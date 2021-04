Todas las novedades de iOS 14.5

Apple ha publicado iOS 14.5 y iPadOS 14.5, probablemente una de las actualizaciones a mitad de ciclo más importante desde la aparición de iOS, por la cantidad de novedades y mejoras que incluye. A continuación vamos a repasar todos los cambios.

Desbloquear el iPhone con Apple Watch cuando se usa mascarilla

Con iOS 14.5 y watchOS 7.4, también disponibles ahora para Apple Watch, Apple facilita el desbloqueo de su iPhone con mascarilla.

Hay una opción de “Desbloquear con Apple Watch” que permite que el iPhone use un Apple Watch autenticado y desbloqueado como método de autenticación secundario cuando Face ID no puede ver la cara debido a llevar mascarilla.

Ya no será necesario quitarse la mascarilla o introducir el código de acceso para desbloquear el ‌iPhone‌ cuando la función está habilitada.

Esta característica requiere un ‌iPhone‌ con iOS 14.5 y un Apple Watch con watchOS 7.4, y debe habilitarse en la aplicación Ajustes yendo a Face ID y Código, y activando “Desbloquear con Apple Watch”.

Para que funcione, el Apple Watch debe estar en la muñeca y autenticado, y la primera vez que se use, deberá ingresar el código de acceso. Si se quita el reloj y se bloquea, deberá ingresarse nuevamente la contraseña.

Hay una función de proximidad, por lo que no se desbloqueará si su ‌iPhone‌ no está cerca de su reloj y no se puede cubrir el rostro completo. Todavía es necesario un escaneo parcial de Face ID que compara los ojos.

Si bien un Apple Watch desbloqueado se puede usar junto con Face ID para desbloquear un ‌iPhone‌ sin un código de acceso, no se puede usar para autenticar las compras de Apple Pay o App Store, ni eludir los bloqueos de Face ID en las aplicaciones. Estos aún requerirán un escaneo de Face ID completo o un código de acceso.

Soporte para AirTags

La actualización de iOS 14.5 introduce soporte para las AirTags recientemente lanzadas por Apple, lo que permite rastrearlas dentro de la aplicación Buscar. En el iPhone 11 y el iPhone 12, hay una función de búsqueda de precisión que aprovecha el chip U1 para proporcionar retroalimentación visual, audible y háptica para guiar hasta un ítem perdido.

Las AirTags‌ tienen un modo perdido, se pueden rastrear a través del sonido y se pueden encontrar a través de la red Buscar utilizando iPhones, iPads y Macs de las personas que están cerca de un artículo perdido.

Crowdsourcing de Apple Maps para accidentes, peligros y controles de velocidad

iOS 14.5 incluye una función de crowdsourcing (datos aportados por los usuarios) similar a Waze para informar de accidentes, peligros y controles de velocidad a lo largo de una ruta en Mapas al obtener direcciones.

Hay un nuevo botón “Informar” disponible en la aplicación Mapas de Apple que le permite tocar para informar un accidente, peligro o control de velocidad en su ubicación en la aplicación ‌Apple Maps‌, que es una función que ofrece la aplicación de mapas Waze. Está disponible directamente en el ‌iPhone‌ y en CarPlay.

Tocar el botón de información en la esquina superior derecha de la aplicación Mapas permite “Informar de un problema”, y esta opción ahora muestra opciones para informar un accidente, peligro o control de velocidad. Al obtener direcciones, también hay botones de informe de fácil acceso para compartir problemas.

La información de fuentes colaborativas proporcionada por los usuarios de ‌Apple Maps‌ se mostrará en la aplicación ‌Apple Maps‌, lo que ofrece un aviso anticipado sobre accidentes y peligros que deben evitarse.

ETA en indicaciones para caminar / andar en bicicleta

Al obtener indicaciones para una ruta a pie o en bicicleta, ahora hay una opción para enviar una hora estimada de llegada (ETA -Estimated Time of Arrival) a alguien a través de la aplicación Mensajes. Esto se puede hacer tocando la tarjeta de ruta en la parte inferior de la pantalla o mediante una solicitud de Siri.

Soporte 5G en Dual-SIM

iOS 14.5 incluye una característica largamente esperada para aquellos que aprovechan la funcionalidad de doble SIM del ‌iPhone‌. iOS 14.5 incorpora soporte global para 5G en modo Dual-SIM en los modelos ‌iPhone 12‌.

