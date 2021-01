Cómo firmar un PDF en el iPhone o iPad

Es probable que muchos no sepan que pueden poner su firma en documentos PDF directamente en el iPhone o iPad, y otros es más que probable que lo hayan olvidado, al fin y al cabo no es algo que hagamos todos los días. Sin embargo, es una utilidad muy cómoda, que nos puede ahorrar muchas horas y molestias, por lo que vamos a repasar paso a paso cómo se hace.

En este artículo, al igual que en el que hemos publicado sobre firmar un PDF en macOS, asumimos que no tienes interés en utilizar ninguna de las Apps de Adobe, como Adobe Acrobat y que prefieres utilizar las herramientas incluidas en iOS.

Si tienes un Mac y has creado firmas para utilizarlas en los PDF, éstas se sincronizan a través de iCloud, por lo que podrás empezar a usarlas en tu iPhone o iPad directamente.

Si nunca has creado una firma y quieres empezar a hacerlo directamente en tu dispositivo iOS, estos son los pasos.

Cómo crear una firma en iOS

Abre el PDF y toca en el botón Marcado en la esquina superior derecha

Abre el PDF que quieres o tienes que firmar. Toca clic en el botón Marcado situado junto en la esquina superior derecha. Toca en el botón + colocado a la derecha de las herramientas de marcado Toca en Firma Si no tienes ninguna firma creada, toca en Añadir o eliminar firma.

Toca en el símbolo + que esta a la derecha de las herramientas de marcación para acceder a Firma

Las razones por las que Apple no ha implementado la opción de escanear una firma, al igual que se hace en macOS se me escapan, y el interfaz para dibujar con el dedo una firma en el iPhone es absolutamente rudimentario, así que no esperes grandes resultados.

Al dibujarla, puedes repetir tantas veces como necesites, utilizando el botón Borrar cada vez que obtengas un resultado poco satisfactorio. En nuestra experiencia hemos necesitado casi diez veces de práctica para conseguir una firma basada en el propio icono de Firma, y es un gesto relativamente sencillo. Si eres de los que firman con nombres y apellidos, puede llevarte un buen rato conseguir un garabato que pase por tu firma manual.

Dibujar con el dedo en el iPhone no es una gran experiencia

Puedes añadir tantas firmas como necesites: la personal, la del trabajo incluyendo el sello de la empresa, la informal…

Una vez tengas la firma añadida, puedes colocarla donde sea necesario y redimensionarla al tamaño que necesites, siguiendo los pasos que mostramos a continuación.

Cómo firmar un documento en iOS

Abre el documento que quieres firmar haz clic en el botón Marcado en la esquina superior derecha Haz clic en el botón + a la derecha de las herramientas de marcación Selecciona la firma que quieres usar Arrastra tu firma hasta el campo adecuado Cuando hayas acabado, toca en OK Esto hará que aparezca un nuevo menú con las siguientes opciones: Responder a todos, crear un nuevo mensaje o No guardar cambios (no se guardará la firma que has añadido).

Logicamente, la primera opción es para responder al mensaje enviando el PDF firmado y la segunda es para enviar un nuevo mensaje a otros destinatarios adjuntando el PDF firmado.

Puedes redimensionar el tamaño de la firma para que encaje en el espacio reservado usando los puntos azules en cada esquina de la firma.

Si cambias de firma, o decides que quieres modificarla o mejorarla, y prefieres borrar las antiguas, este el método para hacerlo.

Cómo borrar una firma en iOS

Abre el PDF Toca en el botón Marcado en la esquina superior derecha Toca en el botón + que está a la derecha de las herramientas de Marcación Toca el Firma Selecciona la firma que quieres borrar Haz clic sore el símbolo x a la derecha de la firma

Conclusión

Poder firmar un PDF desde el propio sistema operativo iOS es uno de esos detalles que hacen que la experiencia de iOS sea tan fluida. Son pequeñas cosas que te facilitan la vida, te ahorran tiempo y problemas y funcionan perfectamente cuantas veces las necesites.

Aunque, como hemos dicho, Apple podría añadir nuevas mejoras que lo equipararan con las opciones que se ofrecen en macOS, facilitando aun más ese flujo de trabajo.