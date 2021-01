La solución PCoIP de Teradici llega a Mac

Es probable que nunca hayas oído hablar de Teradici, y no es extraño. Pero ayer anunciaron que harían su software compatible con la plataforma de Apple, y eso siempre es una gran noticia.

Qué hace Teradici

Teradici es la primera empresa en implementar PCoIP, o PC sobre IP, que permite conectarte a un ordenador en remoto y utilizarlo como si estuvieras presencialmente en el sitio. Hasta aquí es idéntico a tantos sistemas que ya conocemos. Pero hay una diferencia.

La diferencia del sistema de Teradici, es que no envía datos, sino píxeles de la pantalla. Eso permite a los que se conectan en remoto mantener la calibración del monitor y el ajuste de color. Además, el sistema de PCoIP no transmite datos, sino píxeles, por lo que están a salvo de que se pueda robar información.

Datos seguros

Como el protocolo PCoIP transfiere sólo la información de la pantalla en forma de píxeles, ningún tipo de información sale nunca de tu disco en la nube o centro de datos.

Además, como los datos y el software se encuentran dentro de sistemas centrales seguros, nadie puede falsificar tus datos o infiltrar tus aplicaciones al comprometer tus dispositivos locales. Por encima de todo, el tráfico se realiza utilizando un cifrado AES 256, lo que le hace cumplir los requisitos más altos de seguridad exigido por las administraciones públicas.

Para quien es Teradici

Su web enumera diferentes casos en los que el sistema de PC a través de internet (PCoIP) puede ser de aplicación, como el sector industrial, el sector de emisión de contenidos, educación, finanzas, desarrollo de juegos, administraciones públicas, fabricación o multimedia y entretenimiento.

La idea principal detrás de Teradici es, por ejemplo en el mundo de la edición de contenidos audiovisuales, que se pueda hacer el trabajo desde cualquier sitio. Mientras que si eres un colorista tienes que trabajar con un monitor determinado (y muy caro), y tienes que estar fisicamente presente donde esté el monitor, para otras areas no es necesario. Puedes editar una película, usando tu portátil, conectado a la estación de trabajo con acceso a todo el material que se ha filmado, audio, etc. etc. pero sin estar fisicamente presente.

Todo esto se hace usando un protocolo seguro (AES 256). Puede también significar que muchos trabajos que requerían esa presencia y esos equipos se trasladen mucho mas facilmente.

Con el sistema de Teradici cualquier dispositivo compatible con PCoIP, ya sea un ordenador con Windows o macOS, tableta iOS o Android, Chromebook o cliente PCoIP Zero, puede convertirse en una estación de trabajo virtual segura.

En industrias donde la colaboración es clave, pero el riesgo de los datos que se manejan es alto, el protocolo PCoIP ofrece otra capa de protección. La gente puede colaborar desde cualquier parte del mundo, sabiendo que la información sensible nunca sale del centro de datos y el trabajo nunca se pierde o puede ser robado.

Según David Smith, CEO de Teradici:“Al ampliar el soporte de Teradici Cloud Access Software a macOS, nuestros clientes podrán acceder de forma segura a su estación Mac esté donde esté, incluso desde la mesa del salón de su casa. Esta será una gran solución para los usuarios más avanzados y los trabajadores especializados en sectores de la producción audiovisual, entretenimiento, juegos, ingeniería y otras que necesitan un acceso remoto seguro a su Mac”.

Teradici Cloud Access Software será compatible con Macs que utilicen macOS Catalina o macOS Big Sur. Además, todos los terminales compatibles con PCoIP incluyendo los clientes macOS, Windows, Linux, etc. podrán conectarse a un servidor macOS.