La función Dual-SIM en el ‌iPhone 12‌ permite dos líneas de teléfono en un solo ‌iPhone‌, útil para viajar o mantener números de casa y trabajo separados. Antes de iOS 14.5, el modo Dual-SIM estaba limitado a LTE en todos los países excepto en China, pero iOS 14.5 permitirá a los usuarios de doble SIM en todo el mundo obtener velocidades 5G en ambas líneas por primera vez.

Mejoras en el uso de datos 5G

Las mejoras en el modo de datos inteligentes ofrecen optimizaciones en las redes 5G para mejorar el uso de datos y extender la vida útil de la batería. El roaming internacional 5G también se ha habilitado para los operadores compatibles en los modelos ‌iPhone 12‌.

Nuevos personajes emoji

iOS 14.5 presenta varios personajes emoji nuevos que incluyen corazón en llamas, corazón reparado, rostro exhausto, rostro con ojos en espiral, rostro en las nubes, junto con diferentes opciones de género para personas con barba. También hay emojis de pareja adicionales que tienen nuevas mezclas de tonos de piel.

Apple ha eliminado la sangre del emoji de la jeringa para darle un aspecto más neutral que también funciona para las vacunas. El emoji de los auriculares se ha actualizado para parecerse a los AirPods Max en lugar de un conjunto genérico de auriculares, y el emoji de escalada ahora incluye un casco.

Configuración de un servicio de suscripción de música preferido

En iO5 y iPadOS 14.5, hay una opción para seleccionar un servicio de suscripción musical preferido al pedirle a ‌Siri‌ que reproduzca canciones, que ‌Siri‌ usará siempre que solicite reproducir música, un podcast o un audiolibro.

La primera vez que le pida a ‌Siri‌ que reproduzca algo después de instalar la actualización, verá una opción para elegir de una lista de servicios de audio de terceros además de las aplicaciones integradas de Apple como Apple

Music y podcasts de Apple.

Después de seleccionar una aplicación, ‌Siri‌ utilizará ese servicio cada vez que le pida al asistente personal que reproduzca una canción. Entonces, por ejemplo, si se configura Spotify como predeterminado y luego se le pide a ‌Siri‌ que reproduzca una canción, no necesitará especificar “en Spotify” cada vez.

No se trata de una configuración de música “predeterminada” y no hay un panel para seleccionar el servicio que se desea usar, sino que es una función en la que ‌Siri‌ aprende la elección y la utiliza. Dado que no hay alternancia, ‌Siri ocasionalmente puede volver a preguntar en que sistema se suscripción quiere reproducirse música para confirmar la selección.

Nuevas voces de Siri

Hay dos nuevas voces ‌Siri‌ en inglés en iOS 14.5 y, de forma predeterminada, ‌Siri‌ ya no tiene una voz femenina. Los usuarios pueden elegir una voz ‌Siri‌ preferida en Ajustes.

Después de actualizar a iOS 14.5, la parte “‌‌Siri‌‌ y buscar” en Ajustes, tiene una opción mejorada “Voces de ‌‌Siri‌‌”. La etiqueta “Acento” se ha cambiado a “Variedad” y ya no hay una selección de “Género” debido a la adición de voces.

Otras mejoras de Siri

Las llamadas entrantes se pueden anunciar con ‌Siri‌, con ‌Siri‌ proporcionando detalles sobre quién está llamando. Al usar auriculares AirPods o Beats, las llamadas se pueden contestar usando manos libres. ‌Siri‌ también puede marcar contactos de emergencia y puede crear llamadas grupales FaceTime.

Control por voz de accesibilidad

Las capacidades de control de voz en inglés se están expandiendo a Australia y Canadá, mientras que se está agregando soporte para español en México, España y Estados Unidos.

Soporte de controlador ampliado

Con iOS y iPadOS 14.5, ahora puede usar los últimos mandos PlayStation 5 DualSense y Xbox Series X con el ‌iPhone‌ y el ‌iPad‌. Los nuevos controladores también se conectan al Apple TV con la actualización tvOS 14.5.

Recalibración de la batería del iPhone 11

Para el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, iOS 14.5 presenta un nuevo proceso para recalibrar la función de informe de estado de la batería.

