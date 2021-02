Dolly Parton, Shazam, Apple, cinco meses de Música gratis

Una promoción sorprendente se ha producido durante la SuperBowl. Si los espectadores del partido de fútbol americano hacían un “Shazam” (es decir, usaban la app para saber qué canción estaba sonando) en un anuncio de Squarespace, podían conseguir cinco meses de Apple Music gratis.

Lo sabemos, son muchas marcas en un solo párrafo, pero aún se puede mejorar:

Shazam, propiedad de Apple, ha realizado una promoción conjuntamente a Squarespace para que, si los usuarios usaban la app para saber qué canción de Dolly Parton estaba sonando durante el anuncio de la SuperBowl, podrían acceder a cinco meses gratis de Music.

¿Ves? ¡hemos conseguido meter Apple y su logo junto con los demás nombres en el mismo párrafo!

La canción, una versión (horrorosa) del original 9 to 5, le da un nuevo giro, hablando de lo que se puede hacer de 5 a 9.

Si no viste la SuperBowl, como es probable, pero quieres optar a conseguir esos cinco meses de Apple Music gratis, puedes retuitear el mensaje de Dolly Parton. A continuación te dejamos el listado de países en los que se aplica la promoción:

.@Shazam #5to9 during tonight’s #SuperBowl to unlock a special surprise! You can also get up to 5 months of @AppleMusic free if you're a new subscriber ❤️ https://t.co/Vj5KuzZ0xo pic.twitter.com/8g0oiDpQuW