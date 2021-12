Cómo reiniciar el índice Spotlight en tu Mac

Actualizar el sistema operativo suele ser una operación transparente para la mayoría de los usuarios, y es minima la cifra que reporta problemas al cambiar de sistema macOS.

Aún así, puede haber momentos en que la integridad de la migración de los datos no haya salido lo perfecta que debería, y puedes sufrir fallos que, aunque no sean como para reinstalar, pueden hacer que tu día a día sea más incómodo.

Una de esas cosas que -de repente- pueden dejar de funcionar bien es Spotlight (o sea, las búsquedas que haces). Puedes notar que tarda mucho en mostrar resultados, o que archivos que sabes que tienes no aparecen al buscarlos, o que discos que tienes conectados no aparecen cuando buscas archivos en ellos.

En general, se puede decir que o bien la base de datos de Spotlight se ha corrompido o bien la indexación no se completó correctamente.

Sea como sea, Spotlight no está funcionando como debería, y es una pesadilla saber que tienes un archivo y no ser capaz de encontrarlo porque las búsquedas no se ejecutan correctamente.

Afortunadamente, hay una forma sencilla de reiniciar la indexación de los archivos de Spotlight. Estos son los pasos:

Abre una ventana del Finder donde puedas ver los discos que quieres que el Mac vuelva a indexar.

Abre Preferencias del Sistema y haz clic sobre el botón de Spotlight

Haz clic sobre el botón de Privacidad

Selecciona el/los discos que quieras que se vuelvan a indexar y arrástralos a esa ventana, o añádelos haciendo clic en el botón con el signo +

Sal del panel de Spotlight y vuelve al panel general de las Preferencias del sistema.

Vuelve a hacer clic en Spotlight y vuelve a entrar en la zona de Privacidad, donde has añadido los volúmenes (discos). Selecciona los que quieras y vuelve a eliminarlos.

Si haces clic sobre la lupa (spotlight) en la barra de herramientas, verás que ha comenzado a indexar de nuevo los volúmenes que habías añadido y luego borrado en el panel de Privacidad.

Si son volúmenes con muchos datos, es posible que notes que el ordenador responde lentamente o que el ratón no se desplaza fluidamente. Por esta razón te recomiendo que aproveches la pausa de la comida, o la cena, o la noche, para dejar al ordenador restaurar su magia, de forma que cuando te vuelvas a poner al mando, esté la tarea terminada.

Aunque pienso que lo has entendido, el panel de Privacidad sirve para excluir discos, carpetas, archivos, etc. que no quieras que se indexen, de forma que si alguien hace una búsqueda en tu ordenador cuando tu no estás, no aparezcan.

Es del primer curso de espía, pero es posible que ese día no fueras a clase 🙂