Apple permite descargar la información que tiene sobre ti

En Mayo de 2018, Apple lanzó una página sobre Uso de Datos y Privacidad, permitiendo a los clientes solicitar la colección de datos personales que Apple ha ido registrando y que mantiene en sus servidores.

La herramienta de Uso de datos y privacidad permite a los usuarios seleccionar diferentes categorías de datos para solicitar su contenido, lo que Apple realiza y envía mediante un enlace pasado algún tiempo.

Apple afirma que ese proceso puede llevar hasta siete días, por lo que, como hemos solicitado la información, actualizaremos la noticia cuando nos llegue el aviso de que ya podemos descargar nuestra información.

Cuando los datos están listos para ser descargados, Apple enviará un correo electrónico a la dirección de correo utilizada como ID de Apple, que incluirá cuándo se realizó la petición, y las categorías de dato que se han solicitado. También avisa si algún tipo de datos no ha podido recogerse hasta el momento.

En nuestra petición, hemos solicitado toda la que corresponde a aquellos datos que no tenemos guardados en iCloud, es decir, no hemos solicitado que nos envíen las fotos, notas, o marcadores de Safari, sino que nos hemos centrado en aquellas informaciones que más nos costaría reconstruir, como los historiales de compras o de soporte, etc.

Estas son las ocho apps y servicios que hemos solicitado:

Ya has solicitado una copia de los datos de estas apps y servicios. Se están preparando los datos para su descarga. Podrás volver a seleccionar estas apps y servicios cuando se complete la solicitud. Puedes comprobar el estado de tus solicitudes en cualquier momento. • Información de los Servicios multimedia de Apple • Información sobre la cuenta del ID de Apple y el dispositivo • Actividad del Apple Online Store y el Apple Store • Actividad de Wallet • Historial de asistencia técnica de AppleCare, solicitudes de reparación y más • Actividad de Game Center • Mensajes de marketing, descargas y otras actividades • Otros datos

Una vez que has seleccionado la información que quieres que Apple te envíe, pasas a una nueva pantalla donde le dices a Apple qué tamaño máximo de archivos quieres que tenga cada paquete, para que Apple te lo “segmente” en los tamaños adecuados. Es decir, en vez de prepararte una única carpeta que pueda ocupar varios GB, te enviarán diferentes carpetas (en formato .zip) de menor tamaño que puedes abrir, revisar, guardar y/o borrar antes de descomprimir la siguiente.

Desgraciadamente, Apple no ofrece la posibilidad de que le solicites que borre la información que tiene sobre ti, por lo que la única posibilidad que te queda, si quieres que ese rastro desaparezca, es borrar tu cuenta de ID de Apple. Si decides hacerlo, ten en cuenta que Apple también tardará unos días en borrar irreversiblemente todos los datos de sus servidores y que perderás el acceso a todo lo que contuviera tu ID de Apple.

Teóricamente, una vez pasado ese tiempo, podrías volver a registrar la misma ID de Apple (si no se te adelanta alguien antes) y empezar con una hoja en blanco en cuanto a lo que Apple sabe de ti (pero esto no lo hemos probado, así que si lo haces es por tu propia cuenta y riesgo).