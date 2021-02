Qué ver en Apple TV+: El código de la excelencia

Enterrada entre las producciones de Apple TV+ ha pasado desapercibida “The greatness code” (el código de la excelencia), minidocumentales sobre deporte en que estrellas como LeBron James, Alex Morgan, Tom Brady, Shaun White, Usain Bolt, Katie Ledecky y Kelly Slater nos cuentan cual fue ese momento en sus vidas en que todo se alineó para convertirles en máquinas de ganar, dando un salto cualitativo que les ponía muy por delante de el resto.

Se trata de una producción atípica en casi todo:

La corta duración de los episodios: en torno a los seis minutos

Su extremo foco: no son entrevistas, sólo cuentan ese momento

Su tratamiento gráfico: no hablan del momento en que los medios o el público los subieron al altar, sino el momento en que ellos alcanzaron ese nivel de perfección en la ejecución y cómo lo vivieron. Por eso muchas veces no hay cámaras filmando y hay que recrear la sensación, el momento, la situación.

La limitada oferta: siete estrellas, siete deportes, siete episodios.

Los protagonistas son Usain Bolt (atletismo), Tom Brady (fútbol americano), Alex Morgan (fútbol), Kelly Salter (surf), Shaun White (snowboard) y Katie Ledecky (natación).

Para mi entra casi dentro del género experimental: cómo representar un momento en la carrera de un atleta, contado por si mismo y transmitir lo que sentía…

No hay preguntas, ni presentación, ni recopilación de logros. Si, como yo, no conoces quién era la mayoría de los atletas entrevistados, te enfrentas a una píldora de superación, de liderazgo, de autoconocimiento, etc. dependiendo del atleta, que te permite concentrarte en lo que te dicen, sin distraerte como “fan”.

A estas alturas no se sabe si habrá segunda temporada, aunque a mi me parece una idea fantástica que podría exportarse a muchos otros atletas de fama mundial, por supuesto, para eso tendrían que trascender la nacionalidad norteamericana y centrarse en los grandes atletas mundiales -fútbol, tenis, motociclismo, fórmula uno… todos tenemos nombres en la cabeza que nos gustaría saber cómo vivieron ese momento en que todo salió perfecto.

¿La has visto? Cuéntame qué te pareció. Si no la has visto, la suma de todos los episodios equivale a un capítulo de cualquier otra serie, así que te sugiero que le des una oportunidad. Yo creo que te va a encantar.