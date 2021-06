Qué viene en Apple TV+ [Actualizado]

He decidido crear esta entrada donde iré añadiendo los nuevos trailers que se vayan publicando de los contenidos en Apple TV+.

La acumulación de nuevos contenidos, sumado a las segundas temporadas, hace que el producto sea mucho más atractivo, especialmente dado su bajo precio (5€).

Documental: Who are you, Charlie Brown? (25 de Junio)

Serie: Home before dark [Segunda temporada] (11 de Junio)

Serie: Trying [Segunda temporada] (21 de Mayo)

Documental (Serie): The Me You Can’t See (21 de Mayo)

Serie: Ted Lasso [Segunda temporada] (23 de Julio)

Serie: Physical (18 de Junio)

Documental: 1971: The Year That Music Changed Everything (21 de Mayo)

Documental: Fathom (25 de Junio)

Película: CODA (13 de Agosto)

Serie: Lisey’s Story (4 de Junio)

Documental: Watch the Sound with Mark Ronson (30 de Julio)

Serie: Mosquito Coast (30 de abril)

Serie: Mythic Quest [segunda temporada] (16 de Abril)

Documental: The year earth changed (16 de Abril)

Serie: Central Park [Segunda temporada] (25 de Junio)

Serie: Llamadas (Calls) (19 de Marzo)

Serie: For all the mankind [segunda temporada] (19 de Febrero)do

Película: Cherry (12 de Marzo)

Serie: Servant [segunda temporada] (15 de enero)

Serie: Dickinson [segunda temporada] (8 de enero)

Serie: Foundation (sin fecha)

Documentales

Apple ha anunciado “Who Are You, Charlie Brown?”, un nuevo documental que repasa los orígenes del creador Charles M. Schulz.

Who Are You, Charlie Brown? celebra a Schulz y la popularidad global de Peanuts (Carlitos y Snoopy) usando una historia animada entrelazada que sigue a Charlie Brown mientras se embarca en un viaje de autodescubrimiento.

Who Are You, Charlie Brown? está realizado por Imagine Documentaries y esta narrado por Lupita Nyong’o. Incluirá entrevistas con amigos, familiares y fans conocidos de la icónica tira para mostrar un retrato de su creador y su legado.

Después de haberse anunciado durante la presentación original de Apple TV+, allá por Marzo de 2019, Apple TV+ ha comunicado oficialmente la serie de documentales ‘The Me You Can’t See’ (Mi yo que no puedes ver). Se estrenará el 21 de Mayo.

Esta serie de documentales estará protagonizada por estrellas y atletas discutiendo sus batallas con la salud mental, así como historias personales de gentes de todo el mundo, además de entrevistas con expertos.

Entre las estrellas y atletas están Lady Gaga, Glenn Close, DeMar DeRozan y más. Está producida por Ophra Winfrey y el Príncipe Harry.

Apple TV+ ha anunciado “1971: The Year That Music Changed Everything” (1971, el año en que la música lo cambió todo) y lo describe como una serie de documentales que explorará a los músicos y la banda sonora que dio forma a la cultura y la política de 1971.

Se trata de una serie de ocho documentales que se estrenará el 21 de Mayo.

En ellos se repasará la trayectoria de los icónicos artistas y canciones queseguirmos escuchando cincuenta años después, como The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed, y más, según Apple.

Apple ha publicado un trailer sore el documental de ballenas “Fathom” que se estrenará el 25 de Junio.

“Fathom” es un documental que sigue a dos científicas, Dr. Ellen Garland y Dr. Michelle Fournet, que intentan comunicarse con ballenas jorobadas y descubrir el misterio de por qué cantan.

Sólo viendo el tráiler se puede pensar que, además de sus méritos científicos, tiene una banda sonora que merece la pena escuchar.

“Watch the Sound with Mark Ronson,” es un documental en seis partes que examina la creación de sonidos y la tecnología revolucionaria que ha dado forma a la música como la conocemos.

Cada episodio de “Watch the Sound with Mark Ronson” mostrará a Ronson mientras descubre historias desconocidas detrás de la creación musical y el esfuerzo que productores y creadores realizan para encontrar el sonido perfecto. Ronson explora la intersección de la música con el arte y la tecnología en conversaciones con leyendas musicales como Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock y Mike D de los Beastie Boys, Charli XCX y más, en la que muestra cómo estas herramientas han influido en su trabajo.

