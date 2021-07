Cómo funcionan los bloqueadores de anuncios (parte 3)

Este artículo es continuación de

Cómo funcionan los bloqueadores de anuncios (parte 1)

Cómo funcionan los bloqueadores de anuncios (parte 2)

¿Cómo funcionan los bloqueadores de anuncios?

Ya hemos abordado esto de forma sencilla, pero ahora veamos cómo funcionan los bloqueadores de anuncios para eliminar los anuncios de cada página web. La tecnología de bloqueo de anuncios se basa en listas simples, llamadas listas de filtros, que determinan qué bloquear y ocultar, o qué permitir que aparezca en las páginas que visita. Estas listas consisten en una lista de URL en forma de “lista de permitidos” o “lista de bloqueo”.

El bloqueador de anuncios observará las secuencias de comandos de la página web a medida que se cargan para ver si pueden coincidir con alguna de las URL de la lista de filtros. Si hay coincidencias entre la página web y la lista de filtros, el bloqueador de anuncios los bloqueará y dirigirá al navegador lo que se muestra.

En lugar de que la página web tenga la última palabra sobre lo que se le muestra, el bloqueador de anuncios tomará la decisión. Diferentes bloqueadores de anuncios tendrán diferente forma de eliminar los anuncios. Algunos dejarán un espacio en blanco donde debería estar el anuncio, mientras que otros reemplazarán el espacio con otro contenido.

Al observar las extensiones de Google Chrome y los recuentos de descargas de los bloqueadores de anuncios, está claro que hay algunos favoritos de los fanáticos.

Adblock Plus, de eyeo: más de 10 millones de descargas

Adblock, de GetAdBlock.com: más de 10 millones de descargas

uBlock Origin: más de 10 millones de descargas

AdGuard: más de seis millones de descargas

Ultra Adblock: más de tres millones de descargas

Ghostery: más de dos millones de descargas

El método anterior es una explicación simplificada de cómo funcionarían todos estos bloqueadores de anuncios. Debido al gran volumen de descargas de cada uno de ellos, así como a las reseñas altamente calificadas, podemos asumir que estos bloqueadores de anuncios son excelentes en lo que hacen y son efectivos para eliminar anuncios de su página web.

Algunos bloqueadores de anuncios para Safari

Hemos hecho una búsqueda rápida de extensiones de bloqueadores de anuncios para Safari y estos son los que hemos encontrado:

Hay muchos más, sólo tienes que abrir la App Store y buscar por Adblock

Si quieres saber cómo añadir una extensión a Safari, sólo tienes que ir a la barra de menús, seleccionar el menú Safari y seleccionar Añadir extensión

¿Qué hacen los sitios web con los bloqueadores de anuncios?

Muchos sitios web no hacen nada por impedir los bloqueadores de anuncios, no les importa si los usas o no. Sin embargo, algunos se preocupan por los bloqueadores de anuncios y bloquean todos los anuncios para el usuario o impiden que el bloqueador de anuncios funcione en todo su potencial.

Algunos sitios web hacen todo el trabajo por el usuario y bloquean los anuncios. Hacen esto para evitar que los visitantes se distraigan del contenido. No quieren que los anuncios alejen a los visitantes de ellos, por lo que eliminan la amenaza por completo.

Esto puede ser beneficioso tanto para el usuario como para el sitio web, ya que la mayoría de las veces tendrá un efecto positivo en el visitante. Probablemente, el sitio web que ofrece el modo bloqueo está usando algún software respaldado por una marca que paga a la web por tenerlo instalado.

Por otro lado, algunos sitios web pueden intentar bloquear los bloqueadores de anuncios. Esto se debe a los ingresos que obtienen de los anunciantes. Este dinero puede ayudar a pagar el servicio que brinda la página web, por lo que el interés en que se muestren los anuncios es legítimo.

