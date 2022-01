Anuncios de Apple [Actualizado]

Al igual que he hecho con los nuevos contenidos que llegan a Apple TV+, he pensado que hay tanta producción audiovisual de Apple para sus diferentes productos que mejor reunirlos en un único post, de manera que podamos tenerlos a mano…

Iremos actualizando el post a medida que salgan nuevos vídeos.

911 (Apple Watch serie 7)

Anuncio de Apple resaltando la capacidad del Apple Watch de conectar con los servicios de urgencia, ya que su ubicación en la muñeca y su conexión con Siri le hacen la forma más rápida y accesible de iniciar una llamada en caso de emergencia.

A través de tres casos diferentes (un accidente de coche, un surfero a la deriva y un granjero accidentado) vivimos la angustia de estar solo y necesitar ayuda. Nos recuerda a la serie de Apple TV+ Calls.

Detectives (hecho en iPhone 13)

Anuncio destinado a promocionar el modo cine del iPhone 13, donde puedes enfocar y desenfocar sujetos a discreción. Fantástico.

Anuncio de Navidad: Saving Simon (Salvando a Simon) – Hecho en iPhone 13

Una historia para todos aquellos que están impacientes por que lleguen las Navidades. Dirigida por el Nominado al Oscar Jason Reitman y su padre, nominado al Oscar, Ivan Reitman. Filmado con iPhone 13 Pro. Canción “You and I” de Valerie June: https://apple.co/ValerieJune

Hecho con iPhone 13 Pro -Experimentos VI: Movie Magic (La magia de las películas)

Una docena de huevos -A Dozen Eggs- Hecho con iPhone

Nuevo video de la serie “Shot on iPhone”, esta vez encargado al director de cine francés Michel Gondry, conocido por películas como “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, “Be Kind Rewind”, “The Green Hornet” y “The Science of Sleep”.

Hollywood en casa (Hecho con iPhone 13)

Dentro de su serie “Experimentos cotidianos”, Apple ha lanzado una nueva colección de trucos para filmar escenas con técnicas que parecen de películas de alto presupuesto. Se incluye una persecución de coches, un paisaje de dulce y una escena de monstruos. Todo construido con objetos que se pueden encontrar y conseguir fácilmente (y bastante trabajo).

Apple lanza la serie de vídeos The Spark

En lo que parece una serie de vídeos dedicados a la “chispa” que hace saltar la inspiración, Apple ha presentado el primero de una serie de videos llamados, apropiadamente, The Spark (la chispa), centrándose en el proceso creativo del artista de origen chicano Cuco (Omar Baños), durante la creación de su canción “Under the sun”.

Audio espacial con Billie Eillish

El cortometraje muestra a Billie Eilish caminando por habitaciones llenas de espejos, mientras sus otros se hacen eco de su voz.

Audio espacial ofrece a los artistas la oportunidad de crear experiencias de audio inmersivas para sus fans con sonido y claridad multidimensionales. Los suscriptores de Apple Music también pueden escuchar más de 75 millones de canciones en Lossless Audio.

Cómo dominar la técnica del retrato con el iPhone

En un nuevo video, Apple presenta al fotógrafo Mark Clennon para enseñarte cómo sacar el máximo provecho cuando haces retratos.

El video está presentado por Jahmyra, un profesional creativo en Apple Brickell City Center en Miami. El video destaca consejos y trucos de Mark Clennon, un fotógrafo autodidacta con sede en Harlem conocido por usar un iPhone en su trabajo.

Hacer y editar fotos “marcianas” (es decir, de otro mundo)

Una nueva sesión de “Today at Apple” compartida en YouTube explora cómo tomar y editar fotos “de otro mundo” en modo nocturno con un iPhone, usando los consejos de la fotógrafa Maria Lax y acompañados por Landon, un creativo en la tienda Apple Grand Central, Nueva York.

Técnicas de cine con el iPhone

Apple ha publicado otro de sus anuncios “formativos” en los que enseña trucos que se pueden utilizar para conseguir efectos singulares sin necesidad de invertir grandes sumas en equipo o en postproducción.

Pertenece a la serie “Shot on iPhone” (Filmado con un iPhone)

“Hello Sunshine”, el Apple Watch 6 como centro de actividad y motivación

Nuevo anuncio del Apple Watch Series 6 que destaca las características relacionadas con la salud que tiene el dispositivo, como el seguimiento de la condición física, varios tipos de entrenamientos, control del oxígeno en sangre y la detección de caídas.

“Hecho en Canadá” nuevo anuncio de la serie Behind the Mac

“Pajar” promociona Buscar mi iPhone usando un Apple Watch

Apple ha publicado un nuevo anuncios llamado “Haystack” (Bala de paja) en el que un ranchero usa su Apple Watch para encontrar su iPhone 12 en un montón de paja. El anuncio hace una metáfora visual de “una aguja en un pajar” y utiliza como banda sonora la canción “Searching (For Someone Like You)” de la cantante country Kitty Wells.

“En la oscuridad”, promociona el modo noche de la cámara de fotos del iPhone

Apple ha publicado el nuevo anuncio “In the Dark” (en la oscuridad) que se centra en el modo noche disponible en el iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max.

