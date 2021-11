Guía de problemas con la instalación de macOS Monterey

No cabe duda que el 99% de los usuarios de ordenadores Mac que puedan actualizar a macOS Monterrey lo harán sin mayor incidencias y no pensarán dos veces en ello.

Pero para ese uno por ciento que va a tener problemas, encontrar la causa (si la hay) y poder seguir con su vida puede convertirse en un sumidero por el que se van horas de investigación, pruebas y años de vida en desesperación, frustración, y -en el peor de los casos- información que necesitábamos y se pierde.

Como hemos repetido hasta la saciedad, antes de actualizar asegúrate de tener una copia de respaldo válida que -en caso de catástrofe- te permita recuperar todo lo que tenías sin problemas.

En esta entrada vamos a ir incluyendo los diferentes problemas que se vayan reportando sobre la instalación y utilización de macOS Monterey, de manera que sea sencillo tener en un único lugar las diferentes variantes.

Vamos a empezar por la que nosotros hemos sufrido.

La instalación de macOS Monterrey fue como la seda (tal y como Apple nos ha acostumbrado en la última década), pero una vez estábamos felizmente empezando a utilizarlo, cada pocos minutos el Mac (MacBook Air Intel de 2020).

Después de hacer algunas investigaciones rutinarias decidimos comprobar si era un problema de nuestro usuario -algo que se había corrompido- para lo que iniciamos sesión en otro usuario (siempre tenemos otro usuario creado con permisos de administrador para poder acceder a todas partes). El resultado era el mismo. A pesar de tener prácticamente todo cerrado, el Mac daba Kernel Panic.

De hecho, mientras hablábamos por teléfono, con la sesión cerrada en todos los usuarios, ¡el ordenador dio otro kernel panic! ya teníamos claro que algo iba mal.

A continuación hicimos algo muy poco científico pero que hemos aprendido con los años de usar ordenadores: lo dejamos tranquilo toda la noche para empezar al dia siguiente con la mirada limpia y los nervios templados, de manera que no hiciéramos algo motivados por la frustración, etc. que pudiera redundar en aun más horas perdidas por no haber pensado lógicamente.

Al dia siguiente, oh maravilla de la tecnología, el ordenador nos recibió con el siguiente mensaje.

Se acabaron los kernel panics. He dejado todas las extensiones de kernel desactivadas (aparentemente, salvo en ese momento en que me mostró las que había: Parallels, Eltima,… no se pueden ver en Preferencias del sistema y hay que desactivarlas usando el Terminal).

Así que ya sabes, si tienes problemas de kernel panics, es posible que sean esas extensiones.

Afortunadamente es algo que no nos ha pasado a nosotros, pero según informa MacRumors, algunos usuarios con macOS Monterrey están experimentando un error conocido como “fuga de memoria”, un escenario en el que un proceso o aplicación específica de macOS se queda “enganchado” y permanece funcionando durante períodos prolongados en segundo plano, consumiendo cantidades anormalmente altas de memoria.

Es difícil determinar con precisión qué modelos de ordenadores Mac se ven afectados; sin embargo, el alcance es relativamente amplio, incluidos los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas recién lanzados. Los informes en Twitter, Reddit, los Foros de MacRumors y las Comunidades de Soporte de Apple consisten en usuarios que informan de su Mac advirtiendo que el sistema se ha “catado sin memoria de la aplicación” o que aplicaciones específicas están consumiendo cantidades ridículamente altas de RAM en Activity Monitor.

