación y las palabras están en el orden incorrecto, esas son cuestiones de sintaxis. La sintaxis es la regla y la estructura de nuestro lenguaje.

Bueno, los lenguajes de programación también son lenguajes, así que tienen sintaxis. Sin embargo, la sintaxis del código es mucho más importante que un error tipográfico embarazoso, ya que determinará lo memorable que es aprender el código y cuántos errores de codificación se tolerarán.

La sintaxis también se menciona a menudo junto con la semántica, que es simplemente un término que se usa para describir la lógica que está detrás de la sintaxis. Si la sintaxis es la estructura literal del lenguaje, la semántica es el significado lógico contenido en las palabras y los símbolos. En un lenguaje de programación donde cada símbolo y palabra significa algo muy específico, la semántica es importante.

Palabras clave e identificadores

Y ahora que estamos pensando en el significado detrás de los términos en el lenguaje, deberías aprender qué son las palabras clave y los identificadores. Probablemente sepas lo que las palabras clave ya son, son solo palabras que tienen significados, usos y contextos predeterminados.

En cuanto a los identificadores, estas son etiquetas dadas a las entidades dentro del programa por el programador. Con una palabra clave, son innatos al idioma y no se pueden cambiar mientras que puedes crear un identificador, siempre y cuando siga las reglas de sintaxis del idioma. Estas son las reglas que dictan muchos identificadores:

Pueden usar guiones bajos, letras minúsculas, letras mayúsculas y 0-9 dígitos.

Sin embargo, no pueden comenzar con un dígito.

No pueden ser palabras clave.

No pueden usar @, &, $, !, %, etc.

Variables

Si estás accediendo a cierta información repetidamente, puede ser mejor crear una variable, que se llama declarar una variable. Si sabes algo sobre álgebra, es probable que sepas qué es una variable, ¡y también es lo mismo en programación! Si estás utilizando datos más de una vez, puedes declarar una variable y luego tener una forma de hacer referencia y reutilizar esa información en el código sin volver a escribirla.

Tipos de datos

Muchos datos son procesados por los programadores y vienen en diferentes tipos de datos. Estas son etiquetas que permiten al compilador o intérprete saber cómo se supone que se debe manejar la información. Hay cuatro tipos de datos comunes que todo principiante debe saber:

Listas , que son donde almacenamos múltiples variables en un grupo.

, que son donde almacenamos múltiples variables en un grupo. Enteros , que son números que no usan decimales. Se pueden usar en variables e incluso se pueden usar para hacer álgebra.

, que son números que no usan decimales. Se pueden usar en variables e incluso se pueden usar para hacer álgebra. Booleano , una respuesta sí o negativa que puede servir para muchos propósitos. Por lo general, responden con Verdadero o Falso.

, una respuesta sí o negativa que puede servir para muchos propósitos. Por lo general, responden con Verdadero o Falso. Cadenas, fragmentos de texto que están insertados en lenguaje de programación y escritos entre comillas.

Operadores

Estos son símbolos que permiten utilizar funciones matemáticas con sus datos. Hay varios tipos diferentes de operadores:

Aritmética , para crear operaciones numéricas simples.

, para crear operaciones numéricas simples. Asignación , para denotar valor en un código específico.

, para denotar valor en un código específico. Relacional , para crear valores booleanos o para crear comparaciones.

, para crear valores booleanos o para crear comparaciones. Lógico, para obtener una respuesta booleana después de una entrada booleana.

Condicionales

Estas son acciones que se realizan cuando se cumplen ciertas condiciones. Los booleanos se utilizan para ver si los datos cumplen con los requisitos y luego los condicionales crean lo que sucede una vez que ocurren esas condiciones. La función “si” todopoderosa es el ejemplo más utilizado y conocido de condicional.

Funciones

Las funciones son lo que llamamos comandos o acciones en el programa. Solo se ejecutan cuando se les dice y después de que se han definido con una palabra clave. Una vez que se define una función, se utiliza para implementar acciones en el programa.

Bucles

Un bucle es donde el mismo bloque de código se ejecuta repetidamente. Es común en Python con el bucle for , que exige que se haga algo para cada elemento de una lista.

Estructuras de datos

Con todos los datos utilizados por los programadores, debe estructurarse de alguna manera. La estructura de datos es cómo se organiza en los almacenes de memoria de un ordenador. Hay dos preocupaciones principales con la forma en que están estructurados los datos. Primero, cómo se almacenan. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer con esos datos?

Hay dos estructuras principales, lineal y jerárquica. Las estructuras lineales están unidas, como una cadena, a la pieza de datos antes y después de ella. Las estructuras jerárquicas crean una pirámide que une piezas de datos con lo que está por encima y por debajo de ella.

Algoritmos

La palabra algoritmo se usa mucho, ¿qué significa? Es simplemente un proceso paso a paso en el que se siguen reglas para cumplir con una operación o un cálculo.