Por ejemplo, sin los ingresos que generan los anuncios, no se puede justificar el tiempo que se dedica a investigar o trabajar en artículos de fondo, por lo que habrá que buscar otras actividades que provean los ingresos necesarios para poder vivir, lo que puede llevar a cerrar una web. Por lo tanto, permitir bloqueadores de anuncios podría ser perjudicial para el negocio de la página web. Por eso algunos sitios web bloquearán los bloqueadores de anuncios y, aunque lo tengas instalado, seguirás viendo los anuncios.

Pros y contras del bloqueo de anuncios

La mayoría de los bloqueadores de anuncios harán todo el trabajo y no requerirán que hagas nada. Esto puede ser tanto una bendición como una maldición, ya que no tendrás nada que decir sobre qué anuncios se te muestran y cuáles no.

Si solo estás utilizando un bloqueador de anuncios para bloquear contenido sensible a la edad, ya no los verás, pero tampoco verás ningún otro tipo de anuncio. Sin embargo, algunos bloqueadores de anuncios permiten incluir sitios web en una lista blanca, si deseas permitir publicidad de esos sitios.

Algunos sitios web no funcionan con un bloqueador de anuncios instalado por varias razones. Una podría deberse a que el sitio web bloquea los bloqueadores de anuncios y, por lo tanto, no permite mostrar la web hasta que se desactive el bloqueador de anuncios.

Algunas páginas de bancos no se cargarán correctamente si los bloqueadores de anuncios están instalados, por lo que necesitarás incluir esas páginas en la lista blanca, antes de poder utilizarlos correctamente. Algunas personas también han tenido problemas con la carga de Google Drive si hay un bloqueador de anuncios instalado.

A continuación, relacionamos los beneficios y desventajas más comunes de los bloqueadores de anuncios para ayudarte a decidir si vale la pena descargar uno para tus circunstancias personales.

Beneficios

Uno de los beneficios más obvios de un bloqueador de anuncios es que elimina la mayoría de los anuncios que distraen, lo que hace que la experiencia en Internet sea más fácil y agradable. Puede ser irritante intentar leer un artículo serio y ser interrumpido constantemente por un anuncio de un juego colorido.

Otra ventaja es evitar que los anunciantes rastreen el uso de su sitio web. Hay muchos que nos siguen a lo largo del día, por lo que la cantidad de anuncios personalizados que recibimos a veces puede resultar inquietante.

Por lo tanto, los bloqueadores de anuncios evitan (teóricamente) que te rastreen de esa manera. Aún así, seguirás siendo rastreado de otras mil formas, pero es bueno saber que, al menos, puedes controlar un método.

Un hecho poco conocido sobre los anuncios es que pueden agotar la batería, si es móvil, mucho más rápido de lo que lo haría si no hubiera anuncios en una página. Esto se debe a la energía adicional que consumen los videos que estás obligado a mirar.

Además, los anuncios también pueden aumentar el consumo de ancho de banda, que es el tiempo necesario para obtener información de Internet. Esto aumentará el tiempo necesario para cargar las páginas web.

Creemos que no es razonable que los anuncios tengan el poder de reducir la duración de la batería y aumentar nuestro ancho de banda al mismo tiempo. Evitar estas dos molestias, es otra de las razones para instalar un bloqueador de anuncios en el navegador.

Algunos anuncios muestran noticias falsas que pueden resultar confusas y perjudiciales de muchas formas. Varias empresas anunciarán noticias falsas para obtener más clics en sus sitios web y generar más tracción. Esta falta de ética es otra razón para no querer ver este tipo de anuncios.

Finalmente, un bloqueador de anuncios puede protegerlo de la descarga de malware en el ordenador. Algunos anuncios mostrarán falsos concursos o encuestas para atraer a los usuarios a hacer clic en el sitio web falso. Aquí se puede descargar malware e infectar el ordenador.

Inconvenientes

Para el internauta, los bloqueadores de anuncios no tienen muchos inconvenientes, ya que generalmente son bastante útiles. Sin embargo, hay algunos casos en los que el bloqueador de anuncios puede ser más un obstáculo que una herramienta útil.

El bloqueador de anuncios debe recorrer una lista de scripts para ver cuáles deben bloquearse y cuáles pueden conservarse. Esto debe hacerse de manera oportuna, pero si está ejecutando varias páginas web a la vez o está utilizando una computadora más antigua, podría alargar el tiempo que tarda la página en cargarse.