La actualización recalibra la capacidad máxima de la batería y la capacidad máxima de rendimiento en los modelos ‌‌iPhone 11‌‌ para abordar estimaciones inexactas de los informes sobre el estado de la batería que han encontrado algunos usuarios.

Los síntomas de este error incluyen un comportamiento inesperado de descarga de la batería o, en algunos casos, una capacidad de rendimiento máxima reducida, y estos problemas deben solucionarse después de instalar la actualización. El proceso de recalibración puede tardar algunas semanas en completarse después de la actualización.

Transparencia de seguimiento de aplicaciones

Con el lanzamiento de iOS 14.5, los desarrolladores ahora deben solicitar y recibir el permiso del usuario antes de que una aplicación acceda a su identificador de publicidad aleatorio, que se utiliza para rastrear su actividad en aplicaciones y sitios web.

Probablemente ya estarás familiarizado con estos próximos cambios porque Facebook ha estado luchando contra ellos, pero con iOS 14.5, iPadOS 14.5 y tvOS 14.5, podrás observar que cada vez más aplicaciones comienzan a cumplir con las reglas de Apple, presentando una ventana emergente que permite aceptar o inhabilitar el seguimiento de anuncios.

Apple ya ha implementado todo el marco para la transparencia del seguimiento de aplicaciones, por lo que estas ventanas emergentes también aparecerán con más frecuencia en versiones anteriores de iOS 14. iOS 14.5 es más una fecha límite que una actualización de funciones cuando se trata de las nuevas reglas de privacidad de Apple. pero marcará la amplia adopción de la funcionalidad anti-rastreo ‌iOS 14‌ de Apple.

Un aspecto notable de este cambio es el requisito de que los desarrolladores no rastreen al usuario de otras formas para eludir su decisión de no ser rastreado, por lo que si el usuario elige no permitir que una aplicación lo rastree con un identificador de publicidad aleatorio, esa aplicación no podrá usar herramientas no autorizadas por Apple para eludir las reglas.

Cambios de Apple Music

Hay varios ajustes menores en ‌Apple Music‌ que, cuando se combinan, dan como resultado una experiencia de uso mucho mejor.

Hay nuevos gestos de diapositivas para agregar una canción a la cola A continuación o agregarla a la biblioteca de ‌Apple Music‌. Al mantener presionada una canción, también hay nuevas opciones para “Reproducir último” y “Mostrar álbum”.

En la Biblioteca, el botón de descarga ha sido reemplazado por tres puntos que se pueden tocar para acceder a una amplia gama de opciones para una canción.

Las acciones son las mismas que las acciones que están disponibles al presionar prolongadamente el título de una canción en cualquier lugar de la aplicación Música.

También hay una nueva función “Compartir letras” que permiten enviar letras y clips de canciones a otras personas. Simplemente hay que mantener presionada sobre la letra en tiempo real de una canción para que aparezca una interfaz para compartir. No está disponible para todas las canciones que admiten letras.

La opción para compartir letras es compatible con las historias de Instagram y las tarjetas de iMessage. Si se envía la letra de una canción mediante Mensajes, la parte específica de la canción se reproduce en la aplicación Mensajes.

Para algunos álbumes, la información de la etiqueta de grabación se muestra de manera más prominente, con una opción para tocarla para buscar más álbumes de la etiqueta.

‘Listas de ciudades’ de Apple Music

Llegan las nuevas listas “City Charts” que ofrecen a los usuarios acceso a listas de reproducción con las canciones más reproducidas en más de 100 ciudades de todo el mundo.

Aplicación de podcasts

Hay algunos cambios de diseño en la aplicación Podcasts, y Apple presenta un nuevo botón inteligente que reemplaza el botón de reproducción anterior, junto con una interfaz actualizada que facilita la búsqueda, seguimiento y escucha de nuevos episodios.

Los podcasts en “Programas” ahora se enumeran de manera más prominente con descripciones de episodios y un botón “Reanudar” de acceso más fácil, además de que la pestaña de búsqueda le permite navegar a través de diferentes categorías para encontrar lo que está buscando.

Apple también está eliminando la palabra “Suscribirse” de la aplicación Podcasts en iOS 14.5, reemplazándola por “Seguir”, ahora que Apple ha introducido un servicio de Podcast pago.

