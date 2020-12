Qué ver en Apple TV+: Beastie Boys History

Uno de los documentales musicales (o sobre música) que hay en Apple TV+, no había tenido la oportunidad de verlo hasta hace pocos días (la hora de televisión no compartida se vende muy cara en mi casa).

Documental excepcional, ya que muestra la historia de un grupo mítico contada por sus propios integrantes. Además, nos llevan de la mano a través de una especie de conferencia (o masterclass) en un teatro con público, donde se muestran clips y anécdotas en una gran pantalla. Se trata de un formato “monólogo” a duo “sobre tres chavales que formaron una banda”.

El resultado final es el montaje de un espectáculo que se realizó durante tres días (tres representaciones), dirigido por Spike Jonze -que conoce a la banda desde que dirigió el videoclip de la canción “Sabotage” -del disco III Communication).

Debo reconocer que Beastie Boys no estuvieron en mi radar nunca. Por supuesto que conozco alguno de sus grandes éxitos, y el nombre está claramente implantado en mi cabeza como “importantes” en la música, pero -al igual que me ha pasado con otros muchos artistas- se trataba de un ente nebuloso, informe, cuya ficha sólo me decía “este grupo fue importante, tuvo grandes canciones” pero sería incapaz de nombrar ninguna -a pesar de que, como he dicho, las conozco. Simplemente no estaban enlazadas.

Así que lo más importante para mi del documental, aparte de rellenar los huecos de la ficha, es el carácter personal, emocional, reflexivo, que se destila de que sean sus propios integrantes los que lo cuentan. Otro hecho que añade especial interés es que la historia de los Beastie Boys está cerrada.

Con el fallecimiento de uno de los integrantes del trio, en sus propias palabras, “ya no eran una banda”. Así que no se trata de un artificio para promocionar una carrera en declive o un intento de revival de glorias pasadas.

Los Beastie Boys tuvieron un recorrido, conquistaron el mundo, y después se fueron al cielo de las bandas desaparecidas. La revista Rolling Stone los tiene citados en el puesto 77 de la lista “Los 100 mejores artistas de todos los tiempos”.

Que sus integrantes sean relativamente jóvenes y puedan contar su historia de cómo siguen sin tener ni la más remota idea de por qué su música enganchó a millones de personas, los golpes de suerte que tuvieron, aunque algunos luego se convirtieran en un reflujo ácido, los amigos y compañeras que se quedaron por el camino, víctimas del empuje de la fama o del intento de conquistarla, y, sobretodo, la hermandad que se creó en los integrantes para construir un grupo que pudo evolucionar dando cabida a los diferentes intereses que de desarrollaron con la maduración de la edad.

Tanto si te gusta el rap (especialmente el rap “blanco”) como si te gusta la música, como si lo que quieres es ver es una historia de éxito, superación, fraternidad y reflexiones sobre la vida, la fama, el éxito, el fracaso, los errores y aciertos de convertirse en personas que merezcan la pena, el documental sobre la historia de los Beastie Boys es sumamente entretenido, ágil, y emotivo.