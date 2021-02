Truco iPhone: que nunca suenen llamadas de números desconocidos

Seguro que tú, como todos, estás hasta las mismísimas pantallas de las llamadas de proveedores telefónicos, de energía, de seguros, etc. Además, para intentar que atiendas su llamada, ahora ya no utilizan (en general) números 900, sino que realizan llamadas locales, y van cambiando de provincia para que nunca estés seguro de si es una llamada personal o una llamada comercial.

Aún más desesperante, los sistemas automatizados para contactarte, tardan unos segundos en pasar la llamada al operador que tiene que convencerte de que le compres algo, con lo cual pasas ese tiempo respondiendo al aire “¿hola?” “¿dígame?”, etcétera.

Yo cuando me llama la misma operadora otra vez

Por mi lado, la paciencia que me dieron al nacer se ha vuelto muy selectiva a estas alturas de mi vida, y si atiendo la llamada de un número que no conozco, y no escucho inmediatamente respuesta, cuelgo sin contemplaciones.

Por supuesto, sólo puedo entender el desprecio permanente al que me someten como cliente, pues da igual la cantidad de veces que siga que no me interesa, me siguen llamando, y para contarme lo mismo una y otra vez. Si así me tratan cuando quieren que sea cliente, no quiero pensar (no me hace falta, ya lo sé y por eso me fui) cómo me tratarán una vez que me consigan, así que, ¿para qué lo voy a ser?

Afortunadamente, se trata de una plaga universal, de Estados Unidos a España, donde los robots acosan a los ciudadanos inocentes a las horas más intempestivas.

Si estás de viaje por otro país, no quieres consumir batería o tener gastos de roaming por llamadas inútiles o prescindibles. Tal vez si estás esperando una llamada importante, no quieres que se cruce un operador sordo que no escucha que no te interesa haciéndote perder segundos preciosos.

Así que Apple ha tenido el detalle de añadir una opción para que, si lo deseas, todas las llamadas que recibas desde números desconocidos se desvíen automáticamente al contestador. Posteriormente -si son legítimas- podrás decidir si eres tú el que llamas.

Al tratarse de una opción en los Ajustes del iPhone, puedes silenciar números desconocidos durante un tiempo determinado y luego volver a desactivar la opción para que puedan molestarte siempre que quieran.

Para silenciar llamadas desde números desconocidos sigue los siguientes pasos:

En tu iPhone ve a Ajustes, y selecciona las preferencias de Teléfono.

Una vez estés ahí, haz scroll hacia abajo y verás la opción Silenciar llamadas desconocidas

Toca para entrar en la preferencia y verás que sólo hay un interruptor: activar el silenciado o desactivar el silenciado (la opción por omisión).

Tócalo para que demuestre en verde y las llamadas que lleguen desde números desconocidos se irán directamente al buzón.

¡Gracias Apple!