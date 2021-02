Todos quieren que te subas en su coche eléctrico autónomo

Como meros espectadores del avance tecnológico de los coches, recibimos eslabones sueltos de una cadena muy larga que se está construyendo mientras, lenta pero inexorablemente, nos acercamos al hito: los coches eléctricos autónomos, o sin conductor.

Como web dedicada a Apple hemos hablado con frecuencia del coche que Apple está diseñando, aunque tal vez nunca llegue a sacarlo (¡incluso hemos dedicado un episodio del podcast!). Según Tim Cook, el coche es madre de todos los proyectos de inteligencia artificial, y como tal, sea en un coche o trasladando esa investigación y desarrollo a otros productos como el iPhone o el iPad, Apple rentabilizará cualquier esfuerzo que dedique a comprender mejor cómo una máquina puede comprender y predecir el entorno en que se encuentra.

Pero la realidad es que hay muchas más cosas por detrás de que Apple esté desarrollando un sistema de conducción autónoma, y no es, ni de lejos, la única que está trabajando en ello.

Vamos a recoger aquí algunas de las noticias que pueden ayudarnos a comprender hasta qué punto el momento en que nos encontramos va a transformar la industria automovilística como la conocemos.

La primera carrera para coches sin conductor

Hace pocas semanas, Indy 500 ha anunciado la primera carrera para automóviles sin conductor. Esta se celebrará en el circuito de Indianápolis el 23 de Octubre.

En total se esperan 39 equipos, representando más de 500 estudiantes y profesores de 14 países y 11 estados, que competirán por un premio de 1,5 millones de dólares.

Una iniciativa montada entre Energy Systems Network y la Indianapolis Motor Speedway, que han denominado “Indy Autonomous Challenge” (Reto de conducción independiente), una carrera de alta velocidad, el 23 de Octubre en IMS, que utilizará un chasis Dallara.

Los Dallaras en el IAC correarán a velocidades de hasta 200 millas por hora (321 km/h). La primera de las tres sesiones de pruebas en la IMS está prevista para el 5-6 de Junio.

Alemania ha anunciado que permitirá conducción autónoma de Nivel 4

El gobierno alemán ha anunciado que ha eliminado las trabas para que se aprueben leyes que regulen la conducción autónoma. En un artículo publicado por el Ministerio de transporte e infraestructura digital alemán, el ministro federal, Andreas Scheuer, ha afirmado que las nuevas leyes permitirán que Alemania sea el primer país en regular el Nivel 4 de conducción autónoma.

Hay varias definiciones diferentes de conducción autónoma. La mayoría coincide en que el Nivel 1 incluye funciones de asistencia básica a la conducción, y hay 5 ó 6 niveles en total (dependiendo de las definiciones que se utilicen).

Según el anuncio alemán, la autonomía de Nivel 4 incluye la capacidad de navegar, girar, acelerar y frenar sin presencia de conductor.

Los fabricantes tradicionales no quieren quedarse fuera de los titulares

Aunque claramente es un sector que está en plena disrupción, a la espera de la llegada de los pesos pesados, los fabricantes tradicionales, como ocurre en todos los sectores, intentan nadar y guardar la ropa, van haciendo anuncios y promesas, mientras intentan que el mercado que hoy en día tienen no se hunda porque todo el mundo decida esperar a que salgan coches que de verdad se hayan diseñado desde cero.

Por ejemplo, Volvo asegura que está trabajando en formas de disminuir o eliminar la sensación de mareo que provocan los coches autónomos. Además de no estar “preocupado” por que Apple saque su propio coche, Vovle está probando una tecnología de audio que impide que, al no tener la mirada fija en la carretera y comprender por qué tu cuerpo se mueve en un sentido o en otro, los pasajeros son más propensos a marearse con el movimiento.

Volvo Cars, el fabricante sueco propiedad de Zhejiang Geely Holding Group (China), espera que la solución que están probando, consistente en emitir discretas señales de audio que avisen a los pasajeros un segundo antes de que el coche realice una maniobra, como un giro repentino o una aceleración, evite que el sistema de equilibrio de los pasajeros se altere provocando la conocida sensación de mareo.

Otros fabricantes, como GM ha anunciado una alianza con Microsoft (otro que ha sentido la ausencia de titulares en la “próxima gran cosa”) utilizando sus conocimientos de software y cloud computing para acelerar el desarrollo de coches autónomos. No lo ocultamos, un escalofrío recorre nuestra espalda ante la posibilidad de un coche autónomo basado en Windows.

Toyota se ha aliado con Aurora para utilizar su tecnología de conducción autónoma. Por si no lo conoces, Aurora Innovation Inc., es una startup radicada en Silicon Valley con una valoración de al menos diez mil millones de dólares (no es que eso quiera decir nada, pero…), y ha llegado a una alianza a largo plazo con Toyota Motor Corp. y su proveedor Denso Corp. que está enfocada a producir masivamente vehículos autónomos e introducirlos en las cadenas de coches con conductor (sólo que sin ellos), como Uber, en los próximos años.

Volkswagen, por su lado, también se ha aliado con Microsoft, con el mismo objetivo. Según la nota de prensa de Microsoft:

La nube de Volkswagen Automotive se construirá con la base tecnológica de Azure Cloud y la plataforma IoT Edge de Microsoft. Para empezar, la nube aprovechará los servicios cloud de Microsoft, incluidos Azure IoT, PowerBI y Skype, para ayudar a crear experiencias de consumo en el automóvil, telemática y soluciones de productividad. Al construir su propia nube, Volkswagen aprovechará mejor los servicios en movilidad constante de toda su cartera de marcas. Buena suerte con ese plan….

Y también están los que nunca te esperarías…

La petrolera BP ha comunicado que ha completado con éxito el desarrollo de un coche autónomo capaz de moverse a 180 km por hora, por la refinería de Lingen (Alemania) sin necesidad de conductor, superando cruces, callejones estrechos, pasos de vías y diferentes firmes, de día y de noche, y en condiciones meteorológicas diversas.

Para ello ha implementado la plataforma de una empresa llamada Oxbotica, que afirma haber integrado su software a las dos horas de haber llegado a la refinería.

Amazon presenta su robotaxi Zoox

En lo más parecido a un producto acabado que se ha podido ver hasta el momento, la empresa que Amazon compró en junio de 2020, Zoox, ha presentado su primer modelo funcional, prácticamente listo para conducir el mercado (chiste fácil, lo siento).

Se trata de un modelo biplaza, que se empezará a desplegar en dos ciudades, de momento: San Francisco y Las Vegas.

Su simetría le permite aparcar y salir de la plaza sin necesidad de maniobra. Guarda un notable parecido con el diseño del vehículo autónomo Origin de Cruise (subsidiaria de GM y en la que Honda ha invertido fuertemente) aunque mucho más elegante que el coche robot de Nuro (fundada por dos ex-empleados de Google).

Por supuesto Google sigue con las pruebas de Waymo, y Tesla… Tesla a lo suyo, disfrutando de estos tiempos plácidos sin apenas competencia.

Pero Apple…

Aún así, como suele ocurrir con tantos productos hoy en día, se palpa el miedo a lanzarse demasiado pronto y que luego Apple predefina lo que se espera de un coche autónomo dejando automáticamente a los pioneros obsoletos.

Esperamos que esta breve recopilación de las iniciativas que se están dando en el mundo de los coches eléctricos autónomos os haya servido para haceros una idea del dinamismo en que está inmerso este sector y cómo las aguas están mucho más revueltas de lo que a priori parecería.