‘Beyond Stereo’ (más allá del estéreo) para promocionar el audio espacial

Ahora que Apple ya ha lanzado el audio espacial en iTunes Music, lo está promocionando con un anuncio que tiene como banda sonora “Mystery Lady” de Masego y Don Toliver.

iPad Pro a ritmo de “La sirenita”

Apple está promocionando la versatilidad, portabilidad y potencia de los nuevos iPad Pro con M1 en un divertido anuncio musical inspirado en la canción “Part of Your World” de La Sirenita.

Rastreado (Tracked)

Anuncio de Apple en clave de humor para explicar qué es el rastreo de las apps y lo que hace la nueva política ATT (Apps Track Transparency) que se ha implementado en iOS 14.4.

La canción del anuncio es Mind Your Own Business de Delta 5

Everyday Experiments: Full Bloom

(Experimentos cotidianos: floración completa)

Time lapse, cámara lenta y animación fotograma a fotograma, filmado con iPhone 12.

El nuevo iPad Pro

Developers meet the new iPad

Mission: Implausible

Dile hola al nuevo iMac

Anuncios behind the Mac

El productor musical FINNEAS, que es el hermano de Billie Eilish.

Estudiantes leyendo sus cartas de aceptación en la Universidad

Nuevas AirTags

iPhone Púrpura

Anuncio iPhone “Fumble”

Apple ha comenzado a emitir un nuevo anuncio sobre el iPhone 12 en el que destaca la pantalla Ceramic Shield, que se supone que es más resistente que la de cualquier otra pantalla de cristal de teléfono inteligente.

En el anuncio, el iPhone 12 de una mujer se resbala de sus manos y empieza un baile intentando impedir que el teléfono caiga, algo que irremediablemente ocurre. Finalmente, el dispositivo impacta contra el suelo con la pantalla, lo que genera una sensación de angustia bien conocida por todos los usuarios del iPhone.

“‌iPhone 12‌ con Ceramic Shield. Más resistente que cualquier otro cristal de smartphone. Relax, es el iPhone” es el eslogan del vídeo.

Todos los modelos de ‌iPhone 12‌ tienen pantallas OLED con Ceramic Shield, que se consigue introduciendo cristales de nanocerámica en el cristal para aumentar la resistencia. Aunque puede que sea más resistente a la rotura, sigue siendo fácil que se raye, así que aún queda espacio para la mejora.

Anuncio AirPods Pro “Jump”

El anuncio destaca las características Cancelación activa de ruido y Transparencia.

En el anuncio, un hombre llevando los AirPods Pro salta a la comba a lo largo de la ciudad. La canción que suena es “Fallin’ Apart” de Young Franco, y tiene el eslogan “Convierte tu mundo en tu campo de juegos con los AirPods Pro” (Turn the world into your playground with ‌AirPods Pro‌).

Anuncio Apple iPhone 12 – Cocinando

Un nuevo anuncio promocionando la resistencia y durabilidad (incluso la estanqueidad) del iPhone 12, mientras un sujeto intenta cocinar – digamos que se divierte en la cocina.

El eslogan es “Más resistente que nunca”. La canción es Sauce de Naika

Shot on iPhone: Nian

Película (va más allá de las típicas Shot on iPhone) de corta duración, pero de considerable presupuesto, Nian se ha rodado para conmemorar el año nuevo chino.

Nian reimagina la leyenda de un monstruo que vive en el bosque y que come niños. Y cómo una niña no está impresionada por la historia y quiere conocer la verdad.

Con una duración de casi doce minutos, capta tu atención desde el minuto uno y te deja hipnotizado mirando la pantalla.

Dirigida por la cineasta American Lulu Wang

Detrás de las cámaras “Shot on iPhone”

El vídeo muestra cuatro estudiantes de cine reinventando el cine con nuevas formas de filmar y aprovechando la tradición del classic noir, realismo mágico, animación fotograma a fotograma y más.

Los vídeos se han creado usando el nuevo iPhone 12 y las películas completas se subirán al canal de Apple en YouTube el 19 de Enero, el 26 de Enero y el 27 de Enero.

iPhone – privacidad de datos Face ID

Anuncios casi abstractos de Apple

iPhone – privacidad con Apple Pay

Otro anuncio “abstracto” de Apple. Ambos anuncios se estrenaron en el CES 2020 para mostrar el compromiso de Apple con la privacidad

iPhone –  Watch – Aluminio

Anuncio navideño HomePod mini: “The magic of mini”

Con la rapera Tierra Whack

Shot on iPhone 12: Everyday Experiments

Behind the Mac — Greatness

El anuncio celebra mentes brillantes haciendo cosas importantes usando un Mac — Kendrick Lamar, Gloria Steinem, Billie Eilish, RuPaul, Tarana Burke, Spike Lee, Stephen Colbert, Takashi Murakami y Saul Perlmutter. Todos los que salen en anuncio apoyan -según Apple- SMASH.org http://smash.org/, donde se están formando los nuevos científicos ofreciendo acceso igualitario a las carreras STEM a los estudiantes de color. Música: ‘Take Back The Power’ by Raury http://apple.co/TakeBackThePower

iPhone 12: Haz películas como los que hacen películas

iPhone 12 Pro: Experimentos V: Universo oscuro

iPhone 12: te presentamos el iPhone 12

HomePod mini

El nuevo iPad Air