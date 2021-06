J.J. Abrams sobre trabajar con Stephen King y Apple TV+

Decider tiene una entrevista con el escritor, director y productor J.J. Abrams, uno de los reyes midas de la imagen en movimiento, en la que repasan los proyectos que tiene en marcha, como Lisey’s Story -que se estrena el viernes 7 de Junio en Apple TV+, protagonizada por Julianne Moore y Clive Owen, y My Glory Was That I Had Such Friends, protagonizada por Jennifer Garner. También estrenó en la plataforma de Apple la serie Little Voice.

Puedes leer la entrevista aquí

Por comodidad, incluimos una traducción automática de la entrevista, generada por Safari:

Cuando Stephen King decidió que quería adaptar la historia de Lisey, tenía un colaborador de larga data en mente: J.J. Abrams. Así se juntaron un maestro de la pantalla, y el maestro del terror para crear algo completamente nuevo… Una adaptación de Stephen King escrita completamente por el propio autor, que se estrena en Apple TV+ el 4 de junio.

Después de que King estuviera en un grave accidente automovilístico en 1999, regresó a casa para encontrar sus pertenencias apiladas en cajas. Su esposa, Tabitha King, quería redecorar el estudio de King como una sorpresa. Además de ese regalo, le dio la inspiración para una de sus novelas más emotivas e interesantes. La historia de Lisey sigue a la viuda Lisey (interpretada por Julianne Moore) que todavía está de luto por la pérdida de su marido, el famoso autor Scott Landon (interpretado por Clive Owen). Pero cuando los fans de Scott se vuelvan cada vez más agresivos, Lisey tendrá que luchar contra ellos y enfrentarse al mundo mítico que su marido siempre discutió con ella, pero nunca creyó.

La historia de Lisey marca la tercera gran colaboración entre King y Abrams, después del 11.22.63 de Hulu y Castle Rock. Pero está lejos de ser el último del dúo. Decider habló con Abrams sobre por qué exactamente le encanta trabajar con King tanto, cómo elige qué proyectos escribir, producir y dirigir, y qué le espera a este dúo creativo.

Decider: ¿Qué te atrajo a la historia de Lisey?

J.J. Abrams: Stephen King se acercó y preguntó si estaríamos interesados en producir una adaptación a la película de Lisey’s Story. Obviamente estaba emocionado por la perspectiva, no solo porque soy un gran fan suyo, sino porque sabía cuánto significaba el libro para él. Así que me había halagado mucho que preguntara. Y luego dijo que quería escribir todos los episodios, lo que, francamente, lo hizo aún mejor. Y acabamos de comenzar el proceso de encontrar un director y un elenco. Fue realmente el tipo de regalo de Stephen a todos nosotros que nos preguntaría si queríamos involucrarnos.

Eso es increíble. ¿Cómo ha sido colaborar con Stephen King? Porque ambos son leyendas en sus respectivos campos.

Bueno, eso es increíblemente generoso. Definitivamente es una leyenda. Yo diría que trabajar con él siempre es, es una alegría en todo tipo de formas, es decir, ha habido proyectos que hemos hecho juntos: 11.22.63, Castle Rock, estamos trabajando en otra cosa, un par de cosas ahora. Siempre es una educación trabajar con él porque su cerebro funciona de una manera tan notable, multidimensional y específica. Aunque no sé si alguno de nosotros será capaz de entender realmente cómo hace lo que hace, es una maravilla ver de cerca, especialmente en este. Porque significó mucho para él, leer los guiones y ver cómo lo adaptó, no solo lo transcribió, cómo adaptó la historia en algo que funciona en la pantalla, cómo Pablo Larraín, nuestro increíble director, fue capaz de ayudar en algunos casos en los que algunas cosas pueden no haberse traducido tan fácilmente, encontrando una manera con Stephen de lograr el efecto deseado. Realmente fue solo una experiencia increíble. De nuevo, me siento increíblemente afortunado de haber sido parte de ello.

Usted mencionó que siempre es una educación trabajar con Stephen King. ¿Puede explicar lo que aprendió trabajando con él en la historia de Lisey?