Al final de cada episodio, Ronson creará y presentará una pieza de música original usando tecnología de vanguardia y técnicas que incluyen reverb, synth, auto-tune, cajas de ritmos, sampling y distorsión.

El documental, narrado por Sir David Attenborough, ganador del Emmy y BAFTA, y producido por la Unidad de Historia Natural de la BBC, muestra filmaciones exclusivas alrededor de todo el mundo durante el año pasado, mostrando “un nuevo y fresco enfoque al confinamiento global y las historias optimistas que han salido de él”.

The Year the Earth Changed (El año que la Tierra cambió) se estrenará mundialmente junto a la segunda temporada de “Tiny World” y “Earth At Night In Color” el 16 de Abril para celebrar el Día de la Tierra 2021, que es el mayor evento medioambiental mundial que se celebra cada año.

También están disponibles los documentales “The Elephant Queen” y “Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” que se estrenaron el año pasado por el quinto aniversario del Día de la Tierra.

Además, Apple ha conseguido los derechos de un documental sobre The Velvet Underground.

También ha encargado el documental “Las Supermodelos“, sobre la época dorada de las modelos con la participación de Naomi Campbell, Cindy Crawford, etc.

En un programa difícil de categorizar, Apple TV+ también emitir un especial navideño con Mariah Carey, lleno de invitados especiales. También tiene en producción “My Kind of Country“, un concurso para descubrir al nuevo gran artista de música country.

Películas

“CODA,” cuyos derechos compró Apple en el Festival de películas de Sundance por unos 25 millones, se estrenará en Apple TV+ el 13 de Agosto, el mismo dia que se estrenará en cines

“CODA” ganó varios premios, como el del Gran Jurado, el premio especial del jurado al reparto, Premio a la mejor dirección, y el Premio del público.

La películas, que tiene lugar en un pueblo pesquero de Massachusetts, cuenta la historia de Ruby (Emilia Jones), el único miembro de la familia que puede oir, ya que sus padres (Troy Kotsur y Marlee Matlin) y hermano (Daniel Durant) son sordos. El título “Coda” significa “child of deaf adults” (hijo/a de adultos sordos) al tiempo que hace un guiño a las ambiciones musicales de Ruby.

La película la dirige Sian Heder y es una adaptación de la película francesa La Famille Belier (2014).

Nota: sin haberla visto (no hay trailer oficial, aunque aquí puedes ver unas escenas (lo siento, solo lo he encontrado en Facebook), sospechamos que vamos a preferir la ternura e ingenuidad de la versión original francesa, que ya hemos visto un par de veces con idéntico deleite.

En “Cherry,” el actor Tom Holland interpreta a un hombre de Cleveland llamado Walker, que se alista después de ser abandonado por su novia. Se convierte en personal medico en Iraq y queda traumatizado por la experiencia, sufriendo Síndrome posttraumático.

A Walker le recetan Oxycontin para tratar su enfermedad, lo que le lleva a la adicción a la heroína. Para pagar la droga, comienza a robar bancos.

Series

Llega la segunda temporada de la niña -periodista que revoluciona su pueblo con su tesón y habilidad para observar cosas que otros no ven.. aparte de conectar eventos que a priori no parecen relacionados.

Si disfrutaste de la primera temporada, esta parece igual de apasionante.

Apple ha anunciado que la segunda temporada de su adorable serie inglesa “Trying” (Ciclos, en español) se estrenará el 21 de Mayo. Trying sigue el viaje de una pareja que decide adoptar.

Después de descender a segunda división, Ted Lasso tendrá que ingeniárselas para levantar el ánimo al equipo… todo parece indicar que las cosas van a tardar en salir bien.

Ted Lasso ha ganado los corazones y las voluntades de todo el mundo, incluso de Apple, que ha pasado de vender Morning Show como su gran serie a apoya a Ted Lasso con todo su peso.

Physical está protagonizada por Rose Byrne, una frustrada ama de casa en la década de 1980, en San Diego, que se ve absorbida por la fiebre del aerobic mientras se libra sus batallas personales.

