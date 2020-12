Notificaciones de capacidad aeróbica disponibles en Apple Watch

Con iOS 14.3 y watchOS 7.2, los usuarios de Apple Watch pueden conocer su nivel de capacidad aeróbica en la app Salud del iPhone, y recibir una notificación en el Apple Watch si desciende demasiado. Esta tecnología innovadora incluida en watchOS 7 permite a Apple Watch medir de manera sencilla el nivel de capacidad aeróbica, y las notificaciones permiten a los usuarios ser más activos y obtener una mejora dramática de su salud a largo plazo.

El nivel de capacidad aeróbica, medida como como VO₂ max, es el máximo transporte de oxígeno que nuestro organismo puede transportar en un minuto (fuente) y pude aumentarse con la actividad física. El Apple Watch ya estimula la media y el aumento de los niveles de VO₂ max durante las caminatas, carreras o rutas en bicicleta que hacen tantos atletas para monitorizar su rendimiento.

Ahora, con watchOS 7, Apple Watch utiliza sus multiples sensores, incluyendo el sensor óptico de ritmo cardíaco, el GPS y el acelerómetro, para estimar también los niveles bajos. Esto es significativo porque la medida directa de VO₂ max normalmente requiere un test clínico riguroso con equipamiento especializado que no está al alcance de la mayoría de la gente. watchOS 7 también permite al Apple Watch tomar medidas de capacidad aeróbica mientras los usuarios caminan a lo largo del día, tanto si están registrando una actividad o no. Con esta innovación, Apple Watch puede medir mejor el VO₂ max en los usuarios con un bajo nivel aeróbico, que no pueden completar ejercicios de alta intensidad.

La publicación de iOS 14.3 y watchOS 7.2 permite a los usuarios de Apple Watch visitar la categoría de Cardio Fitness en la app Salud del iPhone para revisar si su nivel de capacidad aeróbica está clasificado como alto, por encima de la media, por debajo de la media o bajo, en relación con las personas en su mismo rango de edad y sexo, según los datos del Fitness Registry and Importance of Exercise National Database (FRIEND). También pueden ver cómo los niveles de capacidad aeróbica han cambiado en la última semana, mes o año. Si el nivel de un usuario cae en el nivel bajo, pueden recibir una notificación en el Apple Watch, junto con orientaciones sobre cómo mejorarlo con el tiempo y recomendando que hablen con su doctor.

Los usuarios de Apple Watch pueden la app Salud en el iPhone para configurar los niveles de capacidad aeróbica y activar las notificaciones.