Código fuente

El código fuente es la estructura legible por humanos del programa que está escrito por el programador. Es compilado por la máquina y traducido al binario para que pueda ser entendido por el software/hardware.

Código abierto

El código abierto es donde el software tiene una licencia que permite que cualquier programador tome el código y lo modifique y mejore en sus propios proyectos.

Comenzando a programar

A medida que nos acercamos al final de nuestra guía, ¡aquí están nuestros consejos paso a paso sobre cómo puedes comenzar a programar! Hemos reducido el proceso a cinco pasos:

Obtén el editor de texto adecuado: Para comenzar a practicar, necesitarás un editor de texto. Aquí es donde escribes tu código (no, no puedes usar Microsoft Word), por lo que es esencial para la programación. Investiga cuál es el mejor para ti y el lenguaje de programación elegido. Te recomendamos que eches un vistazo al NotePad++, Visual Studio Code, Sublime Text, ATOM y Brackets.

Los editores de texto más populares son Notepad++ y Visual Studio Code o VSCode de Microsoft. En 2016, ambos tuvieron un 36 % de popularidad en los entornos de desarrollo (StackOverflow, ‘Resultados de la encuesta de desarrolladores’, 2016) y esto no ha cambiado mucho desde entonces.

Elige tus lenguajes de programación: Hablando de tu lenguaje de programación, debes saber con cuál deseas comenzar a aprender. Como principiante, recomendaríamos Java, Python, Ruby o C++, ¡aunque ese último viene con un desafío adicional! Python permite entrar directamente y comenzar a hacer proyectos con relativamente poco tiempo de inactividad.

Hablando de tu lenguaje de programación, debes saber con cuál deseas comenzar a aprender. Como principiante, recomendaríamos Java, Python, Ruby o C++, ¡aunque ese último viene con un desafío adicional! Python permite entrar directamente y comenzar a hacer proyectos con relativamente poco tiempo de inactividad. Comienza un proyecto de práctica: No te dejes paralizar por el análisis, debes comenzar un proyecto de práctica para comenzar a aprender de la experiencia. Aumentará tu confianza y podrás realizar un seguimiento de tus progreso para averiguar dónde te equivocas.

La codificación se aprende mejor cuando tienes algún tipo de tutorial o recurso de aprendizaje desde el que trabajar. Recomendamos recursos como Codecademy, Coursera, Udacity, Udemy o Bento.io. Entre ellos, encontrarás varios cursos gratuitos o de pago, pero los cursos que tienes que pagar son baratos. La mayoría de ellos te darán proyectos para completar, que te enseñarán los conceptos básicos de la codificación.

Por supuesto, si quieres comenzar con materiales de codificación más fáciles, no hay nada que te impida usar algunos de los recursos de codificación para niños que hemos incluido a continuación.

Únete a una comunidad: Todo el mundo necesita un mentor a veces, para que una comunidad en línea pueda ayudarte a perfeccionar tus habilidades de programación. Las personas de ideas afines pueden inspirarte y compartir ideas contigo. La comunidad debe estar orientada en torno al idioma elegido.

Estos son algunos ejemplos de comunidades de codificación en línea:

Práctica, práctica, práctica: Ya no hay nada mas que añadir, solo necesitas practicar hasta que domines el lenguaje. Así es como funciona cuando aprendes inglés o cualquier otro idioma, ¡y también es lo mismo para los lenguajes de programación!

Haz que tus hijos programen

Dados todos los beneficios de la codificación tanto en las perspectivas económicas como en el desarrollo mental, hay muchas razones por las que deberías enseñar a tus hijos a programar, si es que tienes. ¡La codificación enseña a los niños los conceptos básicos de escritura, matemáticas y resolución creativa de problemas de una sola vez!

Recuerda que, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, la demanda de desarrolladores de software aumentará un 21 % para 2028 (Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, “Desarrolladores de Software, Analistas de Garantía de Calidad y Probadores, 2021).

Beneficios de que los niños aprendan a programar

Enseñar a tus hijos a programar ofrece beneficios tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, mejorará su confianza, resiliencia al fracaso y los empoderará. A largo plazo, puedes esperar tres mejoras importantes en la forma en que funciona su mente:

Aumentará su creatividad: la codificación es un proceso de experimentación: ensayo y error que flexiona los músculos creativos de tu hijo. Ya sea un niño o un adulto, los programadores principiantes cometen muchos errores que les enseñan que hay más de una forma de resolver un problema.

la codificación es un proceso de experimentación: ensayo y error que flexiona los músculos creativos de tu hijo. Ya sea un niño o un adulto, los programadores principiantes cometen muchos errores que les enseñan que hay más de una forma de resolver un problema. Mejorará sus habilidades matemáticas: Dado que mucha programación implica trabajar con conceptos abstractos y refinarlos en líneas de números y variables, hay un elemento matemático en la codificación.

