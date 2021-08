Las maravillas del ecosistema: Copiar + Pegar

Los dispositivos de Apple, por separado, son grandes dispositivos. Si tuviese que resumir mucho mucho sus ventajas, diría que te olvidas de ellos: no tienes que estar preocupándote de que funcionen o de su mantenimiento.

Sin embargo, sus ventajas de multiplican cuando juntados dos o más dispositivos, lo que llamamos “el ecosistema”.

Aunque hay muchos ejemplos, el que disfruto más (o echo de menos más pronto) es la de copiar – pegar entre dispositivos.

Poco después de empezar la pandemia y quedarme en casa, comencé a utilizar mi Mac personal para el trabajo, donde la empresa trabaja con ordenadores plataformados y con Windows. Para mi sorpresa, no tuve problema para usar ninguna aplicación y desarrollar mi trabajo con normalidad.

Me he ido a pasar unos días fuera y, para no cargarme tanto, me he llevado sólo el ordenador del trabajo en lugar del Mac, como una medida de precaución por si tenía que hacer algo que usase alguna aplicación especial de la empresa y no pudiese hacerlo con el Mac. Ves a saber…

El caso es que a veces te envían un WhatsApp y tienes que responder alguna información, algunos número o algo así, una pequeña tabla de hoja de cálculo para mostrar unos datos, que no quieres estar copiando a mano (no tiene sentido). Cuando estaba con el Mac, bastaba hacer un copiar, ir al WhatsApp en el iPhone y pegar. En unos segundo estaba todo el trabajo hecho.

Pero ahora estaba con un PC con Windows… y algo que era cuestión de un segundo, se convirtió en un proceso bastante desesperante (si lo comparas con la alternativa del ecosistema de Apple): copiar la tabla de la hoja de cálculo en un programa de imagen, guardar la imagen en algún medio común… y abrirlo desde el iPhone y mandarlo por WhatsApp.

Ese medio común… en mi debía ser One Drive (es la aplicación instalada en el ordenador de empresa, que está totalmente capado). Pero tienes que tener instalado One Drive en el iPhone y no lo tenía. Así que un paso mas.

Y en estos momentos son en los que te das cuenta de lo que es sencillez, lo que es eficiencia, lo que es productividad.

Este sólo es un ejemplo. La gente que tiene un iPhone y no tiene un Mac, por ejemplo, no puede ver todo este valor añadido. Y hay gente que lo tiene pero no lo sabía, y cuando lo descubren les parece la mayor maravilla del mundo, algo tan simple y tan tonto.