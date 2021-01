Las salas de cine están muertas ¿no crees?

Supongo que es una idea que ronda la cabeza de casi todo el mundo, pero he pensado que mejor ponerla por escrito y así podemos contrastar opiniones.

Hace ya algunos meses escribí un artículo sobre la desaparición de los periódicos impresos, catalizado por la pandemia pero consecuencia de una tendencia que no se puede obviar: no sólo las nuevas generaciones no conciben ir a un kiosko a comprar un periódico (o una revista, para el caso) cuando todo pueden encontrarlo en internet, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, SnapChat… o los enlaces que llegan por WhatsApp, Telegram, o cualquiera de las numerosas mensajerías que bullen en los teléfonos móviles.

No se trata de debatir si la información que se recibe sea más o menos cualificada, o si estas nuevas generaciones se forman a golpe de “titulares” en vez de contenidos. Es otro debate, aunque perfectamente válido y fundamentado.

Se trata de cómo la digitalización ha ido progresivamente calando en la sociedad, como la humedad en la pared, no por invisible menos real. Y cómo las industrias afectadas han ido posponiendo la transformación como si no fuera urgente o como esperando, cual conejo en mitad de la carretera, que en el último momento sea el camión el que se aparte.

No hace falta decir que eso no ocurre. El camión sigue su camino y sólo en un rincón de su consciencia anota un ligero “bache”, al aplastar al minúsculo obstáculo.

Por supuesto, ese conejo representa cientos (miles) de trabajadores, tanto especializados como no cualificados, que son los caídos en la transformación. Algunos lo veían venir y no hicieron nada, y otros no podían hacer nada porque no tienen donde ir.

No olvidemos que detrás de todas estas disertaciones hay historias humanas llenas de angustias, estrecheces, dificultades y desesperación, porque no consiguen salir del agujero.

Pero la realidad es la que es. Los cines están acabados.

De dónde venimos

La sala de cine es un intermediario entre la empresa que tiene una película y el espectador que quiere verla. Durante décadas, la mejor pantalla, el mejor sonido, la mejor experiencia, estaba en verla en una sala junto con otras cincuenta o sesenta personas.

Pero en los últimos años, los precios del cine no han parado de subir, mientras que la calidad de las películas no han subido en paralelo. Siguen siendo buenas, mediocres o malas, como ya lo eran en el principio.

La experiencia también se deterioró: las palomitas, o las patatas, o el refresco, a precio de hotel de cinco estrellas, y muy lejos de buscar la perfección: pueden tocarte saladas, sosas, rancias, blandas y -alguna vez- perfectas.

La “industria” se queja de que la gente cada vez va menos al cine, como si ellos no tuvieran nada que hacer (¡ah, qué fácil es echarle la culpa al IVA!) pero llega el “día del cine”, con los precios a menos de la mitad, y las colas que se forman podrían llenar los cines durante varios días.

Es decir, el precio es el problema. La “experiencia” del cine se ha convertido en un dispendio que hace que sea imposible hacer en tiempos de economías apretadas.

El presente: pantallas gigantes y sistemas de sonido

A esta larga agonía, donde empresarios reclaman que las administraciones les resuelvan el problema para que la gente vaya al cine (como si el producto que enseñan, los precios que cobran y las comodidades que ofrecen no tuvieran ningún tipo de influencia en el comportamiento del espectador) se han ido sumando diferentes situaciones que les colocan claramente en desventaja.

Por un lado, las pantallas de televisión, un electrodoméstico que todo el mundo tiene en sus casas, han ido aumentando de tamaño al tiempo que sus precios bajan, cada vez más asequibles para más gente.

Llegará un momento en que, proporcionalmente, la pantalla que tenemos en casa comparada con la distancia a la que la vemos, sea más grande en comparación que la del cine.

Al aumentar el tamaño también mejora el sistema de audio que incorpora, y si no, barras de sonido, relativamente asequibles, pueden convertir nuestro pequeño salón en una experiencia -puede que no comparable, pero si suficiente- para justificar la película en casa.

Y llegó la pandemia

Si ya había cada vez una mayor desconexión entre el público y los cines, la pandemia del Covid, mandando a todo el mundo a su casa durante meses, nos ha puesto a todos delante de la televisión, con muchas horas por delante y una necesidad de encontrar entretenimiento audiovisual.