Como ya mencionamos, los bloqueadores de anuncios a veces pueden hacer que un sitio web no se cargue correctamente, lo que puede impedirte usarlo. Esto podría impedir acceder a información importante, como la del banco.

Otro posible inconveniente es que el bloqueador de anuncios podría no funcionar tan eficazmente como te gustaría. Algunos bloqueadores de anuncios son mucho mejores que otros en lo que hacen, lo que significa que puede que tengas que probar varios diferentes hasta encontrar el que haga lo que quieres.

El uso de un bloqueador de anuncios de baja calidad puede ser más molesto que los anuncios en sí mismos porque te sentirás decepcionado por los anuncios que siguen apareciendo. La buena noticia es que este inconveniente se puede corregir investigando un poco para encontrar cuál es el mejor bloqueador de anuncios para tu ordenador.

Los bloqueadores de anuncios pueden afectar a las estadísticas

Los bloqueadores de anuncios pueden ser beneficiosos para los usuarios, pero también pueden tener consecuencias perjudiciales para las páginas web. Esto se debe a que entran en juego análisis que escapan a su control. Durante muchos años, ni siquiera sabíamos que esto estaba sucediendo hasta que Jason Packer realizó un experimento:

Packer de Quantable, una empresa de consultoría y optimización, publicó sus hallazgos de un experimento simple en 2016. Estaba tratando de confirmar sus sospechas de que muchos usuarios en línea ahora bloquean Google Analytics. Con la ayuda de siete bloqueadores de anuncios diferentes, concluyó que el 11 por ciento de los visitantes del sitio estaban bloqueando Google Analytics gracias a un bloqueador de anuncios.

Con esta revelación, más personas han estado investigando y han descubierto que no solo se está bloqueando Google Analytics, sino también muchas otras plataformas analíticas. El bloqueo de la analítica puede afectar la forma en que los visitantes ven su sitio, además de reducir su funcionalidad.

Si los visitantes no pueden usar una web fácilmente, podría impedir que completen una venta. Si bien el bloqueo de los análisis no afectará directamente a las ventas, podría evitar que los nuevos visitantes regresen al futuro.

Un cliente podría encontrar un producto que desea y querer comprarlo en una web. Completa la venta y el administrador ganas u comisión. Sin embargo, si las imágenes no se cargan correctamente, es posible que un nuevo cliente no tenga una buena experiencia o no pueda encontrar lo que necesita.

Otro problema es que las analíticas no son fiables. Por ejemplo, si el 11 por ciento del tráfico no se registra, no aparecerá en las analíticas y, por lo tanto, es posible que descubra que el tráfico de una web es superior a lo que se puede demostrar.

Aproximadamente el 41% de los consumidores entre 18 y 29 años usan bloqueadores de anuncios, por lo que la posibilidad de que bloqueen también los scripts de analíticas web supone una amenaza para el negocio. Esta es otra razón por la que algunos propietarios de negocios optan por evitar que los bloqueadores de anuncios funcionen en sus páginas web.

Posibles peligros de los bloqueadores de anuncios

Ha habido algunos problemas de desarrolladores que disfrazan malware peligroso como bloqueadores de anuncios y los liberan en el mercado. Las personas descargan la extensión creyendo que están obteniendo un bloqueador de anuncios, mientras que en realidad, están permitiendo que el programa infecte su computadora.

En 2020, el desarrollador original de Nano Adblocker y Nano Defender vendió los derechos de estas extensiones a otros desarrolladores. En 13 días, los nuevos desarrolladores agregaron un código malicioso para infectar los navegadores de los usuarios.

Las personas informaron que sus cuentas de Instagram fueron manipuladas, así como otros sucesos extraños. Se ha estimado que más de 300.000 personas tienen esta extensión de bloqueador de anuncios en su navegador, lo que podría poner en riesgo su información.

