El último viaje de Steve Jobs a Tokyo

Steve Jobs fue la cara pública de algunas de las mayores innovaciones tecnológicas del siglo XXI. Pero en privado, era conocido por su pasión por la cultura japonesa. Era particularmente aficionado a Kyoto y en el transcurso de 25 años, llegó a conocer bien la antigua capital japonesa.

Quince piedras

Oshima Hiroshi, chofer de Steve Jobs en Kyoto

Cuando se trataba de Kyoto, Oshima Hiroshi era el hombre de Steve Jobs. Oshima trabajó como chófer y guía turístico para Jobs en cuatro viajes, el último en 2010, justo un año antes de la muerte del fundador de Apple. Jobs llegó con una vaga idea de lo que quería ver, pero dejó los detalles a Oshima.

Con los años, los dos se acercaron y Jobs le dio a Oshima su dirección y número de teléfono, instándolo a llamar si alguna vez tuviera la oportunidad de visitar los Estados Unidos. Oshima dice que incluso le pidió en broma a Jobs que nombrara a uno de los productos de Apple ‘Hiro’.

Oshima dice que uno de los destinos favoritos de Jobs era Ryoanji, un templo Zen de 500 años de antigüedad conocido por su jardín de rocas. Oshima llevó Jobs allí tres veces.

“En nuestra primera visita, le conté sobre el truco visual único del templo”, dice Oshima. “El jardín tiene quince piedras, pero no se pueden ver todas a la vez desde un único lugar”.

Nomura villa en Kyoto

Oshima dice que Jobs comprobó inmediatamente si esto era cierto. Camino, buscando el lugar perfecto para ver el jardín, pero no pudo encontrarlo.

“Luego le expliqué el significado del número: 15 significa “estar completo”. En el pasado, se reconocía que los hombres alcanzaban la edad adulta a la edad de 15 años. Una noche con luna llena se llama ‘Jyugoya’, o 15ª noche. La razón por la que no podemos encontrar las 15 rocas es que todavía somos un trabajo en proceso”.

Oshima dice que Jobs pareció aceptar esto, y asintió, manteniendo sus ojos en el jardín. Años más tarde, trajo a sus hijos al templo y les contó lo que Oshima le había explicado.

Jardín de las quince rocas en Ryoanji, Kyoto

Jobs habló sobre la influencia del budismo zen en su vida en su biografía autorizada: “Siempre he encontrado que el budismo, el budismo zen japonés en particular, es estéticamente sublime. Lo más sublime que he visto son los jardines alrededor de Kyoto. Estoy profundamente conmovido por lo que esa cultura ha producido, y está directamente relacionado con el budismo zen”.

“Quiero un jardín como ese”.

En julio de 2010, Oshima llevaba a Jobs a través de un barrio de lujo cerca del Templo Nanzenji. Una residencia en particular llamó la atención de Jobs. Fue la Villa Nomura, terminada en 1928 por Nomura Tokushichi, el fundador de Nomura Securities. La residencia es conocida por su jardín prístino y ha sido designada como un activo cultural importante a nivel nacional. Pero rara vez está abierto al público.

“Le dije que sería imposible entrar, pero dijo que podría encontrar la forma”, dice Oshima. “Llamó a su secretaria en los Estados Unidos y diez minutos más tarde, recibí una llamada de la sede de Nomura diciendo que teníamos una reserva para una visita personal al día siguiente”.

Nomura villa en Kyoto, normalmente cerrado al público

Cuando regresaron, un intérprete estaba esperando a Jobs. Oshima esperó afuera en el coche.

“Cuando regresó una hora más tarde, me dijo: ‘Me gustaría tener un jardín como ese'”.

Almuerzo final

En términos de cocina japonesa, Oshima dice que a Jobs siempre le encantó el soba y que su restaurante favorito era Misoka-an Kawamichiya, una tienda cerca del ryokan de Tawaraya, donde siempre se quedó durante sus visitas.

“Una vez intenté llevarlo a un lugar diferente, pero no terminó la comida”, dice Oshima. “Me pidió que lo llevara a su lugar habitual para comer de nuevo”.

La comida favorita de Steve Jobs, soba en diferentes preparaciones.

A Jobs también le encantaba el sushi, y en el último día de su último viaje a Kyoto, llevó a su familia a almorzar al famoso restaurante Sushiiwa. Mientras su esposa e hija ordenaban el menú del curso, Jobs pidió recomendaciones al propietario.

“Me pidió sushi de temporada”, recuerda Ohnishi Toshiya, propietario de Sushiiwa.

Ohnishi comenzó Jobs con sushi de platija, luego calamares y camarones. Cuando servía toro, la parte grasa del atún, Jobs de repente se quedó callado. Ohnishi preguntó si algo andaba mal.

“Me preguntó qué iba a servir a continuación y le dije que no había decidido. Me dijo que siguiera sirviendo toro hasta que me pidiera que parara”.

El toro era de la ciudad de Oma en la prefectura de Aomori. El atún de la zona es popular por su carne grasa. Ohnishi dice que sirvió seis piezas seguidas.

“Me dijo que nunca había comido sushi tan delicioso”, dice Ohnishi.

Al final de la comida, Ohnishi pidió el autógrafo de Jobs para su hija. El fundador de Apple rara vez aceptaba tales solicitudes, pero, tal vez de buen humor por la comida, dijo que estaría encantado de hacerlo. Ohnishi le deseó que volviera de nuevo pronto, pero Jobs dijo que esto sería difícil.

A Steve Jobs le gustaba sentarse en el extremo de la barra para comer sushi tranquilo

“Me dijo que sufría de una enfermedad grave y que este podría ser su último viaje a Kyoto. Fue impactante escucharlo. También me pidió que entregara sushi a su casa en los Estados Unidos si no podía volver a mi restaurante”.

“Todas las cosas buenas”

El autógrafo de Jobs ahora adorna la pared de Sushiiwa. Viene con un mensaje: “Todas las cosas buenas”, una versión abreviada del dicho “Todas las cosas buenas deben llegar a su fin”.

“Es probable que fuera consciente de cuándo iba a terminar su vida, ya que falleció solo un año después”, dice Ohnishi. “Tal vez por eso eligió no escribir toda la frase, y solo dejó las tres primeras palabras”.

Seis años después de la visita de Jobs, un visitante al restaurante se sorprendió especialmente al ver el autógrafo en Sushiiwa. John Sculley se unió a Apple como CEO en 1983, persuadido de dejar su trabajo en PepsiCo por el propio Jobs. Pero los dos tuvieron sus diferencias, lo que llevó a la conocida salida de Jobs de Apple solo dos años después.

Steve Jobs le dedicó este mensaje a Yukako, la hija de Ohnishi’ “Todo lo bueno (se acaba)”.

En 2016, Sculley pasó por Sushiiwa para comer. Ohnishi le contó sobre la visita de su antiguo socio y, a pesar del difícil final de su relación comercial, Sculley se rompió en lágrimas.

“Me dijo que desde que se retiraron de la primera línea de negocios, podrían haber disfrutado del sushi en el restaurante favorito de Steve y pasar un buen rato juntos”, dice Ohnishi. “Pero ha fallecido y ahora está en el cielo”.

Mira el estupendo vídeo narrando la pasión de Steve Jobs por Japón:

Traducido de NKK