10 Atajos de teclado que debes dominar en macOS

Muchas personas tienden a estar gran parte de su día a día al frente de una Macbook, ya sea trabajando, o en su tiempo de ocio. Sin embargo, tenemos que tener en claro que ignoramos de todo el potencial que puede brindarnos el teclado en cuanto a facilidad de trabajo se refiere.

Porque a la hora de trabajar o de simplemente entretenernos en nuestra pc queremos tener la facilidad de navegar por ella sin ningún problema. Imagínate que estás en un casino nuevo esperando para hacer la jugada que definirá si tienes la mano ganadora o no en la partida de póker y de pronto, sin querer, presionas una tecla que te cierra el navegador, y lo peor es que no sabes qué tecla tocaste, un completo desastre. Es por esta razón, que queremos darte estos atajos para que esto nunca te suceda.

Obviamente, nos referimos a los atajos de teclado.

Los atajos de teclado son combinaciones de teclas que nos terminaran facilitando una función o tarea de gran manera, pero por desconocimiento, solemos complicarnos la vida nosotros mismos realizándola.

Por ello, en este artículo, te daremos algunos atajos de teclado que debes dominar para hacer tu vida más fácil en Macbook.

1- Copiar y pegar sin mantener un formato

Nos ha pasado muchas veces que encontramos información en la web o en algún pdf en específico y queremos simplemente copiarla y pegarla en nuestro documento.

Pero al realizarlo, terminamos con el formato de dónde viene, los cuales suelen ser bastante llamativos y poco viables para nuestro trabajo. Sin embargo, existe un comando que nos permite copiar y pegar sin mantener formato: MAY + OPCION + COMANDO + V.

Al usar esto, copiaremos el texto y lo pegaremos sin formato alguno.

2- Mover archivos entre diferentes carpetas sin copiarlos

En Windows esta opción es conocida como “Cortar” sin embargo en Mac solemos utilizar los comandos de copiar en vez de este atajo, por desconocimiento.

Realizando el atajo COMANDO + C para copiar el archivo que quieres trasladar, y luego de dirigirnos a la carpeta destino utiliza el atajo COMANDO + OPCIÓN + V, con lo que moverás el archivo de un lado a otro sin dejar duplicados en ningún lado.

Los atajos en Mac son diferentes pero no por eso son complicados, sólo necesitas acostumbrarte, sobre todo si eres usuario de Windows.

3- Abrir el Diccionario incorporado

Si hay palabras que no entendemos, podemos utilizar el diccionario incorporado para que identifique la palabra y nos dé una explicación de la misma.

El atajo es bastante desconocido, pero no por ello es difícil.

Tan solo basta con seleccionar la palabra cuyo significado queremos conocer y luego ejecutar el atajo CONTROL+COMANDO+D y automáticamente se abrirá el diccionario, donde podremos leer diferentes contenidos sobre la palabra (significado, traducción, wikipedia, etc.).

4- Forzar cierre de una aplicación

En todo dispositivo a veces las aplicaciones se quedan trabadas. Estas aplicaciones se resisten a cerrarse, generando incomodidad mientras ponen lento nuestro dispositivo.

Pero para estos casos, podemos simplemente forzar el cierre de la aplicación con un simple atajo de teclado: OPCION+COMANDO+ESC.

Con esto abriremos lo que en Windows es conocido como el “Administrador de Tareas” pero en su versión Mac (Forzar salida) y podremos cerrar la aplicación problemática.

5- Apagar la Pantalla de tu Macbook

Hay veces que queremos tomarnos un descanso, pero sin apagar nuestro Macbook. Por supuesto siempre puedes bajar la tapa, pero si no quieres cambiar nada de tu espacio de trabajo y sólo necesitas un bloqueo rápido (porque te llaman a una reunión o tienes que ausentarte momentáneamente de tu puesto), este atajo de teclado te será útil.

Dado que no podemos dejar nuestra información a simple vista, existe un comando que se encarga de apagar la pantalla CTRL+SHIFT+EJECT (en los teclados antiguos que tenían tecla para expulsar unidades ópticas) o SHIFT + CONTROL+POWER (el botón donde está Touch ID en los MacBooks modernos) apagará la pantalla fácilmente.

6- Hacer una captura de pantalla en un archivo de Imagen

Si necesitamos hacer una captura de pantalla para su posterior envío o para incrustarlo en un documento, podemos fácilmente realizar el atajo CMD+SHIFT+3 (con esto capturamos la pantalla completa). Si queremos capturar sólo una parte de la pantalla, utilizaremos CMD+SHIFT+4 (con esto el cursor pasará a ser una cruz, hacemos clic en el extremo que queremos capturar y arrastramos el ratón, cubriendo la zona que necesitamos, soltamos el botón y la captura se guardará en el Escritorio.

De esta manera crearemos un archivo de imagen en el Escritorio que será la captura de pantalla deseada.

7- Encontrar ítems en un documento o abrir una ventana de búsqueda

Si has perdido algo, ya sabes lo frustrante que esto puede llegar a ser. Sin embargo, para encontrar esos ítems en un documento, sólo tienes que presionar CMD+F (Buscar) y listo.

8- Ocultar las ventanas de la app en primer plano

Si no quieres que nadie vea lo que estás haciendo, entonces presiona CMD+ H y así puedes ocultar las ventanas de cualquier app en primer plano.

9- Imprimir

¿Estás lejos de la impresora? No te preocupes, mientras la tengas instalada en tu Macbook (lógicamente tiene que tener capacidades WiFi o estar conectada por Ethernet al router) podrás presionar CMD+P para imprimir cualquier documento desde cualquier parte de tu casa o de tu oficina.

10- Abrir nueva ventana o documento

No es necesario que busques un nuevo documento o abras una nueva ventana de la forma tradicional (visitando el menú Archivo y seleccionando Nuevo documento o ventana), sólo tienes que presionar CMD+N y podrás abrir fácilmente cualquiera de estas dos opciones.

Bonus: Cancelar una atajo de teclado

Si has presionado la combinación de un atajo de teclado por accidente, o has cambiado de opinión y quieres volver al estado normal, utiliza el atajo CMD+. y se cancelará la combinación de teclas. De hecho, ese atajo de teclado es universal en el Mac y equivale a cancelar. Siempre que estés en un cuadro de diálogo y no quieras seguir adelante, esa combinación de teclas te evitará tener que llevar la mano al ratón y desplazarlo hasta el botón Cancelar.

Recuerda apuntar estos atajos en algún papel que tengas a mano para practicarlos, o guarda este artículo en Favoritos de tu navegador (CMD+D en Safari) porque es posible que lo quieras utilizar en un futuro.