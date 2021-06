Cosas que no sabes de macOS Monterey

Hemos destacado varias características nuevas que vienen en macOS Monterey, como la opción de borrar un Mac sin reinstalar el sistema operativo, pero hay otros detalles que queríamos reunir en un único punto.

Según Apple, el modo de bajo consumo en Mac reduce la velocidad de procesado del sistema y el brillo de la pantalla para prolongar aún más la duración de la batería.

En el Mac, el modo de bajo consumo es compatible con el MacBook (a partir de 2016 y posteriores) y el MacBook Pro (a partir de 2016 y posteriores).

Nota: esta opción también llegará con iPadOS 15 al iPad.

Una nueva característica pequeña pero divertida en macOS Monterey es la adición de un Memoji personalizado en la pantalla de inicio de sesión, con expresiones faciales animadas.

Una nueva característica de accesibilidad añadida a macOS Monterey es la capacidad de personalizar el contorno y el color de relleno del puntero del ratón para que sea más fácil de reconocer cuando se mueve o cambia a un punto de inserción, retícula, mano u otra forma. El puntero se puede personalizar en Preferencias del Sistema en Accesibilidad > Pantalla > Puntero.

There is a new accessibility option for customizing the color of the mouse pointer on macOS Monterey. pic.twitter.com/RT0Zis6yKd

En macOS Monterey, la ventana “Ir a la carpeta” en el Finder se ha rediseñado y ahora cuenta con un motor de autocompletado mejorado para ayudarte a llegar a los archivos o carpetas que estás buscando más rápidamente, según Apple. “Ir a la carpeta” se puede encontrar en “Ir” en la barra de menús del Finder, o utilizando el método abreviado de teclado ⌘⇧G.

Go To Folder – ⌘⇧G in Finder got its first update in ~15 years with Monterey. Spotlight-style UI, and you can search for any folder pic.twitter.com/jfGe1Z1RAw