Sistema de seguridad para el hogar Ajax

Después de veinticinco años cubriendo tecnología, especialmente la centrada en el mundo Apple, hay pocas cosas que me hagan levantar una ceja con interés. Pero cuando me contactaron desde Ajax para proponerme que conociera mejor su sistema de seguridad para el hogar, debo reconocer que me incorporé en mi silla, interesado inmediatamente por saber más.

El contacto se tradujo en un envío completo de la gran diversidad de dispositivos que Ajax tiene para controlar cada aspecto de la seguridad del hogar, tanto que casi resulta agobiante.

Algunos de los diferentes dispositivos que integran el sistema de seguridad en el hogar Ajax

Como se puede ver, Ajax tiene controlados prácticamente cualquier necesidad, y si no la ves aquí, visita su página de productos porque seguramente tienen un dispositivo que hace lo que necesitas.

El sistema de seguridad doméstico de Ajax utiliza un sistema de códigos QR únicos grabados en cada dispositivo (no confundir con el código QR que viene impreso en cada caja, que -lógicamente- no sirve para añadirlos al hub).

Descargar la app de Ajax

Una vez hayas descargado la app, para poder comenzar a añadir dispositivos, tendrás que crear una cuenta y verificar tu número de teléfono mediante los códigos diferentes que te enviarán en un SMS y en un email (ambas) a las cuentas que hayas facilitado.

La app es inicialmente sencilla de utilizar, al añadir al principio los sistemas que queremos controlar. Sin embargo, podría depurar mucho el mecanismo de cómo añadir nuevos dispositivos al Hub cuando no se hace la primera vez, porque nos llevó un buen rato de tocar botones arriba y abajo hasta encontrar (comprender) el sistema para que la app registre un nuevo sensor.

También nos gustaría añadir que puede que sea una limitación nuestra y que otros usuarios lo encuentren evidente, pero -como no puede ser de otra manera- utilizamos nuestra capacidad como medida viable de sencillez de configuración.

Lo primero es dar de alta el hub que va a controlar todos los dispositivos. Además podrás ubicarlo en una zona concreta (en mi caso “salón”) para poder diferenciarlo en caso de que tengas diferentes hubs para controlar zonas diferentes.

Una vez has añadido el hub, puedes empezar a escanear los códigos QR de los dispositivos que vayan a formar el sistema de seguridad.

Como se puede comprender, si has apagado el hub, la app no podrá añadir nuevos dispositivos.

Configurar el sistema de seguridad Ajax

Para poder configurar el sistema, lo primero que hay que hacer es conectar la base (hub) que va a controlar cada sensor. Aunque sea obvio, tenemos que dejar constancia que para poder hacerlo con éxito, hay que tener –desde el principio- el hub conectado a la red, para que pueda realizar las conexiones de verificación de la legitimidad de cada sensor.

Si la base está conectada a internet, el nombre se iluminará en verde. Si no está conectada, se iluminará en rojo.

En la parte de atrás de la caja del producto podemos encontrar las principales especificaciones del sistema:

Tal y como especifica, puede tener hasta 50 usuarios diferentes, con 100 dispositivos conectados y 25 cámaras o grabadoras de vídeo. Su rango de alcance es de 2 KM, tiene una batería de reserva con una duración de 16 horas (por si se va la luz -o la cortan) y tiene conexión a Ethernet y dos ranuras para SIM de 2G, de manera que pueda enviar las alertas incluso aunque no haya conexión de datos, a través de mensajes telefónicos.

El producto incluye no sólo el cable de conexión sino también el cable de red para conectarlo al router.

La tapa trasera se desprende para poder realizar las conexiones.

En la imagen se puede ver el código QR para añadirlo a la app, el botón de encendido y las dos ranuras SIM

Una vez conectado el Hub correctamente a la corriente y al router, podemos empezar a añadir otros dispositivos para conectarlos.

Elementos del sistema de seguridad Ajax

Robustez de los dispositivos

Cada dispositivo que va a fijarse a la pared tiene una tapa trasera que hace muy difícil que se pueda acceder al interior del aparato. Todos traen su conjunto completo de tornillos, tacos, etc. para que no haya duda sobre cómo y con qué fijarlos a la pared.

