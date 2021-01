Mejora tu privacidad en Mail

El correo electrónico es un viejo del lugar, es una de las primeras aplicaciones de Internet y lleva muchos años entre nosotros.

Una gran ventaja que tiene es que es un estándar, no dependes de una empresa en concreto (como WhatsApp, Telegram, Mensajes o Signal), muchas empresas pueden hacer software para clientes y servidores de correo y comunicarse entre ellos.

Cuando un remitente lanza un correo ya no vuelve a saber nada de él a no ser que algún servidor le conteste. El remitente no sabe si ha llegado, si lo has abierto, etc…

Sin embargo, muchos se las han ideado para poder saber si te ha llegado, si lo has abierto, a que hora e incluso información de con qué lo has abierto. Esto se usa mucho por quién envía correos de publicidad (y spam) y saber que éxito tienen sus envíos, costumbres de los destinatarios (en qué dispositivo leen el correo, a que horas…).

El truco que usan es poner una imagen en el correo (correo en formato HTML). Esta imagen no va dentro del mensaje sino que va enlazada a un servidor. La ventaja de esto es que se reduce mucho el peso del correo ya que la imagen no ocupa nada en el mensaje y cuando se vaya a mostrar el correo, el cliente de correo se encargará de ir a buscar la imagen al servidor (como si fuese un navegador de Internet).

Pero entonces el servidor sabe que alguien ha ido a abrir esa imagen, y a que hora a sido, desde que IP, desde que dispositivo…

Y si en lugar de mandar un enlace (URL) genérico mandan un enlace personalizado a cada destinatario, el servidor ya sabrá, quien a abierto el correo junto con todos los datos anteriores.

Para evitar esto basta con que le digamos a nuestro cliente de correo que no abra contenido enlazado. Esto hará que el mensaje se vea peor en la pantalla, pero no estaremos dando pistas a nadie de lo que hacemos, que compañía de Internet tenemos, desde qué dispositivo nos conectamos, a que horas…

En macOS, en Mail > Preferencias > Visualización y desactiva Cargar contenido remoto en mensajes.

En el caso de iOS y iPadOS ves a Ajustes > Mail y desactiva Cargar imágenes remotas.

Que los demás sepan lo que tú quieres que sepan.