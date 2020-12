Qué ver en Apple TV+: Especial navideño Mariah Carey

Tal y como adelantábamos en la reseña del trailer, el especial navideño de Mariah Carey es una propuesta edulcorada pensada para disfrutar de versiones navideñas grabadas por la estrella, acompañada por otros artistas invitados.

Mariah Carey tiene su público, como megaestrella del soul-pop, y su afición por el “photoshopado” de fotos muchas veces oscurece el verdadero tamaño de su fama.

Es fácil menospreciar los logros de Mariah Carey, ensombrecidos por sus estridencias, que la hacen parecer una estrella cuyo momento de mayor brillo pasó. Pero la realidad está muy lejos de ser eso.

Lo cierto es que cada vez que Mariah Carey publica un disco las reproducciones y las ventas se disparan y la catapultan automáticamente al número uno.

Si tienes dudas, puedes pasar por tu plataforma de estreaming preferida (o por YouTube, el mayor repositorio de música pirata del mundo, donde además los piratas obtienen beneficios económicos con las reproducciones— pero eso es otra historia) y escuchar The Emancipation of Mimi (grabado en 2004) para sentir el pulso de las grandes canciones.

También es fácil pensar que Mariah Carey es sólo su megahit “All I Want for Christmas is You”, que ha crecido mucho más allá de lo que nadie podia imaginar -especialmente después de las irregulares, por no decir pésimas, críticas que recibió el lanzamiento del disco “Merry Christmas” (las iniciales de Mariah Carey) -en aquellos años hacía una revista de ocio y las recuerdo perfectamente.

Lo cierto es que, cosas de la vida, Mariah Carey se ha convertido en una “marca” de la Navidad, y sus canciones llegan todos los años en diciembre al número uno. Además, los norteamericanos, que ya de por sí pasan horas delante de la televisión, en la época final del año pasan muchas más, de ahí el interés de Apple en hacerse cuanto antes con una programación especial navideña, con los especiales de Peanuts (Carlitos y Snoopy en España), etc.

El especial navideño tiene una trama con la profundidad de una película porno, así que no esperes más que un hilo conductor que sirva de pretexto para interpretar las canciones seleccionadas, y Mariah está con la faja de spandex bien apretada, así que muestra una movilidad reducida, de manera que tampoco hay coreografías que quiten el sentido.

¿Qué hay en el especial navideño de Mariah Carey?

En especial navideño de Mariah Carey hay, sobre todo y por encima de todo, una selección de canciones bellamente interpretadas por ella y sus artistas invitados, como el villancico que interpreta junto a Ariadna Grande y Jennifer Hudson que se ha tirado semanas en el número uno de las listas.

Sobre todo se va a ver a Mariah Carey, a disfrutar de la música y a “vivir el espíritu navideño”, aunque sea con todo el artificio de un especial navideño.

Conclusión

Somos fans de Mariah Carey, no lo negamos. Nos parece que tiene un gusto exquisito, que sabe integrar como nadie las diferentes corrientes en su música, creando una fusión a la vez auténtica y con atractivo para un amplio espectro de público.

Personalmente preferiríamos un concierto de Navidad en directo, donde pudiéramos disfrutar de sus calidades vocales sin artificios, pero… nos conformamos con esto.

Como además somos fans de la Navidad (en realidad de cualquier cosa que se pueda celebrar), pues hemos tenido pocos reparos para ver el especial navideño.

Ya hay rumores de que la colaboración con Apple va a ver un nuevo especial el año que viene, con la intención de hacerlo más grande, más espectacular, más caro, … o sea que no debemos ser los únicos.

Si te gusta la música, los 43 minutos del especial de Mariah Carey serán un tiempo bien invertido. Eso sí, tienes que estar dispuesto a aceptar lo que te ofrecen (como ocurre con los regalos de Papá Noel), para poder disfrutarlo.