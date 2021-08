Curiosidades del correo basura

Hace ya muchos años (tantos que no los recuerdo) apareció Gmail, un servicio de correo electrónico de Google “gratuito” y con mucha capacidad de almacenamiento, creo recordar que 15 GB. Eso era mucho para la época, en la que lo habitual es que tuviésemos mucho menos y muchas de las cuentas fuesen de pago directo.

Además, tenía una característica muy llamativa: un filtro anti spam muy bueno, es decir, detectaba muy bien todo el correo basura que nos llegaba y lo apartaba en una carpeta separada para que no molestase. El correo basura era un problema ya en la época, pero no ha dejado de serlo, pese a que el mundo ha avanzado mucho.

Podemos hablar de correo basura como todo aquello no deseado, que nos mandan sin que hayamos pedido, que no forma parte de las comunicaciones entre amigos y conocidos y que tampoco forma parte del desarrollo normal de la prestación de un servicio (por ejemplo, recibir la factura electrónica de nuestra compañía eléctrica no es spam, forma parte del servicio contratado).

Así que, para la época, era algo muy atractivo, “gratis”, mucho espacio, nos ayudaba a deshacernos del correo basura… en comparación con las Yahoo, Hotmail y otras cuentas de la época.

Tengo que añadir que ya por aquel entonces, con aquellas limitaciones, era muy cuidadoso de no poner mi correo en ningún sitio que no fuese estrictamente necesario, nunca me apunté a newsletters ni la ponía en webs de ofertas de vendemotos. Así que ya me andaba con cuidado de no generarme yo mismo el spam. Y es verdad que el buzón de spam crecía y me quitaba mucha basura de la vista, a veces se equivocaba y metía lo que no debía, por lo que había que mirarlo de vez en cuanto, y otras veces no capturaba todo y seguía habiendo spam en la bandeja de entrada.

No mucho tiempo después, cuando fui conociendo Google y tomando consciencia de que lo de “gratis” resulta que era mentira, que era simplemente pago indirecto a través de que usen mi información para venderla al mejor postor (o a todos los postores ya que estamos) busqué una alternativa.

Busqué una alternativa, y como tenía 5 GB por mi cuenta del Id de Apple, me hice una cuenta @me.com, poco después dejaron de hacerlas y podías hacerte alias con @icloud.com.

Fui migrando la cuenta de @gmail a @icloud en aquellos servicios de uso habitual, compañías de servicios, compañías aéreas, etc… lo típico, además de con amigos y familiares. Y poco después quité la cuenta de @gmail de mi cliente e correo. No di de baja la cuenta de @gmail porque nunca se sabe que podía llegar ahí en cierto momento, algo que quizá no recordaba… pero dejé de usarla, de dársela a nadie (ni ningún servicio) y de acceder a ella, salvo casos puntuales.

He de decir que este cambio tenía un lado negativo (además de menos espacio de almacenamiento): cuando das tu cuenta de correo de viva voz a alguien, como en un hotel, banco, gimnasio… con Gmail sabes que van a acertar, pero con iCloud, como no están acostumbrados, no te entienden, lo escriben mal… aunque últimamente ya noto que eso no pasa.

No volví a usar la cuenta de @gmail y en estos años habré entrado tres o cuatro veces, para ver si tenía ahí algún correo de algún servicio que usaba muy poco o alguna cosa antigua que no encontraba.

Todas las veces me he encontrado la bandeja de entrada llena da basura, además de la carpeta de spam, que también tenía su basura. Muchos correos proceden de empresas que ni conozco, y otras sí que las conozco pero jamás he usado sus servicios ni les he dado mi correo. En este segundo grupo hay muchos servicios de esos que se anuncian en la tele a todas horas, de compraventa, etc…

Sin embargo, en mi cuenta de iCloud, que uso todos los días, no tengo ni un correo basura, y en la carpeta de basura tendré un par. Llevo años usando esta cuenta y nunca me llega spam.

Si he tenido el mismo cuidado al usar la de GMail y la de iCloud, ¿por qué una la tengo infestada de basura y la otra no tiene nada? ¿Cómo han llegado a tener esos remitentes mi cuenta de correo? ¿Quién se lo ha dado?