Miedo a hacer el podcast

Es curioso como nos vamos acomodando. Es posible que no lo sepas, pero sólo como responsable de faq-mac he participado en programas de televisión, en programas de radio, he contribuido en revistas, periódicos, etc.

Sin embargo, con el tiempo, y especialmente en esta última etapa en que estoy a cargo de la publicación de contenidos y la gestión de la página, he encontrado una mecánica, rutina, si quieres, que me permite trabajar con eficiencia produciendo contenidos de los que estoy orgulloso.

Ya lo sabes porque estás leyendo esta web: trucos, opinión, noticias, tutoriales… un trabajo que, cuando miro hacia atrás a veces hasta me sorprende, y que confío que ayude a mucha gente con el paso del tiempo.

Y con toda esa experiencia, con el relativo dominio que tengo de la “materia”, cuando Juan Agrelo (una y mi veces ¡gracias por empujarme!) me insistía en que teníamos que hacer un podcast me removía inquieto en la silla.

¿Seré capaz de expresarme con claridad? ¿Tendremos temas suficiente? ¿Sabremos hacerlo entretenido?

Siempre he tenido el problema de que no se meterme en los proyectos a medias. Me pasó en su dia con las Campusmac, y me ha pasado siempre en todos los aspectos de mi vida. No soy una persona tibia.

Pero si algo me ha enseñado la vida -y procuro recordarlo- es a intentar no poner en mi plato más de lo que me puedo comer.

Y por eso, hacer el podcast, más la web, más el trabajo, más la familia, más… me añade un nuevo vector de estrés que no estaba seguro de que querer en mi vida.

Además, en el estilo de Apple, he aprendido que lo que no has anunciado no te compromete. Pero una vez que lo anuncias, tienes que estar preparado para cumplir las expectativas, especialmente las propias.

Somos faq-mac. No podemos hacer un podcast cualquiera. Al igual que con la web, tiene que ser un podcast que, mirando atrás, podamos decir: hemos hecho algo bueno.

Para colmo, ¿quién no tiene hoy en día un podcast? ¡Parece haber tantos podcasts como blogs!

Así que me martirizaba a mi mismo con preguntas del tipo ¿de verdad el mundo necesita otro podcast?

Al final me puse el mismo objetivo que tengo en la vida (y con faq-mac): hacer algo que me guste a mi, y dar por hecho que habrá más gente a la que le guste.

Después de casi ocho meses de grabaciones, puedo deciros que considero que hemos cumplido el objetivo.

Por supuesto nos costó un tiempo encontrar nuestra voz, entender el funcionamiento, acoplar los ritmos…

San Jobs ha puesto en nuestro camino una colección de gigantescos profesionales que han aceptado encantados unirse al viaje, y los temas se multiplican como hongos en ambiente húmedo.

Si escuchas el podcast, sé que querrías que habláramos más a menudo de Apple, o de trucos, o que critiquemos esto o aquello.

Lo sé, me llegan los mensajes y los atesoro, pero ten en cuenta que si pudiéramos hacer todo eso… ¡abríamos montado una emisora de radio!

Poco a poco iremos puliendo y afinando los contenidos y ahora estoy seguro de que llegaremos a algo (llámalo biblioteca de conocimiento) verdaderamente notable y diferente.

Pero no es eso de lo que quería hablar -una vez más perdona mi parloteo-.

Quería hablarte de dejarte incomodar, de aceptar retos, de saltar tus propias barreras -como dicen ahora tan a menudo: explorar terrenos desconocidos.

Tomar conciencia de que los limites a lo que podemos o no hacer, en muchos casos, nos los ponemos nosotros mismos.

Pero no son reales. Todos podemos hacer muchas más cosas -especialmente de las que nos hacen felices- de las que nos permitimos.

Es posible que, como en mi caso, necesites un tipo tan pesado (con cariño) como Juan, que insistió hasta obligarme a levantarme (figurado) del sillón y ponerme en marcha.

Y, afortunadamente, me encanta, adoro hacer el podcast y me divierto pensando a quién puedo traer para que os sorprenda.

Pero si no hubiera sido así, el balance habría sido prácticamente igual de satisfactorio -salvo por el pequeño detalle del fracaso, ya me entiendes-. Al menos habría intentado algo nuevo, habría -he- aprendido nuevas cosas y estaría un poco mejor equipado para lo que pueda depararme el futuro.

Así que acabo con una sencilla pregunta:

Y tu ¿te vas a atrever con ese proyecto que quieres hacer? La felicidad te está esperando…