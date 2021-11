Muy fan de Setapp

Setapp es un conjunto de aplicaciones agrupadas bajo un mismo paraguas, a las que puedes acceder sin límites mediante el pago de una cuota mensual

Sin duda la App Store ha simplificado mucho la búsqueda de aplicaciones y utilidades en el Mac, poniendo a un clic de distancia un montón de software que antes había que localizar mediante búsquedas inacabables y muchas veces a base de ensayo y error, probando diferentes aplicaciones hasta encontrar la que nos gustaba.

Sin embargo, las estrictas reglas de Apple para regular sus tiendas no satisfacen a todo el mundo. Muchos desarrolladores han optado por no estar en la tienda y buscar otros modelos de negocio que les permita tener mejor contacto con sus usuarios, mejores márgenes o simplemente más flexibilidad a la hora de decidir qué hacen y qué no con sus aplicaciones.

El innovador modelo de negocio de Setapp es exclusivo de las plataformas macOS/iOS. ¡En ninguna otra se puede disfrutar de este tipo de propuesta!

Setapp, de todo para todos

Así que cuando descubrí Setapp (es de esos servicios que, aunque lo había oído nombrar nunca les había prestado atención) rápidamente me pareció interesante.

Setapp da acceso a más de 220 aplicaciones, que puedes instalar y desinstalar tantas veces como quieras, y que puedes usar tanto como necesites.

Felizmente apuré su periodo de prueba gratuito de siete días para explorar, instalar y probar diferentes utilidades que ni siquiera se me había ocurrido que existieran y que me han sido útiles.

Trending Cómo calibrar la pantalla de los nuevos MacBook Pro

Una vez terminado el periodo de prueba he iniciado felizmente mi suscripción, porque el precio mensual es equivalente a lo que pagaría tranquilamente por alguna de las utilidades que incluye, y además mi corazón se reconforta porque estoy apoyando el desarrollo independiente.

Las apps están organizadas por categorías, para que sea más fácil encontrar lo que necesitas. Estas categorías son: Mantenimiento (del equipo), Estilo de vida, Productividad, Trucos para Mac, Herramientas para desarrolladores, Gestión de tareas, Educación, Escritura y blogs, Creatividad, Finanzas personales, además de apps disponibles también en iOS.

Entre las utilidades y aplicaciones que puedes encontrar están, por ejemplo, PDFpen, que te permite editar documentos en PDF, o BetterTouchTool, que es una auténtica navaja suiza para personalizar cómo usamos el Finder, herramientas como Hustle para grabar tu trabajo en forma de película time lapse o Hype, para crear animaciones web en HTML5.

Además, el equipo de Setapp se preocupa de escribir artículos donde relatan cómo diferentes apps pueden integrarse para crear un flujo de trabajo completo, o como resolver tareas sencillas de cada día que pueden convertirse en una pesadilla por tener que utilizar apps generalistas que, sí, hacen muchas cosas, pero nosotros no las necesitamos.

Cómo funciona Setapp

Una vez que has descargado el instalador y realizado el proceso de instalación, aparecerá una nueva carpeta en la barra lateral del Finder, llamada, apropiadamente, Setapp

Además, se instala otro icono en la parte derecha de la barra de menús (dependiendo de los iconos que ya tengas aparecerá más a la derecha o el centro). Desde ahi puedes acceder a todas las aplicaciones, realizar búsquedas, y abrir la aplicación Setapp que encontrarás en la carpeta de Aplicaciones -por si te resulta más cómodo o quieres añadirla al Dock.

En la carpeta de Setapp en la barra del Finder encontrarás las aplicaciones que hayas instalado desde Setapp (no, las aplicaciones que descargues e instales desde Setapp no se mezclarán con las aplicaciones normales, de manera que -si decides que el servicio no te ofrece el valor que esperabas- al cancelar la suscripción no tengas que pensar qué aplicaciones eran las que ya no puedes usar.

No tienes que introducir números de serie ni preocuparte por las versiones. Siempre están autorizadas y siempre son la última versión. Al desinstalar Setapp, se borrarán las aplicaciones que hayas descargado.

Setapp cuesta 8,99$ al mes si pagas anualmente o 9,99$ al mes si decides pagar mes a mes.

Conclusión

Aunque -lamentablemente- hay algunas guías que no están traducidas al español y siguen en inglés, la utilización de la aplicación es lo suficientemente sencilla e intuitiva como para que eso no sea un problema.

Además, saber que da igual la cantidad de apps que instales, el precio no cambia, te da una libertad para probar y experimentar que antes no tenía.

Estas son las principales razones por las que Setapp es un básico en mi ordenador:

Precio único por utilizar más de 270 apps.

La suscripción mensual, alrededor de los 7€, es asequible para casi todo el mundo y una propuesta de valor añadido enorme por ese precio.

Enorme variedad de tipos de aplicaciones para que puedas usarlas sea cual sea tu necesidad.

Así que, sí, me he hecho muy fan de Setapp, y espero que sigan añadiendo nuevas aplicaciones y utilidades para que cada vez sea menos necesario buscar fuera otros recursos.

En sucesivos artículos iré contando las aplicaciones que me han parecido más útiles o innovadoras

¿Lo has probado? ¿Qué te parece?