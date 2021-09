Reflexiones sobre la presentación “California Streaming”

Apple ha presentado actualizaciones sobre varios de sus productos el pasado 14 de septiembre. ¿Se ha acabado la innovación?

Qué nos han presentado

Si lo analizamos fríamente no hay nada innovador en lo que han presentado, definiendo como innovador algo distinto que no se ha visto antes (o no se ha aplicado antes comercialmente).

En cuando a Apple TV+ tenemos más contenido. Evidentemente es contenido nuevo, series que no existían, que son nuevas, pero no es nada rompedor (por muy buenas que sean).

En cuando a los iPad tenemos más potencia, mejores pantallas, mas almacenamiento, mejores conexiones y un mejor diseño, todo esto sobre todo en el caso del mini. Aquí, el elemento que podríamos calificar de mas innovador es el sistema de encuadre automático con la cámara de video conferencia, pero ni eso, porque ya se presentó en iPads anteriores (y ya se utilizaba en otros softwares de otras empresas).

Con los Apple Watch tenemos una situación muy curiosa: es donde más innovación se podría esperar, en cuanto a la incorporación de nuevos sensores, pero no tenemos ninguno nuevo, lo que tenemos es un rediseño principalmente estético, algo más de batería y velocidad de carga, y mayor resistencia mecánica.

En el caso de los iPhones volvemos a repetir, sobre todo con lo de más potencia, más capacidad, más autonomía, mejores cámaras… y una pantalla con tasa de refresco variable, pero esto ya lo introdujo Apple con el iPad Pro hace varios años. Pero sí tenemos algo ligeramente innovador: el modo cinemático. No es que antes no se puediera hacer eso, con una cámara profesional, sino que ahora se mete en un teléfono que, además, es capaz de actuar de forma inteligente sin la intervención del usuario.

Así pues parece que ha habido poca innovación, ¿pero acaso es lo más importante? Innovar por innovar, añadir algo distinto por que sí, no es lo mejor para el usuario, si no fijémonos en las televisiones 3D o las televisiones curvas, que no satisficieron las necesidades de los clientes o no le aportaron nada que valorase. Si no hay nada bueno que añadir, mejor que no añadan nada.

¿Ha sido una presentación frustrante?

Desde mi punto de vista, nada en absoluto. La presentación ha estado muy bien, muy animada, sin tiempo para el aburrimiento, sin rellenos. En algunos momentos hubiese preferido que fuesen más lentos, si hubiese durado dos horas (en lugar de 1:15) también hubiese estado bien, a veces no te daba tiempo a asimilar tanta información. Además, está muy bien realizada, imágenes fantásticas y animaciones espectaculares.

Más allá de la presentación en sí, los productos presentados están muy bien. ¿Qué deberían ser más diferenciales con las versiones anteriores? Como he dicho antes, si no han de añadir nada de valor, o si han de añadir algo por el hecho de decir que hay algo distinto, pero luego es un foco de problemas, mejor dejarlo así.

El caso del iPhone y el iPad tiene poco margen de mejora, son productos muy maduros. En el caso del iPad en concreto, creo que las mayores innovaciones tienen que venir por la parte del software, donde tiene mucho margen de mejora, pero el hardware es fantástico.

En el caso del Apple Watch podrían haber metido más sensores, pero si estos no han de ser fiables o hacen encarecer en exceso el producto, quizá mejor esperar.

Todos los productos presentados me parecen fantásticos y me gustaría comprarlos todos, pero no tengo mucha excusa para cambiar el iPhone, aunque el nuevo modelo me gusta mucho más. Ni el iPad, el mío funciona muy bien. Lo mismo me pasa con el reloj. Pero no porque no me parezca que los nuevos modelos no merezcan la pena.

Así que para mi no hay lugar para ese “vaya mierda de keynote”, me ha parecido muy interesante, tanto la presentación es sí como los dispositivos presentados.

¿Dónde está el meollo?

Creo que el año pasado sucedió una gran innovación, pero aplicada a los ordenadores, con la incorporación de los M1 y de todo lo que le rodea.

Y espero con mucho más interés la próxima presentación, donde veremos los primeros Mac portátiles totalmente rediseñados para los procesadores de Apple que han dado resultados tan espectaculares (pensemos que los portátiles con M1 presentados el año pasado usaban la carcasa ya existente).

Quizá, los nuevos Mac que se presenten no serán muy innovadores, desde el punto de vista que será la innovación del año pasado y simplemente ahora tengan más potencia, más finos, más batería… pero creo que es una de las mayores incógnitas del año.

Y eso me alegra un montón, cuando parecía que Apple tenía abandonados los ordenadores, pues el mercado de otros dispositivos era mucho más valioso para la compañía. Me alegra que se vuelvan a acordar de sus orígenes y vuelvan a darle una vuelta a la situación.

Así que no me importa que no hayan presentado productos innovadores, me importa que sean mejores y más útiles. Ya volveremos a ver cosas que nos dejarán con la boca abierta (como el año pasado).

¿Y tú qué piensas?