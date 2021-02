Si quieres WhatsApp tienes que tragar con su política

Whatsapp -es decir, Facebook- se ha tomado la molestia en explicar a los usuarios que si no aceptan su política de privacidad, podrían perder el acceso a la cuenta.

Nada sorprendente, pero está bien que expliquen como sucederán las cosas si no aceptan su política de privacidad. La cosa irá así:

WhatsApp sigue preparando el terreno para hacer cambios en su política de privacidad en relación a los chats de empresa. Los cambios provocaron una reacción alérgica inaudita entre los usuarios, que empezaron a migrar masivamente a otras plataformas, poniendo en riesgo el liderazgo casi monopolista que Whatsapp tiene en algunas partes del mundo.

Sin embargo, como el negocio es el negocio, al final nada va a detener esos cambios de “espionaje y escucha de las conversaciones” (aunque que las conversaciones están cifradas, la copia de seguridad de WhatsApp en la nube no lo está) para poder ofrecernos lo mejor de los anuncios personalizados.

Las repercusiones de negarse a aceptar los cambios en la política de privacidad de WhatsApp se han concretado en un correo electrónico enviado a sus clientes de empresas, y ahora están también en la web de WhatsApp, donde aseguran:

A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extendimos la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo.

WhatsApp no borrará /inicialmente/ las cuentas de los usuarios que no hayan aceptado la nueva política de privacidad, pero no podrán disfrutar de todas las funciones del programa hasta que lo hagan.

Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

El tiempo que se considera “breve” no se especifica, pero seguro que no hablan de meses…

Una vez pasado el 15 de Mayo, los usuarios podrán aceptar los cambios en la política de privacidad de WhatsApp, y las funcionalidades se restaurarán. Si aun así no lo hacen, en WhatsApp se permiten recordarnos amablemente que tienen una política definida con respecto a los usuarios inactivos:

En general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp.

Si no puedes enviar mensajes, es probable que eso se considere que no estás conectado, por lo que a los cuatro meses (alrededor del 15 de Septiembre) tu cuenta se borrará junto con todas las conversaciones y contenidos.

Al igual que ocurre con Apple cuando se quieres borrar la cuenta de iCloud, WhatsApp advierte:

Es posible que transcurran hasta 90 días desde el inicio del proceso de eliminación para que se borre tu información de WhatsApp. También es posible que se mantengan copias de tu información después de los 90 días en el almacenamiento de copia de seguridad que usamos para recuperar datos en casos de desastres naturales, errores de software o algún otro evento de pérdida de datos. Durante ese tiempo, tu información no estará disponible para ti en WhatsApp.

Hasta el 15 de Mayo puedes descargar una copia de seguridad de los contenidos de tu cuenta.