Dado que mucha programación implica trabajar con conceptos abstractos y refinarlos en líneas de números y variables, hay un elemento matemático en la codificación. Mejorará el rendimiento académico de la escritura: Con un enfoque tan serio en la sintaxis y el texto organizado, esas habilidades se pueden traducir a la escritura en lenguaje natural para mejorar la sintaxis y el significado semántico de su trabajo escrito. Eso es útil para ensayos y otros escritos académicos donde la estructura y la presentación de la información escrita son importantes.

Los mejores programas y sitios de programación gratuitos para niños

Estos son algunos programas de programación que debes tener en cuenta si eres un padre que quiere que su hijo aprenda a programar:

MakeCode For Minecraft – Microsoft ha utilizado el popular videojuego Minecraft como una caja de arena donde los niños pueden aprender a programar. Esto culminó en el editor MakeCode para Minecraft, que permite a los niños familiarizarse con la codificación a través de interfaces de arrastrar y soltar basadas en bloques y a través de interfaces JavaScript basadas en texto.

– Microsoft ha utilizado el popular videojuego Minecraft como una caja de arena donde los niños pueden aprender a programar. Esto culminó en el editor MakeCode para Minecraft, que permite a los niños familiarizarse con la codificación a través de interfaces de arrastrar y soltar basadas en bloques y a través de interfaces JavaScript basadas en texto. Coder Kids – Coder Kids ofrece una amplia gama de servicios educativos, pero su introducción a la codificación Scratch es lo que recomendaríamos. Es gratuito y enseña los conceptos básicos de Scratch, un lenguaje de programación diseñado para niños y les permite crear animaciones y juegos.

– Coder Kids ofrece una amplia gama de servicios educativos, pero su introducción a la codificación Scratch es lo que recomendaríamos. Es gratuito y enseña los conceptos básicos de Scratch, un lenguaje de programación diseñado para niños y les permite crear animaciones y juegos. Code.org – Una de las plataformas de clases de codificación más populares para niños, puedes buscar todo tipo de tutoriales y acceder a ellos de forma gratuita. Abarcan una variedad de aplicaciones y lenguajes de programación. También son integrales, con un promedio de 15 horas.

– Una de las plataformas de clases de codificación más populares para niños, puedes buscar todo tipo de tutoriales y acceder a ellos de forma gratuita. Abarcan una variedad de aplicaciones y lenguajes de programación. También son integrales, con un promedio de 15 horas. ScratchJr.org – Esta es otra plataforma donde Scratch puede ser aprendido por niños de entre 6 y 16 años. Escribir no es necesario, en su lugar, arrastre y suelte bloques de código para crear programas. También tiene una comunidad activa de compañeros de aprendizaje para rebotar ideas.

– Esta es otra plataforma donde Scratch puede ser aprendido por niños de entre 6 y 16 años. Escribir no es necesario, en su lugar, arrastre y suelte bloques de código para crear programas. También tiene una comunidad activa de compañeros de aprendizaje para rebotar ideas. Codecombat.com – Este práctico sitio combina codificación basada en texto con juegos de rol, lo que permite a los niños jugar un juego a través de su programación. Esto implica navegar por laberintos, crear rompecabezas y completar otras tareas. Obtienes 39 niveles con su versión gratuita.

– Este práctico sitio combina codificación basada en texto con juegos de rol, lo que permite a los niños jugar un juego a través de su programación. Esto implica navegar por laberintos, crear rompecabezas y completar otras tareas. Obtienes 39 niveles con su versión gratuita. LightBot – LightBot es un juego de rompecabezas simple que se puede adquirir en Google Play o Apple App Store. Es muy flexible y agradable para todas las edades a medida que avanzan en el juego de plataformas del rompecabezas mediante el uso de la programación. Fue desarrollado por programadores para que aquellos aprendan a programar. Es gratis con su versión de demostración, pero hay un modelo avanzado de pago.

– LightBot es un juego de rompecabezas simple que se puede adquirir en Google Play o Apple App Store. Es muy flexible y agradable para todas las edades a medida que avanzan en el juego de plataformas del rompecabezas mediante el uso de la programación. Fue desarrollado por programadores para que aquellos aprendan a programar. Es gratis con su versión de demostración, pero hay un modelo avanzado de pago. Swift Playgrounds – Si eres usuario de dispositivos Apple, tienes Swift Playgrounds para aprender a programar en Swift de una manera sencilla e intuitiva

Resumen

Con esto, hemos llegado al final de nuestra guía para principiantes sobre programación. Después de leer esta guía, debes tener una comprensión básica de los conceptos y herramientas que se utilizan para programar.

Ahora puedes tener confianza al abrir el editor de texto de tu elección y experimentar con el lenguaje de programación elegido, que es donde comienza el aprendizaje real. Al igual que aprender cualquier otro idioma, necesitas usarlo mucho para entenderlo y usarlo para escribir programas.

