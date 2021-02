Qué ver en Amazon Prime ¿American Gods la peor serie de la historia?

American Gods ha comenzado su tercera temporada en Amazon Prime. Ayer (gracias a unas décimas de fiebre) pude ponerme al día con los cuatro episodios ya publicados. Tal vez el título debería ser “Qué no ver en Amazon Prime”

American Gods ha comenzado su tercera temporada. Esto significa una nueva serie de esfuerzos voluntariosos para ver cada episodio, con la promesa de que en algún momento va a ocurrir algo, mientras vemos una sucesión de escenas sin orden ni cohesión, sin relación entre ellas, y donde los protagonistas van transitando de un sitio a otro sin saber muy bien por qué o para qué (como tantas veces dice Shadow Moon).

trailer de la temporada 1

American Gods es como un prototipo de avión que empieza a correr por la pista y cada vez que levanta un poco el vuelo vuelve a caer para conformarse con seguir rodando por la pista… para desesperación de los espectadores.

Por supuesto que hay peores series, no me engaño a mi mismo. Hay series cutres, series delirantes, series que los actores no son los adecuados, series malas (en todo).

Pero nunca he visto una serie que con tan buen planteamiento (no he leído la novela en la que se basa, así la juzgo sólo por sus méritos audiovisuales), con un plantel de actores tan notable, con un presupuesto obviamente más que generoso, desperdicie, año a año, temporada tras temporada, la oportunidad que tiene.

Deduzco que si Amazon ha decidido seguir financiando este proyecto es que sus índices de audiencia deben respaldarlo, así que doy por hecho que estoy en la minoría, pero después del maratón de ayer ya no podía guardarme la opinión más tiempo.

trailer de la temporada 2

Recuerdo haber leído que en tránsito de temporadas el director del proyecto había pedido a Amazon una cantidad adicional de presupuesto para rodar ”su visión”, y que Amazon se negó, por lo que abandonó el puesto.

Lamentablemente nada ha cambiado, e incluso ha ido a peor. El primer episodio de la tercera temporada empalma seis o siete canciones (de diferentes estilos y artistas) mientras se pronuncian una o dos frases. ¡Así yo también lleno minutos!

Para los que no hayan oído hablar de esta serie (algo que hasta ahora les hacía un favor) se trata de la preparacíón de una guerra entre los nuevos dioses (Tecnologia, internet, etc -Tampoco tengo muy claro cuales son) contra los viejos dioses (griegos, eslavos, vikingos, negros, indios, mexicanos) que todos han emigrado a Estados Unidos. La cuestión es que los nuevos dioses quieren que la gente deje de creer en los viejos dioses para venerarlos a ellos, y entonces esos dioses antiguos desaparecerán.

La premisa parece interesante, pero nunca llega a entregar la experiencia. Claro, los fanáticos dirán que para eso son cuatro temporadas y que todo ocurrirá en la última (probablemente en el último capítulo de la última temporada).

Pero para mi ya es suficiente.

trailer de la temporada 3

Esta colección de dioses histéricos y sobreactuados, yendo de un lado para otro como pollo sin cabeza, para volver una y otra vez a la casilla de salida y poder volver a empezar, son demasiado para mi gusto.

Es probable que acabe de ver la temporada -e incluso termine la próxima, porque soy de los que perseveran y me. Gusta juzgar por la obra completa, no por la tapa. Si no fuera así, si no hubiera perseverado, no habría llegado a los episodios realmente notables de Juego de tronos, porque -puestos a morir, soltémoslo todo- los primeros episodios parecerían un remake de Poldark o cualquier telenovela inglesa de los años noventa. Año a año, los fondos económicos y los buenos guiones llevaron a crear una narrativa potente y un espectáculo visual admirable.

Pero no es el caso de American Gods, que, después de tres años siguen si saber si ascienden o descienden, o si viven o mueren. Por no saber, hay alguno que aún no sabe que es un dios y qué poderes tiene…

Conclusión, si no es la peor serie de la historia, poco le falta.