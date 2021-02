Qué es Stalkerware y como puedes protegerte

El numero de amenazas a nuestra privacidad se escapa a las que podemos contar, y cada día aparecen nuevas formas de espiarnos o de intentar engañarnos para obtener nuestros datos.

Hoy vamos a hablar del stalkerware, una variante de malware que se está poniendo de moda y que pronto se hará presente entre nosotros como algo cotidiano.

¿Qué es stalkerware?

El stalkerware es un software disponible en el mercado que se utiliza para espiar en secreto la vida privada de otra persona a través de un dispositivo inteligente.

La palabra se deriva de inglés “stalker” (acosador) y por tanto se trata de programas espías que se instalan en dispositivos inteligentes (como un smartphone o un tablet) para registrar la actividad, tanto en el espacio como en el tiempo como en el propio dispositivo, de una persona.

Otras formas de llamarlo, ya que se trata de sus principales aplicaciones, es “spouseware”, “virus del acosador”, etc.

En Europa, siete de cada diez mujeres que han sufrido ciberacoso, también han sufrido al menos una forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. Asimismo, el 71% de los maltratadores domésticos vigilan las actividades online de las mujeres, y el 54% rastrea los teléfonos móviles de las víctimas con software de stalkerware.

¿Cómo se instala el stalkerware?

La diferencia con otros malwares es que este requiere acceso físico al dispositivo y conocer las claves para acceder a los contenidos.

Se trata de hacerse con el smartphone o tablet, instalar un programa espía y vincularlo a otro programa que el acosador tiene en su propio dispositivo.

Una vez enlazados, se empiezan a recibir datos de ubicación, mensajes escritos, notificaciones (redes sociales, etc.) fotos, vídeos, y hasta grabaciones de las conversaciones realizadas en el dispositivo.

¿Cómo se originó el stalkerware?

Se podría decir que el stalkerware es algo que nació con un fin legítimo (o al menos, no perverso) y que se ha acabado utilizando para algo casi completamente opuesto.

Su origen está en las aplicaciones que se desarrollaron para que los padres pudieran controlar a los hijos, en cuanto a su ubicación y rutas, las páginas que visitaban, las fotos que enviaban y recibían.

Es cierto que se podría tener una larga conversación sobre la educación que los padres deberían haber dado a sus hijos antes de poner un móvil o una tableta en sus manos, pero también es cierto que muchas veces los malos son suficientemente astutos como para envolver su actividad en un halo de ingenuidad e inocencia de manera que los infantes o adolescentes no son conscientes de en qué se están metiendo hasta que es demasiado tarde.

En cualquier caso, la (justificada o no) aprensión de los padres a que sus hijos se metieran en algún lío o les pasara algo volviendo del colegio, conllevó el desarrollo de aplicaciones que les permitiera saber qué hacían o dónde sin que los usuarios se enteraran.

No tardó mucho en desviar esa finalidad hacia maridos, parejas o simplemente obsesivos que acosan, acechan y amenazan a personas sin su consentimiento ni conocimiento.

De manera que, aunque pudiera ser legal instalar ese tipo de software en un dispostivo utilizado por un menor, es totalmente ilegal (e inmoral) instalarlo en un teléfono o tableta sin consentimiento de su dueño (mayor de edad).

Asociaciones contra Stalkware: La UE toma cartas en el asunto

La UE ha lanzado el proyecto DeStalk para hacer frente a la ciberviolencia y el stalkerware de género, en el que colaboran la comunidad de seguridad TI, organizaciones de investigación y de la sociedad civil y autoridades gubernamentales.

DeStalk aborda los problemas de la ciberviolencia y el stalkerware que representan formas nuevas, extendidas y ocultas de violencia de género.

En un plazo de dos años, el equipo europeo del proyecto, formado por destacados expertos en violencia de género y ciberseguridad, desarrollará conjuntamente el contenido formativo y, a continuación, formará a los profesionales de los servicios de apoyo a las víctimas y de los programas para agresores en los servicios sanitarios y sociales.

Asimismo, capacitará a los principales interesados de las autoridades regionales y gobiernos para aumentar la concienciación del público en general y tomar medidas contra la ciberviolencia.

Desde principios de 2021, cinco socios – European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, Fundación Blanquerna, Kaspersky, Una Casa per l’Uomo y Regione del Veneto- han unido sus fuerzas para trabajar en el proyecto de la Unión Europea “DeStalk”, apoyado por la Comisión Europea a través de su Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía.

Además de esta asociación, desde 2019 existe la Coalición contra el Stalkware, que representa la unión de grupos de defensa, desarrolladores de software, empresas de seguridad y sobrevivientes para terminar con la tecnología y el software abusivos

¿Puede instalarse stalkerware en un iPhone?

En términos abstractos, la aplicación Buscar, junto con el plan “En familia” que Apple tiene en sus dispositivos, es una forma de stalkerware -muy limitado.

Buscar permite ver la ubicación de las personas que hayamos añadido a nuestra familia, y podríamos compartir más archivos como fotos, compras en la App Store, libros, etc.

Sin embargo, que una app externa pudiera hacer eso es mucho más complejo, ya que las aplicaciones en iOS funcionan en modo “sandboxed”, es decir, aisladas en su espacio, de manera que una no tiene acceso a lo que hace otra.

Además, para poder acceder a lo que escucha el micrófono, la cámara, etc. el usuario debe autorizar expresamente su acceso. Teóricamente, el propio “stalker” podría hacerlo al mismo tiempo que instala la aplicación, pero es poco probable que cubriera todas las opciones.

Si tienes dudas sobre si tu teléfono tiene algún software espía instalado, te recomendamos que leas la guía que Apple ha publicado sobre cómo reforzar la privacidad de tu dispositivo si te sientes en peligro.

Para que estas aplicaciones funciones, hay que hacer Jailbreak en el iPhone , algo cada vez más difícil, por lo que normalmente este tipo de aplicaciones se instalan y ejecutan en dispositivos Android.