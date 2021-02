Google también quiere su Apple News

Google tiene previsto pagar a los medios de comunicación (escrita) mÁs de mil millones de dólares a través de su nueva iniciativa llamada Google News Showcase, un proyecto que pretende crear y ofrecer periodismo de alta calidad.

El gigante de las búsquedas anunció que estaba desarrollando una “nueva experiencia de noticias” durante el verano de 2020, sugiriendo que pagaría a los editores y periódicos por licenciar su contenido. En un artículo en su blog publicado el 1 de Octubre de 2020, el CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, anunció ese pago de más mil millones de dólares a lo largo de tres años para ofrecer el mejor periodismo en su plataforma Google News Showcase.

Los partners que han firmado con Google

Google News Showcase Será lanzado primero en Brasil y Alemania y estará disponoible inicialmente en Android antes de salir también para iOS

La intención es guiar a los lectores hacia el periodismo de calidad y la información general, incluyendo la capacidad de los editores de empaquetar historias con mayor contenido y elementos como líneas de tiempo y reportajes en vídeo.

Junto a estos elementos, Google ofrecerá acceso libre a contenido que está disponible sólo por suscripción, con la esperanza de que los lectores un día se suscriban al periódico, Los usuarios también podrán personalizar sus fuentes siguiendo a determinados medios.

ComparAdo con los esfuerzos anteriores para destacar el buen periodismo, Google News Showcase estará basad mayormente en la selección manual realizada por humanos y las decisiones editoriales de las cabeceras.

Esta iniciativa taambién es un paño caliente sobre las quejas de los medios de comunicación sobre los servicios que ofrecen noticias como Facebook y Google. Google News Showcase enlazarán directamente a la página web del periódico, mitigando parte del impacto sobre la rentabilización del contenido.

Google y Facebook tradicionalmente se han opuesto a legislaciones que podrían obligarles a pagar a los periódicos. Facebook, por ejemplo, amenazó con eliminar las historias que incluyeran enlaces a noticias en Australia si se aprobaba una ley que les obligara a pagar a los medios de comunicación. Por su lado, Google parece haber hecho suya la idea, especialmente si le dejan implementarla a su gusto.

Los periódicos se han quejado desde siempre que las plataformas tecnológicas les roban los beneficios y minimizan su marca.

The New York Times, por ejamplo, se ha salido de Apple News en Junio de 2020 porque no tenía relación directa con los lectores (como Apple hace con todo, los clientes son suyos).

Comentario de Alf

Ya en algún artículo he expresado mi opinión de que Apple acabará abandonando Apple News, porque es lo que hace tradicionalmente con las iniciativas que no reportan suficientes beneficios (y si encima les traen problemas ya ni os cuento).

Es cierto que esta iniciativa de Google, al rebufo de la de Apple, me hace pensar que hay más miga en ese pan de la que parece, y por tanto mi visión limitada me puede hacer caer en error de pensar que no tiene futuro.

El problema es que los periódicos tradicionales intentan que su pérdida de ingresos y lectores sea compensada por las iniciativas como la de Apple o la de Google, como si no fuera cierto que cada vez se leen menos periódicos y cada vez hay más fuentes de información. Y eso no es ni sostenible ni interesante para las tecnológicas.

También me llama la atención que empiecen por Brasil y Alemania. Pero eso puede poner algo de presión a Apple para que expanda su servicio más allá de los angloparlantes.

Por otro lado, hay que saludar con una reverencia que Google, la campeona de destruir mercados a base de ofrecer servicios gratis (como ya intentó con Google News, los libros, etc.) haya comprendido que algunas cosas hay que pagarlas para poder disfrutar de ellas.