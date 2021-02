Qué ver en Apple TV+: Palmer

El reciente estreno de la última película exclusiva de Apple TV+, Palmer, te tiene prácticamente dos horas sentado sin ser consciente del tiempo.

Está claro que ver películas desde el sofá tiene implícito una automática devaluación del producto (me permito remitirte al artículo “Las salas de cine están muertas” donde discutimos el asunto). Palmer es la película perfecta para ir un viernes al cine y olvidarte de la semana laboral, o dar por inaugurado un buen fin de semana feliz.

De alguna manera, poder ver un estreno desde el sofá de tu casa, con sólo un par de clics, mientras se vigila si la lavadora ha acabado, o la paras porque suena el teléfono, aún más, la mera posibilidad de que esas cosas ocurran, suponen una frontera insalvable para la inmersión que hace muy difícil que te quedes admirado por lo que acabas de ver.

Además, Palmer, en su esencia, tiene una argumento visitado mil veces, cien mil veces, por lo que tampoco esperas grandes sorpresas y sabes de antemano cómo acaban esas películas. Por lo tanto, en estas situaciones, la única esperanza de que la película tenga futuro es que las interpretaciones hagan que te olvides de que eso ya lo has visto muchas veces, y merezca la pena seguir adelante, regalando tu tiempo a Palmer.

En este sentido, los actores están perfectos en su papel. Justin Timberlake está contenido y expresivo, Juno Temple (ala que has visto también en Ted Lasso, de Apple TV+) está magnífica, y los secundarios correctos. No obstante, toda la película es “robada” por la interpretación del protagonista joven, Ryder Allen, (evito deliberadamente identificar su sexo) que te deja con ganas de que tuviera más minutos para poder conocer mejor cómo ve el mundo.

El argumento

Palmer sale de la cárcel después de doce años y vuelve a su pueblo para intentar reconstruir su vida. Allí tiene que convivir con el pasado, con el presente y el escaso futuro que tiene por delante. Su vecino de enfrente, Sam, es abandonado por su madre y en su ausencia, Palmer le acoge.

Lo mejor

Sin duda lo mejor es la actuación de Sam (Ryder Allen) y su evidente complicidad con Justin Timberlake, que también está excelente en su contención, lejos de la exuberancia de su música.

Por supuesto, el mensaje de la película es también fantástico, porque lo presenta con naturalidad y sin fanatismo ni afanes moralistas. Simplemente es un caso.

Lo peor

La trama es lineal y previsible. Está rodada con sencillez y sin pretensiones (tal vez eso debería estar en “lo mejor”) mostrando la vida “suspendida en el tiempo” de los pueblos de América profunda, al igual que ocurre en cualquier otro país.

Conclusión

Es una buena película, con buenos actores y una intensidad suficiente. Como decía en el principio, la principal razón para ver una película en la televisión es que ya la viste en el cine, y te gustó. Pero cuando la ves por primera vez en la televisión, ¿te quedarán ganas de volver a verla pasado el tiempo?

Sin duda el catálogo que está construyendo Apple está levantándose sobre los pilares de la calidad y (tal y como anunciaron en el día de la presentación de Apple TV+) en los grandes nombres. Mi duda es que, a la velocidad a la que están llegando los contenidos, parece que no será hasta 2025 (por decir una fecha, ya me entendéis) que no tendrá una videoteca suficientemente populada como para resultar competitiva con otras ofertas.

Cierto que Apple tiene el dinero y no tiene prisa, pero -aunque haya prorrogado las cuotas gratuitas hasta Junio- en algún momento tendrá que empezar a cobrar, y no sé si este año los contenidos van a ser suficientes como para retener a los clientes. Tal vez Fundación sea la gran esperanza de Apple…

¿La habéis visto? ¿Qué pensáis?