Ubicada en el idílico pero frágil paraíso playero de San Diego en los años 1980, “Physical” es una comedia agridulce en episodios de media hora que sigue las peripecias de Sheila Rubin, una atormentada pero abnegada ama de casa que apoya a su marido en su campaña para ser elegido para el senado del estado. Al mismo tiempo, Sheila se enfrenta a sus propios complejos sobre su imagen, hasta que encuentra alivio a través de la fuente más inesperada: el mundo del aerobic.

La serie sigue su viaje desde la ama de casa frustrada a mujer poderosa y económicamente independiente, mientras se transforma en una personalidad que hoy no llama la atención pero que en aquella época era casi impensable: una gurú femenina de estilo de vida.

“Lisey’s Story” es un thriller adaptado por Stephen King de su propia novela que se estrenará en Apple TV+ el 4 de Junio.

Julianne Moore protagonizará la serie, que según el mismo Stephen King está inspirada en los cincuenta años de matrimonio que llevaba (en el momento de escribirla -ahora son más) con la también novelista Tabitha King.

“Lisey’s Story” se describe a partes iguales como un thriller de acoso y como historia de amor, y su director, Pablo Larrain, fue elegido por la mezcla de realidad y fantasía sobrenatural.

Un idealista revolucionario (Justin Theroux) y su mujer (Melissa George) se oculta en América Latina (se ha rodado en México) hasta que les encuentran y tienen que huir para proteger sus vidas, pero a cada Paso que dan las cosas se complican más, aumentando el peligro. Por cada situación de la que escapan, encuentran amenazas cada vez más violentas que les obligarán a tomar decisiones morales de las que no tienen vuelta atrás.

“The Mosquito Coast” se estrena en ‌Apple TV+‌ el viernes 30 de Abril.

Si el nombre de la serie te resulta conocido es porque en 1986 ya se hizo una película del libro, protagonizada por Harrison Ford , Helen Mirren y River Phoenix.

Y hablando del libro en el que se basa la serie, fue escrito en 1981 por Paul Therroux, tio del protagonista, Justin Therroux.

Un episodio extra de la serie “Mythic Quest” se estrenará en Apple TV+ el viernes 16 de Abril, como adelanto a la segunda temporada.

“Everlight” será un episodio independiente de la comedia sobre la vida de un estudio de video juegos, siguiendo la estela del especial “Mythic Quest: Quarantine” que se publicó en Mayo de 2020 y que se filmó completamente con iPhones (y que es divertidísimo y recomendamos efusivamente, como el resto de la serie).

El episodio extra mostrará al personal de Mythic Quest volviendo a la oficina para su fiesta anual Everlight, y tendrá como invitado especial a Anthony Hopkins.

La segunda semana de Mythic Quest se estrenará el 7 de Mayo, mostrando las aventuras de los protagonistas mientras intentan prolongar el éxito de Raven’s Banquet con el lanzamiento de una nueva expansión.

Los primeros tres episodios de la segunda temporada de «Central Park» se estrenarán el viernes 25 de Junio en ‌Apple TV+, con nuevos episodios cada semana.

En la segunda sesión de «Central Park,» la familiar Tillerman sigue con su vida y cuidando del parque más famoso del mundo, dice Apple. Molly experimenta las subidas y bajadas de la adolescencia, Cole se enfrenta a un momento realmente difícil en la escuela, Paige sigue persiguiendo la historia de la corrupción del alcalde y Owen hace equilibrios gestionando el parque, su personal y su familia, todo con una sonrisa en la cara.

Mientras tanto, Bitsy se acerca cada vez más a su siniestro objetivo de conseguir la propiedad de Central Park; con Helen a su lado, preguntándose eternamente si ha conseguido ser incluida en el testamento de Bitsy. Y en cada paso del camino nos acompaña el juglar Birdie, que nos cuenta la historia.

Central Park ya ha renovado para una tercera temporada.

Dentro de las apuestas “experimentales” (como es, de alguna manera, El código de la excelencia) Apple ha anunciado la serie Llamadas (Calls) en la que, en formato audio y un mínimo soporte visual, se muestran conversaciones telefónicas de unos doce minutos.

Se trata de una adaptación en inglés de la serie francesa del mismo nombre, creada por Timothée Hochet.