Es interesante porque la película está cerca de la novela y, sin embargo, la novela es tan interna que hubo cosas que tuvieron que externalizarse. Sin ser demasiado específico, siento que la forma en que fue capaz de ver su propio trabajo e identificar aspectos y elementos que fueron críticos para él y para su revelador…

Obviamente, lo que escribes y pones en una novela no siempre funciona en la pantalla. Así que verlo encontrar maneras de hacer eso, enfatizar lo que era importante para él y para la historia y luego ver cómo él y Pablo juntos encontraron una manera de traer momentos a la pantalla que fueron, en muchos casos, desafiantes e interpretables como texto en una novela. De repente tiene que ser muy específico y muy fotorrealistamente representado. Entonces, ¿cómo hacer eso, cómo llevar un lugar como Boo’ya Moon a la pantalla? Cuando estás leyendo una novela, todo el mundo ve una cosa ligeramente diferente. Tan bellamente descriptivo como es el libro y tan bellamente descrito como es el mundo, una novela siempre va a estar en tu propia cabeza de alguna manera. Ya sean ubicaciones, relaciones y las propias personas. ¿Cómo das vida a un personaje como Lisey? Es mucho más difícil de lo que podría parecer. Tener a alguien tan brillante como Julianne Moore retratándola permitió que esta cosa se sintiera arraigada y aún fantástica. Siento que aprendí mucho. Pero sobre todo diría que el proceso de interpretar la novela en un medio visual fue realmente emocionante de ver.

Eres un hombre muy ocupado. Escribes, produces, diriges. ¿Cómo eliges en qué proyectos vas a hacer qué?

Los proyectos que termino escribiendo son típicamente cosas que no me dejarán solo… Es casi como tener a un niño tirando de tu abrigo donde finalmente tienes que decir: “¿Qué?” Si hay una idea que no desaparece, tienes que interrogarla. Las cosas que he escrito nunca he entrado en algo pensando, necesariamente, “Esta quiere ser una película que se vea así” o “Esta quiere ser una serie que se sienta así”. Muchas veces se trata de tratar de salir de mi sistema lo que se ha convertido en una especie de obsesión. Así que cuando estoy trabajando en algo, cuando estoy escribiendo algo, por lo general no tengo muchas opciones. Finalmente tengo que lidiar con ello.

Cuando es algo que estoy produciendo, en el caso de algo como la historia de Lisey, fue Stephen quien vino a nosotros con esta oportunidad a la que creo que habría sido un tonto al decir “no, gracias”. Debido al momento de todo, sabíamos que tendríamos que encontrar un director que fuera capaz de asumirlo todo. Y Pablo era alguien con quien habíamos querido trabajar durante tanto tiempo. Así que de nuevo, esta fue realmente una oportunidad.

Luego, en términos de dirección, normalmente es algo que termino encontrándome obligado a hacer. En algunos casos siento: “Oh, Dios mío, era una persona loca por decir sí a eso”. Y otras veces siento que, si he dicho no a algo y veo que se hace, pienso: “Dios mío, soy una persona loca por no haber hecho eso”. Así que nunca sé cuál es la respuesta correcta. Pero siempre tratamos de tomar nuestras mejores decisiones momento a momento. A veces sentimos que eso fue el destino, y otras veces sentimos que fue un gran paso en falso. Así que nunca se sabe del todo.

Usted mencionó antes que tiene un par de otros proyectos con King en los que está trabajando. ¿Qué, si acaso, puedes decirme sobre Tiny Horrors, tu próxima serie de antologías?

Ojalá pudiera hablar de ello. Es una de mis cosas favoritas en las que estamos trabajando por muchas razones que creo que pronto se harán obvias. Es algo que es muy real e increíblemente único, y estoy más que emocionado por eso.

Estamos trabajando en una serie que trata sobre el Overlook Hotel que es realmente especial e increíblemente única en sus personajes y puntos de vista. Obviamente, trabajar en cualquier cosa con Stephen King es una maravilla, no solo porque su mente es ilimitadamente brillante y vasta en su enfoque, es decir, ha escrito tantos géneros diferentes, sino también porque es un ser humano verdaderamente, maravillosamente encantador.

También sé que estás trabajando en un proyecto con Jennifer Garner y Apple TV+, My Glory Was That I Had Such Friends. ¿Cómo ha sido trabajar con Apple TV+? Porque parece que tienes una asociación en ciernes con ellos.

Sí, y hay un par de otras cosas que también estamos haciendo con ellos. Diré que soy un gran fan de la gente de Apple TV+ y me encanta la experiencia hasta ahora. Ciertamente en Lisey’s Story han sido socios increíbles. Siento que al final del día una gran empresa, una gran red, van a ser las personas que están allí, las que están tomando las decisiones y a las que o sientes que ves cara a cara o no. Me siento increíblemente afortunado trabajando con la gente de Apple porque creo que parece que estamos viendo cosas que nos emocionan a todos al mismo tiempo de alguna manera. Así que no he sido más que feliz trabajando con Apple.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y duración.