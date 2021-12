Qué ver en Apple TV+: The velvet underground

Hay diferentes razones por las que te apetece ver un documental sobre un grupo musical: en general, será porque ya conoces el grupo y quieres conocerlo más, o deleitarte poniendo imágenes a datos que conoces (es lo que me pasa a mi, por ejemplo, con Queen) o que has vivido -aunque sea periféricamente- (1971).

O tal vez se trata de un grupo que siempre ha estado en tu órbita y un documental sobre su trayectoria te puede ayudarte a hacerte una idea de por qué son importantes (ese es mi caso, por ejemplo, con Billie Eillish, de quien hablaré en otra ocasión).

El tercer caso es que quieras ver un documental porque has oido el nombre del grupo pero nunca ha tenido significado para ti, y lo veas como una oportunidad de aumentar tu cultura.

Por supuesto, aunque aquí hablamos de música, las circunstancias son de aplicación a cualquier temática.

Ese último es mi caso con respecto a The Velvet Underground. Aunque el nombre me es familiar y sé (o al menos cuando me lo dicen me acuerdo de que lo sabía) que es de donde salió Lou Reed, nunca han estado en mis círculos musicales. Es decir, ni yo conocía su música, ni nunca ningún amigo vino diciendo “tienes que escuchar esto”.

Así que me senté delante de la televisión con la mente en blanco, sin saber lo que iba a encontrar, ni musical ni visualmente.

El documental dura alrededor de dos horas, y puedo decirte que pasé la primera hora sin saber lo que estaba viendo. Una especie de película experimental, con voces en off, que van contando testimonios.

Curiosamente, para poder entender la primera, tienes que ver la segunda hora. Cuando entiendes el papel de Andy Warhol como su primer manager, como artista total, auténticamente multimedia, en un mundo de performances, de disrupción del status quo, de contracultura incluso, puedes darle sentido a lo que has visto.

A pesar de los esfuerzos por pasar de puntillas, es imposible dejar en buen lugar a Lou Reed, único miembro de la banda que alcanzó fama planetaria, aunque John Cale ha estado siempre en la industria, tanto sacando discos propios como produciendo los de otros artistas (como el debut de Patti Smith o el de The Stooges).

En todo caso, el documental de Todd Haynes puede servir para entender cómo los 60 significaron la ruptura definitiva con toda la tradición y el inicio de la era moderna en la que nos encontramos (si no lo ves claro, intenta visualizar en tu cabeza imágenes que tengas asociadas a 1950 o 1940, y ahora reemplázalas por 1960 y 1970, verás hasta qué punto la brecha generacional se convirtió en una sima marina).

Sexo, drogas y rock and roll. La canción de Ian Dury, lanzada en 1977, resume perfectamente esas dos décadas de música, donde había que probar todo y morir de algo. O el sexo, o las drogas o los excesos… sabías que ibas a vivir rápido y morir joven (una frase que lleva repitiéndose desde 1947 -y que dio nombre a la biografía de James Dean. Para los quisquillosos, la cita original es “Live fast, die young and have a good-looking corpse (vive rápido, muere joven y ten un cadáver con buen aspecto).

Los miembros de The Velvet Underground han tenido suertes diversas: John Cage cumplirá 80 años en 2022, Maureen “Moe” Tucker tiene 77 años, y Doug Yule 74 años. El resto murieron jóvenes: Lou Reed murió a los 71 años, Sterling Morrison a los 53 años, Krista Paffgen “Nico”, a los 50 años.

Para entender cómo era una performance (no diría yo concierto) de The Velvet Underground, tienes que pintar esto en tu cabeza: como voz solista Lou Reed -no podemos llamarle cantante, al cello -efectivamente- John Cale, tocando la batería de pie, Moe Tucker… y como temas, los poemas musicalizados de Lou Reed, tratando sobre drogas, homosexualidad, sexualidad, depresión…

Concusión

The Velvet Underground, encabezada por Lou Reed y con Andy Warhol como primer manager, era conocida como la “banda de la casa” en The Factory, el estudio de Warhol, que servía como lugar de reunión para artistas y lugar para fiestas legendarias.

Ha resultado interesante ver esa etapa en imágenes, me ha ayudado a entender mejor quién era y por qué es tan importante Wharhol (curioso, ¿verdad?) y he tapado una laguna en mi cultura musical.

¿Me ha creado ganas de escuchar la música de The Velvet Underground? No, la verdad. Tal vez es que su música no ha envejecido bien, o que mis afinidades no están en ese estilo, pero con lo visto en el documental me doy por satisfecho. Si alguna vez me encuentro una canción suya en la radio ¿queda alguien programando música alternativa? me encantará escucharla y saber de dónde viene y por qué es como es.

Supongo que no te he ayudado mucho a saber si debes verlo o no… y tal vez eso es justo lo que The Velvet Underground hubieran querido, que tomaras decisiones y que fueras a verles sólo si estás dispuesto a meterte en su mundo.

Pd.: se me olvidaba decir que conozco perfectamente la canción Sweet Jane, pero (glups) a partir de la versión de The Cowboy Junkies (del que soy devoto).