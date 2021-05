Google y Samsung fusionan Wear OS y Tizen

No, no es un titular sensacionalista, ni tiene trampa. Google y Samsung han anunciado que ambas empresas van a combinar Wear OS — el sistema operativo de Google — y la plataforma de software Tizen que ha sido la base de los wearables de Samsung desde hace años. La plataforma resultante tiene el nombre (provisional) de “Wear”.

We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ⌚ Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x