Hay una opción para guardar y descargar episodios de podcasts, agregarlos automáticamente a la Biblioteca para un acceso rápido, y la configuración de descarga y notificación se puede personalizar programa por programa.

Aplicación de recordatorios

Ahora hay una opción para ordenar listas en recordatorios por fecha de vencimiento, fecha de creación, prioridad o título, además hay una opción para imprimir una lista de recordatorios, que ha sido una función que los usuarios de recordatorios han deseado durante algún tiempo.

Apple también ha corregido un error que podría causar que algunos recordatorios creados a través de ‌Siri‌ se establezcan para las primeras horas de la mañana.

Aplicación de noticias

Hay una nueva pestaña de búsqueda en la aplicación Apple News, y la sección News + se ha rediseñado con una función “Para ti” y una pestaña de navegación más fácil de acceder.

Aplicación de traducción

Al usar la aplicación de traducción de Apple, ahora puede ajustar la velocidad de reproducción presionando prolongadamente el botón de reproducción cuando escuche una traducción en voz alta.

Configuración de Apple Watch iCloud

iOS 14.5 agrega un nuevo interruptor de iCloud para el Apple Watch que permite elegir si se desea o no hacer una copia de seguridad del Apple Watch en la nube.

Atajos

Hay una nueva acción de acceso directo para tomar una captura de pantalla que se puede incorporar en varios accesos directos, además de nuevas acciones para bloquear la orientación del ‌iPhone‌ y cambiar entre los modos de datos móviles. Con la acción del modo de voz y datos, hay opciones para seleccionar las opciones de red 5G, 5G Auto y 4G.

Silenciar la ventana emergente de llamadas desconocidas

Cuando recibe una llamada de una persona desconocida en iOS 14.5, Apple puede solicitarle que configure el silenciamiento de llamadas, una función que se introdujo por primera vez en iOS 13.

Con el silenciamiento de llamadas, las llamadas de números desconocidos se enviarán directamente al correo de voz. La función en sí no es nueva, pero Apple parece estar destacando la función en la aplicación Teléfono en algunas situaciones.

Seguimiento de los auriculares Beats y accesorios de terceros en Buscar

Los usuarios ahora pueden realizar un seguimiento de productos seleccionados que no son de la marca Apple, como los auriculares Beats y los próximos auriculares inalámbricos Belkin, utilizando la aplicación ‌Buscar‌ incorporada de Apple en la pestaña “Objetos” recién agregada.

La pestaña Objetos también albergará AirTags‌ cuando Apple lance el accesorio de seguimiento de artículos.

Encuentra mi configuración de seguridad

En la aplicación ‌Buscar debajo de “Yo”, hay una nueva función de seguridad de artículos que está diseñada como una medida de precaución para ‌AirTags‌ y dispositivos con Bluetooth que se pueden rastrear usando la aplicación ‌Buscar‌.

Si tiene un elemento en su persona o cerca que está transmitiendo su ubicación, el ‌iPhone‌ te informará. La configuración evitará que alguien coloque un rastreador Bluetooth compatible con Buscar o un AirTag en su posesión con el propósito de rastrearlo o acecharlo. Hay un interruptor para desactivarlo si lo desea, pero la mayoría de las personas probablemente querrán mantenerlo habilitado.

Respuesta háptica de la billetera MagSafe

Al conectar o desconectar una de las carteras MagSafe de Apple a un modelo de ‌iPhone 12‌, hay una vibración háptica más fuerte y más notable.

Configuración de alertas de emergencia

En Ajustes> Notificaciones > Alertas de emergencia, ahora puede tocar la configuración para deshabilitar una función “Entregar siempre” que hace que las alertas de emergencia no reproduzcan un sonido cuando el volumen / timbre está silenciado. Las alertas de terremotos, tsunamis y otras alertas de emergencia similares harán que su ‌iPhone‌ haga sonar una alarma, de acuerdo con el código de Apple.

CarPlay

Puede compartir una hora estimada de llegada desde ‌Apple Maps‌ usando ‌Siri‌ o los controles del teclado en ‌CarPlay‌.

Funciones exclusivas de iPadOS 14.5

Logotipo de Apple en la pantalla de carga horizontal

En el ‌iPad‌, la pantalla de carga con el logotipo de Apple ahora aparece en una orientación horizontal si su ‌iPad‌ está posicionado de esa manera.