Para cuando hayamos perdido el miedo a encerrarnos en una sala con otras cincuenta personas, habremos perdido completamente la costumbre, no sólo de salir al cine (imagínate en una sala, queriendo ver una película mientras en la oscuridad alguien no hace más que toser…) sino de aflojar los billetes que cuesta la experiencia (por no hablar de conducir, hacer cola, utilizar un baño público, etc.)

Claro que habrá gente que siga disfrutando de esa experiencia, pero, como meteorito entrando en la atmósfera, cada semana que pasa más y más gente se desprende de esa masa crítica, resignándose a ver los estrenos cuando estén disponibles en su televisor… o no.

Como remate, el streaming

También hemos hablado del tema aquí: la proliferación de las plataformas hace que la oferta audiovisual haya llegado a niveles nunca conocidos (y el artículo está obsoleto porque faltan plataformas posteriores como HBO Max o Disney Plus, así es la situación es aún peor).

Como es obvio, las productoras de películas y series no van a dejar de trabajar por la pandemia, les va el negocio en ello. Las películas rodadas antes del confinamiento no se pudieron estrenar en los cines (estaban cerrados), después de unos meses de desconcierto, y al comprobar que la situación no se iba a desvanecer en el corto plazo, han reaccionado, decidiendo saltarse al intermediario (las salas de cine) y utilizar los estrenos como incentivo para que los espectadores se suscriban a sus plataformas.

No nos engañemos, por el precio de una entrada de cine tienes una suscripción de un mes a la plataforma más cara, y puedes estar suscrito a dos de las de precios más moderados (Disney Plus son 6,99€ al mes, Amazon Prime 3 € al mes y Apple TV+ 4,99€ al mes).

Si la experiencia “vamos al cine” son cuatro personas, más las palomitas, refrescos etc. el coste puede acercarse a los cien euros. Creo que no hace falta elaborar más por qué en el supuesto de que estar en una sala encerrado con cincuenta personas durante dos horas vuelva a ser seguro, va a costar mucho que los clientes “aflojen” sus carteras para volver a la vieja costumbre.

¿Quién va a sobrevivir?

Durante años se ha justificado el precio de las palomitas en el cine porque sólo la exhibición los cines no son negocio. Ya ese razonamiento sería suficiente para justificar que era un negocio sin futuro. Es como si un hospital tuviera que obtener su beneficio con los ingresos del parking.

Las salas de cine pueden seguir como si no fuera culpa suya, pidiendo subvenciones (¿me repito? ah, la cultura, ese comodín), rebajas de impuestos, y echándole la culpa a los royalties. Al fin y al cabo, eso es gratis.

Pero si alguien, de verdad, quiere tener un negocio de sala de cine, ¿qué puede hacer? a mi sólo se me ocurren dos caminos:

El lujo siempre vende. Es posible que no quiera gastarme diez euros en una entrada y otros diez en unas palomitas y un refresco. Pero puede que si quiera gastarme cuarenta en una cena más película (o cena durante la película). O Una película y una copa después…

Mi público será menor, pero los ingresos que obtenga por cada uno serán superiores. Y la satisfacción del cliente mucho mayor. Es la experiencia lo que vende. La película puedo verla en casa. Las palomitas puedo hacerlas en casa. Lo que no puedo tener es la experiencia. Ofréceme una bien diseñada, y seguramente me aficionaré.

El cine de barrio. Es posible que una solución esté en que los cines vuelvan a los barrios. Más pequeños, más “coquetos”, pero sin que haga falta coger el coche para ir a las afueras. Una experiencia cotidiana, para un público adulto que se crió con cines a la vuelta de la esquina. Al igual que con los periódicos, hay que pensar que la nueva generación se ha criado viendo contenido en sus pantallas, así que o les ofrecen un incentivo para ir, o se quedarán en casa de alguien a ver todos juntos algo.

Sobre el cine de “barrio” puedes ver la historia de The Castle Cinema y este artículo sobre él. Conclusión: Es posible

Yo no tengo ni idea del mercado de exhibición de cine. Puede que haya dicho enormes majaderías, producto de mi ignorancia, al intentar ponerme en sus zapatos y pensar qué querría como usuario.

Es probable que, hagan lo que hagan, los cines estén muertos porque podemos vivir sin ellos. Algunas veces los echaremos de menos, cuando veamos una película tan espectacular que la pantalla de la televisión se quede pequeña, pero igual que echamos de menos poner discos de vinilo, bailar lento en las discotecas o poder aparcar en una calle sin tener que sacar un ticket. Simplemente, desaparecieron.