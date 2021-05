iPadOS 14.5 añade nuevos lenguajes de Scribble

Originado como el sistema de introducción de texto y reconocimiento de caracteres en el Apple Watch, Scribble (escribir a mano) llegó a los iPads cuando salió el Apple Pencil con iPadOS 14. Esta característica permite a los usuarios escribir en cualquier campo de texto utilizando el Apple Pencil.

La función estaba inicialmente limitada al inglés y chino, pero iPadOS 14.5 amplía el soporte al español, portugués, italiano, francés y alemán. Los idiomas compatibles se pueden ver en los ajustes de teclado y en la configuración Escribir a mano del Apple Pencil.

In addition to text input via machine learning-powered real-time handwriting recognition, Scribble is capable of text editing, copy and paste operations, and more. The feature is compatible across iPadOS and finds special integration in first-party apps like Notes, Safari and Calendar.

Además de la entrada de texto a través del reconocimiento de escritura a mano en tiempo real impulsado por el aprendizaje automático, Scribble es capaz de editar texto, copiar y pegar y más. La función está disponible en todo iPadOS y se integra especialmente en aplicaciones de Apple como Notas, Safari y Calendario.