Compatibilidad con iPad Emoji

Ahora puede buscar un emoji específico en iPadOS 14.5, una función que se agregó al ‌iPhone‌ con el lanzamiento de ‌iOS 14‌.

Soporte de lenguaje Scribble (escritura a mano)

Para los usuarios de Apple Pencil, iPadOS 14.5 amplía la cantidad de idiomas que funcionan con la función Scribble. Ahora es compatible con alemán, francés, español, italiano y portugués.

Scribble está diseñado para permitir a los usuarios escribir en cualquier campo de texto en el ‌iPad‌, con el texto escrito a mano convertido automáticamente en texto mecanografiado. Scribble se puede utilizar en ‌iPadOS 14‌ para escribir iMessages, realizar búsquedas en Safari, buscar direcciones en Maps, crear notas, programar eventos de calendario y más.

Seguridad de iPad Smart Folio

En el ‌iPad‌ de octava generación, el iPad Air de cuarta generación, el iPad Pro de 11 pulgadas de segunda generación y el ‌iPad Pro‌ de cuarta generación de 12.9 pulgadas, Apple ha agregado una nueva función de privacidad diseñada para silenciar el micrófono siempre que el Smart Folio esté cerrado.

Esto evitará que las aplicaciones accedan al micrófono cuando la tableta no esté en uso, y la función también funcionará con otros estuches inteligentes MFi. Apple introdujo por primera vez esta función en los modelos ‌iPad Pro‌ 2020 y la está expandiendo a modelos adicionales.

Seguridad

Navegación segura más segura

En iOS 14.5 y iPadOS 14.5, Apple utiliza la función de navegación segura de Google a través de sus propios servidores en un esfuerzo por limitar los datos personales que Google puede recopilar de los usuarios.

En Safari, la función de advertencia de sitios web fraudulentos está diseñada para advertir a los usuarios si están visitando un sitio web sospechoso de suplantación de identidad que intenta robar datos del usuario. Para potenciar esta función, Apple utiliza la base de datos de “Navegación segura” de Google, que puede permitir que Google recopile direcciones IP.

Al utilizar la función de navegación segura a través de sus propios servidores, Apple puede limitar los datos que ve Google.

Prevención de ataques sin hacer clic

iOS y iPadOS 14.5 incluyen disposiciones de seguridad PAC extendidas que están diseñadas para hacer que los ataques sin clic sean más difíciles de ejecutar. Con los ataques de cero clic, los piratas informáticos pueden ingresar a un dispositivo objetivo sin la interacción de la víctima, como hacer clic en un enlace, lo que dificulta que los usuarios los detecten.



Corrección de errores

Corrección de tinte verde

iOS 14.5 incluye “optimizaciones” para solucionar el problema del tinte verde que han estado experimentando algunos propietarios de ‌iPhone‌. Apple dice que la optimización tiene como objetivo “reducir la apariencia de un resplandor tenue que puede aparecer a niveles de brillo reducidos con fondos negros en los modelos ‌iPhone 12‌”.

Conmutación de AirPods

Apple dice que ha corregido un error que podría causar que el audio de ‌AirPods‌ se enrute al dispositivo incorrecto cuando se usa el Cambio automático. También hay una solución para un error que podría hacer que las notificaciones de cambio automático falten o se dupliquen.

Problemas de mensajes

Apple dice que se ha solucionado un error que causaba que algunos Mensajes no enviaran texto de manera persistente en algunos hilos, lo que sugiere que podría haber una solución para el problema que ha estado causando problemas de iMessage en conversaciones grupales con usuarios de Android.

Batería MagSafe para iPhone 12

Hay una vaga mención de cargar un ‌iPhone‌ con un “paquete de batería” en el código de iOS 14.5 en la sección de carga optimizada, lo que parece insinuar una futura batería para el ‌iPhone 12‌. “Para mejorar la eficiencia de carga y maximizar la vida útil de la batería, la batería mantendrá su teléfono cargado aproximadamente al 90%”, se lee en el texto.

Bloomberg ha confirmado que Apple de hecho está desarrollando una batería ‌iPhone 12‌ que se conecta mediante ‌MagSafe‌.