Además, Ajax ofrece sus productos en acabado blanco o negro, de manera que puedan integrarse fácilmente en cualquier ambiente y pasen desapercibidos.

Estos son los productos que hemos probado:

Hub 2

Ya hemos cubierto ampliamente su funcionamiento y aspecto, así que no vamos a insistir más. Es el centro neurálgico del sistema de alarma doméstico de Ajax

Detector de movimiento

El detector de movimiento, además del sensor, incluye una cámara que graba un clip corto que automáticamente envía a tu teléfono para que puedas ver quién está en la habitación.

Esta es la parte de atrás del sensor de movimiento, con el Smart Bracket que protege todos los accesos quitado.

La parte trasera del sensor de movimiento, con el Smart Bracket quitado, y la configuración desde la app

Detector de apertura de puertas/ventanas

Formado por dos piezas, una que se sujeta a la pared y otra en la puerta, al separarse provoca que la alarma se dispare.

Detector de humos

Útil en las casas con más años, donde las estructuras y canalizaciones puedan estar deterioradas, o para áreas que tengan cerca almacenes

Detector de inundaciones

Si vas a poner el sistema de vigilancia Ajax en una casa que esté largos periodos de tiempo vacía, te interesa poner este tipo de detectores que te avisen de repente el nivel de humedad se dispara en una habitación determinada (lo más normal es que sea en un baño o en la cocina, por donde circulan la mayor parte de las tuberías)

Sirena de interior

Si estás en una casa grande, donde pueda haber zonas no habitadas (como por ejemplo en un chalet) te interesa tener una alerta sonora de que se ha disparado la alarma de manera que estés alerta de que se ha producido una intrusión.

La hemos probado y sin ser atronadora, es más que suficiente para disparar la alerta de los habitantes de una casa (y puede que hasta para disuadir al intruso). Cuando está conectada tiene un led encendido-

Teclado táctil

Para tenerlo cerca del sofá o en el dormitorio y poder activar o desactivar las alarmas sin necesidad de acudir a la app (así pueden manejarlo otras personas que no estén identificadas en la aplicación).

Mando a distancia

Otra alternativa para poder activar y desactivar la alarma sin necesidad de acudir a los paneles de control o la app- Es perfecta para unirla a las llaves y que nunca se te olvide quitarla o ponerla.

Botón del pánico

Es posible que para muchos suene a película, o que la dimensión de la casa haga innecesario poner un botón del pánico en una habitación, pero si está en casa niños pequeños o personas mayores y quieres asegurarte de que se sienten protegidos, te interesa ponerles este botón cerca para que puedan apretarlo si se sienten amenazados.

Enchufe inteligente

Utiliza este enchufe para conectar dispositivos que puedas encender y apagar a voluntad, como una lámpara, o una televisión, de manera que puedas ofrecer la sensación de que hay gente en la casa y despistes a aquellos que puedan estar observando para averiguar rutinas.

Otras consideraciones

El sistema operativo que utiliza es Malevich

En la app hay un completo sistema de ayuda para entender cómo funcionan y la manera de configurar los diferentes dispositivos.

Conclusión

El sistema Ajax es un sistema profesional de alarma, que ofrece todo lo que puedas pedir y/o necesitar, con todas las garantías de seguridad, privacidad y eficacia que puedas pedir.

Su sistema modular te permite diseñar el sistema a medida, con la seguridad de que el hub inicial que va a gestionar todo no se va a quedar pequeño cuando tus necesidades crezcan.

El diseño es limpio, aséptico y funcional, y aunque -como hemos dicho- aún tienen que trabajar el aspecto de la usabilidad si quieren implantarse en el sector doméstico -sin que sea necesario recurrir a un instalador profesional, configurar todos los dispositivos del sistema nos llevó un par de horas.

Si aún así no quieres “mancharte las manos” puedes recurrir a la red de ventas profesional de Ajax.

Su gran “pega” es que no está integrado aún con HomeKit, aunque en la página de votación por las características más deseadas de sus usuarios está la número uno, así que es de esperar que pronto se pueda gestionar desde el sistema de casa inteligente de Apple.

Si queréis que explique más en profundidad algún detalle dejad un comentario.