Según Apple “Calls” es “una rompedora experiencia de inmersión televisiva que utiliza de forma magistral sólo el audio y unos visuales abstractos minimalistas para contar historias que provocan escalofríos”.

Y continúa Apple “Lanzadas en modo binge (todos los episodios a la vez) en todo el mundo, los nueve episodios de 12 minutos se cuentan a través de una serie de llamadas telefónicas que utilizan textos afilados, voces que cautivan y elementos gráficos que ayudan a transcribir conversaciones dramáticas en la pantalla”.

La serie cuenta con las voces de Lily Collins, Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Mark Duplass, Riley Keough,y otros.

Los nueve episodios de 12 minutes se lanzarán en Apple TV+ el 19 de Marzo.

Si ha habido alguna serie que tiene fácil su traducción a podcast, es ésta.

Vuelve la carrera espacial “del revés”, con los rusos marchando un paso por delante de los americanos y éstos jugando al pilla-pilla. Lo que no cambia en la narrativa cinematográfica yanki -es que los rusos son los malos y los americanos los buenos.

En general, la primera temporada no me impresionó demasiado, por su lentitud, por sus personajes a medio cocer, a pesar de que la premisa era realmente intrigante. Esta segunda temporada, con los rusos montando un arma en la luna (qué sería del cine sin una buena guerra) es posible que los niveles de tensión argumentales suban varios enteros…

Hasta ahora no habíamos publicado nada sobre la segunda temporada de Servant porque sólo habían publicado un resumen de la primera. Pero ya hay un “teaser” de lo que viene en la segunda temporada, y es la hora de añadirlo)

Puedes leer la crítica de la primera temporada aquí

<h3><a name=”Foundation”>Foundation</a></h3>

Basada en las novelas de Isaac Asimov, es la gran apuesta de ciencia ficción de Apple TV+, en la que Apple espera que se convierta en reclamo definitivo para hacerse un hueco en las plataformas con una serie de referencia que pueda extenderse en el tiempo.

El aspecto visual de Foundation es espectacular

Foundation relata el monumental viaje de una banda de exiliados en su intento de salvar la humanidad y reconstruir la civilización en medio de la caída del Imperio Galáctico: https://apple.co/_Foundation

Foundation tiene como protagonistas a Jared Harris como Hari Seldon, Lee Pace como Brother Day, Lou Llobell como Gaal, Leah Harvey como Salvor, Laura Birn como Demerzel, Terrence Mann como Brother Dusk y Cassian Bilton como Brother Dawn.

Los productores ejecutivos son Robyn Asimov, David S. Goyer, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg y Marcy Ross.

Películas de animación

Serie basada en los libros “Zen Shorts” de Jon J Muth, “Stillwater” presenta a los hermanos Karl, Addy y Michael, que se enfrentan a los dilemas y retos propios de su edad. Afortunadamente, su vecino de al lado es Stillwater, un panda sabio, que les ayudará a superar las dificultades.

Wolfwalkers (estreno 11 de Diciembre)

La aprendiz de cazador, Robyn Goodfellowe, viaja a Irlanda con su padre para eliminar a la ultima manda de lobos. Allí conocerá a Mebh, una miembro de una misteriosa tribu que tienen la capacidad de convertirse en lobos por la noche.

Carlitos y Snoopy (Peanuts)

Está en marcha la segunda temporada de “Snoopy in Space”

La pandilla de “Peanuts” aparecerán con especiales el Día de la madre, el día de la Tierra, Año nuevo, y vuelta al cole. Además, se emitirá “The Snoopy Show” y un nuevo documental conmemorativo del 70 aniversario de “Peanuts”

Además, se emitirán los clásicos “A Charlie Brown Christmas”, “A Charlie Brown Thanksgiving” y “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”. Todos se emitirán en abierto durante algunos días (no será necesaria suscripción a Apple TV+).

Infantil

Ghostwriter

Aventuras urbanas de una pandilla multicultural, dirigidas a una audiencia de niños entre 6 y 11 años, mientras aprenden a apreciar la literatura. En la segunda temporada los protagonistas trabajarán para salvar la tienda de libros donde se reúnen y descubrir la auténtica identidad del Ghostwriter (escritor fantasma).

La segunda temporada de “Ghostwriter” ha comenzado a emitirse el 9 de Octubre

