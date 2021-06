La inacabable frustración de usar Siri

Sé que no es un tema original ni desconocido pero en pocos días he tenido un par de situaciones que me han recordado (¡como si se pudiera olvidar!) las dolorosas limitaciones del presunto “asistente” de voz de Apple.

Cuando Siri no puede crear un evento en el pasado.

Ojalá fueras sincer@, Siri…

Esa es la situación: vivo fuera de la ciudad y tengo una comida en Madrid. Cuando estoy volviendo de mi cita, con todo el jaleo de las nuevas limitaciones de velocidad, pienso “voy a anotar en el calendario que hoy he comido en Madrid con José, por si llega una multa dentro de unos meses y -como es habitual en mi- no tengo ni la más remota idea de qué podía estar haciendo en la calle de la infracción”.

Hay que decir que el año y pico de reclusión pandémica ha añadido un creciente velo en las cosas que hago, que pasan rápidamente a difuminarse en el pasado, así que me pareció una medida inteligente por mi parte -lo reconozco, me sorprendí por mi ingeniosa idea.

Pero no contaba con Siri. Al intentar dictarle que anotara en el calendario la comida a la hora indicada, su parca respuesta me dejó -cómo no- frustrado y sin recordatorio. Como dice el título del apartado “Siri no puede crear eventos en el pasado“.

No se me ocurren razones que justifiquen esa limitación, pues bajo ningún concepto una cita en el futuro es diferente a una cita en el pasado, salvo la pereza de Apple en dedicar toda su atención a hacer un asistente coherente que de verdad (¡de verdad!) sea útil

Cuando Siri no entiende lo que le dices

Un día o dos después del incidente del pasado, haciendo unos lomos de atún a la plancha (perdonad lo prolijos detalles, hoy me siento costumbrista) quería que Siri me avisara después de dos minutos, para darle la vuelta a la pieza.

Fui incapaz. “Siri, cuenta minuto y medio” una expresión natural, ¿tal vez demasiado coloquial? pero que -como mínimo- debería haber hecho que Siri contara obedientemente del uno al noventa, a razón de número por segundo. Ingenuo de mi. Todo lo que conseguía que Siri me repitiera después de cada uno de los intentos es “¿De cuánto?”

Lo sé, tendría que haber dicho “Pon el temporizador un minuto y medio”, muy natural y espontáneo, ¿verdad?

No sé a qué estaba respondiendo Siri, y lo curioso es que estoy tan acostumbrado a que no entienda, que no me importa hacer el ridículo delante de toda la familia, repitiendo una y otra vez la pregunta a ver si se le aclaran las entendederas. Pero no fue el caso. Al final tuve que sacar el iPhone del bolsillo, abrir la app Reloj, seleccionar cronómetro y activarlo. Como ya sólo me quedaba un minuto escaso, estuve atento y pude darle la vuelta al filete. En cambio, para la segunda parte, cuando miré el cronómetro ya estaba llegando a los tres minutos.

Sí, el atún estaba bueno (sé que es lo único que os importa de la historia). Quedó un poco seco pero lo disfruté.

Cuando Siri no sabe que el iPhone es un móvil

Esta es otra buena, de las buenas de verdad. No sé si os habrá pasado pero a veces, cuando alguien me da su teléfono y sé que tiene un iPhone, por alguna absurda necesidad de puntualizarlo, en vez dejarlo en el genérico “Móvil”, selecciono la opción iPhone.

Pasados los días, quiero llamar a esa persona. “Oye Siri, llama a Perenganito al móvil” ………———-………… “No tienes ningún móvil de Perenganito, ¿quieres llamarle al iPhone?”.

Vamos Siri, no me … fastidies. ¿Después de tantos años no sabes que móvil y iPhone son equivalentes? Ahora no puedo jurarlo, pero creo que a la inversa también (es decir, tampoco) funciona. Es decir, si le dices que llame a Menganito al iPhone te responderá que lo siente pero que no tiene iPhone y que si quiere que le llames al móvil.

Nota: también es “divertido” cuando le dices que llame a un contacto del que tienes dos teléfonos y te pregunta “A cual quieres llamar al 000 012 456 o al 345 892 999” y no le puedes decir, “al primero” o “al segundo”, le tienes que dictar el número de móvil completo y perfecto, al ritmo necesario para que no cancele la escucha y te repita el mensaje “a cual quieres llamar….”

Cuando Siri no funciona si no tiene conexión de datos

La última anécdota que quiero incluir aquí (de momento) es la de ayer por la tarde. Estaba en el trastero de mi casa, situado en la planta -2 (o sea, sepultado bajo toneladas de cemento y ladrillo) y, por supuesto, no hay cobertura de datos. Estoy sacando y metiendo cosas, con los brazos ocupados, y de repente la luz con temporizador del pasillo se apaga.

Estoy lejos del interruptor, y he inundado el pasillo de trastos (os lo recuerdo, es el trastero). Así que no quiero ponerme a andar a oscuras porque hay latas probabilidades de que acabe con algo roto, tropezando y desperdigando más cosas (incluido mi cerebro) por todo el suelo.

Así que levanto ligeramente el Apple Watch y le digo “Oye Siri, enciende la linterna” …. —— …… —– ….. —— “Lo siento, algo ha ido mal, inténtalo de nuevo más tarde”.

No me parece apropiado poner la retahíla de exabruptos que dejé salir ante la nueva zancadilla que Siri, ese amigo que se supone que siempre está ahí para apoyarte, me había puesto.

Que si le dictas un mensaje para enviar a alguien tenga que utilizar la nube para validar la ortografía o la coherencia, o la puntuación podría entenderlo. Pero que le digas que active una función propia del dispositivo (ni siquiera quería la linterna del iPhone, sólo la del Apple Watch) y sea incapaz de ejecutarlo sin conexión de datos, no sólo me parece una limitación absurda sino que me parece que va en contra de la esencia misma del asistente vocal.

Siri debería ser capaz de hacer cosas en el dispositivo sin conexión de datos, precisamente porque puedes necesitar el dispositivo en situaciones en que no tienes datos… y lo único que quieres es un poco de luz en la oscuridad.

Pero claro, si quieres luz en la oscuridad, entonces no utilizas Siri.

¿A vosotros qué frustraciones os ha dejado intentar usar Siri? ¿Soy el único (que lo usa)? ¿Soy el único (que se frustra)?

___

De interés: Cambiar la voz de Siri, encuentro mucho menos irritante la voz masculina de Siri que la femenina. Aunque esto me recuerda que ya hace mucho tiempo que escribí sobre el concepto de que Siri no fuera identificable con un sexo determinado. Aunque Apple ha dado algún paso en ese sentido (ahora son Voz 1, Voz 2…) aún estamos lejos de esa neutralidad.