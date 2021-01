“El momento de caminar” en el Apple Watch

“Time to walk” es una nueva actividad que se incorpora a la suscripción de Apple Fitness+, en la que diferentes celebridades ofrecen una narración sobre eventos de su vida de alrededor de media hora… mientras ellas a su vez también caminan.

En determinados puntos de la narración se incluyen imágenes (que pueden verse en el Reloj) que acentúan la importancia de lo contado y el invitado/a escoge tres canciones que son importantes para él/ella.

Al igual que con las series, la intención de Apple es publicar un audio cada semana, y para empezar ha puesto cuatro a disposición de los suscriptores: de los artistas Shawn Mendes y Dolly Parton, el deportista de la NBA Draymond Green, y la actriz Uza Aduba (Naranja es el nuevo negro).

Desde la aplicación Watch en el iPhone seleccionas el audio que quieres escuchar y se descarga en el reloj.

Para promocionar este lanzamiento, Jeff Williams (CTO) y Jay Blahnik (Director de tecnologías de salud y ejercicio) han hablado con The Independent. y con la revista Well and Good.