Esta no es la única vez que los bloqueadores de anuncios han causado problemas con los navegadores, pero aún es relativamente desconocido que los bloqueadores de anuncios pueden contener malware. Puede ser difícil saber si el bloqueador de anuncios tiene software malicioso hasta que es demasiado tarde, por lo que vale la pena tomarse el tiempo para investigar antes de descargar un bloqueador de anuncios.

La mayoría de nosotros queremos un bloqueador de anuncios gratuito y fácil de descargar, aunque estos son los que se usan más comúnmente para acceder a las computadoras de los usuarios. Los bloqueadores de anuncios de mayor reputación pueden requerir una suscripción mensual, pero serán más seguros.

Si encuentras algo sospechoso sobre un bloqueador de anuncios que estás utilizando, o si tu ordenador hace cosas raras, es importante comunicarlo para que otros no caigan en la misma trampa. También debes eliminar la extensión lo más rápido posible para evitar que siga obteniendo información sobre tus hábitos en línea.

Resumen

Los bloqueadores de anuncios son beneficiosos para aquellos que no quieren lidiar con anuncios emergentes y anuncios publicitarios que distraen la atención. Son extensiones de navegador eficaces que pueden eliminar el anuncio por completo o alterar la forma en que se ve en la pantalla.

Los bloqueadores de anuncios funcionan ejecutando una lista de scripts antes de cargar la página web para asegurarse de que no se encuentre ninguno en la lista bloqueada del bloqueador de anuncios. Si bien son increíblemente populares entre los internautas para hacer que sus búsquedas en Internet sean más agradables, a veces pueden hacer que algo que es sencillo se convierta en complicado.

Esto se debe a que algunos bloqueadores de anuncios afectan a la forma en que se cargan la páginas web, lo que impide que las páginas se abran o que aparezcan imágenes. Por lo tanto, el bloqueador de anuncios podría interrumpir tu experiencia en línea más de lo que hubieras esperado.

Algunos sitios web utilizan bloqueadores de anuncios para eliminar los anuncios, de modo que los clientes puedan centrarse en el contenido en lugar de en los anuncios. Esto agrega más credibilidad al sitio web y hace que sea más probable que los clientes regresen nuevamente, ya que no son recibidos con molestas ventanas emergentes.

Sin embargo, otros deshabilitan el uso de bloqueadores de anuncios en su sitio web porque quieren que sus clientes vean los anuncios. Los anuncios son beneficiosos para los propietarios de sitios web debido a los ingresos adicionales que generan.

Hay diversos beneficios y desventajas de bloquear anuncios, pero los anuncios ofrecen beneficios a la web que los muestra por los ingresos que generan. Los bloqueadores de anuncios también pueden afectar las análiticas del sitio web, por lo que a menudo se bloquean en muchos sitios web.

Con tres tipos principales de anuncios que se muestran en los sitios web, existen diferentes formas de obtener ingresos de la publicidad. Los anuncios directos suelen ser más susceptibles a los bloqueadores de anuncios y pueden disuadir a los clientes de volver a una página web porque son intrusivos y molestos.

Los anuncios de tasa de clics y costo por clic son menos intrusivos que los anuncios directos porque están integrados en la página web en lugar de cubrir la información que el visitante quiere ver.

Estos pueden ser muy lucrativos para una página web si sus visitantes interactúan con el anuncio de alguna manera. Cuanto más hagan clic los visitantes en los anuncios, más alto podrá cobrar por la ubicación de sus anuncios.

Un problema particularmente importante es que cuando un anuncio generado para mostrarse junto al contenido es inapropiado para la audiencia. Esto puede estar relacionado con el sexo o la religión y puede evitar que los clientes regresen a la web y dañen su reputación.

Otros problemas pueden surgir si los clientes no son conscientes de que una web permite a las agencias de publicidad rastrear sus datos y comportamiento, y muestra anuncios exagerados. Estas dos cosas también pueden dañar la reputación y el tráfico de una web.

Esperamos que hayas encontrado información útil en nuestra guía sobre cómo funcionan los bloqueadores de anuncios en Internet.

Nos encantaría que nos dejaras un comentario.

(traducido con autorización)