Waltr Pro: traslada archivos al iphone de forma sencilla. Regalamos tres licencias

Waltr Pro es un gestor de archivos fácil de manejar y muy visual para mover documentos desde y hacia nuestros dispositivos iOS. Si estás cansado de usar Apple Music (o iTunes) era transferir archivos a tu iPhone, deberías probar Waltr Pro.

Cómo funciona Waltr Pro

Lo primero que nos encontramos al iniciar la aplicación es que está buscando un dispositivo iOS o iPadOS como destinatario de la información. Ese dispositivo puede estar conectado por cable USB o por Wifi, en cuyo caso necesitamos “despertarlo” y que Waltr Pro lo detecte.

Posiblemente, la capacidad de localizar dispositivos por Wi-Fi, en lugar de tener conectado el dispositivo por USB al Mac es una de las características que hace que WaltrPro destaque con respecto a otras aplicaciones que hemos probado.

Si no conectamos un dispositivo también podemos usarlo para hacer una conversión local, ya sea para guardar el contenido en un archivo o dentro de la biblioteca de Música.

En la parte inferior derecha tenemos unos ajustes que nos permiten configurar conversión por defecto.

Audio

Podemos convertir música sin pérdidas como FLAC o APE, que no soporta directamente macOS, en AAC que reconocerán todos nuestros dispositivos de Apple (y no sólo de Apple, es un estándar).

Además, con la función ACR buscará la portada y los metadatos del archivo para dejarlo con toda la información.

El funcionamiento es muy rápido y nos avisa con una señal sonora. Luego podemos pulsar sobre “Show in Finder” para ver el resultado de la conversión.

En la prueba he metido un fichero de sonido sin pérdidas APE y lo ha convertido, por defecto, en el formato sin pérdidas de Apple ALAC (archivo con extensión .m4a). El tamaño resultante es prácticamente el mismo ya que son formatos de compresión sin pérdida que reducen aproximadamente el tamaño original a la mitad de lo que ocuparía sin pérdida y sin compresión, como un CD.

Podemos marcar que convierta el audio sin pérdida a ACC para ahorrar espacio.

Si hemos activado la opción de convertir en AAC nos generará un archivo comprimido con pérdida de este tipo que ocupará mucho menos. Por defecto utiliza una tasa de bits de 256 kb/s, igual que iTunes Plus, lo que supone muy alta calidad. El archivo de prueba, de 5 minutos y 6 segundos, ocupaba 28,3 MB con ALAC y 9,9 MB con AAC.

Se pueden añadir varios archivos a la vez o una carpeta directamente. Para convertir todo un disco en AAC ha necesitado 30 segundos en un viejo Mac Mini de 2012.

En cuando a añadir información automáticamente con la función ACR, en las pruebas que hemos hecho funciona bien (cuando tiene suficiente información), pero si no lo convertirá sin ella.

Vídeo

Si arrastras un video, sin más, lo llevará a la aplicación Apple TV y dentro lo puedes encontrar en Biblioteca. Un MKV de 2h 10GB ha tardado menos de 10 minutos por cable USB 2 a Lightning y el archivo resultante era perfectamente compatible, tanto en vídeo como en audio, pese a no serlo en origen.

Si pulsamos ⌘ al soltarlo, podremos modificar los metadatos del vídeo, como la carátula o la información del título, etc…

También puedes preferir llevar el archivo de vídeo para reproducirlo en otra aplicación, como VLC. Al llevar un MKV a VLC (pulsando ⌥) nos dejará el archivo tal cual dentro de VLC, sin ningún cambio en el video, audio ni el contenedor.

Para un vídeo de 2h de 10 GB ha tardado 15 minutos usando un cable USB 2 a Lightning. Pulsar ⌥ no servirá para ver todas las aplicaciones que tenemos compatibles con vídeo, lo que es una lástima.

PDF

Un PDF es un archivo muy común. Al arrastrarlo a nuestro dispositivo lo meterá dentro de la aplicación iBooks (Libros).

Si pulsamos ⌥ mientras arrastramos el fichero nos dejará varias aplicaciones a elegir, como VLC, PDF Expert, iMovie, Pages, Keynote, Numbers… Lo que hará es dejar el archivo en la carpeta de esta aplicación, sin ningún tipo de conversión. Si la aplicación no es capaz de abrir un PDF simplemente habrás dejado allí un archivo inútil.

Otros

Me ha sorprendido que un archivo de Word (.docx) o Excel (.xlsx), al soltarlo sobre mi dispositivo, no hacía nada con él. Es verdad que podemos pulsar ⌥ mientras arrastramos el fichero y dejarlo en alguna aplicación, pero no lo convierte ni nada, lo deja tal cual. Por cierto, no ofrece Word ni Excel como aplicaciones, pese a tenerlas instaladas en mi dispositivo.

NOTA: Según el desarrollador, WALTR PRO sugiere un máximo de 9 apps a las que se pueden transferir un archivo. Si hay más de 9 apps que pueden aceptar el archivo, es posible que no aparezca. Lo corregirán en una versión futura, usando nuestras sugerencia (añadir un botón de “Mostrar más” y que ordene las apps sugeridas poniendo la app original primero).

Aplicación iOS

La aplicación Files by WALTR de iOS no está adaptada a iPad (por eso es de iOS y no de iPadOS) ni tampoco está integrada con el navegador de archivos nativo del sistema. Sirve para dejar los archivos en ella y mandarlos a cualquier otra aplicación. Creo que esta aplicación tenía sentido hace unos cuantos años, antes de que saliese Archivos, el navegador de archivos nativo del sistema, ahora no tiene mucha utilidad.

En resumen

Es cómoda para el apartado de audio y vídeo, en el resto no aporta mucho a día de hoy (quizá sí hace unos años cuando no había navegador de archivos en iOS e iPadOS). Desgraciadamente no está disponible en español, aunque su interfaz, basado en arrastrar y soltar es sencillo de comprender.

Puedes descargarla desde la web oficial https://softorino.com/waltr/ tanto para macOS como para Windows. El precio de la licencia es de 29,95 $, pero puedes descargarlo gratuitamente para probarlo.

Sorteo de tres licencias de Waltr Pro

Entre los usuarios identificados que dejen un comentario sortearemos tres licencias. Para “entrar en el bombo”, el comentario tiene que contener el modelo de iPhone que tienen y decir por qué quieren la app.

Una vez terminada la semana que viene, comunicaremos en la misma noticia quiénes han sido los ganadores y les contactaremos por email (por eso tienen que estar identificados).

¡Gracias por participar y suerte!