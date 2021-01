Las medidas tomadas por Apple (y el resto de los proveedores) de impedir la difusión de mensajes que fomenten, planifiquen o ayuden a organizar episodios violentos, como los que se han producido en días recientes en el Capitolio, Washington DC, mientras se ratificaba la designación de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos de América, nos enfrenta una vez más al discurso demagógico de la tolerancia, la libertad de expresión (o la libertad a secas, para el caso) como manera de encubrir actividades enfocadas a la subversión de las normas democráticas que rigen nuestra sociedad.

Por supuesto, no sólo se amparan en la defensa de las libertades los intolerantes de Estados Unidos. En España, por citar el caso que conozco de primera mano, tenemos nuestra buena ración de ello, y las invitaciones al odio, al acoso y al derribo del contrario utilizando como intermediario, mensajero o ejecutor, a las masas enardecidas y fanatizadas es un espectáculo relativamente habitual, muy triste, pero habitual.

Para mi espanto, porque tiendo a pensar que los lectores de faq-mac son personas cultivadas y equilibradas, ya en un comentario en la entrevista a Nacho Niharra, un lector se pregunta por el alineamiento censor de Apple de silenciar a aquellos que no piensan como “la mayoría”.

Para ofrecer una argumentación elaborada, desde mi punto de vista definitiva, ante estos presuntos “ofendiditos” por el gran hermano Apple y su vigilancia de la pureza de la raza, incluyo aquí la paradoja de la tolerancia, con la esperanza de que pueda servir, en situaciones en que consideréis que merece la pena intentar argumentar contra este tipo de perfiles, a exponer vuestro punto de vista de una manera sistemática.

La paradoja de la tolerancia

La paradoja de la tolerancia afirma que si una sociedad es tolerante sin límites, su capacidad de ser tolerante será eventualmente secuestrada o destruida por los intolerantes.

Karl Popper lo describió como la aparentemente idea paradójica de que para poder mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia.

Según la Wikipedia, en 1945, el filósofo Karl Popper atribuyó esa paradoja a la defensa de Platón del “despotismo benevolente” que el primero definió en “La sociedad abierta y sus enemigos“

La tolerancia ilimitada acabará llevando a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante frente a los ataques de los intolerantes, entonces los tolerantes serán destruidos, y la tolerancia con ellos.—En esta formulación, no quiero decir, por ejemplo, que siempre se debería suprimir la expresión de las filosofías intolerantes; mientras podamos responder ante ellas con argumentos racionales y mantenerlas bajo el control de la opinión pública, intentar suprimirlas será un gran error. Pero debemos reclamar el derecho a suprimirlas si es necesario, incluso por la fuerza, ya que puede ocurrir que no estén preparados para enfrentarse a nuestros argumentos a nivel racional, sino que simplemente denuncian cualquier argumento; pueden prohibir a sus seguidores escuchar argumentos racionales, porque son engañosos, y enseñarles a responder a argumentos usando los puños o las pistolas. Deberíamos poder, por tanto, en el nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes.

Mi opinión -y por tanto la de faq-mac

No soy filósofo, ni siquiera me considero muy inteligente, pero tengo claro que los que invadieron el otro día el Capitolio no estaban defendiendo la libertad, ni la justicia, ni estaban preparados para responder a “argumentos racionales”.

Por tanto, en mi opinion, todo lo que sirva para difundir, organizar o cimentar la proliferación de la intolerancia debe ser suprimido, perseguido y -en la medida de lo posible- castigado. Porque su libertad en nuestra esclavitud.

En esa misma línea está la “normalización del insulto”, las manifestaciones acosadoras dirigidas a personas específicas (lo que se ha denominado “escrache”) y toda una retahíla demagógica que, desde la excusa de la “libertad de expresión” sólo sirve para limitar la libertad de los demás. Que ese tipo de expresiones emanen de lideres políticos (y que encima hayan sido profesores de universidad) sólo aumenta la preocupación sobre su concepto de libertad, respeto al otro y -por lo tanto- sobre su idea de democracia.

Por supuesto, como no se pueden ofrecer argumentos racionales para una discusión que enfrente ideas, hechos o datos, todo el que critica es automáticamente tachado de intolerante. Una vez que te han etiquetado como intolerante, todo lo que digas puede ser fácilmente enmarcado dentro de un discurso intolerante… y así es como operan los enemigos de la libertad.

Señalando a los demás como un peligro para la libertad de expresión, artífices de represión y, en definitiva, como enemigos a combatir, se blindan contra cualquier discusión, porque con el enemigo no se discute, se le aniquila.

Nuestro deseo de ser tolerantes, inclusivos, democráticos, dialogantes, etc. es nuestra debilidad. El deseo de acoger a todos, de caer bien a todos, de que nadie nos señale como los “malos” nos hace presa fácil de aquellos que no se rigen por esos mismos valores.

En faq-mac siempre estamos a favor del diálogo, de la presentación de ideas diferentes, de una buena discusión donde confrontar argumentos. Pero nunca dejaremos que esa tolerancia deje entrar a los intolerantes que lo que quieren es acabar con todos aquellos que piensan de manera diferente.

Lo sé, es paradójico.