Como personalizar la página de inicio de Safari

La página de inicio de Safari es, casi con toda seguridad, la ventana que mas se ve al cabo del día, todos los días (bueno, puede que con la excepción de la ventana del Finder).

Así que, optimizar su contenido puede ahorrarte muchos minutos al cabo del año, que seguramente -en vez de aprovechar para vivir nuevas experiencias- dedicarás a pasar mas tiempo delante del ordenador (pero eso no me concierne).

Ya en una ocasión anterior publicamos Cómo usar la página de inicio de Safari en macOS 11 Big Sur, donde fuimos recorriendo las opciones que tenías para personalizar, claro, la página de inicio del navegador de Apple.

Pero aún hay algunas cosas que se nos quedaron fuera, y que vamos a explicar hoy, para que puedas utilizarlas. Probablemente es mejor que leas primero el otro artículo, para que avances todo lo posible en personalizar la página de inicio de Safari, ya que aquí no vamos a volver a mencionar todos esos pasos.

Por si no lo tienes claro, la página de inicio de Safari es lo que se carga cada vez que abres una nueva ventana o pestaña en Safari.

La pantalla de inicio de Safari personalizada

Visitados frecuentemente

Las páginas visitadas frecuentemente se van acumulando a medida que las visitamos a lo largo de los días -aunque no es muy fiable, y sitios que hace tiempo que no visitamos siguen apareciendo y sitios que hemos visitado una o pocas veces se añaden inmediatamente- así que no te desesperes.

Si haces clic con el botón derecho del ratón aparecen una serie de opciones :

Puedes abrir el sitio en otra pestaña en segundo plano, es decir, no dejas de ver tu página de inicio (también lo hace si presionas la tecla Comando mientras haces clic).

Puedes abrir la página en una nueva ventana (Si presionas Comando+Alt mientras haces clic se abre en una ventana de Safari nueva)

Puedes renombrar el icono para que tenga más sentido para ti (diciendo, por ejemplo, qué encuentras allí)

Puedes editar la dirección (si te muestra una página concreta pero prefieres que al hacer clic te lleve a la home)

Puedes copiar (la URL) para pegarla en otra página o documento, puedes eliminar esa página para que no aparezca en los visitados (bien porque no quieres que se sepa que la visitas o bien porque ya no es relevante).

Puedes hacer clic sobre los iconos para reorganizarlos.

Si presionas la tecla Alt mientras haces clic en uno de los sitios favoritos, se descargará a tu ordenador un archivo con la página (una buena forma de tener guardados sitios que quieres visitar sin tener mil pestañas abiertas).

Si estando en una página web quieres volver a la página de inicio, puedes seleccionar en la barra de menús Marcadores > Mostrar página principal.

Pestañas de iCloud

Si tienes un iPhone o iPad que utilices para navegar cuando no estás delante del ordenador, puedes activar que Safari muestre las páginas que tienes abiertas para poder visitarlas con la comodidad de la mayor pantalla de tu ordenador.

Añadir un sitio Favorito

Si quieres añadir una página web a tu listado de Favoritos, puedes usar el atajo de teclado Comando+D desde la propia página que quieras añadir, o puedes abrir una nueva página de inicio en Safari y desde la barra de direcciones (tienes que hacer clic para que se seleccione automáticamente) arrastrar el favicon a la página de inicio.

Añade extensiones de Safari

Si quieres aumentar las funcionalidades de Safari, puedes añadir extensiones que amplíen las capacidades del navegador de Apple. Desde hace algún tiempo se pueden migrar las extensiones de Chrome a Safari, así que es probable que cada vez haya más posibilidades de personalización.

La redacción de lo que permites hacer a una extensión de Safari da un poco de miedo…

De momento la migración de extensiones no parece que haya sido recibido con gran entusiasmo, y la oferta es más bien limitada. de hecho, algunas de las que puedes encontrar por las recopilaciones de internet ya no están disponibles. Es de suponer que el aumento de las restricciones en seguridad y privacidad que va implantando Apple limita el interés de los desarrolladores por colocar nuevas funcionalidades en el navegador Safari.

El sistema te pedirá que confirmes que quieres hacerlo antes de activarla.

Aún así, aquí te recomiendo algunas que me han parecido más interesantes:

Adblock Plus

Un bloqueador de publicidad intrusiva que puede ayudarte si te gusta visitar páginas de esas que se han llenado de publicidad en todos los formatos posibles.

PiPer

Extensión que permite ver vídeos en forma de ventana flotante (Picture in Picture -PiP) mientras sigues trabajando en otras cosas. Ofrece compras dentro de la app.

Gramarly

Extensión que permite repasar la gramática de lo que escribes en inglés. En nuestro ordenador, activarla repercute enormemente en la velocidad de procesado, por lo que utilízala con precaución.

Si quieres comprobar las extensiones (unas gratis y otras de pago) que hay disponibles para Safari, puedes hacer clic aquí.

¿Has instalado alguna extensión de Safari? ¿Nos hemos dejado algo para personalizar la pantalla de inicio de Safari?